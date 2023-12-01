ستساعدك المقالة التالية: Amazonمتطلبات الصورة: النصائح وأفضل الممارسات

Amazon لديه متطلبات صورة بسيطة. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات موجودة عبر عدة صفحات، مما قد يكون متناقضًا إلى حد كبير، مما يؤدي إلى الكثير من الارتباك. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي كل فئة من فئات المنتجات الـ 35 على إرشادات أسلوبية فريدة بها تناقضات دقيقة، مما يجعل الجميع في حيرة من أمرهم.

لقد أنشأنا ملخصًا لمتطلبات صور AMZ الأساسية. باتباع هذه القواعد، ستتمكن من إرفاق صور منتجك بشكل صحيح Amazon مع عدم وجود مشاكل.

ولكن قبل الشروع في إنشاء صور لمنتجاتك وتصنيعها Amazonبما يتوافق مع قواعد Seller Central، تأكد من أنك على دراية جيدة بالطرق التي يعمل بها Seller Central. انقر هنا لمزيد من المعلومات لفتح أفضل الطرق لاستخدام حساب البائع الخاص بك.

هل تؤثر صور منتج AMZ على أسعار التحويل؟

يميل الناس إلى أن يكونوا مخلوقات بصرية ذات فترات انتباه منخفضة، لذلك عادةً ما يتأثرون بالمحفزات البصرية بشكل أكبر من تأثرهم بالكتابة.

إنها حقيقة مثبتة أن قوائم المنتجات التي تحتوي على صور أفضل تقوم بتحويل المزيد. وفقا لدراسة حديثة، يعالج الدماغ البشري الصورة في 13 مللي ثانية. لذا من المفترض أن يقوم الشخص بمعالجة الصورة أسرع بـ 60 ألف مرة من معالجة النص. ولهذا السبب يعد الحصول على صور جيدة أمرًا ضروريًا للغاية.

إذا قمت بإضافة صور جذابة تشرح كل شيء، فلن يذهب المتسوقون المحتملون إلى أي صفحة أخرى. لماذا عليهم أن يفعلوا ذلك؟ إذا قمت بتوصيل عرض القيمة الخاص بك بشكل صحيح، ويبدو العنصر الخاص بك جيدًا، وقد أجابت صورك على جميع أسئلة المتسوقين، فلا داعي لذلك.

الصور الجيدة لا تعزز التحويلات فحسب؛ كما أنها تعزز نسبة النقر إلى الظهور إذا كانت قائمتك تحتوي على صورة رئيسية رائعة.

المتطلبات الفنية التي يجب أن تتوفر في كل صورة

عند التحميل، هناك بعض متطلبات الصورة Amazon التي يجب أن تقابلها. وإلا فإن البرنامج سوف يرفضه. وهم على النحو التالي:

الحد الأدنى 500 بكسل والحد الأقصى 10000 بكسل على الجانب الأطول

يجب أن يكون تنسيق الصورة إما JPEG أو GIF أو TIFF. Amazon يفضل JPEG من بين الثلاثة.

مساحة لون إس آر جي بي

حجم الملف لا يتجاوز 10 ميجابايت

يفضل أن تكون نسبة المربعات 1:1 (يمكن أيضًا أن تصل إلى مستطيل 5:1)

تكبير الصورة يبدأ من 500 بكسل على الأقصر و1000 بكسل على الأطول

إذا كنت ترغب في تلبية متطلبات تحميل صور منتجات AMZ، فإليك أفضل الإعدادات التي يجب عليك مراعاتها:

الحد الأقصى للتكبير هو 2000 × 2000 بكسل للصورة المربعة

مساحة لون إس آر جي بي

تنسيق JPEG مع ضغط بنسبة 100%

على الرغم من أن المتطلبات واسعة إلى حد ما، فقد ثبت أنها المتطلبات المثالية التي يجب عليك اتباعها لتنسيق صورك وتحميلها بنجاح Amazon. يمكنك استخدام برنامج Photoshop لتنسيق صورتك أو استخدام أحد برامج تحرير الصور المجانية مثل Gimp.

Amazon متطلبات الصورة لصور القائمة الرئيسية

الصورة الأولى التي يمكنك رؤيتها في البحث هي الصورة الرئيسية. يعد ذلك ضروريًا لأن هذا يجذب العملاء ويجذب المزيد من النقرات، مما سيؤدي إلى زيادة المبيعات. هناك مبادئ توجيهية صارمة لذلك Amazon تم تنفيذها بخصوص صورة القائمة الرئيسية. ومع ذلك، طالما أنك تتبع الإرشادات، يمكنك تطوير العديد من الطرق الإبداعية.

من الناحية المثالية، يجب أن تتوافق صورة مسكنك الرئيسية مع هذه المتطلبات:

يجب أن يكون للمنتج خلفية بيضاء نقية (رمز اللون RGB 255,255,255 أو رمز اللون السداسي #FFFFFF).

يجب ألا يحتوي على أي مناطق منقطة أو حواف خشنة.

لا ينبغي أن تكون الجودة ضبابية.

يجب أن يكون التصوير الفوتوغرافي للمنتج تمثيلاً فعليًا للمنتج الذي يتم بيعه. ولا تنس أيضًا إخراج المنتج من عبوته.

يجب أن يشغل المنتج 85% أو أكثر من مساحة الصورة.

وفي الوقت نفسه، يجب ألا تحتوي صورة القائمة الرئيسية على عدة أشياء. وهم على النحو التالي:

لا ينبغي أن يكون لها دعائم مربكة أخرى

يجب ألا يحتوي على شعارات أو علامات مائية أو أي صور مُدرجة

لا ينبغي وضعه على عارضة أزياء مرئية

لا ينبغي أن يكون التوضيح

يجب ألا يحتوي على علامات تجارية خارجية

لا ينبغي أن يتم وضعها على خلفية ملونة

لا ينبغي أن يعرض طرق عرض متعددة وزوايا مختلفة للمنتج المماثل

بالنسبة للملابس، إليك ما يجب عليك مراعاته:

يجب ألا تكون صور المنتج صريحة جنسيًا

يجب أن يتم التقاطها على عارضة أزياء أو شقة لملابس النساء والرجال ومسطحة فقط للأطفال ومستلزمات الأطفال

يجب تصوير الملحقات بشكل مسطح

Amazon متطلبات صور المنتج للصور الإضافية

الصور الثانوية ليس لها أي متطلبات محددة بخلاف المواصفات الفنية. يمكنك أن تكون مبدعًا قدر الإمكان. أنت حر في الاختيار من بين مساحة تخزين الصور غير المحدودة.

روابط للمقالات المتعلقة بمتطلبات تحميل صور AMZ

فيما يلي روابط ل Amazon مقالات توضح بالتفصيل متطلبات الصورة المختلفة والإرشادات:

Amazon دليل الأسلوب: بعض النصائح والحيل التي يجب مراعاتها

اضبط صورتك لتكون مربعة

إذا كان لديك Amazon تحميل الصورة ليس مربعا Amazon يضيف حشوة من الخارج لتعويض النسبة غير المتساوية. سيؤدي هذا الترتيب إلى جعل العنصر الخاص بك يبدو أصغر بكثير مما هو عليه الآن. حاول ضبط أبعاد صورتك على نسبة 1:1 Amazon لن اقتصاصه.

استخدم فقط مساحة الألوان sRGB

تقول بعض صفحات AMZ أنه من المقبول استخدام CMYK كمساحة ألوان خاصة بك. مهما يكن … هذه ليست الحقيقة. سيؤدي أي شيء آخر غير sRGB إلى ظهور ألوان غير دقيقة في الصور. إذا لاحظت أن الألوان غير متناسقة أثناء التحميل، فأنت بحاجة إلى التحقق من مساحة اللون. بالإضافة إلى ذلك، CMYK قابل للتطبيق في المطبعة، و Amazon لن يقوم بتحويل صورة لتتطابق مع مساحة ألوان CMYK.

ستنتهي تأثيرات تمرير التكبير/التصغير عند 2000 بكسل

Amazon يمكن تكبير الصورة فيما يتعلق بعرض البكسل للصورة الرئيسية، والذي يتم تنشيطه عندما يقوم العميل بتمرير الماوس فوق الصورة. يميل معظم الأشخاص إلى تحميل صورة بأبعاد 3000 بكسل حتى يتمكنوا من تحقيق هذا التأثير إلى أقصى حد.

ومع ذلك، ليس عليك القيام بذلك فقط للحصول على تأثير التكبير الكامل. في الواقع، ليس هناك فرق بين صورة بحجم 2000 بكسل و3000 بكسل. يعد تحميل 3000 بكسل فقط للحصول على تأثير تكبير أفضل فكرة خاطئة شائعة يميل العديد من البائعين إلى تصديقها.

يجب ملاحظة ذلك لأنه بين 1000 بكسل و2000 بكسل، يمكن أن يكون لديك مستويات تكبير مختلفة. إن تحديد حجم صورتك بـ 2000 بكسل يعني أن صورتك ستكون بحجم ملف صغير يسهل إدارتها. وبصرف النظر عن ذلك، يمكنك حتى استخدام كاميرا منخفضة ميجابكسل لالتقاط مثل هذه الصورة.

عند تحميل صورة، سيقوم البرنامج بإنشاء صورة مربعة مقاس 1:1 مضغوطة. ولذلك فمن الأفضل عدم استخدام أي ضغط. إذا كان حجم ملفك أقل من 10 ميغابايت، فسوف تقوم المنصة تلقائيًا بتحويل الصورة لك.

Amazon يقوم Drive بحفظ صورك لاستخدامها في المستقبل. كما أنه يتيح خيار الحفظ التلقائي. هذا يعني أنه لا داعي للقلق أبدًا بشأن فقدان صورتك المفضلة عن طريق الخطأ حيث يتم حفظها تلقائيًا.

نادرا ما يحدث الإبلاغ

في عام 2015، اشتكى العديد من العملاء من أن قوائمهم كانت تمر بمرحلة الإبلاغ. ونتيجة لذلك، فإن صورهم وصورهم الإضافية لا تفي بالمتطلبات. ولم تحدث أي حالة منذ ذلك الحين.

ولذلك، فإننا نعتقد أن تنفيذ هذه السياسة يتم على شكل موجات. وهذا لا يعني أن السياسات أقل أهمية، ولكن عليك أن تضع في اعتبارك أنها لا يتم تنفيذها دائمًا. لذا قم بكسر القواعد على مسؤوليتك الخاصة.

يسمح Amazon لإنشاء شعاراتها متعددة الحزم

لا تحاول إضافة Amazonشعار الحزمة المتعددة بنفسك. وتتضارب المعلومات حول أن المنصة تضيف صور الشعار بشكل تلقائي بينما يقول آخرون إنها تضيفها بشكل عشوائي. ومع ذلك، هذه صورة علامة تجارية، ولا يتم استخدامها إلا بإذن.

لذلك، دعونا Amazon القيام بهذا العمل نيابة عنك. للتأهل، ما عليك سوى الانتقال إلى محرر قائمة المنتجات، ثم تحديد علامة تبويب المعلومات الحيوية > تحديث كمية الحزمة. سيكون لعنصرك شعار AMZ باللون الأبيض.

سيتم عرض 8 صور فقط في القائمة الرئيسية

في صفحة مركز البائع، يمكنك إضافة تسع صور: صورة رئيسية واحدة وثماني صور إضافية. ومع ذلك، فإن الصورة الثانوية الأخيرة غير مرئية إلا إذا انتقل المستخدم إلى معرض الصور. ولذلك، فإن تحميل تسع صور ليس ضروريًا نظرًا لأن الصورة الأخرى مخفية على أي حال ولن تضيف إلى مبيعاتك.

Amazon المخصص له متطلبات الحجم الخاصة به

Amazon التخصيص هو ميزة تسمح لك بتخصيص المنتجات المدرجة بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة النص المخصص الخاص بك قبل إجراء الطلب. اعتبارًا من عام 2018، أصبح Amazon يجب أن يكون حجم صورة المنتج 400 بكسل مربع.

يمكنك إضافة فيديو إلى Amazon صفحة المنتج إذا كانت قائمتك مؤهلة لمحتوى العلامة التجارية المحسن

تحتوي بعض بطاقات البيانات على صور، بينما يحتوي البعض الآخر على مقاطع فيديو أو صور ومقاطع فيديو. لذا قد تتساءل: هل يمكنك إضافة مقطع فيديو إلى ملف Amazon قائمة؟

الجواب نعم. في البداية، كانت هذه الميزة متاحة فقط لبائعي محتوى العلامة التجارية المحسّن الذين لديهم علامة تجارية مسجلة. ومع ذلك، فهو الآن متاح لجميع البائعين. هذا يعني أنه يمكنك الآن تحميل الفيديو إلى صفحة القائمة.

هناك تأخير لمدة 15 دقيقة عند تحديث الصور تحت سيطرة البائع

الخطوة الأخيرة في إنشاء القائمة هي تحميل الصور الخاصة بك. ومع ذلك، عليك أن تدرك أن ظهور صورك في القائمة قد يستغرق 15 دقيقة، وربما أطول. إنها عملية عادية تمامًا، لذا من الأفضل أن تأخذ قسطًا من الراحة أثناء انتظار تحميل الصور بالكامل.

تجاهل مصطلح 300DPI

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن DPI أو النقاط في البوصة مرتبطة بطول البكسل. المصطلحان ليسا مرتبطين حتى. تنطبق DPI على الصور المطبوعة وتحول وحدات البكسل إلى بوصات فعلية. من المربك جدًا محاولة تحويل الشاشات ودرجات الدقة المختلفة، لذا من الأفضل التركيز على وحدات البكسل بدلاً من ذلك إلا إذا كنت تقوم بطباعة الصورة.

العمل مع مصور محترف

قد يبدو التعاقد مع أحد المحترفين بمثابة مبلغ كبير من المال؛ ومع ذلك، من الضروري إظهار المنتج بأفضل طريقة. يمكن للصور عالية الجودة أن تجعل منتجك يبدو رائعًا، ناهيك عن أنها يمكن أن تساعدك في تحقيق نسبة نقر إلى ظهور أعلى. والأهم من ذلك، أنه يمكن أن يساعدك على بيع المزيد من المنتجات. من ناحية أخرى، إذا كانت صورتك ذات جودة سيئة، فسوف يظهر العنصر الخاص بك بجودة منخفضة، وسيكون من الصعب الحصول على تعليقات العملاء.

إذا قام مصور محترف بتحصيل 80 دولارًا منك وكانت النتيجة زيادة بنسبة 20٪ في المبيعات، فإن التكلفة مبررة. كما يمكن للمصور المحترف مساعدتك في الترويج لمنتجاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى تشجيع تعليقات العملاء الإيجابية.

لا تتجاهل أهمية صورة قائمتك الرئيسية

ليس هناك شك في أن قائمتك الرئيسية هي الصورة الأكثر أهمية في قائمة منتجاتك. إنه الشيء الذي سيساعد في زيادة حركة المرور وتحويل المبيعات، بصرف النظر عن تسعير منتجك. لن تؤدي الصورة ذات الجودة الرديئة إلا إلى تدمير صورة علامتك التجارية وتجعل سلعك تبدو غير موثوقة.

لذلك، إذا كنت تنوي الاستثمار، فتأكد من الاستثمار في صورة قائمتك الرئيسية. يمكنك الاهتمام بشكل أقل بصورك الثانوية والتركيز على صورتك الرئيسية، وستبقى النتائج كما هي.

تقديم معلومات مهمة

بالإضافة إلى عرض البضائع الخاصة بك، قد تستخدم Amazon صور المنتج لنقل تفاصيل مهمة حول المنتج. على سبيل المثال، إذا كان منتجًا متعدد الحزم، أضف رمزًا صغيرًا متراكبًا يشير إلى 10 عبوات أو أي عدد كان. اذكر الميزات والأبعاد لجذب الانتباه إلى ما يجعل العنصر الخاص بك فريدًا.

إضافة الصور قبل وبعد

هل يحل منتجك مشكلة معينة للعملاء؟ أضف صورة مقارنة قبل وبعد لتوضيح للزائرين مدى استفادتهم منها.

يثبت العرض الدرامي جنبًا إلى جنب أن العنصر سيساعدهم وقد يخطر العميل بمشكلة لم يكن يعلم أنها تواجهه. تعد مناقشة فوائد أحد العناصر أمرًا واحدًا، حيث يكون عرضه عمليًا أكثر فعالية.

إبلاغ مع الصور التعليمية

هل يحتاج منتجك إلى بعض التثبيت أو التجميع؟ أظهر هذه العملية في صورك. بعد ذلك، يمكن للعميل تجميع العنصر الخاص بك بثقة بدلاً من الاستسلام والمطالبة باسترداد الأموال.

استئجار خبير

قد يكون الاستعانة بمصمم جرافيك و/أو مصور محترف لصور منتج AMZ الخاص بك هو الحل إذا لم تكن محترفًا.

لقد ولت أيام صور المنتجات التي تصنعها بنفسك على المنصة. لكي تظل قادرًا على المنافسة، يجب أن تكون صورك مصقولة.

قد تتوقع أن تدفع ما بين 100 دولار إلى 400 دولار لمصور فوتوغرافي خبير لالتقاط صورة منتجك الرئيسية وستة زوايا إضافية أو صور نمط الحياة أو الرسوم البيانية.

ربما تكون قد أنفقت بالفعل الكثير من المال والوقت في الاستثمار في المخزون وتطوير سلعك. لا تخاطر بخسارة المبيعات بسبب التصوير السيئ. هذه التكلفة الأولية ستؤتي ثمارها في المستقبل.

قم بتسليط الضوء على قائمتك من خلال زيادة عدد التقييمات

إن وجود صور ممتازة للمنتج في القائمة سيمنحك ميزة تنافسية، ولكنك ستظل متخلفًا عن المنافسة دون عدد كبير من Amazon تعليقات المنتج.

SageMailer هي الأداة التي يمكنها زيادة عدد مراجعات المنتجات لقوائمك بسرعة وسهولة؛ قم بالتسجيل الآن للحصول على النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام SageMailer، يمكنك إرسال بريد إلكتروني تلقائيًا لكل عميل يشتري منتجك لتطلب منه تعليقاته، مما يؤدي بسرعة إلى زيادة عدد المراجعات لمنتجاتك وتزويد العملاء المستقبليين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرار الشراء.