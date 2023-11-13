ستساعدك المقالة التالية: AffiliateWP vs Refersion 2023: ما هو أفضل مكون إضافي بالنسبة لك؟

أي من هاتين الإضافات الخاصة بـ WordPress Affiliate Manager سوف تخدم احتياجاتك بشكل أفضل من خلال توفير التتبع وإدارة الشركات التابعة وتعزيز مبيعاتك عبر الإنترنت؟

في هذا المنشور سأجري مقارنة تفصيلية بين AffiliateWP وRefersion. اقرأ هنا مقارنتنا غير المتحيزة واعرف أيهما أفضل.

في السنوات الماضية، تحولت جميع الشركات تقريبًا من المستوى الأرضي إلى المنصات عبر الإنترنت، مما يسهل على المالكين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء لمنتجاتهم وخدماتهم.

تشمل إحدى الشركات الرائدة عبر الإنترنت أعمال الإعلانات. وتقديم الطعام على مستوى أعلى من الآخرين ليس بالمهمة السهلة، والأصعب من ذلك هو اختيار أفضل الطرق لتحسين عملك على المنصات عبر الإنترنت.

وللقيام بذلك، هناك العديد من البرامج مثل AffiliateWP وRefersion والمزيد المتوفرة على الويب لمساعدتك في ذلك. ولكن وجود العديد من الخيارات يجعل الأمر أكثر صعوبة في اختيار الخيار الذي سيعمل بشكل أفضل وفقًا لمتطلبات عملك المتعلقة بالعمل عبر الإنترنت.

لمساعدتك في حل جميع الالتباسات التي قد تواجهك، أنا هنا لمساعدتك من خلال تقديم علاقة بين العضوين الأكثر شهرة في القيادة وهما AffiliateWP وRefersion.

أنا أقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول AffiliateWP vs Refersion قبل الاختيار من بين الاثنين.

AffiliateWP vs Refersion: نظرة عامة

التابعة WP: نظرة عامة

AffiliateWP عبارة عن وحدة فرعية مكدسة في WordPress للعرض. من المخطط في البنية الأساسية أن يتمكن كل شخص يتمتع بقدرات أقل تخصصًا من إنشاء برنامجه الفرعي باستخدام AffiliateWP.

هذه الميزات التي تم إصلاحها وفريدة من نوعها تجعل هذه المنصة موثوقة وسهلة الاستخدام والفهم.

يمكن للعملاء بسهولة البدء في إنشاء شركاتهم التابعة بخطوات سريعة في بضع نقرات. يمكنهم تطوير خدماتهم ومنتجاتهم من خلال استخدام موقع ويب يسهله WPEngine.

لقد أثبتت أنها الوحدة الفرعية الأكثر موثوقية لمواقع WordPress حيث يمكن للعميل بسهولة إنشاء برنامج شريك خاص به. لا يمكنهم إنشاء فروعهم والتعامل معها، وتجنيد الزملاء، وتتبع الإحالات، وعمولات الشركاء.

المرجع: نظرة عامة

مرجع هو حل نظام فرعي سهل لأي عمل تجاري على شبكة الإنترنت.

يقوم مهندسو الإحالة بابتكار أنظمة الترويج وشركات التسويق والبرامج الفرعية عبر الويب، مما يحسن الطريق نحو بناء البرنامج والتعامل معه، من البداية إلى مستوى الأعمال المهم. وهي المرحلة التالية التي تتعامل مع المؤثرين والفروع والمتواطئين في التوزيع.

إنه يشجعك بشكل أو بآخر على تطوير عرض شريكك. تم دمجه أيضًا مع جميع مراحل التجارة الإلكترونية الرئيسية.

نحن نوفر لك مكانًا لتجنيد الفروع، وتقديم أنواع مختلفة من العروض، وحساب العمولات، وتقديم طريقة بسيطة لمتابعة المبلغ الذي يجب أن يدفعه العضو لكل تغيير.

يتم تسهيل ذلك من خلال التواصل مع الشركات وتخصيص متطلباتك والحصول على النتائج من خلال التسويق بالعمولة.

AffiliateWP vs Refersion: المواصفات

معلومات عامة

مرحلة مليئة بكيس من الميزات المستخدمة لإنشاء مشاريع WordPress المرتبطة.

Refersion هو نظام تتبع لأي عمل تجاري على شبكة الإنترنت.

خطط التسعير

التابعة WP: التسعير

التسعير هو كما يلي:

الفرد مقابل 99 دولارًا سنويًا

زائد: 149 دولارًا سنويًا

المهنية: 249 دولارًا سنويًا

الخطة النهائية: 499 دولارًا يتم دفعها مرة واحدة

الرجوع: التسعير

النطاق السعري يبدأ من 89 دولارًا شهريًا. لديهم شرط للتجربة المجانية.

نماذج الاسعار

التابعة WP

دفعة لمرة واحدة

الدفع السنوي

الدفع الشهري

مرجع

الدفع الشهري

دفعة لمرة واحدة

تجربة مجانية

التابعة WP: لا

ريفيرسيون: نعم متوفر

سياسة الاسترجاع

التابعة لهاWP: استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

ريفيرسيون: استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

قائمة الميزات

لوحة القيادة التابعة

رسائل البريد الإلكتروني

تتبع القسيمة التابعة

الرموز المختصرة

عناوين URL التابعة

التقارير في الوقت الحقيقي

إدارة الشركات التابعة

التابعة اليدوية

التسجيل التابع

الإنشاء التلقائي للعضوية

أنواع أسعار الإحالة

موافقة

مولد رابط الإحالة

تتبع المبيعات الرقمية

لوحة القيادة التابعة

رسائل البريد الإلكتروني

مراقبة النقرات في الوقت الحقيقي

لوحة القيادة التحليلية

دفع العمولة تلقائيا

الانتماء للعلامة التجارية

تقارير الأداء

التكامل

التابعة WP

جاذبية

دورات زيبي

باي بال

تحسين العضو

نموذج الاتصال 7

شريط

العضويات المدفوعة برو

تقييد المحتوى برو

تنزيلات رقمية سهلة

ووكومرس

أشكال النينجا

مرجع

شوبيفي

مغناطيسي

وو التجارة

تشارجبي

التجارة الكبرى

تحليلات كوكل

القليل من البيانات

بريد الشمبانزي

باي بال

بنقرة واحدة Upsell

اللغة المدعومة

التابعة لهاWP: إنجليزي

ريفيرسيون: إنجليزي

الأجهزة المتاحة

التابعة WP

مرجع

الدعم المتاح

التابعة لهاWP: بريد إلكتروني

ريفيرسيون: بريد إلكتروني

حجم الشركة

الشركات الصغيرة

الشركات المتوسطة

الشركات الكبيرة

لحسابهم الخاص

العملاء

التابعة لهاWP:

تصاميم وايتلي

سحلية دوت

أوبوكس

ريفيرسيون:

لا

النتيجة الذكية

التابعة لهاWP: 4.7/5

ريفيرسيون: 4.3/5

رضا المستخدمين

التابعة لهاWP: 100%

ريفيرسيون: 100%

AffiliateWP مقابل Refersion: الميزات الرئيسية

التابعة WP: الميزات

بسيطة الإعداد والاستخدام: AffiliateWP هو برنامج سريع ومباشر لتقديمه.

التكامل الكامل: يمكن أن يعمل بدون الكثير من التنسيق الممتد مع العديد من مراحل التجارة الإلكترونية الشهيرة في WordPress وبعض وحدات المشاركة للسماح لعملائها ببيع سلعهم.

العديد من الشركات التابعة: يمكن أن يمنح العميل أفرادًا ديناميكيين لا حدود لهم لتطوير منتجاتهم وموقعهم وإداراتهم.

إبداعات لا تعد ولا تحصى: هناك عدد كبير من الأصول المرئية أو الروابط النصية المصاحبة للشركاء والتي تجعل موقعك يبدو مذهلاً.

تتبع الشركة التابعة الدقيق: إنه يوفر متابعة دقيقة لعمل العمال وإطار تخزين رائع.

خدمات الدفع: لا توجد أي مرحلة وسيطة يتم عليها التقسيط. يجب أن تتم جميع عمليات التبادل بشكل مباشر من وإلى الرصيد المالي للعملاء.

التقارير المستمرة: لأنه يدعم الأعضاء الذين يتابعون الإعلان السريع عن كل متابعة على صفحة الويب الخاصة بالعملاء مثل التحقق من سجل الضيوف على الموقع، ودخل موقع الويب، والإحالات، والتجنيد في الفروع.

تتبع قسيمة العضو: يمكنك الاستفادة من قسيمة الشريك التالية من خلال ربط رموز القسيمة هذه ببعض الحسابات الفرعية المحددة.

إنشاء التابعة المبرمجة: لا شك أنك تستطيع أن تجعل شريك حياتك طبيعيا من خلال تمكين عنصر التكوين المبرمج للأفراد. سيتم تسجيل جميع العملاء بحساباتهم على WordPress، وبالتالي على موقعك.

إنشاء شركة تابعة يدويًا: يمكنك أيضًا إنشاء الشركات التابعة لك فعليًا وتسجيل الأعضاء على موقعك. أنت شخص يتعامل مع كل شيء على موقعك كمسؤول بدلاً من إكمال كل مهمة بشكل طبيعي.

إدارة تابعة بسيطة: يمكن الإشراف على إدارات البرامج الفرعية الخاصة بك بسهولة من خلال مراجعة حسابات الشركاء، وأفضل الأزرار من خلال الشركات التابعة، وعمليات تسجيل المنتسبين، والتقارير.

مولد رابط الإحالة: يتم استخدام هذا المكون الضمني الذي يسمى منشئ اتصال الإحالة لإجراء روابط إحالة من المنطقة المرتبطة بالشركة التابعة.

المنطقة المنتسبة: إنه المكان الذي يمكن للعملاء فيه الاحتفاظ بسجلات العرض التقديمي لصفحة الويب الخاصة بهم، ودخل موقع الويب، والتصميمات الإبداعية، وعنوان URL للإحالة لموقع ما، وما إلى ذلك.

أنواع أسعار الإحالة: سيكون لكل عميل القدرة على الاختيار بين معدل الإحالة ومعدل المستوى المقدر على أساس كل عنصر، أو لكل شركة تابعة، أو في جميع أنحاء العالم.

التسجيل التابع بسيط: يوجد إطار سجل مشارك افتراضي يستخدمه كل عميل لتسجيل شركائه.

واجهة برمجة تطبيقات REST: لقد أدمجت مكونًا من REST API وواجهة برمجة التطبيقات الموسعة، والتي تم دمجها مع الخام الأنشطة التي تأتي لدعم عناصر إضافية.

بيانات الأجرة إلى CSV: يوجد سجل معلومات إحالة بتنسيق CSV يستخدمه التجار في مسك الدفاتر والتقدير والمحاسبة.

تكامل WP-CLI: يوفر أوامر WP-CLI التي يمكن استخدامها لرؤية المعلومات ومسحها وإنشاءها وتحديثها على AffiliateWP.

صنع لووردبريس: يمكن للمستخدمين الحصول على موقع WordPress الخاص بهم عن طريق التحكم في كل السعة والميزات باستخدام AffiliateWP.

تدويل كامل: يتيح لعملائه تغيير ميولهم اللغوية وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم.

عناوين URL المرتبطة: يمكن للمستخدمين الاختيار بين عناوين URL الجميلة أو غير الجميلة. يمكن أن يكون لدى الشركة التابعة إما عنوان URL فرعي فريد من نوعه أو معرف فردي.

انتهاء صلاحية ملف تعريف الارتباط: يمكن تحديد شرعية الإحالة التالية وفقًا لاحتياجات العميل.

رسائل البريد الإلكتروني القابلة للتعديل: هناك إدارات بريد إلكتروني قابلة للتكيف بشكل فعال مثل تحذيرات الإحالة الجديدة والإشعارات والتطبيقات المعلقة وتصديق المنتسبين والفصل.

رموز مختصرة بسيطة: يمكن للمستخدمين بسهولة تعيين رموز قصيرة ودية يمكن استخدامها لبنية تسجيل الدخول المرتبطة، وعناوين URL، وبنية التسجيلات، وما إلى ذلك.

سجلات الدفع: يمكن للمستخدمين الوصول إلى سجل العوائد الجوهرية المسجل في المستندات المرسلة إلى الشركاء من شاشة الدفع.

صديق للمصمم: تتمتع بعض التخطيطات والأفخاخ المتأصلة الأخرى بقدرات وميزات قابلة للتكيف.

خدمة العملاء: يقدم أفضل خدمة عملاء بريد إلكتروني في مجال الأعمال.

المرجع: الميزات

تتبع أي صفقة محوسبة: من دمج منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك إلى تتبع الصفقات المتقدمة من أي مكان، اجعل مشاهدة النقرات والتغييرات بشكل مستمر أكثر وضوحًا مما كنت تتصوره من أي وقت مضى.

أتمتة العمولة: تتميز ببساطة هياكل العمولات غير المحدودة، وفقًا لتقرير المعرض المتكرر والموافقات التلقائية للأعضاء والطلبات.

علاقات أفضل بالعمولة: يتم الانتهاء من ذلك بمساعدة بوابة شريك مخصصة ومتابعة العرض التقديمي من خلال لوحة معلومات تنفيذ التحليلات، والتي تحتوي على مكتب العمولة وإمكانية تصور الأقساط.

واجهة على مستوى توسعية: اتصل بأحد التطبيقات الشريكة لدينا أو استخدم البيكسل الخاص بنا حتى نتمكن من متابعة طلبات شركائك.

تغيير وفقا لمتطلباتك: قم ببناء البرنامج الذي تحتاجه عن طريق اختيار الشروط الخاصة بك. يمكنك أيضًا تحديث المظهر من خلال خيارات التخصيص لدينا.

تتبع تحويل الشركة التابعة: قم بإعداد الإجراء الإجمالي التالي بشكل فعال بالطريقة التي تناسب احتياجاتك الخاصة.

سيصرف: يمكنك استخدام الإحالة للدفع مقابل كل نقرة، ولكل نشاط، ولكل صفقة، ولكل تماسك دون قيود على كيفية أو متى تدفع فروعك.

الانتماءات الخاصة بك: سيقوم الأعضاء بتوجيه الأشخاص إلى عروضك، مما يزيد من التحولات والصفقات. ينقل الإحالة قدرًا كبيرًا من الأدوات إليك وإلى فروعك لجعل هذه العملية واضحة ويمكن الوصول إليها.

البريد والرسائل: يقدم دعمًا أفضل وينتج المزيد من التغييرات. يسمح لك نظام البريد والإعلام غير العادي الخاص بـ Refersion بالتحدث بسهولة مع جميع زملائك والمعلنين والعملاء اعتمادًا على أي عدد من النماذج.

الإعلان والعلامات التجارية: إذا كنت بحاجة إلى نقل المزيد من المقترحات إلى نظامك، فسوف يساعدك مسؤولو الدعاية. يمكن لشركائك تقديم عروض المروجين لديك، وستحصل على عمولة يتم تعديلها بواسطتك.

AffiliateWP vs Refersion: تحليل الأداء

التابعة WP: الأداء

يتم تحميل AffiliateWP بالميزات للتعامل مع برنامج الشركاء الخاص بهم دون أي شخص آخر. ويقدم تقييمًا ممتازًا فيما يتعلق بالميزات وطريقة العرض.

الرجوع: الأداء

يوفر Refersion أيضًا ميزات مختلفة مفيدة لكل نوع من المعلنين الإلكترونيين. إنهم يركزون على التركيز على بناء علاقات مع أعضائك.

سواء أكان ذلك من المدونين أو المؤثرين أو عملائك؛ إنهم يساعدون في تجنيد وتتبع ودفع الشركاء والمؤثرين من خلال مرحلة إعلان الشركاء الطبيعية وسهلة الاستخدام.

مخاوف أمنية؟

يعد الأمان والازدهار إجراءً حاسمًا يطلبه أي عميل للوثوق في الموقع. مثل هذا للحفاظ على أمان المعلومات على الموقع هو مسعى كامل لتحقيقه لكل دعاية.

ومن هذا المنطلق، يتعين عليك اختيار عبارة آمنة بشكل كافٍ للحفاظ على سلامة بياناتك وبيانات عملائك. دعونا نرى بالتفصيل المساعي المتعلقة بالرفاهية باستخدام العناصر الافتراضية.

التابعة WP

لقد أولت AffiliateWP اهتمامًا كبيرًا للمخاوف الأمنية. فهو يوفر تحديثًا منتظمًا لأساسه لتوفير الأمان الكامل لمحتوى الموقع، كما يتم توفير المعلومات حول كل عميل على أقساط آمنة، وما إلى ذلك.

ليس لديها أي صلة مع وسيط القسط — جميع الأقساط من خلال عمليات تبادل السجلات المباشرة.

مرجع

يتيح Refersion الوصول إلى الكثير من معلومات العميل، ونحن بحاجة إلى معالجة أي مخاوف أمنية قد تكون لديكم. تمتع بالثقة، تهتم شركة Segment بأمن المعلومات وتحظى بثقة عدد كبير من المؤسسات في كل الأمور.

معلومات العميل الخاصة بك محمية وآمنة لأن Segment تقوم بخلط جميع معلومات العميل في أنشطة مزرعة الخوادم المتطورة الخاصة بهم، وتحصل على العناصر الخاصة بهم من خلال اختبارات الأمان المنتظمة، وتقوم بإعداد ممثليهم بالكامل فيما يتعلق بالأمن والحماية.

يشتمل الموقع على مرحلة سحابية تتعقب الصفقات من الإحالات التي يقدمها شركاء الشاحنين. من خلال التسجيل لاستخدام موقعنا ومواصلة استخدام موقعنا، فإنك توافق على تفاصيل سياسة الخصوصية هذه وتدرك أن البيانات التي تقدمها لنا من خلال الموقع ستعتمد على تجارب البيانات التي تم الكشف عنها على هذا النحو.

إذا كنت لا توافق على أن تكون مقيدًا بسياسة الخصوصية هذه، فيجب عليك عدم استخدام موقعنا.

AffiliateWP vs Refersion: هيكل السعر

AffiliateWP: هيكل الأسعار

كان AffiliateWP يبدأ من الإجراء المطلوب الذي يبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا باستمرار إلى خطة التقييم المدفوعة التي تصل إلى 499 دولارًا أمريكيًا كدفعة لمرة واحدة. تستمر الميزات في الامتداد من القطع الضالة إلى مسار عمل المروحة.

يتم تقديم خطتين مع تنظيم جزء سنوي وبعضها مع تنظيم جزء لمرة واحدة. علاوة على ذلك، فهو يقدم ضمانًا غير محدود لمدة 30 يومًا، وإذا لم تنبهر بمؤسساته، فيمكنك إجراء تخفيض بسيط.

لذلك يجب علينا مواصلة البحث في هياكل التقييم.

خطة التسعير الشخصية

في هيكل التقييم الفردي، عليك عمل أجزاء سنويًا. على أية حال، خطة اللعبة هذه، عليك أن تدفع 99 دولارًا بشكل متواصل. يعد برنامج التقييم هذا مفيدًا للطلاب الجدد الذين بقوا كراعي آلي:

17 إضافات مجانية رسمية

دعم البريد الإلكتروني

تحديث البرنامج المساعد

متضمنة مع جميع الميزات الأساسية.

بالإضافة إلى خطة التسعير

في هيكل التقييم الفردي، تحتاج إلى إجراء أقساط سنويًا. للبدء بهذا الترتيب، عليك أن تدفع 149 دولارًا سنويًا. يعد برنامج التقدير هذا مناسبًا للمعلنين المتقدمين الذين يتوقعون الارتداد في المنافسة في السوق.

ثلاثة مواقع

17 إضافات مجانية رسمية

دعم البريد الإلكتروني

تحديث البرنامج المساعد

متضمنة مع جميع الميزات الأساسية.

خطة التسعير المهنية

في هيكل التقدير الفردي، يجب عليك عمل أجزاء سنويًا. بغض النظر عن خطة اللعبة هذه، عليك أن تدفع 249 دولارًا باستمرار.

يعد برنامج التقييم هذا مناسبًا لكل مروج آلي في المقاومة. يمكنك بالمثل تغيير هيكل التقييم هذا من خلال وجود 14 مُثُلًا للأشياء الإضافية ودفع 840 دولارًا مقابل النسبة.

17 إضافة مجانية رسمية وجميع الإضافات الاحترافية المستقبلية.

دعم البريد الإلكتروني

تحديث البرنامج المساعد

متضمنة مع جميع الميزات الأساسية.

خطة التسعير النهائية

في هيكل التقدير الفردي، تحتاج إلى إجراء أقساط سنويًا. للبدء بهذا الترتيب، يتعين عليك دفع 499 دولارًا كدفعة لمرة واحدة.

يعد برنامج التقدير هذا مناسبًا للمعلن الإلكتروني المتقدم وذوي الخبرة في المعارضة. يمكنك أيضًا تغيير هيكل التقدير هذا من خلال الحصول على 14 خيارًا مفضلاً للعناصر الإضافية ودفع 840 دولارًا مقابل ما يعادلها.

17 إضافة مجانية رسمية وجميع الإضافات الاحترافية المستقبلية.

مواقع غير محدودة

دعم البريد الإلكتروني مدى الحياة

تحديث البرنامج المساعد مدى الحياة

متضمنة مع جميع الميزات الأساسية.

ريفيرسيون: هيكل الأسعار

يحتوي Refersion على ثلاث خطط تسعير للاختيار من بينها، وهي كما يلي:

خطة البداية

19 دولارًا شهريًا

ما يصل إلى 30 تتبعًا لطلبات الشركات التابعة شهريًا

دعم البريد الإلكتروني

ترخيص الإحالة الحرة

لا عقود

الخطة المهنية

89 دولارًا شهريًا

تقارير مخصصة

تتبع المبيعات

المساعدة في الاندماج

ما يصل إلى 130 تتبعًا لطلبات الشركات التابعة شهريًا

تحديد العمولة حسب المنتج

تقارير لا حدود لها

0.99 دولارًا لكل 1000 نقرة

لا رسوم الإعداد

خطة المؤسسة

بشكل عام، على أساس الاقتباس

جميع الخطط المهنية

تتبع طلبات الشركاء التابعين بشكل غير محدود شهريًا

تمرين

ترحيل المحتوى

دعم المتاجر المتعددة

خدمة العملاء/ الدعم

من الضروري أن يكون هناك تجمع قوي لخدمة العملاء لإدارة العملاء واستفساراتهم. يجب أن يكون لكل عنصر أو مرحلة مجموعة متسقة يمكن أن تكون متاحة بمساعدتهم للزوار في أي وقت يحتاجون إليه.

دعونا نحلل جمع المساعدة من مؤسسات رعاية العملاء AffiliateWP وRefersion.

التابعة WP

عرضت شركة AffiliateWP رعاية العملاء من خلال الرسائل.

ومع ذلك، فقد تميزت بين خدمات رعاية العملاء الأخرى في السوق، بين مختلف المنافسين. لديهم مجموعة فريدة تساعد عملائهم في أي وقت يحتاجون إليه.

مرجع

يوفر Refersion أيضًا إدارة مساعدة عميل البريد الإلكتروني ولديه إدارة مذهلة لرعاية العملاء. إنهم يتأكدون من حصولك على دعم العملاء الذي تحتاجه عبر الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني.

روابط سريعة:

الخلاصة: AffiliateWP vs Refersion 2023 | أي واحد هو الأفضل؟

على الرغم من أن الميزات الأساسية لـ AffiliateWP vs مرجع إذا كان الأمر مهمًا، فيجب عليك أيضًا أن تنظر بحذر إلى التنازلات التي يقدمها شيء معين.

عندما تكون في شك، ستبدأ مجموعتك الآن في العمل مع بعض الأشخاص الفريدين برمجة SaaS في جمعيتك، ومن الأفضل بشكل كبير اختيار التطبيقات التي يتم تنظيمها بشكل جيد مع بعضها البعض.

من خلال هذا النهج، سيكون لديك خيار حماية تبادل كبير للمعلومات بين مجموعاتك وتطبيقاتك، مما قد يؤدي بشكل أساسي إلى تقليل الوقت المخصص للتنقل بين خطة لعبة واحدة وما يتبعها.

لقد استرشدت من خلال النظر في مرحلتي الترويج المساعد للقيادة. لقد قمنا بمراجعة كل جزء ممكن يمكن أن يساعدك في العثور على الجزء المناسب. لقد رأينا ميزاته تعزز التنظيم والتنفيذ والأمن.

والآن، لقد فكرت في هاتين المرحلتين من أجلك. ومع ذلك، فإن المرحلة التي تناسبك تعتمد على احتياجات عملك، وبالطبع الإنفاق الذي تتدخل به. من الممكن أن تمنحك مرحلة واحدة أفضل الميزات.

بعد تفصيل كل منظور، نقترح البحث عن AffiliateWP باعتباره الشريك الأمثل للترويج للبرمجة. في الوقت الحاضر الأمر متروك لك فيما تقرره بنفسك. ولهذا، يمكنك إلقاء نظرة على النسخة التجريبية المجانية التي يقدمونها واختيار أفضل منصة وفقًا لاحتياجاتك.

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