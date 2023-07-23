ستساعدك المقالة التالية: Amplii مقابل Rakuten 2023: أي تطبيق استرداد نقدي أفضل؟

Ampli و Rakuten هما من تطبيقات استرداد النقود الشائعة التي تكافئك عندما تتسوق من بائعي التجزئة التابعين لهم.

إنها ليست منصات استرداد النقود الوحيدة في كندا ، مع غيرها من المنصات بما في ذلك Paymi و Drop و Caddle و Checkout 51.

تغطي مراجعة Ampli vs.Rakuten هذه كيفية عملها ، والاختلافات بينهما ، وأوجه التشابه ، والإيجابيات والسلبيات ، وأي منها تختاره في رحلة التسوق التالية.

ما هو أمبلي؟

Ampli هو تطبيق استرداد نقدي كندي مملوك من قبل Royal Bank of Canada (RBC). التطبيق مجاني ويمكنك تنزيله من هنا.

وفقًا لموقعها على الويب ، فقد دفعت أكثر من 2 مليون دولار نقدًا وجوائز منذ إطلاقها.

تعرف على المزيد في مراجعة Ampli هذه.

كيف يعمل Ampli؟

بعد إنشاء الحساب ، قم بتوصيل بطاقتك المصرفية (بطاقة الخصم أو الخصم).

عندما تدفع مقابل مشتريات من العلامات التجارية الشريكة باستخدام بطاقتك المرتبطة ، فإنك تكسب استردادًا نقديًا يضاف إلى رصيد حسابك في غضون خمسة أيام عمل.

يمكنك طلب دفع تعويضات عبر Interac e-Transfer بدءًا من 15 دولارًا.

ما هو راكوتين؟

Rakuten هو أحد أفضل تطبيقات استرداد النقود في كندا. تأسست هذه المنصة في عام 1999 وتعمل في دول متعددة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا.

لدى Rakuten شراكات مع أكثر من 750 متجرًا ، ويمكنك الانضمام مجانًا هنا والحصول على مكافأة قدرها 30 دولارًا.

لديها 6 ملايين عضو في كندا وقد دفعت لهم أكثر من 70 مليون دولار منذ عام 2012.

كيف يعمل Rakuten؟

عندما تريد التسوق عبر الإنترنت ، قم أولاً بزيارة Rakuten للعثور على المتجر. تسوق كالمعتاد ، وستتم إضافة النقود المكتسبة تلقائيًا إلى رصيدك.

يمكنك استرداد أرباحك باستخدام PayPal أو شيك أو Amazon بطاقات الهدايا.

Ampli vs Rakuten: مكافآت الاسترداد النقدي

بالنسبة إلى Ampli ، ما عليك سوى التسوق في العروض المقدمة على التطبيق في المتجر الفعلي أو عبر الإنترنت.

تشمل المتاجر المشاركة The Home Depot و Petro Canada و Boston Pizza و HelloFresh و Rexall و Indigo ، إلخ.

بالنسبة إلى Rakuten ، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني أو التطبيق قبل التسوق في متجرك المفضل. سوف تجد خصومات تتراوح من 1٪ إلى 50٪ خصم.

انقر لإجراء عملية شراء ، وستتم إضافة النقود المكتسبة إلى رصيدك.

الحكم: تقدم Rakuten المزيد من فرص استرداد النقود من Ampli.

Ampli مقابل Rakuten: خيارات السحب

يمكنك استرداد أرباحك على Ampli بدءًا من 15 دولارًا. ستحتاج إلى إرسال Interac e-Transfer لنفسك ، ويجب أن تصل عادةً في غضون 3 إلى 5 أيام عمل.

في Rakuten ، يتم دفع استرداد النقود المكتسبة أربع مرات سنويًا في فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر.

يمكنك اختيار الحصول على أموال بشيك أو PayPal أو Amazon كرت هدية.

الحد الأدنى للدفع هو 5.01 دولار.

حكم: لدى Rakuten حدًا أدنى للدفع ، ولكنك تحصل على مزيد من المرونة مع Ampli بدون قيود على الوقت الذي يمكنك فيه الاسترداد طالما أن رصيدك هو 15 دولارًا.

Ampli مقابل Rakuten: طرق أخرى للكسب

بالإضافة إلى كسب النقود عند التسوق ، فإن Ampli لديها أيضًا تحديات “Dreamstakes” الشهرية حيث يمكنك الفوز بجوائز.

بالنسبة إلى Rakuten ، تكسب عندما تتسوق الخصومات وتحيل الآخرين (حتى 30 دولارًا).

Ampli مقابل Rakuten: تقييمات التطبيق

يحتوي كل من Rakuten و Ampli على تطبيقات للأجهزة المحمولة.

أمبلي: متجر التطبيقات (تقييم 4.6 / 5) ؛ تطبيق Google App Store غير مصنف.

متجر التطبيقات (تقييم 4.6 / 5) ؛ تطبيق Google App Store غير مصنف. راكوتين: Google Play (4.1 / 5 ومتجر التطبيقات (3.9 / 5).

يمكنك أيضًا الوصول إلى Rakuten باستخدام واجهة الويب.

الحكم: يمكن الوصول إلى Rakuten على جميع الأجهزة ، بينما تحتاج إلى تطبيق الهاتف المحمول لاستخدام Ampli.

Ampli مقابل Rakuten: برنامج الإحالة

عندما تنضم إلى Rakuten وتقوم بأول عملية شراء بقيمة 30 دولارًا أو أكثر ، تحصل على مكافأة قدرها 30 دولارًا. يمكنك دعوة الأصدقاء باستخدام رابط إحالة Rakuten الخاص بك ، وسيحصل كلاكما على 30 دولارًا عندما يتأهلان.

الحكم: يقدم Rakuten مكافأة إحالة.

Ampli مقابل Rakuten: هل هم آمنون؟

Ampli مملوك لأحد أكبر البنوك في كندا ، وهو آمن. تكون بيانات المعاملات الخاصة بك مجهولة المصدر ، ويمكن الوصول إليها للقراءة فقط عند توصيل بطاقاتك المصرفية.

يستخدم Rakuten اتصال إنترنت Secure Socket Layer (SSL) لحماية معلوماتك الشخصية.

أيضًا ، لا يصل التطبيق إلى معلومات بطاقتك الائتمانية.

هل هم شرعيون؟

Ampli و Rakuten شركتان شرعيتان.

بينما لم يتم تصنيف Ampli على Trustpilot أو Better Business Bureaus (BBB) ​​، فإن Rakuten تحمل تصنيف “B” على BBB ، وتم تصنيفها 4.1 / 5 على Trustpilot.

إيجابيات وسلبيات Ampli

الايجابيات:

كسب النقود بسهولة دون تحميل الإيصالات

اشترك في مسابقة يانصيب مع إمكانية الفوز بجوائز

اكسب استرداد نقدي حقيقي وليس نقاط

سلبيات

شراكة محدودة لمتاجر التجزئة

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكسب 15 دولارًا المطلوبة للدفع

إيجابيات وسلبيات Rakuten

الايجابيات

30 $ مكافأة تسجيل

حد دفع منخفض قدره 5.01 دولار

احصل على استرداد نقدي حقيقي ، ويتم تتبع المعاملات تلقائيًا

يمكنك استخدام امتداد متصفح لتنبيهات الخصم

متوفر على جميع الاجهزة

سلبيات

Ampli vs Rakuten: أيهما أفضل؟

Rakuten هو الخيار الأفضل للتسوق عبر الإنترنت. لديها المئات من المتاجر والعروض المتاحة في جميع الأوقات.

للتسوق داخل المتجر في كندا ، Ampli يمكن أن يكون رائعًا ، اعتمادًا على ما تتسوق من أجله.

يمكنك استخدام كلا النظامين الأساسيين ومقارنة العروض قبل الشراء لمعرفة أيهما يدفع أكثر.

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