ستساعدك المقالة التالية: Amazon استراتيجية التسعير: ما الذي يجب معرفته؟

أحد الأهداف الرئيسية لل Amazon هو إبقاء الأسعار أقل من المنصات التنافسية مثل Target و Walmart. Amazon كما يراقب عن كثب أسعار نفس السلع التي تقدمها المواقع الأخرى ويبذل قصارى جهده لتقديم أكثر الصفقات الفائزة الممكنة. ماذا يعني ل Amazon البائعين، وكيفية تسعير AMZ للبقاء واقفا على قدميه؟ دعونا نتعمق أكثر في Amazon استراتيجية التسعير والاستراتيجيات الممكنة التي يمكنك اتباعها لبيع المزيد بتكلفة أقل ولكن مع ربح أعلى.

هل التسعير هو العامل الأكثر أهمية؟

هذا هو الحال عندما تكون الإجابة بنعم ولا هي الإجابات الصحيحة. وفي الواقع، فإن فرصة التسوق بأفضل الأسعار هي أحد الأسباب التي تجعل المشترين المعاصرين يختارون Amazon. ولكن هذا ليس السبب الأول – وليس الأخير.

بحسب ال أبحاث الإحصاء، يختار المتسوقون عبر الإنترنت Amazon بسبب القيم التالية التي توفرها لهم:

شحن سريع ومجاني

فرصة شراء كل ما يحتاجونه من مكان واحد

Amazon عضوية رئيس الوزراء

أفضل سعر

عودة سهلة

تجربة تسوق ممتازة

تقييمات موثوقة للمنتج

توصيات دقيقة

فرصة للعثور على شيء فريد من نوعه.

كما ترون، فإن عامل السعر يحتل المرتبة الرابعة – وهو الأكثر أهمية بالنسبة لـ 49% من سكان الولايات المتحدة Amazon المتسوقين. ولكن نظرًا لأن نصف العملاء مدفوعون بالسعر، فإن تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسعير أكثر ذكاءً في إطار FBA أمر منطقي.

لماذا تتغير الأسعار في AMZ؟

AMZ هي في جوهرها علامة تجارية تكنولوجية، لذا فهي تركز بشكل مستمر على تعزيز القيمة للعملاء. ويوضح أيضًا سبب تغير أسعار المنصة. يقوم السوق بتعديل أسعار المنتجات بشكل مستمر – حوالي 2 مليون مرة يوميًا، مما يعني أن متوسط ​​سعر السلعة يتغير تقريبًا كل 10 دقائق. ونظرًا لاحتواء المنصة على كمية كبيرة من البيانات، يمكنها تحليل عادات الشراء للعملاء والأرباح وأسعار المنافسين، الاختبارات، ومجموعة مبهرة من الجوانب الأخرى.

تعمل AMZ أيضًا على زيادة أسعار السلع غير العادية، ومن ثم تصبح العناصر الأكثر شيوعًا أرخص. وبالتالي، يفترض العملاء أنهم يحصلون دائمًا على أفضل تكلفة.

تعد خوارزمية التسعير الخاصة بالمنصة مثالًا جيدًا لكيفية خلق المنافسة للقيمة من خلال خفض الأسعار. إنها منصة مزدحمة، لذلك هناك دائمًا بعض الضغط على الشركة للقتال من أجل حصتها في السوق، والسعر المنخفض هو وسيلة لتحقيق ذلك. على الرغم من أن هذه التكلفة المنخفضة يتم الحصول عليها أحيانًا عن طريق اختلاس الأرباح، إلا أنها في بعض الأحيان يمكن أن تخلق قيمة أكبر من التكلفة نفسها. على سبيل المثال، خفضت AMZ الأسعار من خلال تطوير حل يمكّن البائعين من معالجة المرتجعات والاستعانة بمصادر خارجية للوجستيات الشحن.

تعريف تكتيكات التسعير

Amazonإن أساليب تسعير الأعمال التجارية هي الاستراتيجيات والأساليب التي تهدف إلى مطابقة سعر المنتج مع اتجاهات وظروف السوق وطلبات العملاء وتفضيلاتهم وتوقعاتهم لتحقيق هدف تجاري محدد. عندما يتعلق الأمر بالتسعير Amazon، هناك أربع إستراتيجيات أساسية يمكنك اتباعها، بالإضافة إلى تكتيك يعتمد على البيانات وأكثر ذكاءً. دعونا نراجعها بمزيد من التفصيل.

4 Amazon استراتيجيات التسعير التنافسية للمحاولة

اقتصاد

تعني استراتيجية التسعير الاقتصادي تخفيض السعر إلى الحد الأدنى الممكن اقتصاديًا. يعد هذا النهج منطقيًا لبيع السلع اليومية مثل الأطعمة والمنتجات الأخرى التي يحتاجها الناس يومًا بعد يوم. كقاعدة عامة، الإعلان عن هذه المنتجات رخيص، وتكاليف الشحن منخفضة، وعادة ما يتم بيع المنتجات في مجموعة.

يمكن لاستراتيجية تسعير المنتج هذه أن تعمل بشكل جيد Amazon عندما يتم تعزيزها بالخصومات والكوبونات، والتي قد لا تؤدي في الواقع إلى انخفاض السعر ولكنها تخلق محفزًا لا واعيًا للشراء.

غالي

وفقًا لاستراتيجية Premium، يجب أن يكون سعر المنتج مرتفعًا لخلق اهتمام إضافي، والشعور بالحصرية، والرغبة في شرائه للتميز. على سبيل المثال، هذه هي الاستراتيجية العليا والوحيدة Apple المستخدمين. يتم إطلاق جميع منتجاتها الجديدة بأسعار مبالغ فيها في البداية، لكن المستخدمين على استعداد لدفع ثمنها، حتى مقدمًا. بعد فترة من الوقت، يصل سعر الجهاز الجديد إلى متوسط ​​أو أعلى قليلا من القاعدة في السوق.

أما بالنسبة للبيع على Amazon وفقًا لهذا التكتيك، فهو مناسب للعلامات التجارية المعروفة التي تقدم منتجات جديدة حيث يمكنها إحداث الكثير من الضجيج ومن ثم بيع سلعها بأسعار معقولة.

قراءة سريعه

هذا النهج صعب للغاية. إنها مناسبة للمنتجات الفريدة التي من المقرر بيعها في بيئة تنافسية. وفقًا لهذا التكتيك، عليك أولاً أن تبالغ في سعر المنتج، وتنتظر حتى يفعل المنافسون الشيء نفسه بالنسبة لعروضهم، ثم تقلله بشكل غير متوقع لتشجيع المستخدمين على الشراء منك.

اختراق

الاختراق يعني تقديم أسعار أقل بكثير مقارنة بأسعار المنافسين. لكن لا تخلط بين الاختراق والتخميد. في حين أن الأخير يعني انخفاضًا غير أخلاقي وكبير جدًا في الأسعار، فإن استراتيجية تسعير الاختراق غالبًا ما تأتي كترويج للحصول على حصة في السوق ومن ثم استقرار السعر.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون هذه الممارسة فعالة Amazon. بعد الشراء بسعر منخفض مرة واحدة، يتوقع العملاء الشراء بنفس السعر المنخفض في المرة القادمة. وعلى الأرجح سيبدأون في الاستخدام Amazon ابحث للعثور على عروض تنافسية أخرى.

Amazon أدوات التسعير

تسعير AMZ ذكي وصعب. للعثور على التطابق المثالي بين منتجك وسعره وسعر المنافسين وتوقعات العملاء، يمكنك استخدام خدمة مخصصة Amazon أدوات التسعير. ولأنهم مدفوعون بالبيانات في الوقت الفعلي، فمن المرجح أن يقترحوا خيارات تسعير رابحة.

Amazon أتمتة التسعير. يساعد التسعير الآلي للمنصة التجار على تحديد الأسعار التي يمكنها جذب المزيد من العملاء. وذلك لأنه يضع الأسعار أقل من أسعار البائعين الآخرين. لذلك يعد هذا أمرًا رائعًا لعملائك ولكنه سيئ لدخلك. إذهب إلى ……. الخاص بك البائع المركزي الحساب واختيار قواعد التسعير وفقًا لما يتوافق مع أهداف عملك. يمكنك أيضًا تحديد رقم ASIN الذي سيطبق هذه القواعد عليه. عيب هذه الأداة الآلية هو أنها تعمل عادةً عن طريق خفض الأسعار المقابلة لأسعار منافسيك.

Amazon حاسبة الهامش. هذه هي أبسط أداة فعالة يمكنك استخدامها لإنشاء صورة واقعية لهامش السعر الخاص بك. لاستخدامها، يجب عليك إدخال التكلفة لكل عنصر، وسعر القائمة، وبرنامج التنفيذ، وفئة المنتج لحساب هامش البيع الخاص بك. وبمساعدة الآلة الحاسبة، يمكنك تجربة الأسعار لمعرفة الهامش المناسب بناءً على هدف عملك.

سونار البائع. يتعامل البائع سونار بدوره مع مسألة التسعير بشكل مختلف. بمساعدتها، يمكنك تتبع عدد غير محدود من أرقام ASIN الخاصة بالمنافسين والحصول على إشعارات فورية في حالة انخفاض السعر أو ارتفاعه. تسمح لك أدوات إعادة التسعير هذه بالبقاء على اطلاع وتحديث دائم، وتعديل أسعار العناصر الخاصة بك وفقًا لذلك لمتابعة المنافسة.

هالة. هذه أداة إعادة تسعير آلية أخرى تهدف إلى مساعدتك في الفوز بصندوق الشراء عن طريق تعديل أسعارك وأتمتة سير عملك. كما تتعامل Aura تلقائيًا مع صناديق الشراء المكبوتة.

أُبلغ. تقوم هذه الأداة الذكية بتحليل مجموعة ضخمة من البيانات عند اقتراح السعر الأكثر ربحًا لمنتجاتك. علاوة على ذلك، بمساعدتها، يمكنك إنشاء تخصيص Amazon استراتيجيات إعادة التسعير، ووضع حدود معقولة، والوصول إلى تقارير مفصلة حول فعالية جهودك.

بقول. هذه أداة إعادة تسعير متقدمة لا تسمح فقط بتتبع الأسعار وتحديثها، بل تسمح أيضًا بإدارة قوائمك بطريقة أكثر ذكاءً، بالإضافة إلى إنشاء تقارير مخصصة ومفصلة للغاية.

Amazon التسعير الديناميكي

التحدث عن Amazonاستراتيجيات التسعير، سيكون من الخطأ تفويت خوارزمية التسعير الديناميكية الخاصة بها. قوى الذكاء الاصطناعي Amazonالتسعير الديناميكي الذي يقوم بمعالجة وتحليل مصفوفات البيانات الضخمة بشكل جنوني في الوقت الفعلي.

يقوم السوق بتغيير أسعاره كل 10 دقائق لمطابقتها مع الطلب المتوقع، واتجاهات المستخدمين ومشاعرهم، وتاريخ التسعير، واستراتيجيات المنافسين، والأحداث والعطلات القادمة، بالإضافة إلى تخصيص السعر قدر الإمكان. الهدف النهائي بسيط – تقديم أفضل سعر على الإطلاق مع تحقيق الربح في نفس الوقت.

الآن، يمكن لبائعي FBA أيضًا استخدام نظام التسعير الديناميكي الخاص به من خلال الانضمام إلى “Sold by”. Amazon برنامج (SBA). وبعد دخوله Amazon سوف نقوم بإعادة تسعير منتجاتك تلقائيًا، مسترشدين بأدنى التغييرات في بيئة السوق. كما سيتم أيضًا تخصيص السعر وفقًا لملاءة المستخدمين بناءً على سجل الشراء وأنماط السلوك الأخرى. علاوة على ذلك، يمكنك تعيين الحد الأدنى لإجمالي العائد (هامش الربح) لكل عنصر. وهو المبلغ الذي سوف تحصل عليه في أي حال – حتى لو Amazon يحدد سعرًا أقل.

متحرك Amazon تبدو قائمة الأسعار بمثابة فرصة لعدم القلق أبدًا بشأن تحديد السعر المناسب والاستعانة بمصادر خارجية لهذه المهمة لخوارزمية التعلم الآلي بدلاً من ذلك. ومع ذلك، فإنه يأتي مع عيب كبير – أرباحك وما يقابلها Amazon الرسوم تصبح غير متوقعة. الشيء الوحيد الذي يمكنك التأكد منه هو الحصول على MGP الخاص بك كدفعة مضمونة. ولكن على الأرجح، لا أكثر.

كيف تلعبها بشكل صحيح مع السعر الخاص بك

لذلك، هناك العديد من الأساليب التي يمكنك اتباعها عند تحديد السعر المناسب Amazon. يمكنك استخدام نماذج التسعير التقليدية أو استخدام التسعير الديناميكي المقترح والمتغير بواسطة Amazon من تلقاء نفسها. ومع ذلك، فإن سعرك ليس هو العامل الحاسم الأول والأخير. لتعزيز التأثير الإيجابي للسعر المناسب، اتبع النصائح البسيطة التالية.

التركيز على جودة المنتج

لا أحد يريد أن يدفع ثمن سلع منخفضة الجودة. في هذه الحالة، يمكن خداع العملاء وإغراءهم مرة واحدة فقط. من المحتمل أن يبحثوا عن شيء أفضل عند إجراء عملية الشراء التالية، لذا فإن إعطاء الأولوية لجودة منتجك أمر ضروري. من المرجح أن يدفع هؤلاء المشترون الذين يتمتعون بالتفكير النقدي والعقلية البارعة في المال المزيد مقابل منتج أفضل يدوم لفترة أطول أو يوفر لهم فوائد أكثر وضوحًا.

مراقبة أسعار المنافسين

لا تزال المنافسة السعرية مستمرة Amazon شرسة. لذا فكر في استخدام SageMailer لتتبع الأسعار التي تحددها المتاجر الأخرى لضبط تكاليفك على الفور. علاوة على ذلك، فإن هذا التطبيق سيكون مفيدًا أيضًا في المهام الأخرى التي تهدف إلى تعزيز مبيعاتك، بالإضافة إلى تقديم السعر المناسب.

رفع مستوى وصف المنتج الخاص بك

70% من Amazon تأتي المشتريات من الصفحة الأولى لنتيجة البحث. لهذا السبب يجب أن تكون أوصاف منتجك مُحسّنة وأن تكون مخصصة حسب غرض البحث قدر الإمكان. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصلة وتضمينها بشكل عضوي في نسخة إعلان منتجك. بإمكان SageMailer مساعدتك في هذه المهمة أيضًا من خلال استكشاف الاستعلامات التي يستخدمها كل من المشترين والمنافسين.

تبرير السعر بالمراجعات الإيجابية

الدليل الاجتماعي مهم أيضًا Amazon المشترين. نسبة كبيرة منهم على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتج الذي يمكنهم التأكد منه. والطريقة الوحيدة لإقناعهم بأن منتجك هو خيار يستحق اتخاذه هي جمع التقييمات الإيجابية والهادفة، والتخلص من التقييمات المزيفة، والرد الفوري على التعليقات السلبية. تتيح لك هذه الإستراتيجية تجنب خفض السعر ولكن تبريره بمساعدة الدليل الاجتماعي والفوز بصندوق الشراء.

بالمناسبة، بالنسبة للتعليقات السلبية – لا تزال هناك بعض الممارسات لإزالتها بشكل قانوني واستعادة تقييمك. يتناول جزء المحتوى هذا بالتفصيل، لذا فنحن نرحب بك للتحقق منه.

يأتي SageMailer مزودًا بمجموعة متنوعة من الميزات لجعل تواصلك مع المشترين السابقين أكثر فعالية. بمساعدة التطبيق، يمكنك أن تطلب منهم المراجعة والبقاء على اطلاع دائم بملاحظاتهم. يمكنك أيضًا تجربة هذا البرنامج مجانًا لأول 30 يومًا.

الاستفادة من الرموز الترويجية والكوبونات

استخدم أيضًا الرموز الترويجية والكوبونات. إنهم رائعون في إثارة الرغبة في الشراء على مستوى اللاوعي والعمل حتى على المنتجات باهظة الثمن. يمكنك إعداد حملة ترويجية مباشرة من حساب البائع الخاص بك، ووضع حدود ممكنة على الخصومات والمخزون الخاص بك.

استخدم التسعير السحري

التسعير الساحر، والمعروف أيضًا باسم التسعير النفسي، هو طريقة تسعير السلع بشكل متعمد بطريقة تؤثر على سلوك الشراء لدى العميل.

على سبيل المثال، حاول تسعير سلعتك بسعر 29.99 دولارًا مقابل 30 دولارًا. بسعر 29.99 دولارًا، يبدو المنتج وكأنه صفقة أفضل، على الرغم من أنه أرخص بمقدار سنت واحد.

خاتمة

تحديد السعر المناسب Amazon ضروري. من المهم أيضًا تزويد المشترين بمنتج من الدرجة الأولى يأتي مع خدمة عملاء ممتازة. ومع ذلك، لا تفكر في Amazon السعر باعتباره العامل الوحيد الذي يدفع الشراء. المستخدمين يحبون Amazon نظرًا لمجموعة الفرص الفريدة التي يوفرها، ولتحقيق النجاح في هذا السوق، يجب أن يكون متجرك متوافقًا تمامًا مع متطلبات تجربة التسوق التي اعتاد عليها المستخدمون بالفعل.