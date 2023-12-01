ستساعدك المقالة التالية: Amazon حساب البائع معلق: ماذا علي أن أفعل؟

كما أشار نائب رئيس Amazon، توم تايلور، حقق العديد من البائعين زيادة بنسبة 50% في المتوسط ​​في مبيعاتهم بعد انضمامهم Amazon. Amazon من الواضح أنه سوق مربح للعديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت. ومع ذلك، يتعين على تجار التجزئة هؤلاء اتباع الإرشادات المحددة للسوق بدقة. البائعون أو تجار التجزئة الذين لا يتبعون القواعد والإرشادات التي وضعتها Amazon يمكن أن تواجه عواقب وخيمة. في الواقع، هناك بالفعل الكثير Amazon الحسابات معلقة. والخبر السار هو أن Amazon يمنح البائعين قدرًا كافيًا من الوقت لحل مشكلاتهم أو مشكلاتهم قبل تعليق الحساب بشكل دائم.

لقد خسر البائعون الموقوفون قدرًا كبيرًا من الأرباح حيث لم يعد بإمكانهم عرض منتجاتهم عليهم Amazon. ومع ذلك، على الرغم من أن هناك احتمالية ضئيلة لإعادة منتجاتك إلى السوق بعد خضوعك للتعليق، إلا أنه لا تزال هناك خطوات فعالة Amazon يمكن لتجار التجزئة التقدم بطلب لمعالجة مشاكلهم والعودة إلى بيع منتجاتهم Amazon. إليك كيفية القيام بذلك:

التحقيق في أسباب تعليق Amazon حساب

لماذا Amazon تعليق الحسابات؟ Amazon سيعطيك إشعارًا عن سبب تعليق حسابك. ومع ذلك، هناك أوقات لا يتم فيها تحديد السبب بوضوح Amazon انتهك الحساب قواعدهم وسياساتهم. وعندما يستخدمون اللغة التقنية في شرح خطأك، فقد تواجه صعوبة في فهم الانتهاك الذي ارتكبته في المقام الأول.

ما يجب عليك فعله هو إلقاء نظرة على Seller Central لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مناطق تم وضع علامة عليها Amazon. عادة، إليك الأسباب الشائعة لذلك Amazon تعليق حسابات تجار التجزئة:

1. انخفاض الأداء في البيع أو التسويق

Amazon صارمة عندما يتعلق الأمر بمقاييس أداء البائع. إذا كانت لديك درجة منخفضة في تعليقات العملاء، أو لم يكن لديك وقت شحن مناسب، أو كان لديك عدد كبير جدًا من الطلبات الملغاة، Amazon من المحتمل أن يعلق حسابك. ومع ذلك، يمكن معالجة هذه المشكلات من خلال تحليل السبب الجذري للمشكلة. قد تكون هذه الأسباب هي نظام التنفيذ الخاص بك، أو مشغل شبكة الجوال، أو المنتج نفسه.

وفقًا لمؤسس FindSpotter، جوردان مالك، إذا كان البائعون يستخدمون التنفيذ بواسطة Amazon (FBA) لوصول منتجاتهم إلى العملاء، قد تحدث مشكلات في التغليف أو المسح الضوئي للملصقات أو مواد البقالة منتهية الصلاحية أو الملابس غير المعبأة في أكياس متعددة.

تأكد من أن أهدافك في أداء البائع تتجاوز أو تصل باستمرار إلى الحد الأدنى من الأهداف Amazon:

يجب أن يكون معدل العيوب في الطلب أقل من 1%.

يجب أن يكون معدل الإلغاء قبل الاستيفاء أقل من 2.5%.

ينبغي أن يكون معدل الشحن المتأخر أقل من 4%.

وماذا عن الأوقات التي تذهب فيها لقضاء إجازة؟ المشكلة هي أنه لا يمكنك ترك كل شيء خلفك. عند عودتك، سوف تغرق في الرسائل والأوامر التي ستؤثر على أداء حسابك. لمنع ذلك، قم بتمكين Amazon إعدادات الإجازة وجعل عملك يعمل تلقائيًا.

2. انتهاك سياسات البائع

Amazon يجب على تجار التجزئة أن يفهموا تمامًا المتطلبات التي حددتها Amazon. يجب عليهم أيضًا مراجعة معلومات منتجاتهم بانتظام والتأكد من أنها لا تنتهك أي متطلبات Amazon. كن حذرا من التغييرات Amazon قد تجعل في قواعدها ولوائحها.

إذن ماذا يجب أن تفعل؟ قم بمراجعة معلومات منتجاتك للتأكد من أنها تتبع السياسات التي وضعتها Amazon. كن على دراية باتفاقياتهم وسياساتهم مثل الملكية الفكرية، Amazon انتهاك حقوق الطبع والنشر، و Amazon سياسات انتهاك العلامات التجارية. وأخيرًا، تابع أي أخبار تقدمها Amazon ليتم تحديثها إلى أي متطلبات أو قواعد تم تغييرها.

إذا كنت تعرف كل قواعد Amazonفمن الأسهل عليك تجنب انتهاكها، وسيكون لديك فرصة أكبر للتفاوض في حالة تعليق حساب البائع الخاص بك.

3. عرض أو بيع المنتجات المحظورة

هناك سبب لماذا Amazon تطبق سياسات وقواعد صارمة وذلك للحفاظ على الجودة الممتازة للمخزون ومعلومات المنتج. السبب رقم واحد لماذا Amazon يرجع تعليق حسابات البائعين إلى حقيقة أن هناك بعض البائعين الذين يقدمون منتجات أو بضائع مقيدة أو مقلدة. هناك الكثير ممن يعتقدون أنهم يبيعون إصدارات مشروعة من المنتجات عندما لا يكونون كذلك. المنتجات في Amazon عادة ما تخضع للتحقق للتأكد من أن العملاء لا يحصلون على منتجات لا تتماشى مع المثل العليا Amazon.

على غرار سياسات Amazon، ومن الضروري أيضًا التأكد من عدم إدراج أي منتجات محظورة في المعلومات الخاصة بمنتجاتك. Amazon يتجاوز الأمر عندما يتعلق الأمر بهذه القضية التي سيشجعون فيها الآخرين Amazon المستخدمين للإبلاغ عن أي انتهاكات تم تحديدها من قبل البائعين الآخرين. يمكنهم الاستئناف على إزالة امتيازات البيع لحساب البائع الخاص بك.

4. تقارير سوء الخدمات

أسباب أخرى لماذا Amazon حظر حساب البائع الخاص بك يرجع إلى تقارير عن سوء الخدمات. إذا اشتكى المشترون من تلقي خدمات سيئة أو غير مرضية، فقد يؤدي ذلك إلى إعطاء ردود فعل سلبية لحسابك مما سيؤدي في النهاية إلى تعريض حساب البائع الخاص بك لخطر التدقيق أو المراجعة. كما أن وجود العديد من المشترين الذين يصعب إرضاؤهم قد يؤدي إلى زيادة معدل النزاعات في حساب البائع الخاص بك. قد يؤثر هذا أيضًا على مؤشرات معدل عيوب الطلب لمنتجاتك. إذا استمر هذا الأمر، فقد يتعرض حساب البائع الخاص بك أيضًا لخطر التدقيق والمراجعة. يوصى بشدة بتقليل النزاعات مع عملائك أو المشترين.

5. التسليم الخاطئ أو التأخير في التسليم

Amazon يتطلب من البائعين تسليم منتجات البائع خلال يومين إلى ثلاثة أيام عمل. إذا تجاوزت هذه الفترة، تلك Amazon سيتم تسمية الطلبات المعلقة على أنها أوامر متأخرة. Amazon يقبل فقط معدل تأخير بحد أقصى 4 بالمائة. إذا تجاوزت ذلك، فسوف تحصل على إشعار أو رسالة تحذيرية من Amazon. إذا استمرت هذه المشكلة، فمن الممكن أن يتم تعليق حساب البائع الخاص بك.

وأيضًا، إذا قمت بإدخال رمز تتبع خاطئ لطلب عميلك، مما قد يؤدي إلى تسليم خاطئ، فقد يكون حسابك أيضًا في خطر. على الرغم من عدم وجود معدل محدد لهذه الأخطاء، إلا أنها يمكن أن تخلق ردود فعل سلبية من عملائك.

6. الاختناقات اللوجستية

بالإضافة إلى توزيع المنتجات على عملائك، Amazon يتطلب أيضًا معدل تتبع لا يقل عن 95٪. Amazon يتطلب وصول منتجاتك إلى عملائك خلال 17 إلى 28 يومًا. إذا تجاوزت هذه الفترة المحددة، وقام المشتري أو العميل بتقديم شكوى، فهناك احتمال كبير بأن يتم تقييد حسابك أو مراجعته. ولهذا السبب من المهم اختيار الناقل التجاري السريع الخاص بك للتأكد من حصول المشترين على المنتجات المطلوبة في الوقت المحدد.

7. أداء غير طبيعي للحساب

صحيح أن الأشهر القليلة الأولى من المتجر حاسمة. عادة، يقضي البائع معظم وقته في الترويج لمنتجاته. ولكن على الرغم من كل هذه الجهود، فإن معدل التحويل والتدفق منخفض. إذا كانت مبيعاتك ترتفع باستمرار، فقد يثير ذلك قلقًا وقلقًا Amazon يمكن أن تعطيك تحذيرات. لهذا السبب، في الأيام القليلة الأولى لمتجرك، يجب أن تفكر في التحكم في مبيعاتك من أجل منع النمو المفاجئ لمبيعاتك.

إذا كنت تريد شريكًا يمكنه مراقبة مبيعاتك ونمو حساب البائع، فيمكنك تجربة SageMailer. يمكن أن تؤدي الردود المتأخرة والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها وتقلب المبيعات أيضًا إلى توفير إمكانية كبيرة لك Amazon حساب البائع معلق أو تمت مراجعته. مع SageMailer، لا داعي للقلق بشأن أي من هذه الأمور.

ابدأ أيضًا في مراقبة تعليقاتك في أقرب وقت ممكن – يمكن أن يساعدك SageMailer في هذه المهمة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تحقق هنا لمعرفة الممارسات القابلة للتنفيذ لإزالة التعليقات السلبية دون انتهاك Amazon السياسات نظرًا لأن الحالة الأخيرة تمثل فرصة مباشرة لتعليق حسابك.

8. وجود رمز UPC من القنوات غير الرسمية

قد يؤدي استخدام تصحيح المولد التلقائي للحصول على UPC الخاص بك أو استخدام القنوات غير الرسمية للحصول عليه إلى تعريض حساب البائع الخاص بك لخطر أكبر للتعليق أو الحظر. إذا كانت هناك شكاوى من تجار التجزئة الآخرين بشأن زيادة UPC الخاصة بك، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى حظر أو تقييد منتجاتك Amazon حساب البيع. ولهذا السبب يجب على البائعين استخدام القنوات العادية للحصول على UPCs صالحة.

ماذا يجب أن أفعل متى Amazon تم تعليق حساب البائع الخاص بي؟

Amazon يشجع البائعين على تقديم استئناف لتعليقهم. يمكنك القيام بذلك داخل Amazon البائع المركزي. تذهب إلى البائع المركزي. ثم انقر فوق الأداء. هناك، يمكنك رؤية إشعارات الأداء الخاصة بك. انقر فوق الموقع Amazon إشعار تعليق البائع. بحث عن Amazon رابط الاستئناف. تأكد من توضيح الاستئناف الخاص بك قبل إرساله إليه Amazon.

ما هي الأشياء التي تحتاجها من أجل استئناف تعليق حسابك Amazon حساب؟ ماذا لو Amazon حساب البائع معلق بدون سبب؟ أولاً، لا تلوم المنصة وابدأ بكتابة خطاب استئناف.

1. ضع خطة للتعافي أو خطة عمل

خطة العمل هي المفتاح لاستئناف الخاص بك Amazon الحساب موقوف. تحتاج إلى إنشاء خطة حول كيفية حل المشكلات أو المشكلات. Amazon ستقوم بمراجعة هذه الخطة وسوف تستخدم المعلومات التي تقدمها لتقرر ما إذا كان سيتم رفع التعليق أم لا. ولهذا السبب من المهم تنفيذ هذه الخطة بشكل صحيح.

تُظهر خطة العمل الناجحة أن المشكلات تم تحديدها بوضوح، بما في ذلك أسبابها. إنه يدل على أنك تفهم تمامًا السبب الجذري للمشكلة، مما يسمح لك بمعرفة الأشياء التي يجب القيام بها لمنع حدوث مثل هذه المشكلات مرة أخرى. تحتاج إلى تحديد الخطوات الأساسية التي يتعين عليك اتخاذها لحل المشكلات أو المشكلات. ما هي أجزاء نظامك التي تخطط لتغييرها؟ هل يشمل ذلك تغيير أدواتك أو إجراءاتك أو عملياتك أو أنظمتك؟

2. رسم خطوات واضحة وملموسة

هذه هي الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لمنع حدوث مشكلات مماثلة مرة أخرى. عليك أن تكون محددة. Amazon يتطلب من البائع أن يكون دقيقًا في خطط عمله. ولهذا السبب من المهم أن تكون أكثر تفصيلاً في شرح نقاطك في حل مشكلاتك أو مشكلاتك. إن كتابة خطط عمل محددة بخطوات واضحة ستثير الإعجاب Amazon ومساعدتك في استعادة حسابك بنجاح.

يجب عليك أيضًا أن تفكر في إبقاء نقاط العمل الخاصة بك مختصرة. بالرغم من Amazon يتطلب أن تكون مفصلة قدر الإمكان، وهذا لا يعني أنه عليك كتابة مقال. Amazon يتلقى الكثير من الطعون المتعلقة بتعليق البائعين، لذلك يفضلون في الغالب تلقي نقاط عمل مختصرة. كنصيحة، حاول أن يكون لديك فقرة أو فقرتين لكل نقطة عمل.

تذكر أيضًا أن تتحكم في عواطفك لتجنب الانفعال الزائد. لقد ارتكبت خطأ كبائع لهم، وتحتاج إلى تقديم اعتذار صادق. ومع ذلك، لا تدع عواطفك تقف في طريق المنطق. Amazon يحتاج فقط إلى معرفة الخطوات الواضحة والقابلة للتنفيذ التي تخطط لاتخاذها حتى يشعروا بالراحة عند استعادة امتيازات البيع الخاصة بك. لهذا السبب عليك أن تحافظ على نقاطك لوجستية وموضوعية.

لا تكن دفاعيًا جدًا. إذا وضعت في توكيلك أفكارك حول عدم العدالة في تعليق حسابك أو لماذا لا تكون هذه المشكلات خطأك حقًا، فأنت تفشل في تحديد المشكلات أو المشكلات كبائع على Amazon. تعد القدرة على معرفة مشكلات التعليق الخاص بك جزءًا أساسيًا من خطة العمل الخاصة بك. Amazon تم تحديد بالفعل أنك ارتكبت خطأً كبائع، لذلك من الأفضل قبول الحقيقة في التوكيل الخاص بك بدلاً من محاولة الدفاع عن نفسك وإثبات أنه تم اتهامك زوراً عندما لا تكون كذلك.

3. تسليط الضوء على القيم الهامة

ضع في اعتبارك تضمين بعض السمات الإيجابية لمتجرك Amazon وذلك لإبراز قيمته الكبيرة بالنسبة إلى Amazonالسوق.

4. أرسل المناشدة إلى Amazon أداء البائع

بعد وضع خطة العمل الخاصة بك وكتابة Amazon خطاب الاستئناف، يمكنك الآن إرساله إلى Amazon أداء البائع بالإضافة إلى طلبك لاستعادة حسابك ومنتجاتك. حدد زر “الاستئناف” في إشعار الأداء. يمكنك أيضًا كتابة خطاب وإرساله إلى [email protected].

خطوة سرية في الاستئناف على Amazon تعليق

وبصرف النظر عن الطعن في التعليق باستخدام Seller Central، يمكن لمتاجر التجزئة أيضًا إرسال خطة العمل الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected]. ومن خلال القيام بذلك، فإنك تلجأ مباشرة إلى فريق إدارة مخاطر المعاملات (TRMS) التابع لـ Amazon.

كيفية كتابة خطاب الاستئناف؟ تأكد من أن الاستئناف الخاص بك يتضمن ترويسة عمل رسمية. حدد ما إذا كنت تعمل مع Solutions Integrator أم لا لخلاصات المخزون الخاص بك والمزيد. ثم عليك أن تذكر المشكلة أو المشكلة. حدد الخطوات التي تخطط لاتخاذها للتأكد من أنه يمكنك تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. كن محترفًا وإيجابيًا في لهجتك.

نصائح أخرى لاستعادة الخاص بك المنتجات على Amazon

اجمع كل الحقائق الضرورية وقم بإعداد دراسة جدوى لإعادتك إلى سابق عهدك. تأكد من تسليط الضوء على السجل الخاص بك وتتبعه Amazon. وسيشمل ذلك حجم المبيعات والحيازة وجودة التعليقات وغيرها. أيضًا، يجب عليك أن تذكر على وجه التحديد كيف Amazon قم بتوجيه المشكلات إليك ولاحظ أنها مجرد حدث لمرة واحدة فقط.

كن مثابرا. إذا لم يستجب دعم البائع على الفور، فاستمر في إعادة ذكر مشكلتك أو موقفك وتصحيحه.

لا تضع جميع منتجاتك Amazon. يجب أن يكون البائعون نشطين أيضًا في الأسواق مثل Etsy وeBay وCraigslist وغيرها. قد يؤدي هذا إلى تعليق حسابك Amazon حساب مشكلة أقل. حاول التفكير في إنشاء حساب ثانٍ باستخدام اسم قريبك كإجراء احتياطي.

ما يجب فعله وما لا يجب فعله في نهاية المطاف هو متى Amazon تحدث عمليات تعليق الحساب

في حالة حدوث الأسوأ (اقرأ – الخاص بك Amazon تم تعليق حسابك)، حافظ على هدوئك واتبع قائمتنا البسيطة لما يجب فعله وما لا يجب فعله:

المهام: لا تفعل: تطوير خطة عمل واضحة تصنيع أو تعديل الفواتير قم بتنفيذ التغييرات في حسابك لمنع أي تعليق محتمل في المستقبل يكون مسيئا ل Amazon فريق أداء البائع أو تهديد المنصة بإجراءات قانونية بقعة تحسينات معينة أرسل العديد من رسائل البريد الإلكتروني بمجرد تقديم الاستئناف الأول كن محترفًا حاول فتح حساب جديد حافظ على الهدوء أرسل الاستئناف الأول في وقت مبكر جدًا

ممارسات عامة أو نصائح لتجنب التعليق

إذا كان استئناف التعليق الخاص بك ناجحًا، وامتيازاتك باعتبارها Amazon إذا تمت إعادة البائع إلى منصبه، فيجب عليك فعل أي شيء أو كل ما في وسعك لتجنب تعليق حساب البائع الخاص بك في المستقبل.

فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على مراقبة حسابك ومعرفة ما إذا كنت تستوفي معايير Amazon للبائعين أو أنك لا تزال بحاجة إلى تحسين بعض ممارساتك.

1. التحقق من الخاص بك Amazon التقارير بانتظام.

ستمنحك بياناتك الموجودة في تقارير الطلبات والملاحظات والإرجاعات غير الكاملة فكرة واضحة عن كيفية تحقيق أهداف الأداء باستمرار Amazon. لاستخدام Amazon حساب FBA Seller Central بأكثر الطرق فعالية الممكنة، تأكد من فهمك لكيفية عمل كل قسم وما هي الأفكار القيمة التي يقدمها.

2. مراقبة شحن طلباتك.

يجب عليك التأكد من أن عملائك أو المشترين يقومون بالإبلاغ عن شحناتهم في الوقت المحدد وأن منتجاتهم المطلوبة معبأة بشكل صحيح لتجنب ارتفاع معدل تأخر الشحن أو ردود الفعل السلبية.

الى جانب ذلك، تحقق من Amazon قم بمراجعة القواعد لمعرفة كيفية التعامل مع شهادات العملاء وإدارة التعليقات السلبية ومنع تعليق ملفك الشخصي.

3. تنزيل Amazon تطبيق البائع للتواصل السريع.

كلما تم اكتشاف المشكلة مبكرًا، كان حلها أسهل وأسرع. تأكد من الرد على أي إشعارات ورسائل تتعلق بحساب البائع من المشترين أو العملاء على الفور باستخدام Amazon تطبيق البائع.

4. التحقق مرة أخرى من أوصاف قائمتك.

إن تحريف العرض الخاص بك ينتهك سياسة البائع الخاصة بـ Amazon. ولهذا السبب من المهم التأكد من أنك تصف منتجاتك بدقة في قوائمك.

5. مراجعة قواعد المنتج Amazon قبل إضافة منتجات أو عناصر جديدة.

حاول التحقق من قواعد المنتجات المقيدة للعناصر التي تريد إضافتها للتأكد من أنها لا تنتهك القواعد Amazon سياسات.

افكار اخيرة

في نهاية اليوم، عاجلاً أم آجلاً، قد تواجه Amazon تعليق الحساب. في هذه الحالة، يجب عليك كبائع التركيز على إنشاء أقوى جاذبية – والتي تحتوي على كل شيء Amazon يحتاج فريق أداء البائع إلى إعادة امتيازات البيع بثقة. لذلك، لا تنس إجراء عمليات تدقيق منتظمة لشركتك والتدفق النقدي للتأكد من أنك تهدف إلى نمو الأعمال التجارية – وليس تعليق الحساب.

إذا تم قبول استئناف التعليق الخاص بك، وتمت استعادة امتيازاتك كبائع، فاتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث التعليق في المستقبل. Amazon تضع معايير للبائعين للتأكد من أن المشترين راضون عن منتجاتهم، لذا فإن اتباع قواعدهم لن يسمح لك بمواصلة البيع في السوق فحسب، بل سيساعدك أيضًا على خلق تجارب إيجابية للعملاء، مما سيساعد على النمو من شركتك.

Amazon هو سوق صارم ولكنه مزدهر. حاول الحفاظ على فهم واضح لقواعدهم وسياساتهم، وستكون قادرًا على منع تعليق الحساب. ومع ذلك، فإننا ندرك أنه من الصعب الاهتمام بكل شيء مرة واحدة – التصنيع والتسويق والمراقبة وما إلى ذلك. ومع الشركاء المناسبين، لا يزال بإمكانك التحكم في Amazon حساب. جرّب الإصدار التجريبي المجاني من SageMailer لمدة 30 يومًا لتكون دائمًا على دراية بسلامة حسابك!