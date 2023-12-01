ستساعدك المقالة التالية: Amazon RoAS: ما هو RoAS الجيد Amazon؟

Amazon يعد RoAS مؤشرًا آخر يجب عليك مراقبته باعتباره مؤشرًا Amazon تاجر. ربما تشعر بالفعل بالإحباط بسبب ضرورة تتبعهم ومراقبتهم جميعًا. ومع ذلك، لا يوجد طريق آخر لذلك Amazonنجاح. يجب عليك أن تظل على اطلاع دائم ببيانات عملك ومؤشرات الأداء الرئيسية حتى تتمكن من المنافسة Amazon يوم بعد يوم. يعد تحليل RoAS الخاص بك مجرد إحدى المهام للتأكد من فعالية استراتيجية التسويق الخاصة بك.

دعونا نكتشف جوهر هذا المؤشر، وكيفية حسابه وتفسيره بشكل صحيح.

ما هو Amazon RoAS وما هو الرقم الجيد؟

Amazon يمثل Ads RoAS عائد الإنفاق الإعلاني Amazon. يسمح هذا المؤشر بقياس جهودك الإعلانية من عائد الاستثمار. كما أن لديها الكثير من القواسم المشتركة مع تكلفة الإعلان من المبيعات (ACoS) – الإنفاق الإعلاني للبيع. تستخدم هذه المؤشرات نفس الصيغة تقريبًا لتحديد الرقم النهائي وحساب العلاقات بين الإنفاق على الإعلان والإيرادات.

والفرق الوحيد هو أن تكلفة الإعلان من المبيعات (ACoS) هي الرقم المنعكس بالنسبة المئوية، في حين أن عائد الإنفاق الإعلاني Amazon يوضح الفرق في علاقة “كم مرة”.

لنفترض أنك قمت ببيع خمسة عناصر مقابل 5 دولارات لكل منها وأنفقت 10 دولارات عليها Amazon قدرة شرائية. في هذه الحالة، ستكون تكلفة الإعلان من المبيعات (ACoS) الخاصة بك:

10 دولارات (إنفاقك على إعلانات الدفع لكل نقرة) / 50 دولارًا (إيراداتك من بيع هذا العنصر لخمسة مشترين) *100% = 20%.

والآن، دعونا نتعرف على كيفية ذلك Amazon حساب العائد الإجمالي على الإنفاق الإعلاني:

50 دولارًا (إيراداتك من بيع هذا العنصر لخمسة مشترين) / 10 دولارات (إنفاقك على إعلانات الدفع لكل نقرة) *100% = 500%

Amazon يشير RoAS إلى عائد الإنفاق الإعلاني Amazon. يسمح هذا المؤشر بقياس جهودك الإعلانية من حيث عائد الاستثمار. كما أن لديها الكثير من القواسم المشتركة مع تكلفة الإعلان من المبيعات (ACoS) – الإنفاق الإعلاني للبيع. تستخدم هذه المؤشرات نفس الصيغة تقريبًا للتوصل إلى الرقم النهائي وحساب العلاقات بين الإنفاق على الإعلانات والإيرادات.

كيفية فهم العائد على الإنفاق الإعلاني (RoAS)

معدل Amazon RoAS هو 3. وهذا يعني أنه في المتوسط، Amazon يحقق البائعون ربحًا أكبر بثلاث مرات من المبلغ المستثمر في الحملات الإعلانية وإعلانات المنتجات المدعومة. ومع ذلك، اعتمادًا على فئة المنتج ونوعه، فإن RoAS لـ Amazon يمكن أن تكون أعلى وأقل. على سبيل المثال، يمكن أن يكون للمنتجات التي تم إطلاقها حديثًا أو العلامات التجارية التي تم إنشاؤها حديثًا عائد إنفاق إعلاني أقل نظرًا لأنه يتعين عليها الاستثمار بشكل أكبر في الإعلان حتى تصبح علامتها التجارية معروفة بشكل أفضل.

كمؤشر، كلما ارتفع معدل عائد النفقات (ROAS)، كلما كان ذلك أفضل. هذا يعني أنك تزيد مبيعات منتجك بهامش ربح جيد ومبلغ منخفض يتم إنفاقه على الإعلانات. وينبغي أن تكون تكلفة الإعلان من المبيعات (ACoS) بدورها منخفضة قدر الإمكان، لأنه على الرغم من حساب كلا المؤشرين وفقًا لنفس الصيغة، فإن جوهرهما وقيمتهما التجارية مختلفان تمامًا.

كيفية تعزيز عائد الإنفاق الإعلاني والحفاظ على عائد الإنفاق الإعلاني الجيد

لذا، إذا كنت ترغب في تحسين عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) الخاص بك وزيادة الإيرادات التي يمكنك تحقيقها من إعلاناتك، فضع في اعتبارك أن جميع إجراءاتك اللاحقة ستتعلق بإدارة الحملات الإعلانية وتحسينها. لتبسيط الأمر، كما هو الحال دائمًا، يجب عليك العثور على طريقة لإنفاق مبلغ أقل على الإعلانات الأكثر فعالية Amazon. وفيما يلي بعض الخطوات العملية.

قم بتحسين قائمتك للكلمات الرئيسية ذات الصلة والفائزة. تعد مطابقة حملتك الإعلانية مع استعلامات البحث ذات الصلة وتعزيز نسخة إعلانك بها طريقة مباشرة لجعل منتجك مرئيًا بشكل أفضل وتخصيصه ليناسب طلبات البحث. ابدأ من خلال جمع مجموعة الكلمات الرئيسية لحملتك الإعلانية ووضع قائمة مختصرة بالكلمات الأكثر ملاءمةً لمنتجك. انظر أيضًا إلى الاستعلامات الرئيسية التي يستخدمها منافسوك لكل من PPC والبحث العضوي، واجمع بين الاستعلامات الأكثر فوزًا في استراتيجية شاملة.

تعد مطابقة حملتك الإعلانية مع استعلامات البحث ذات الصلة وتعزيز نسخة إعلانك بها طريقة مباشرة لجعل منتجك مرئيًا بشكل أفضل وتخصيصه ليناسب طلبات البحث. ابدأ من خلال جمع مجموعة الكلمات الرئيسية لحملتك الإعلانية ووضع قائمة مختصرة بالكلمات الأكثر ملاءمةً لمنتجك. انظر أيضًا إلى الاستعلامات الرئيسية التي يستخدمها منافسوك لكل من PPC والبحث العضوي، واجمع بين الاستعلامات الأكثر فوزًا في استراتيجية شاملة. قم بتعزيز وصف المنتج الخاص بك باستخدام الصور ومقاطع الفيديو الجذابة. الانطباع الأول الذي يحصل عليه العميل من معظم إعلانات الويب هو الانطباع المرئي. الانطباع البصري يدفع المشترين لمعرفة المزيد عن منتجك، ولهذا السبب يجب أن تكون رسوماتك مقنعة وجذابة بصريًا. توضح الممارسة أنه إذا فشلت في دعم حملتك بصور مذهلة، فإن عائد النفقات (ROAS) الخاص بك سيكون أقل حيث يتعين عليك إنفاق المزيد والمزيد دون إجبار المستخدمين على النقر والشراء.

الانطباع الأول الذي يحصل عليه العميل من معظم إعلانات الويب هو الانطباع المرئي. الانطباع البصري يدفع المشترين لمعرفة المزيد عن منتجك، ولهذا السبب يجب أن تكون رسوماتك مقنعة وجذابة بصريًا. توضح الممارسة أنه إذا فشلت في دعم حملتك بصور مذهلة، فإن عائد النفقات (ROAS) الخاص بك سيكون أقل حيث يتعين عليك إنفاق المزيد والمزيد دون إجبار المستخدمين على النقر والشراء. الاستفادة من قوة ملاحظات العملاء. إنها واحدة من أكثر الأساليب فعالية لزيادة عائد الإنفاق الإعلاني. بعد أن يجذب الإعلان عملاءك المحتملين، يبدأون في اكتشاف المنتج والبحث فيه، والنظر في صوره، وقراءة أوصاف المنتج. كنقطة أخيرة (والتي، بالمناسبة، يمكن أن تكون الأولى بالنسبة لبعض العملاء)، قرأوا مراجعات المشترين السابقين. من الأفضل أن تحصل على العديد من المراجعات الإيجابية وتقييمات المنتجات الجيدة نظرًا لأن الدليل الاجتماعي يعد محفزًا قويًا للشراء. في الواقع، لا يمكنك إرضاء الجميع Amazon المستخدمين. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تحقيق أقصى استفادة من التواصل بين البائع والمشتري وزيادة عائد الاستثمار بشكل غير مباشر. الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو جمع أكبر عدد ممكن من مراجعات المستخدمين.

علاوة على ذلك، يمكنك القيام بذلك بسهولة بمساعدة SageMailer. Amazon يتيح لك برنامج إدارة تعليقات العملاء إرسال طلبات لطيفة إلى المستخدمين لديك مع اقتراح شفاف لترك تعليق. بالإضافة إلى ذلك، يقوم SageMailer بإعلامك على الفور عندما تتلقى مراجعة جديدة إيجابية أو سلبية أو انتقادية. يكتشف التطبيق أيضًا التعليقات المزيفة التي يمكنك التعامل معها على الفور كميزة أخرى.

خاتمة

Amazonإن عائد الإنفاق الإعلاني هو المقياس الوحيد الذي يجب عليك مراقبته. علاوة على ذلك، لا يمكنك العثور على ذلك في Seller Central – فهو يوفر لك فقط إحصائيات حول تكلفة الإعلان من المبيعات (ACoS) الخاصة بك. ولكن نظرًا لحقيقة أن كلا هذين الرقمين مترابطان بشكل مباشر، يمكنك استخدام تكلفة الإعلان من المبيعات (ACoS) كنقطة بداية ثم المضي قدمًا في حساب عائد النفقات (RoAS) وفقًا للصيغة التي شاركناها أعلاه.

ولا تتجاهل أيضًا قوة الدليل الاجتماعي كوسيلة لتحسين معدل التحويل وزيادة الإيرادات. فكر في استخدام SageMailer لتحسين التواصل بين المشتري والبائع وجمع تعليقات المستخدمين تلقائيًا.