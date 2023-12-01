ستساعدك المقالة التالية: Amazon رموز UPC: ما هي وكيفية الحصول عليها

رموز المنتجات العالمية (UPC) عبارة عن رمز شريطي مكون من 12 رقمًا يستخدمه معظم تجار التجزئة في الولايات المتحدة، و Amazon ليست استثناء. في الواقع، إنها في الطليعة، حيث تتطلب من جميع البائعين الذين يسعون إلى إدراج منتجات جديدة أن يكون لديهم رمز UPC. Amazon يستخدم رموز UPC هذه لتحديد المنتجات في قاعدة البيانات الخاصة بهم.

للبائعين على Amazon للحصول على UPC، يجب عليهم الحصول عليها من GS1 أو Global Standard 1، وهي المنظمة الرسمية الوحيدة غير الربحية التي تولد منتجات حصرية Amazon رموز UPCs. وضعت GS1 معايير دولية بشأن الترميز الشريطي لسلسلة المخزون لجميع تجار التجزئة حول العالم. يحتاج البائعون الذين يسعون إلى إضافة عناصر نادرة إلى رمز UPC فريد، ويحتاج كل عنصر إلى رقم منتج برمز UPC واحد.

تقوم GS1 بتفويض كل مورد بأرقام السلع التجارية العالمية (GTINs)، التي يتعاملون معها Amazon. للبدء في تطبيق UPCs، يحتاج البائعون إلى Amazon حساب التاجر الذي سيسهل عملية إضافة منتجات جديدة إلى حساب البائع المحترف (Amazon فهرس).

يفعل Amazon هل يحتاج البائعون دائمًا إلى رمز UPC؟

جميع المنتجات المباعة على Amazon النظام الأساسي يحتاج إلى UPC، مع استثناء محدد. عند إنشاء علامتك التجارية وتسجيلها بها Amazon.com باستخدام برنامج تسجيل العلامة التجارية، فأنت مؤهل للحصول على إعفاء رقم GTIN. يتيح هذا الخيار للبائعين إضافة منتجاتهم بدون رقم UPC.

علاوة على ذلك، إذا كان العنصر الخاص بك يتطلب رمز UPC، فهذا لا يعني دائمًا أنك ستحتاج إلى شراء واحد أو وضع علامة على منتجاتك به.

إذا كنت تشتري سلعًا من دروبشيبينغ أو البيع بالجملة أو التجزئة، فمن المرجح أن تكون عبوة منتجاتك موجودة بالفعل مع UPC لمسحها ضوئيًا. في هذه الحالة، من المحتمل أن تكون العناصر الخاصة بك موجودة في نظام النظام الأساسي، ومهمتك هي فقط إضافة العناصر الخاصة بك إلى القائمة المعنية.

هناك طريقة أخرى محتملة لا تحتاج فيها إلى رمز UPC وهي تلبية طلباتك بنفسك وعدم استخدام برنامج FBA. وبالتالي، إذا كانت العناصر الخاصة بك لا تأتي مع UPC، فستحتاج إلى شراء واحدة لتسجيل قائمة المنتجات الخاصة بك. ومع ذلك، ليست هناك حاجة لإضافة الباركود إلى كل عنصر من العناصر الخاصة بك.

كيفية عمل أرقام GTIN

أرقام عناصر التجارة العالمية هي أنماط عديدة من هياكل الأرقام التي يتم تخصيصها لمختلف المنتجات والخدمات بواسطة GS1.

تحتفظ Global Standard 1 بسجل للرمز الشريطي للمنتج في قاعدة بياناتها بتنسيق GTIN مكون من 14 رقمًا، والذي يمكن التعرف عليه بواسطة جهاز رقميًا أو كنمط من الإحداثيات. تعد رموز المنتجات العالمية (UPCs) وأرقام المقالات الأوروبية (EANs) وأرقام المقالات اليابانية (Jans) جميعها أنواعًا متنوعة من أرقام GTIN، ولكن النوعين الأولين هما النوعان السائدان المستخدمان بشكل أساسي.

يحدد نوع الرمز الشريطي الذي يستخدمه المنتج كيفية تشفير GTIN للرمز الشريطي. أرقام GTIN هي مجرد قيم رقمية تُستخدم لتحديد الرمز الشريطي لمنتجك. يتكون رقم GTIN من 8 أو 12 أو 13 أو 14 رقمًا، وهو نظام ترقيم مرتبط بـ GS1. بينما يقوم GS1 بتغذية أرقام GTIN الناتجة في قاعدة البيانات، يتم ترقيم جميع الحقول الأخرى التي لم يتم ملؤها بالرقم 0. وقد تساعد حاسبة GTIN البائعين على التفاعل مع الصيغة للوصول إلى الرموز الشريطية.

في الباركود، تعمل الأرقام السبعة إلى الأحد عشر الأولى كمعرف معين يسمى بادئة الشركة. هذه البادئة، التي تُستخدم حتى الآن لتحديد مالك العلامة التجارية أو الشركة المصنعة للمنتجات، يتم إدراجها على العناصر التي تنتجها الشركة لتحديد الملكية. يتم إنشاء UPCs لمنتجات البائعين من خلال الجمع بين أرقام GTIN وبادئة الشركة للتوصل إلى رقم منتج فريد سيكون مختلفًا في جميع المنتجات على الرغم من أن نفس الشركة تنتجها.

كيف Amazon يستخدم أرقام GTIN

بالنسبة للبائعين المهتمين بشراء UPCs خارج GS1، وهي المنصة الشرعية الوحيدة، يمكنهم شراء رموز UPC التي تم استخدامها مسبقًا. ومع ذلك، فإن القيد هو أن بادئة الشركة ستحدد المالك الأولي بدلاً من أنت، وهو المالك الحالي. في القيام بذلك، يمكنك كسر Amazon سياسات. إنه إجرائي ل Amazon للحفاظ على الضوابط والتوازنات من خلال:

أ. التحقق من UPCs مقابل قائمة العلامات التجارية المعينة التي تتطلب UPCs بمجرد إنشاء قائمة جديدة على النظام الأساسي.

ب. في حالة وجود قائمة تشير إلى علامة تجارية محددة معينة في العنوان، Amazon تقع على عاتقه مسؤولية التحقق والتحقق المضاد لإزالة التضارب المحتمل في الأسماء التجارية.

ج. في الحالات التي يكون فيها البائع مزيفًا أو لديه تاريخ في استخدام أساليب غير تقليدية أو يكون قيد التحقيق لعدد لا يحصى من الأسباب، Amazon يجب التحقق يدويًا من UPCs وتأكيدها.

رموز UPC: ما هي؟

وفي ذروة العرض والطلب في أستراليا وأوروبا وآسيا، كانت الحاجة إلى التمييز بين البائعين حسب الموقع أمرًا بالغ الأهمية. أدى GS1 إلى ربط رموز البلدان بسلسلة UPC، مع الإشارة إلى الرموز في بداية السلسلة. تشترك الولايات المتحدة وكندا في رمز البلد (0).

ونتيجة لهذا التغيير، تم تطوير شكلين رئيسيين من UPCs. هذه هي UPC – E وUPC – A.

يحتوي UPC-A على سعة اثني عشر رقمًا مع ظهور الأصفار بين الاثني عشر رقمًا، وهو متعدد الاتجاهات، ويدعم GTIN -12، ولا يصادق على السمات. من ناحية أخرى، UPC –E لديه سعة رقمية اثني عشر، ولكن لا يتم عرض الأصفار لأنه تم إخفاؤها. ويشترك النظامان في صفات أخرى.

يقوم النظامان ببث صور للآخر مع الاختلاف الوحيد وهو أن الأصفار لا تظهر في UPC-E بينما يحتوي UPC-A على أصفار. لملاحظة هذا الانحراف، يتعين على المرء أن ينظر إلى رقم GTIN المقابل حيث لن تكون الصفرات مرئية في الرمز الشريطي GS1.

في الوقت الحاضر، يتم تطبيق الرموز الشريطية UPC داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة وكندا حيث تفضل معظم البلدان رموز EAN على الرغم من إمكانية مسحها ضوئيًا Amazon يو بي سي.

تحتاج إلى شرح واضح للفرق بين معرفات المنتجات المختلفة التي تساعد في تتبع كافة العناصر الموجودة في Amazon قاعدة البيانات؟ هل تتساءل “ماذا يعني ASIN”؟ اقرأ منشورنا لتستعد لمشروعك على المنصة.

كل شيء عن رموز EAN

أرقام المقالات الأوروبية (EAN)، والتي يشار إليها أيضًا باسم رقم المقالة الدولي هي رموز شريطية تحتوي على رموز البلدان ضمن السلاسل الفعلية الصادرة عن منشئ الرمز الشريطي GS1. بالنسبة لـ UPCs، لا يتم إرفاق رمز البلد بالسلسلة، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم احتواء UPCs على أكثر من اثني عشر رقمًا. وفي الوقت نفسه، تحتوي الرموز الشريطية لـ EAN على ثلاثة عشر رقمًا كحد أقصى.

شكلان أساسيان من EANs، اللذان حظيا بإعجاب الناس الذين يبيعونهم Amazon، هي EAN-8 وEAN-13. يتمتع جهاز EAN-8 بسعة ثمانية أرقام، وهو متعدد الاتجاهات، ويدعم GTIN-8. يبلغ حجم EAN-13 ثلاثة عشر رقمًا، وهو أيضًا متعدد الاتجاهات، ويدعم GTIN-13.

تمامًا مثل UPCs، تؤثر عوامل عديدة مثل فئة المنتج وقنوات توزيع المنتجات على نوع EAN الذي سيستخدمه الشخص.

ضع في اعتبارك أنه إذا كانت المعلومات الموجودة على UPC الذي تستخدمه تتعارض مع المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات GS1، Amazon سوف يزيل قائمتك.

هل من الضروري شراء شخصية Amazon رمز أوبك؟

مع كل منتج يدرجه البائع في السوق Amazon دعوة المتداول لتسجيل GTIN. وبالتالي، يُسمح للبائعين أن يقرروا ما إذا كانوا سيستثمرون في الأموال الرسمية أم لا Amazon UPCs أو متابعة خيارات أخرى مثل الشراء من أحد البائعين.

يمكن بسهولة العثور على تجار UPC وEAN في السوق، وسيقوم البعض ببيع UPCs المكررة فقط لتلبية احتياجاتهم. Amazon متطلبات UPCs، وبالتالي خفض أسعارها. ومع ذلك، على المدى الطويل، سيكلفك هذا التجاوز مشاكل أكثر من حلها.

النكسة الرئيسية لـ UPCs المنسوخة هي أنه لا يتم العثور عليها دائمًا في قاعدة بيانات GSI عند البحث عنها.

من حيث التصميم، تعد GSI المنتج الوحيد لنظام GTIN، مما يجعل Global Standards 1 المصدر الشرعي الوحيد للتحقق من الجودة والتأكد من أن الرمز الشريطي أصلي. سيؤدي الشراء من تاجر خارجي مثل eBay إلى حرمانك من ملكية الأحرف الأولى للشركة المرفقة بسلسلة UPC. بالرغم من Amazon لا يلغي بدقة القوائم التي تتعارض مع قاعدة بيانات GS1، فإن مستقبل هذه القوائم مطروح للمناقشة Amazon يفكر في كيفية التعامل مع البائعين الذين يشترون الباركود. لكل منتج تنتجه الشركة المصنعة، ستكون بادئة الشركة موحدة على جميع الباركود الخاص بالمنتجات.

في الآونة الأخيرة، حظيت رموز GS1 بالكثير من الاهتمام، وينصح الخبراء البائعين بالبقاء يقظين ومواكبة أحدث التطورات Amazonسياسات بشأن وحدات تنسيق المشروع.

عملية الشراء Amazonرموز UPC الخاصة بـ

الخطوة 1: بادئة الشركة

الخطوة الأولى في شراء UPCs من Amazon يتقدم بطلب للحصول على بادئة شركة GS1. هذا هو المعرف الفردي الفريد للشركة المصنعة للمنتج. لكل منتج تنتجه الشركة المصنعة، سيتم استخدام بادئة الشركة. وبذلك ستكون بادئة الشركة موحدة على جميع الباركود الخاص بالمنتجات. رمز المنتج الذي سيكون لكل منتج سيكون له دائمًا بادئة الشركة.

توجد طرق مختلفة يمكن لصاحب العمل اتباعها لمتابعة بادئة الشركة. إحدى الطرق هي شراء الرموز الشريطية. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان عند شراء UPC لشركتك، أن تأخذ في الاعتبار شرعية المعاملة لتجنب الانتهاء من عمليات التزوير. وهذا من شأنه أن يضعك في اضطراب قانوني عميق. كما أن البادئات غير الرسمية قد تضر بسمعة سلسلة التوريد الخاصة بك وتجعل شرعية علامتك التجارية موضع شك.

الطريقة الأكثر أمانًا وأضمن للحصول على بادئة الشركة هي شراء UPCs مباشرة من GSI. ستقوم GS1 بتسهيل عملية الحصول على الرموز، ويمكنك الحصول بسرعة على المعلومات حول كيفية المتابعة مباشرةً من خلال زيارة موقعها على الويب.

تبلغ رسوم بدء التشغيل حوالي 250 دولارًا عندما تكون الأرخص. ومع ذلك، يمكن أن تصل الرسوم إلى 10000 دولار وفقًا لعدد العناصر التي تنوي بيعها على المنصة. تفرض GS1 أيضًا رسوم تجديد ورسوم صيانة تتراوح من 50 دولارًا إلى 300 دولار.

على الرغم من أنه قد يبدو من المغري البحث عن UPCs الأرخص، إلا أن المخاطر التي تنطوي عليها أعلى بكثير من تكلفة الشراء من GS1.

الخطوة 2: رقم المنتج

الخطوة الثانية هي تعيين رقم منتج فريد لكل منتج من منتجات البيع بالتجزئة. ستقدم GS1 للبائع عددًا محددًا من الأرقام التي سيستخدمها البائعون للتوصل إلى نظام الترقيم الخاص بهم مسترشدًا بالعدد المقدر للمنتجات التي ينوي البائع إنتاجها وبيعها.

Amazon يتم تشكيل أرقام التعريف القياسية (ASINS) من هذه المجموعة من الأرقام، ويمكن للبائع أن يقرر متابعتها أيضًا مع وحدة حفظ المخزون (SKU) الخاصة به. الانتقال من Amazon يمكّن رقم ASIN الخاص بـ UPC البائعين من تكوين رأي حول الطريقة التي يرغبون في قراءة بادئة شركتهم بها. تملي الطريقة التقليدية أن يتم تعيين رقم منتج فريد لكل SKU لكل منتج.

أنت تقوم ببيع هواتف مختلفة بالتجزئة كمجموعة مختارة من المنتجات. لديك ثلاثة ألوان مختلفة لنفس الهاتف (الأسود والبني والأبيض). يجب أن يكون لكل هاتف رقم المنتج الخاص به والذي يجب أن يكون مختلفًا عن الرقمين الآخرين.

الهاتف الأسود: 099

الهاتف البني: 089

الهاتف الأبيض: 079

UPCs ل Amazon تتطلب أن تكون بادئة الشركة، مصحوبة برقم UPC الفريد للمنتج، إجماليًا مكونًا من أحد عشر رقمًا في جميع الأوقات. يُشار إلى الرقم الأخير من الباركود، وهو الرقم الثاني عشر، باسم “رقم التحقق”. تصل حاسبة أرقام UPC إلى الرقم بناءً على الأرقام الأحد عشر التي سبقته على الرمز الشريطي.

الخطوة 3: العرض

الخطوة الثالثة هي تحديد كيفية عرض الرمز الشريطي على منتجك. يأتي GS1 مفيدًا مع ملف الباركود الرقمي للبائعين الذين لم يتمكنوا من تعبئة وتصميم الملصقات لمنتجاتهم. يعد العمل مع ملفات الباركود الرقمية أمرًا يسهل على معظم الشركات المصنعة التعامل معه. من المهم أن تضع في اعتبارك ذلك Amazon هو خبير في التكنولوجيا، وهناك احتمالات كبيرة جدًا أنهم استخدموا الروبوتات لمعالجة الشحنة الخاصة بك. لذلك، كلما كانت وظيفتهم أكثر سلاسة، كلما زادت سرعة تواجد منتجاتك عبر الإنترنت وتمكينك من البيع.

بالنسبة للبائعين الذين تمكنوا من وضع العلامات على منتجاتهم وتعبئتها بنجاح، فهم منفتحون لطلب ملصقات الباركود اللاصقة للالتصاق على المنتج.

من المهم أن تكون الرموز الشريطية المختارة لهذه المهمة مرئية جيدًا وتحتوي على تفاصيل دقيقة تتوافق مع تلك الموجودة في قاعدة بيانات GS1.

الخطوة 4: الرموز الشريطية

بعد إجراء العمليات الثلاث الأولى، يمكن للبائع الآن طلب الرموز الشريطية. تخصصت بعض المواقع الإلكترونية في طباعة ملصقات الباركود.

الخطوة الأخيرة هي وضع الرموز الشريطية على المنتجات بطريقة يمكن التعرف عليها ومسحها ضوئيًا بسهولة. يعد وضع UPC جزءًا مهمًا جدًا من العملية. Amazon يفرض لوائح صارمة يجب اتباعها عند وضع الرموز. Amazon غالبًا ما يخوض في تفاصيل أصغر حول كيفية ومكان ذلك فقط للتأكد من أن البائع يقوم بالأمر بشكل صحيح. وبخلاف ذلك، سيكون المنتج زائدًا عن الحاجة إذا لم يتمكن مدقق الباركود من التعرف عليه في بداية العملية.

عندما لا تفعل ذلك Amazon هل يحتاج البائعون إلى شراء UPC؟

تساعد UPCs المتسوقين و Amazon منصة نفسها في فهم المنتج الذي تبيعه بالضبط. إنه مفيد جدًا في السوق المزدحم للغاية حيث قد يكون هناك الآلاف من العناصر المتشابهة التي هي في الواقع مختلفة.

لو Amazon إذا قام البائعون بإنشاء سلعتهم الجديدة أو بيع سلع ذات علامات تجارية خاصة قاموا بشرائها أو تصنيعها نيابة عنهم، فيجب عليهم القيام بذلك قم بتعيين رمز UPC فريد لكل خيار من هذه السلع. وإلى أن تحصل المنتجات على “فحص” رقمي محدد، لا يستطيع المتسوقون وتجار التجزئة البحث عن البضائع والتعرف عليها.

لو Amazon الباعة هم إعادة بيع العناصر التي تحتوي بالفعل على UPCs – يتم تثبيته عادةً على الجزء الخلفي من المنتج نفسه أو عبوته – يوجد لا بحاجة لشراء UPC الجديد. يمكن للمستخدمين تحديد طريقة UPC وإضافة الرقم الفعلي إلى حقل معرف العنصر لسرد منتجاتهم.

إذا المنتج الدقيق Amazon البائعين يتداولون متاحة للبيع على المنصة، فلن يحتاجوا إلى إنشاء صفحة عنصر جديدة لدعم البضائع. في هذه الحالة، يمكن للبائعين اختيار رقم ASIN (Amazon رقم التعريف القياسي) واستخدامه للموجود Amazon قائمة.

إذا كان المنتج Amazon البائعين يقدمون ليس في حوزتهم المادية (على سبيل المثال، Dropshipping)، يستطيعون اتصل بالشركة المصنعة أو المورد للحصول على رمز UPC الضروري. في بعض الحالات، من الممكن العثور على الرقم بمجرد تحديد موقع العنصر عبر الإنترنت أو في المتجر. ومع ذلك، تأكد من أن المنتجات التي ستبيعها تتوافق مع الرمز. إذا لم تكن متأكدًا من ذلك، فتحقق من المشكلة مع الشركة المصنعة أو المورد قبل استخدام الرمز.

افكار اخيرة

باختصار، من المهم أن ندرك ذلك Amazon تقوم دائمًا بمراجعة كتالوجها وتقوم بإجراء عمليات تنظيف واسعة النطاق في محاولة للحفاظ على صحة المنتجات المتداولة على المنصة وتحسينها. مع مصلحة العملاء في قلب Amazonعمليات الشركة، تضمن الإصلاحات استمرارية الخدمات المتميزة للعملاء الحاليين والمستقبليين.

باعتبارك بائعًا، فمن الأهمية بمكان التأكد من أن حساب البائع الخاص بك متوافق مع السياسات الجديدة التي تتم مراجعتها وتحديثها بانتظام. إن احتمال خسارة الأرباح بسبب تعليق قوائمك وحساباتك هو أقل بكثير من الجهد الذي كان من الممكن أن تبذله للتأكد من امتثالك للسياسات.

ما هو أكثر من ذلك؟ يعد وضع العلامات على المنتج وشحنه بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية. ولمتابعة العديد من عمليات البيع في وقت واحد، نوصي بالقيام بأكبر عدد ممكن من المهام الروتينية بشكل تلقائي. لذلك دعونا نبدأ بإنشاء المراجعات والرد على استفسارات العملاء.