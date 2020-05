Amazon تطلق أقراص Fire HD 8 الجديدة

Amazon أعلنت اليوم أقراص Fire HD 8 و Fire HD 8 Plus و Fire HD 8 Kids Edition التي سيتم شحنها في أوائل يونيو.

“تقدم أجهزة Fire HD 8 اللوحية الجديدة الميزات التي يريدها كل فرد في العائلة – محتوى رائع ، ومزيد من التخزين ، وعمر أطول للبطارية – بسعر في المتناول بشكل لا يصدق.” Amazon وقال نائب الرئيس كيفين كيث في بيان معد. “لقد جعلنا Fire HD 8 الجديد تمامًا أفضل مع أداء أسرع ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت ، وعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة ، وشحن أسهل مع USB-C – كل ذلك مقابل 89.99 دولارًا فقط. مقابل 20 دولارًا إضافيًا فقط ، فإن Fire HD 8 Plus يوفر طاقة أكبر مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر بنسبة 50٪ وشحن لاسلكي خالٍ من المتاعب وستة أشهر من Kindle وشملت غير محدود. من خلال الوصول إلى ملايين الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب والأغاني والمجلات وأليكسا والمزيد – تعد Fire HD 8 و Fire HD 8 Plus الأجهزة اللوحية المثالية للترفيه. “

إليك ماذا Amazon أعلن:

Fire HD 8. يتميز Fire HD 8 الجديد بشاشة مقاس 8 بوصات بدقة 1280 × 800 بأداء أسرع ومضاعفة التخزين وعمر أطول للبطارية عن سابقه. يوفر هذا الجهاز الذي يعمل بنظام Alexa إمكانية الوصول إلى ملايين الأفلام والبرامج التلفزيونية والأغاني Kindle الكتب الإلكترونية والمجلات والتطبيقات والألعاب ، Amazon يقول. يأتي Fire HD 8 باللون الأبيض والأسود والأزرق الشفق و Plum ، ويبدأ بسعر 89.99 دولارًا ، وهو متوفر للطلب المسبق اليوم. ستشحن في 3 يونيو.

Fire HD 8 Plus. يوفر هذا الطراز المتميز تجربة محسنة مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر بنسبة 50 بالمائة وإمكانيات الشحن اللاسلكي ومحول طاقة مضمّن 9 وات ولون جديد ولفترة محدودة لمدة ستة أشهر Kindle غير محدود. يبدأ Fire HD 8 Plus بسعر 109.99 دولارًا ، ويأتي بنفس ألوان Fire HD 8 plus ولون أردواز جديد ، وهو متاح للطلب المسبق اليوم. كما أنها تشحن في 3 يونيو. سيبدأون الشحن في 3 يونيو. يتوفر Fire HD 8 باللون الأبيض والأسود والأزرق الشفق و Plum ، ويأتي Fire HD 8 Plus بلون Slate جديد.

Fire HD 8 Kids Edition. توفر هذه الحزمة الملائمة للأطفال جهازًا لوحي Fire HD 8 مع شاشة عالية الدقة مقاس 8 بوصات ، وذاكرة تخزين بسعة 32 غيغابايت ، وعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة متعددة الاستخدامات ، وضمان لمدة عامين بدون قلق ، وسنة من Amazon FreeTime Unlimited ، الذي Amazon تنص على إتاحة الوصول إلى أكثر من 20000 من الكتب المتميزة والملائمة للعمر والكتب المسموعة والتطبيقات التعليمية والألعاب ومقاطع الفيديو. يتوفر إصدار Fire HD 8 Kids الجديد للطلب المسبق اليوم مقابل 139.99 دولارًا وسيبدأ الشحن في 3 يونيو.

الموسومة ب Amazon النار عالية الدقة