ستساعدك المقالة التالية: Amazon التسويق بالعمولة: الدليل النهائي كيف أربح 1000 دولار شهريًا (على الجانب) باستخدام Amazonبرنامج الانتساب + الأدوات التي أستخدمها

إذا كنت تتطلع إلى بناء مصدر سلبي للدخل عبر الإنترنت ، Amazon التسويق بالتبعية يمكن أن تكون طريقة رائعة لتحقيق الدخل من القراء القادمين إلى مدونتك – عن طريق نسج روابط لمنتجات مفيدة يمكن شراؤها من Amazon بعد النقر من خلال موقع الويب الخاص بك.

ثم ، في مقابل إحالة بيع هذا المنتج إلى Amazon، ستجمع عمولة تتراوح في أي مكان من 1٪ إلى 10٪ من سعر البيع للعناصر التي يشتريها القراء أثناء بدئهم بعد القدوم من موقع الويب الخاص بك.

أفضل مثال لي لمنشور مدونة يولد دفقًا ثابتًا من الدخل من Amazon التسويق بالعمولة هو تقرير إخباري عن أفضل كتب الأعمال لرواد الأعمال ، حيث يمكنك النقر عليها واختيار الكتب التي تريدها بسرعة.

لكن … أنا أحد الهواة في Amazon التسويق بالعمولة (على الرغم من أنني أعرف أفضل البرامج التابعة للمدونات) ، مقارنة ببعض …

ويأتي منشور الضيف اليوم من صديق جيد تعرفت عليه جيدًا خلال السنوات الثماني الماضية بسبب مواقعه الرائعة على الويب (والتي ساعدني أحدها بالفعل في بيع منتجي الأول ، iStash) ، ومهاراته المجنونة في التصوير الفوتوغرافي ، وغير ذلك الكثير.

أندي فيليسيوتي من شركة Awesome Stuff to Buy هو رجل متعدد المواهب. إنه مصمم ويب ومطور WordPress ومقره واشنطن العاصمة عن طريق التجارة وعمل على استخدام كل شيء بدءًا من بناة مواقع التجارة الإلكترونية إلى إنشاء التواجد عبر الإنترنت لسلاسل المطاعم. يدير موقعًا من خمسة أرقام على الجانب ، أشياء رائعة للشراءالذي يتحدث عنه اليوم.

هذا آندي (حسنًا ، إنه أيضًا مصور رائع ويشارك عمله بانتظام Instagram) … آندي فيليسيوتي

من الآن فصاعدًا ، سأقوم بتحويل هذا إلى Andy حتى يتمكن من مشاركة قصته وتفصيل كل ما قام به لتنمية موقعه الرئيسي التابع (Awesome Stuff to Buy) إلى آلاف الدولارات من الدخل الجانبي الشهري.

وبمجرد أن تصبح جاهزًا لبدء الكسب كمتداول Amazon تابع ، توجه إلى دليلي حول كيفية إنشاء مدونة مربحة هنا في دليلي النهائي لبدء مدونة.

تذكر دائمًا أيضًا أنه عندما تنشر منشورًا على مدونتك يحتوي على روابط تابعة (كما تفعل هذه المشاركة) ، فأنت مطالب بالحصول على إخلاء مثل هذا هنا:

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه عبارة عن روابط تابعة ولا تتحمل أي تكلفة إضافية ، فقد أحصل على عمولة. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والأدوات والخدمات وموارد التعلم (مثل دورات التسويق بالعمولة) التي استخدمتها شخصيًا وأعتقد أنها مفيدة حقًا ، وليس بسبب العمولات الصغيرة التي أقوم بها إذا قررت شرائها. الأهم من ذلك كله ، أنني لن أدافع أبدًا عن شراء شيء لا يمكنك تحمله أو لست مستعدًا بعد لتنفيذه.

الآن ، إليكم ، أندي!

مرحبا يا اصدقاء!

أريد أن أقدم لكم تفصيلًا لكيفية بناء صخب جانبي ، AwesomeStufftoBuy.com ، والذي بدأ كله ببحث بسيط في Google …

في عام 2012 ، كنت أبحث عن أشياء ممتعة لأشتريها ، لذلك بحثت عن “أشياء رائعة للشراء“وبعد مشاهدة الكثير من المواقع التي تستخدم فقط Amazonكنت أعلم أن هناك إمكانات في هذا التخصص. AwesomeStuffToBuy 2012 مقابل 2020

بالإضافة إلى حقيقة أن موقع awesomestufftobuy.com كان متاحًا ، كنت أعرف أنني يجب أن أبدأ شيئًا ما.

اليوم ، يجلب الموقع حوالي 1000 دولار شهريًا باستمرار (حيث تقفز أشهر العطلة غالبًا إلى ما يقرب من 7000 دولار) ، وهو أمر جيد أن يكون لي دخل جانبي إضافي قليلاً.

أعلم أنه ليس 130 ألف دولار شهريًا مثل البعض ، ولكن بغض النظر عن المبلغ الذي تكسبه شهريًا ، فإنه من المجزي مشاركة معرفتك عبر الإنترنت (بطريقة ممتعة) والحصول على أموال مقابل ذلك بالفعل! Amazon دخل موقع AwesomeStuffToBuy خلال عام 2021

كنت أنشر المنتجات لمدة 4 أشهر قبل أن أرى في الواقع أي نوع من الجر على الموقع.

في عام 2012 ، كان من السهل جعل حركة المرور الخاصة بك تنفجر مع StumbleUpon لذلك عندما كان الوقت مناسبًا ، قدمت إلى StumbleUpon.

إذا كنت تبني شيئًا تعتقد أنه يمكن أن يجلب لك قيمة ، فاحتفظ به ، إذا تخلت عن 3 أشهر ، فلن أكون في الوقت الحالي.

في هذه المرحلة ، يوجد أكثر من 2000 مشاركة مع أكثر من 8 سنوات من الدخل الإضافي مع هذا الزحام الجانبي.

يأتي معظم دخولي الإضافي من الظهور في نتائج Google ، لذا سيوضح لك هذا الدليل كيف يمكنني اختيار مجالات المدونة واستخدام البحث الاستراتيجي للكلمات الرئيسية لتحديد فرص المنتج وكتابة المقالات.

إذا لم تكن قد بدأت موقعك بعد ، فتأكد من قراءة دليل Ryan لبدء مدونة حيث يغطي كل جانب من جوانب بناء الموقع.

كيف تجد ملف Amazon موقع ويب التسويق التابع “Niche”

بصراحة ، إذا كنت تهتم بموضوع ما ، أو أجراس القهوة ، أو اليوغا ، أو التصوير الفوتوغرافي ، أو حتى الطعام ، فأعتقد أن هناك دائمًا مساحة في السوق لمزيد من المحتوى حول تخصصك.

لا أوصي بمتابعة تخصص إذا كنت تحاول جني الأموال فقط ، فمن الضروري أن تكون شغوفًا بالموضوع الذي تدون عنه. من الأفضل أن تربح بضع مئات من الدولارات الإضافية سنويًا مع موضوع تحفزك على كتابته بدلاً من أن تنهك نفسك من موضوع لا تعرفه.

لنفترض أنك مهتم بـ Netflix، حتى شيء بسيط مثل هذا له إمكانات هائلة للمقالات.

أفضل أفلام Netflix ، أفضل الأشياء لمشاهدتها على Netflix ، أفضل أفلام الأطفال على Netflix ، هناك عدد غير محدود من الموضوعات التي يمكنك التفكير فيها بناءً على موضوع واحد فقط.

يمكنك استخدام أداة التدوين مثل Moz أو Ahrefs مكتشف الكلمات الرئيسية مجانًا للتحقق من مدى صعوبة الترتيب وحجم البحث عن مصطلحات معينة.

سيقدم Moz اقتراحات البحث التي يمكنك استخدامها لكتابة مقالاتك. سألاحظ أنك تحصل فقط على كمية محدودة من البيانات مجانًا ، لكن يكفي أن تبدأ وتزودك بالإرشادات.

بالنسبة إلى “أفضل الأفلام على Netflix” ، اقترح Moz “أفضل أفلام المراهقين على Netflix” على سبيل المثال ، هذا مكان أصغر للبدء وسيكون من الأسهل تصنيفه عند البدء. البحث عن اقتراحات الكلمات الرئيسية باستخدام Moz

يتم البحث عن هذه العبارات الأطول بشكل أقل ولكن صعوبة الترتيب أقل بكثير. هذا الاستيلاء البطيء على الأرض لهذه الشروط الطويلة سيجعل موقعك يترتب ببطء مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع العديد من المنافذ بمساحة كبيرة لمقاطع الفيديو ، لذلك إذا كنت تعتقد أنك ستكون جيدًا في جني الأموال من خلال الكاميرا YouTube هو دائما خيار. كثيرًا ما أقوم بإقران ملف YouTube فيديو صنعته بمقال لتغطية الموضوع بالكامل بكلتا الوسيلتين.

كيف تكتب بشكل خلاق المقالات التابعة لك.

أحد الأخطاء الكبيرة التي أراها الناس عند البدء هو الكتابة دون تفكير. فكر في ما قد يصل إليه شخص ما على Google في مقالتك والتفكير إلى الوراء.

ابحث عن المصطلحات التي تريد ترتيبها وادرس جميع أفضل النتائج ، فالمقال الصغير على الأرجح لن يجعل Google ترتبك فوق المقالات المدروسة جيدًا.

سنستخدم “أفضل أفلام المراهقين على Netflix” كمثال. فقط من خلال إلقاء نظرة سريعة على نتائج البحث ، يمكنني رؤية معظم المقالات تحتوي على حوالي 15 فيلمًا مدرجًا. لذلك إذا كان بإمكاني كتابة منشور أفضل بمزيد من المعلومات بتنسيق أفضل ، فسأقوم بترتيب الصفحات الأكبر.

حاول بذل أكبر قدر ممكن من الجهد في مقالاتك. يجب التقط أكثر من 2000 كلمة في مقالاتك منذ المقالات التي تدور حول 2000 كلمة مرتبة أعلى من ذلك بكثير.

لحسن الحظ ، إذا كنت تستخدم WordPress ، فسيراقب الجزء السفلي الأيسر من شاشة التعديل عدد الكلمات باستمرار. عدد الكلمات في ووردبريس

بمجرد أن تتقن كتابتك ؛ تلعب عناصر مثل الصور والرسومات والتخطيط دورًا كبيرًا. تحتاج حقًا إلى دراسة صفحات المنافسين ومعرفة ما ينجح وما لا ينجح.

على سبيل المثال ، سيكون وجود زر أحمر عملاق لكل مقطع فيديو على Netflix أمرًا رائعًا لمثالنا. عندما كنت أقوم بإنشاء Awesome Stuff to Buy ، أدركت أن النقر على الصفحة التالية كان مزعجًا على سبيل المثال ، لذا أضفت التمرير اللانهائي والوقت المستغرق في الموقع.

لدي مقالات تدور حول أماكن للتصوير وقد انزعجت من عدم وجود روابط لمواقع أخرى لخرائط جوجل لذا أضفتها إلى مقالتي.

فقط يمكن أن يؤدي العثور على نقاط الألم البسيطة هذه إلى دفع مبالغ كبيرة، إذا نقر أحد المستخدمين على مقالتك في عملية بحث وضغط على زر الرجوع الذي يدفع Google إلى معرفة أن صفحتك لم تكن هي ما كانوا يبحثون عنه. لذلك من المهم جدًا إبقاء الأشخاص ملتصقين بصفحتك وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها. لمزيد من الأفكار ، راجع هذا الدليل المرتبط بتسويق خرائط Google.

بمجرد كتابة جزء من المحتوى ، من الضروري العودة إليه كل بضعة أشهر لتحديث المحتوى. حتى إذا لم يتم تصنيف المقالة في البداية في Google ، فإن تحديثها بمرور الوقت للحصول على المزيد والمزيد من المحتوى قد يؤدي إلى النجاح.

نصائح للترويج للمحتوى التابع الخاص بك.

أول شيء يجب عليك فعله عندما يكون موقعك جاهزًا للعالم هو الاشتراك في Google Search Console. في وحدة التحكم في البحث ، يمكنك منح Google خريطة موقعك التي تم إنشاؤها مجانًا بواسطة WordPress.

يمكنك أيضًا استخدام خدمة مثل Quuu للترويج للعناصر الخاصة بك على مواقع التواصل الاجتماعي. بمجرد الموافقة ، سيقومون بمشاركة المحتوى الخاص بك من خلال شبكة من الأشخاص الذين يشاركون المحتوى الخاص بهم. من واقع خبرتي ، لا تحصل على زيارات كبيرة من هذا المصدر ولكنها طريقة بسيطة وسهلة للبدء. تعزيز المشاركات مع Quuu

بناء العلاقات في مكانتك أمر ضروري. بمجرد أن تعرف الأشخاص الذين ينشرون محتوى مشابهًا ، يمكنك العمل معهم للكتابة ينشر الضيوف على مدونتهم. هذه طريقة رائعة للحصول على روابط خلفية لأنك ستكتب المحتوى على مدونتهم. إذا كان لديك مقال ضخم حول “أفضل kettlebell للمبتدئين” على سبيل المثال ، يمكنك إرسال ضيف إلى الأشخاص في مجال الصحة مع نصائح تمارين kettlebell. يعد إنشاء روابط خلفية لمقالك وموقعك أمرًا ضروريًا عند محاولة الظهور في أعلى نتائج بحث Google.

لقد وجدت ذلك إذا كنت اكتب منشورًا شاملاً يحتوي على أكثر من 2000 كلمة ستبدأ في الترتيب ببطء كلما أضفت المزيد من المحتوى إلى موقعك.

كما تريد باستمرار تحديث صفحاتك بأكبر قدر من الدقة. لدي صفحة عن كاميرات مدونات الفيديو وفي كل مرة تدخل فيها كاميرا جديدة في هذه الفئة ، أقوم بإضافتها إلى قائمتي وإجراء تحسينات عليها. يوضح هذا لـ Google أن المحتوى وثيق الصلة بالموضوع الرئيسي وأنه جزء محدث من المحتوى.

املأ جميع المعلومات الوصفية إذا كنت تستخدم Yoast SEO ، فمن السهل ملء العنوان والوصف. من الضروري ملء هذه المعلومات لأن Google سيعرضها. قارن عنوانك بالمقالات الأخرى الخاصة بالمصطلح الذي تريد ترتيبه ووصف الصفحة بدقة باستخدام الوصف التعريفي.

شيء لا يمكن التغاضي عنه هو أيضا Pinterest، في جميع مشاركاتي الشائعة تقريبًا ، أقضي الوقت في إنشاء ملف Pinterest صورة محددة لهم. إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام Adobe Photoshop ، يمكنك استخدام أداة مجانية عبر الإنترنت مثل Canva لإنشاء الصور. هناك أيضًا الكثير من مكونات WordPress الإضافية التي تضيف أزرار الدبوس إلى مدونتك أيضًا. هناك الكثير من الطرق التي يمكنك استخدامها Pinterest لزيادة حركة المرور ، اطلع على مزيد من النصائح على مدونة Buffer.

كيف تصبح Amazon شركة تابعة

أوصي فقط بالانضمام إلى Amazon الشبكة التابعة بعد تخرجك من اختيار أفضل منشئ مواقع الويب ، إلى التعلم الكامل لكيفية إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، ثم زيادة مدونتك فعليًا إلى حركة مرور يومية تزيد عن 100 زائر باستخدام استراتيجيات مثل تدوين الضيف وإتقان تحسين محركات البحث في مدونتك. إذا كان موقعك منخفضًا في حركة المرور ولا يوجد به مستخدمون للنقر فوق ملف Amazon الروابط التي سيتم طردك من الشبكة التابعة لها بسبب انخفاض المبيعات. Amazon صفحة التسجيل التابعة

أثناء التسجيل سوف تعطي Amazon قائمة مواقع الويب التي ستعلن عنها. إذا كان موقعك منخفض الجودة ، فلن يوافقوا على موقعك وهذا هو سبب أهمية الحصول على بعض المقالات المكتوبة جيدًا في البداية.

أثناء عملية التسجيل ، ستقوم أيضًا بتحديد ملف Amazon علامة لاستخدامها في الروابط التابعة والتي يمكنك دائمًا تغييرها لاحقًا. هذه مجرد سلسلة استعلام بسيطة ملحقة بعناوين url مثل “؟ tag = yourtag-20”. بعد التسجيل ، الأمر بسيط مثل إضافة ذلك إلى Amazon عناوين url لجعلها روابط تابعة.

بعد الموافقة على حسابك والبدء في نشر الروابط على موقعك ، ستحتاج إلى تضمين إخلاء مسؤولية حول الروابط التابعة لك حتى لا يتم طردك من الشبكة. (قام رايان بتضمين مثال على إخلاء المسؤولية في الجزء العلوي من هذه المقالة)

بالإضافة إلى عدم تضمين إخلاء المسؤولية ، يمكن إزالتك من Amazonشبكة الشركاء للربط بالمنتجات في رسائل البريد الإلكتروني (التسويق عبر البريد الإلكتروني) ، وإخفاء الروابط ، بما في ذلك الروابط في الكتب الإلكترونية ، والإشارة إلى السعر الثابت للمنتج والمزيد. لذا سترغب في التعرف عليها Amazonقبل نشر المحتوى مع الروابط.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الأدوات والمكونات الإضافية لإضافة علامة الإحالة الخاصة بك تلقائيًا إلى الروابط التي يمكنك رؤيتها أدناه.

6 أدوات عالية التأثير (ونصائح) للمسوقين المنتسبين

بمجرد إنشاء مدونتك ، وكتابة بعض أجزاء المحتوى عالية الجودة ، والانضمام إلى Amazon إنضم لبرنامج. سترغب في تحسين دخلك.

هناك الآلاف من البرامج التابعة الأخرى للمدونين والعالميين Amazon البرامج التي تريد أن تكون جزءًا منها وستساعدك هذه الأدوات.

1. دولي Amazon الروابط.

بمجرد أن يقوم الأشخاص بالنقر فوق ملف Amazon الروابط geni.us مفيدة للغاية للحصول على ملف ~ 6-8٪ دفعة في المبيعات عبر المبيعات الدولية. ستحتاج إلى التسجيل في جميع Amazonالبرامج التابعة الدولية و geni.us ستعيد توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى الموقع الصحيح Amazon محل. لقد أجريت أيضًا مقابلة مع GeniusLink تتناول بمزيد من التعمق حول دخل الشركات التابعة الدولية. يتيح لك GeniusLink زيادة تحويلاتك الدولية

نصيحة إضافية: إذا كنت تواجه صعوبة في إيداع المدفوعات الدولية ، فستتيح لك Payoneer الإيداع المباشر من الخارج Amazon الشبكات التابعة.

2. الشبكات التابعة الأخرى.

أسهل طريقة لإضافة روابط تحقق الدخل إلى موقعك لجميع الروابط إلى جانب ذلك Amazon هو Skimlinks. هذه هي أسهل طريقة لجعل جميع الروابط تستخدم الشبكات التابعة.

أوصي بالتسجيل في Amazon شبكة تابعة وروابط skimlinks، ستسمح Skimlinks لمواقع أخرى مثل Etsy و Newegg والعديد من المواقع الأخرى. أجد أن هذه هي أسهل طريقة لإضافة روابط تابعة من المواقع التي أقوم بربطها. بالإضافة إلى أنها توفر مكوّنًا إضافيًا لبرنامج WordPress يجعل من السهل دمجه في موقعك.

عن 10٪ من الدخل يأتي من Skimlinks لذا فهو ليس شيئًا يجب التغاضي عنه. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعمل في مكان معين لا يحتوي على منتجات Amazon هذا يستطيع المساعدة.

3. نصائح وملحقات WordPress.

إلى جانب مكونات WordPress الأساسية للأداء والأمان ، توجد هنا قائمة المكونات الإضافية المتخصصة التي أستخدمها لمعظم المشاريع (إذا كنت تريد المزيد من الاقتراحات للمكونات الإضافية ، فاقرأ قائمة أفضل مكونات WordPress الإضافية).

توليد الضغط: أحد أفضل سمات WordPress (التي أستخدمها) لبدء معظم مشاريعي. إنه يوفر الحد الأدنى من قائمة نظيفة للغاية لبدء تشغيل موقعك. بالإضافة إلى أنه يمكنك التوسع إلى أداة إنشاء الصفحات إذا كنت بحاجة إلى تخطيطات أكثر تعقيدًا. يمكنك أيضًا إقران هذا مع GenerateBlocks ومحرر قوالب WordPress لإنشاء أي نوع من الصفحات المقصودة. يوست سيو: المتطلبات الواضحة لجميع مواقع WP ، تتيح لك التحكم الكامل في عناوين الصفحات والأوصاف والصفحات المفهرسة. هذا ضروري لأي موقع WordPress يتطلع إلى التصنيف الجيد. Plus Yoast SEO ستنشئ خريطة موقع يمكنك استخدامها لتقديمها إلى Google Webmasters ، وبهذه الطريقة ستقوم Google بفهرسة جميع صفحاتك. الأقوياء البرنامج المساعد الذي أنشأته لإنشاء صور مشاركة اجتماعية لمقالاتك تلقائيًا. هذا مفيد حقًا إذا كان لديك موقع كبير ولا يمكنك إنشاء صور مشاركة لكل موقع. أفضل ما في الأمر أنه يعمل بشكل جيد مع معظم المكونات الإضافية لتحسين محركات البحث مثل Yoast SEO أو RankMath. جدولة البريد التلقائي: إذا كنت تقوم بوضع الكثير من المنشورات في قائمة الانتظار في WP ، فقد يكون من المزعج تعيين أوقات النشر يدويًا للمنشورات ، فإن هذا المكون الإضافي سيفصل تواريخ النشر تلقائيًا. هذا رائع هو أن لديك موقعًا كبيرًا تضيف فيه محتوى باستمرار. رنمر ملف الوسائط: يزيل ألم إعادة تسمية كل ملف صورة يدويًا (على الرغم من أنني ما زلت أوصي بإعادة تسمية الصور يدويًا) ولكني أوصي بشدة بهذا من أجل تحسين محركات البحث ، سيعيد تسمية الملفات تلقائيًا لمطابقة المنشور المرفقة به. قائمة المتطلبات: إذا كان لديك مؤلفون آخرون في قائمة متطلبات موقعك فهي مثالية لإجبار المنشورات على متطلبات محددة (علامتان ، صورة مميزة ، نص أساسي ، إلخ). الصور الصديقة لـ PB SEO: يضيف تلقائيًا بديل أو عنوان للصور عند تحميلها.

4. أدوات تحسين محركات البحث.

عند محاولة تبادل الأفكار للحصول على أفكار للمقالات أو العثور على ثمار معلقة منخفضة على موقعي ، أستخدم Ahrefs.

في 99 دولارًا شهريًا أوصي حقًا بهذه الأداة فقط للأشخاص الذين أنشأوا بالفعل مواقع ذات إيرادات ، لذا تحقق من قائمة Ryan الخاصة بأدوات تحسين محركات البحث المجانية لمزيد من المعلومات هناك.

للبدء ، أود أن أستخدم Google مكانًا مناسبًا تبحث عنه في “أفضل الطائرات بدون طيار” على سبيل المثال ، عمليات البحث ذات الصلة هي منجم ذهب مجانًا. فقط من خلال هذا البحث السريع يمكنني أن أرى موقعًا يركز على “طائرات بدون طيار أقل من 200 دولار” سيكون مقالًا شائعًا. مصطلحات البحث ذات الصلة في الجزء السفلي من نتائج Google

Ahrefs رائع في انتقاء الصفحات العليا للمنافسين وتعلم ما يصلح للمنافسين في مجال تخصصك. بالإضافة إلى ذلك ، أستخدم Ahrefs للعثور على الكلمات الرئيسية التي أحصل عليها في المراكز من 5 إلى 8 على Google. يعد هذا أمرًا رائعًا لمعرفة الصفحات التي يمكنني بذل القليل من الجهد فيها وتحقيق نتائج كبيرة من خلال تحريك بعض المناصب للأعلى.

5. استضافة ووردبريس.

إذا كنت تبدأ موقع WordPress ، فإنني أوصي بشدة باستخدام مضيف WordPress متميز مثل WPEngine أو Kinsta أو واحدة من أفضل خطط استضافة الويب من شركات استضافة موثوقة. أرى الكثير من الناس يستخدمون استضافة رخيصة والتي ستدمرك ببطء في النهاية. ستصنفك Google بناءً على سرعة الموقع واستخدام https الذي سيتعامل معه معظم المضيفين المتميزين.

لمزيد من المعلومات حول كيفية بدء مدونة ، اقرأ منشور رايان.

6. CDN والأداء.

يعد إنشاء حساب Cloudflare مجاني أمرًا ضروريًا لأي موقع ويب.

ستضيف تعزيزًا للأداء والأمان بدون جهد تقريبًا.

أحد الأدوات التي أوصي بها في Cloudflare هو تحويل دليل wp-content / uploads إلى دليل مخبأ بالكامل باستخدام قواعد الصفحة.

هذا يعني أن Cloudflare سيخدم جميع الصور من ذاكرة التخزين المؤقت التي تعمل كملف CDN مجاني بالإضافة إلى أنه من السهل جدًا إعداده.

بمجرد حصولك على الميزانية ، يمكنك الحصول على 20 دولار / م حساب Cloudflare الذي سيقوم تلقائيًا بضغط صورك وحتى تحويلها إلى .webp للمتصفحات التي تدعمها.

قاعدة Cloudflare لتخزين جميع الصور مؤقتًا مجانًا

بشكل عام ، أصبحت Cloudflare خدمة أساسية للحفاظ على سرعة وأمان مواقعي.

أتمنى أن يكون هؤلاء Amazon نصائح التسويق بالعمولة كانت مفيدة!

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سأقرأ التعليقات ، لذا إذا كان لديك أي أسئلة حول التسويق بالعمولة ، فأعلمني بذلك في التعليقات أدناه!

بمجرد أن تصبح جاهزًا لوضع ملف Amazon أصبح التسويق بالعمولة عمليًا وأنشئ مدونة مربحة – انتقل إلى دليلي النهائي لبدء مدونة.