ستساعدك المقالة التالية: Amazon فحص الخلفية المرنة: ما الذي ينطوي عليه الأمر وكم من الوقت يستغرق؟

عندما يتعلق الأمر بقيادة العربات التي تدفع ، Amazon فليكس هي واحدة من أفضل الوظائف هناك.

Amazon يمكن للسائقين المرن كسب 18 إلى 25 دولارًا لكل ساعة مجدولة. ولديك المرونة في المطالبة بالكتل (التحولات) عندما تناسب جدولك الزمني.

لكن الحصول على وظيفة كسائق فليكس أسهل قولًا من فعله.

هناك عملية مقابلة ، وقائمة انتظار محتملة ، وعليك أيضًا إكمال Amazon فحص الخلفية المرن.

يعد فحص الخلفية أحد أهم الأجزاء ، ويمكن أن يجعل فرصك في أن تصبح سائقًا نشطًا أو يكسرها.

لهذا السبب يغطي هذا المنشور تفاصيل مهمة حول هذه العملية بما في ذلك ما يبدو عليه فحص الخلفية ومدة Amazon يستغرق فحص الخلفية المرن.

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ما هو Amazon فحص خلفية فليكس؟

Amazon يستخدم عمليات التحقق من الخلفية لمساعدتهم في العثور على برامج تشغيل موثوقة لـ Amazon ثني. إنه يعمل مع خدمة خارجية تسمى الخلفية الدقيقة لعمليات التحقق من الخلفية هذه. يفحص فحص الخلفية هذا مجموعة متنوعة من العناصر بما في ذلك الخاص بك:

تاريخ التوظيف

تاريخ القيادة وسجلها

تاريخ إجرامي

قبل أن تبدأ في الشعور بالذعر ، اطمئن إلى أن هناك بعض القيود على ما يمكن أن يتضمنه هذا التقرير.

يضع قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل (المعروف أيضًا باسم FCRA) قيودًا على ما يمكن أن تشمله فحوصات الخلفية. عادةً ما يحد من إدراج الاعتقالات أو الامتيازات الضريبية أو الأحكام الأقدم من 7 سنوات وحالات الإفلاس على مدى 10 سنوات.

الحد الأقصى لمدة سبع سنوات هو القاعدة الرئيسية التي يجب البحث عنها ، والعديد من تطبيقات gig مثل Amazon لا يمكن لـ Flex أو DoorDash رؤية معلومات عن قيادتك أو سجلك الجنائي إذا كان عمره أكثر من سبع سنوات.

كم من الوقت هل Amazon خذ فحص الخلفية المرن؟

ال Amazon يستغرق فحص الخلفية المرنة عادةً من 2 إلى 5 أيام عمل في المتوسط. إذا كانت لديك خلفية نظيفة مع عدم وجود تهم جنائية ، فعادة ما تعود بسرعة. إذا كانت لديك حوادث في سجلك قد تتطلب نظرة أخرى ، فقد تستغرق وقتًا أطول.

قد تستغرق النتائج أحيانًا ما يصل إلى 10 أيام ، وتذكر أن عطلات نهاية الأسبوع أو عطلات العمل قد تمدد هذا قليلاً.

بحسب البعض Amazon المتقدمون في برنامج Flex على موقع إنديد ، استغرق الأمر حوالي 25 يومًا حتى يتم مسح خلفياتهم وأسبوعين آخرين حتى يتم تعيينهم في أحد المستودعات. حتى أن هذا السائق كان لديه سجل إجرامي نظيف وتذكرتا سرعة فقط.

قصة طويلة جدا ، الخاص بك Amazon يجب أن يستغرق فحص الخلفية المرنة حوالي أسبوع ، ولكن قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

إذا مر أكثر من أسبوع أو أسبوعين ولم تسمع أي شيء ، فتواصل معه Amazon الدعم المرن الذي يجب أن يكون قادرًا على مساعدتك.

Amazon متطلبات وعملية التحقق من الخلفية

التحقق من الخلفية Amazon عادةً ما يكون Flex أو أي صاحب عمل شاملًا جدًا. فيما يلي بعض الأشياء التي قد تشمل:

تأكيد الهوية – يعد تأكيد هويتك أمرًا شائعًا في معظم أنواع الوظائف بما في ذلك Amazon ثني. سيُطلب منك التحقق من رخصة القيادة الخاصة بك لتقديم إثبات الهوية وتقديم رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

– يعد تأكيد هويتك أمرًا شائعًا في معظم أنواع الوظائف بما في ذلك Amazon ثني. سيُطلب منك التحقق من رخصة القيادة الخاصة بك لتقديم إثبات الهوية وتقديم رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك. تاريخ التوظيف – سيتم التحقق من تاريخك الوظيفي السابق.

– سيتم التحقق من تاريخك الوظيفي السابق. سجل القيادة – لأن Amazon يتواجد عمال Flex على الطريق باستمرار ، من المهم أن يكونوا سائقين آمنين. قد تكون الشركة على استعداد للتغاضي عن مخالفة السرعة منذ سنوات ، ولكن قد تكون وثيقة الهوية الوحيدة السابقة أو الضرب والهروب في سجلك سببًا للاستبعاد إذا كان ذلك خلال السنوات السبع الماضية.

– لأن Amazon يتواجد عمال Flex على الطريق باستمرار ، من المهم أن يكونوا سائقين آمنين. قد تكون الشركة على استعداد للتغاضي عن مخالفة السرعة منذ سنوات ، ولكن قد تكون وثيقة الهوية الوحيدة السابقة أو الضرب والهروب في سجلك سببًا للاستبعاد إذا كان ذلك خلال السنوات السبع الماضية. إدانة جناية – قد تكون الإدانة بجناية مشكلة أو لا تكون مشكلة في التحقق من خلفيتك Amazon ثني. إقرا أسفل للمزيد من المعلومات.

– قد تكون الإدانة بجناية مشكلة أو لا تكون مشكلة في التحقق من خلفيتك Amazon ثني. إقرا أسفل للمزيد من المعلومات. سجل مرتكبي الجرائم الجنسية – جزء من Amazon فحص خلفية فليكس يتحقق من السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية. إذا كان اسمك مدرجًا في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية ، فلن يتم تعيينك Amazon فليكس أو خدمات توصيل أخرى مماثلة.

– جزء من Amazon فحص خلفية فليكس يتحقق من السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية. إذا كان اسمك مدرجًا في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية ، فلن يتم تعيينك Amazon فليكس أو خدمات توصيل أخرى مماثلة. معلومات الائتمان – ستتم مراجعة سجلك الائتماني ، على الرغم من أن ملاءمته قد تعتمد على المكان الذي تعيش فيه ، لأن بعض الولايات تحظر عمليات التحقق من الائتمان من قبل أصحاب العمل. قد يؤدي انخفاض درجة الائتمان إلى رفض طلبك أو الإبلاغ عنه.

إذا تم تغيير اسمك (على سبيل المثال عن طريق الزواج) أو استخدمت أسماء أخرى للتوظيف أو الائتمان في الماضي ، فقد تحتاج إلى تقديم هذه الأسماء الإضافية. عندما أجريت فحوصات خلفية في الماضي ، كان علي تقديم اسمي قبل الزواج حتى يمكن الوصول إلى جميع معلوماتي.

Note الذي – التي Amazon لا يقوم Flex بإجراء اختبارات تعاطي المخدرات لأنه مثل وظائف العمل الأخرى ، فأنت متعاقد مستقل ، وليس موظفًا. ولكن إذا أصبحت موظفًا في أي وقت مضى أو انتقلت إلى دور القيادة الدائم Amazon يمكن اختبار المخدرات المرن.

يفعل Amazon فليكس تأجير المجنون؟

Amazon يستأجر فليكس أحيانًا مجرمين ، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل. إذا كانت إدانتك بارتكاب جناية منذ أكثر من 7 سنوات ، فقد لا تظهر في فحص الخلفية الخاص بك. لكن نوع الجريمة التي تم اتهامك بارتكابها يمكن أن يؤثر أيضًا على قرار التوظيف.

عادةً ، قد يتم رفض طلبات الأفراد الذين أدينوا بالقتل أو الاعتداء أو السرقة أو الاحتيال على بطاقة الائتمان أو جرائم العنف. ومع ذلك ، فإن معظم (وليس كل) الجنح لن تخلق مشكلة.

قد تظهر أو لا تظهر حالة الجنايات السابقة في فحص الخلفية الخاصة بك اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه.

وكجزء من قانون FCRA ، فإن هذه الدول غير قادرة على تقديم معلومات عن الإدانات بجرائم تزيد عن سبع سنوات:

كاليفورنيا

كولورادو

كانساس

ماريلاند

ماساتشوستس

مونتانا

نيفادا

نيو هامبشاير

نيويورك

تكساس

واشنطن

Amazon قد ترفض أيضًا طلبات عدم الأمانة ، لذا فإن الكذب على طلبك قد يؤدي إلى استبعادك تلقائيًا من Amazon المواقف المرنة.

ماذا يحدث إذا فشلت Amazon فحص خلفية فليكس؟

إذا فشلت في Amazon فحص الخلفية المرنة ، أنت للأسف غير مؤهل ولا يمكنك إعادة التقدم لتصبح سائق فليكس. ليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به في هذا الحدث ، و Amazon لن تجادل في النتائج معك مباشرة.

يمكنك التقدم لوظائف gig أخرى مثل UberEats أو Instacart أو DoorDash. ومع ذلك ، تقوم هذه العربات بإجراء فحوصات خلفية مماثلة. إذا تم رفضك بواسطة Amazon فليكس ، من المحتمل أن يتم رفضك من قبل هذه الخدمات الأخرى أيضًا.

كجزء من FCRA ، إذا فشلت في Amazon فحص الخلفية المرن ، يمكنك تلقي إشعار إجراء سلبي. يتضمن هذا التقرير تفاصيل المعلومات المتعلقة بخلفيتك ، بما في ذلك المعلومات السلبية.

باستخدام هذا التقرير ، يمكنك مراجعة النتائج ، وستتاح لك الفرصة للاعتراض على أي معلومات غير دقيقة قبل التقدم لشغل وظائف أخرى.

إذا وجدت معلومات غير صحيحة واعترضت على التقرير ، فإن شركة فحص الخلفية لديها 30 يومًا لتصحيح أي أخطاء أو أخطاء.

حتى لو كان لديك Amazon منعك فحص الخلفية المرنة من المشاركة في برنامجهم ، وهناك أنواع أخرى من الوظائف بدوام جزئي والعربات المتوفرة.

على سبيل المثال ، يمكنك استخدام ملف تطبيق ثابت للعثور على صراعات جانبية وعربات نقدية جديدة في منطقتك. ويمكنك دائمًا البحث في مجالس العمل المحلية للحصول على وظائف مرنة أيضًا لكسب أموال إضافية.

بدلاً من ذلك ، يمكنك استكشاف خيارات لكسب المال بدون سيارة ، مثل بدء وظيفة شرعية عبر الإنترنت أو استخدام مواقع الاستطلاع لكسب بعض المال الجانبي السهل.

هل يمكنك التحقق من ملفات Amazon حالة فحص خلفية فليكس؟

قبل التقديم Amazon فليكس والموافقة على فحص الخلفية ، تأكد من التحقق من التوفر لمنطقتك ، لأنه غير متوفر بعد في جميع المناطق.

كجزء من الإعداد مع Amazon فليكس ، تحتاج أيضًا إلى تنزيل تطبيقهم. مع هذا التطبيق يمكنك التحقق من فرص التسليم لمنطقتك. يمكنك أيضًا التحقق من ملف Amazon فليكس حالة فحص الخلفية أثناء عملية التقديم.

ال Amazon تطبيق Flex متاح لكل من Android و iPhone. عند التحقق من التطبيق ، سترى علامة اختيار ملونة خضراء بمجرد مسح فحص الخلفية. قد تتلقى أيضًا رسالة ترحب بك رسميًا في Amazon برنامج فليكس.

مرة واحدة الخاص بك Amazon تمت الموافقة على تطبيق Flex ، ستحتاج إلى استخدام التطبيق لتقديم معلومات مصرفية للإيداعات المباشرة والمعلومات الضريبية. أنت أيضًا تكمل بعض تدريب الفيديو.

ال Amazon سيصبح تطبيق Flex أيضًا طريقتك الرئيسية للمطالبة Amazon الكتل المرنة والتعامل مع سير العمل الخاص بك.

ما هى Amazon عملية مقابلة فليكس مثل؟

بمجرد اجتياز Amazon فحص الخلفية المرنة ، عادة ما تكمل مقابلة شخصية أو مقابلة عبر الإنترنت.

تطرح هذه المقابلة أسئلة عنك وعن خلفيتك. هناك أيضًا أسئلة لتقييم مهاراتك في حل المشكلات ، ولكن لا يوجد شيء معقد للغاية. عادة ما يكون الأمر سريعًا وسهلاً ، لذا كن صريحًا وكن على طبيعتك.

ستكون بعض الأسئلة التي قد تطرحها متعلقة بتوافرك. قد يُطلب منك أيضًا معلومات أخرى يمكن استخدامها للتحقق من الهوية.

على الرغم من عدم اجتياز جميع المتقدمين لهذه المرحلة من العملية ، فمن المهم أن تقول الحقيقة وأن تتطابق معلوماتك مع المعلومات الموجودة في خلفيتك.

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أسئلة مكررة

لماذا هو بلدي Amazon هل يستغرق فحص خلفية فليكس وقتًا طويلاً؟

معظم Amazon إجراءات فحص الخلفية المرنة في غضون أيام عمل قليلة. ومع ذلك ، يمكن أن تستغرق العملية وقتًا أطول بناءً على سجلك وعدد مرات تسجيل السائقين الجدد Amazon وشريكتها Accurate Backgrounds التي تتعامل معها.

ما هي بعض الخيارات الأخرى لكسب المال بسرعة؟

Amazon Flex هو أحد التطبيقات الأكثر ربحًا في عالم اقتصاد الوظائف المؤقتة. ولكن إذا فشلت في فحص الخلفية ، فلا يزال لديك الكثير من الخيارات تحت تصرفك.

على سبيل المثال ، يمكنك دائمًا محاولة رهن الأشياء مقابل النقود إذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة. يعد استخدام تطبيقات السلفة النقدية أيضًا خيارًا فعالًا إذا كنت بحاجة إلى المال بحلول الغد.

افكار اخيرة

آمل أن يكون دليلنا قد أوضح كم من الوقت Amazon يأخذ فحص الخلفية المرنة وما يبحث عنه الفحص بالفعل.

إذا تحقق كل شيء ، يجب أن تكون قادرًا على جني الأموال من تسليم الطرود في غضون أسابيع قليلة ، على افتراض وجود فتحات في مدينتك.

وإذا نجحت Amazonالتحقق من الخلفية ولكنه لا يقبل حاليًا برامج تشغيل جديدة ، فلا تستسلم!

سيتم وضعك في قائمة الانتظار الخاصة بها ، حتى تتمكن من القيادة في النهاية Amazon ثني. ويمكن لعربات التوصيل مثل DoorDash و Instacart إيقافك في هذه الأثناء.

حظا سعيدا!

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