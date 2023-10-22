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Amazon شبكة الإعلانات السياقية؟

Amazon شبكة الإعلانات السياقية؟

كريس بيسلي (أسبن) في Site Point لديه السبق الصحفي على خدمة الإعلانات السياقية الجديدة التي Amazon التي تعمل عليها، والتي ستكون إلى حد ما منافسًا لشبكة Google AdWords وشبكة Yahoo للناشرين. بدلاً من تقديم بعض المركبات الجديدة الجبنية Amazonروابط منتجات .com عبر Amazon برنامج الشركاء التابعين، يقول كريس ذلك Amazon تعمل فعليًا على إنشاء شبكة إعلانية حقيقية.

أحد الأسباب الرئيسية للإطلاق هو ذلك Amazon مهتمة بالاستغناء عن Google باعتبارها الوسيط بين المعلنين والإعلانات التي تستهدف المحتوى Amazon.com. ومع وجود مجموعة قوية من المعلنين الناشطين بالفعل في مجال الإعلان عبر Amazon، فإن الخطوة الطبيعية التالية سوف تتفرع إلى Amazonعائلة قوية من شركاء النشر على شبكة الإنترنت.

ومن المعروف أن Amazon يحصلون حاليًا على روابط دعائية لمواقعهم الخاصة من Google، ولكن يبدو أنهم يرغبون في التخلص من الوسيط والانطلاق بمفردهم. والحقيقة هي أنه في حين Amazon تتمتع بإجمالي إيرادات مرتفع، ولديها هوامش ربح ضئيلة للغاية، في حين تتمتع Google وحتى eBay بهوامش ربح أفضل بكثير.

إذا (و إذا) Amazon يسير في اتجاه إطلاق شبكة إعلانية سياقية من شأنها أن تمنح عالم النشر قائمة من اللاعبين الرئيسيين للاختيار من بينها بما في ذلك:

جوجل ادسنس

شبكة ناشري ياهو

MSN AdCenter (إذا قاموا أيضًا بتشغيل شبكة الناشرين)

Kanoodle BrightAds (يزداد حجمها يومًا بعد يوم)

AdBrite

شيتيكا

وحفنة من الآخرين.

من المرجح أن يقتصر الأمر على الناشرين السيئين للغاية في تشغيل واحد فقط من الإعلانات السياقية على مواقعهم في وقت واحد. هل يمكنك أن تتخيل محاولة البقاء ضمن شروط الخدمة لجميع هذه الشبكات والتوقيع على العديد من الشيكات؟