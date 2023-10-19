ستساعدك المقالة التالية: AOL تستحوذ على خدمة الأسئلة والأجوبة الخاصة بالبحث الدلالي في ييدا

تبدأ AOL التسوق في وقت مبكر من عيد الميلاد، وتشتري Yedda مقابل AOL، ويبدأ التسوق في عيد الميلاد في وقت مبكر من شهر نوفمبر. بعد ستة أيام بالضبط من استحواذها على شركة الإعلانات Quigo، أعلنت AOL أنها استحوذت على خدمة الأسئلة والأجوبة في البحث الاجتماعي الدلالي، Yedda. بمبلغ لم يكشف عنه وبدون الكثير من الضجيج، قامت AOL بتوسيع ملكيتها على الإنترنت حيث أصبحت Yedda شركة فرعية مملوكة لها بالكامل.

إذًا، ما هو Yedda وما هو محتوى الاستحواذ على AOL؟ يقول البيان الصحفي الرسمي ،

“باستخدام تقنية Yedda، ستقوم AOL بدمج وظيفة الأسئلة والأجوبة في مناطق برمجة محددة على AOL.com وستقوم بدمج “الأسئلة والأجوبة” في تجاربها في الشهر القادم”

تقوم تقنية Yedda الحاصلة على براءة اختراع بمطابقة الأسئلة تلقائيًا مع الأسئلة والموضوعات الأخرى ذات الصلة مع اختيار أفضل المستخدمين المتاحين للإجابة على الأسئلة. تشبه هذه التكنولوجيا محركات البحث الدلالية الأخرى التي يديرها الأشخاص والتي تعمل على انتشار سوق البحث على الويب. تقوم تقنية المطابقة الدلالية الخاصة بـ Yedda بتوجيه الأسئلة إلى المجتمعات ذات الصلة لمستخدمي الإنترنت الذين يمكنهم تقديم خبراتهم وبالتالي بدء حوار على مستوى المجتمع للأشخاص المدعوين الذين سيناقشون الموضوع. بكل بساطة، Yedda هو بحث يعتمد على الأشخاص

محرك في أمثال Hakia وiRazoo من بين محركات البحث الدلالية الأخرى.

يقول رون جرانت، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في AOL، إن عملية الاستحواذ ستوفر موارد البحث التقليدية لـ AOL ومجتمعًا كاملاً من الأشخاص لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة على إجابات للأسئلة. يقول جرانت: “في سياق حياتنا اليومية، غالبًا ما نستفيد من تجربة وخبرة الأصدقاء والزملاء والمهنيين مثل الأطباء والمحامين للحصول على إجابات لأسئلتنا”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Yedda، أفيخاي نيسنباوم، إن الخدمات والتقنيات التي طورها فريق Yedda ستتناسب تمامًا مع استراتيجية AOL.

يقول نيسنباوم: “سوف نستمر في تمكين مجتمعات المعرفة عبر الويب، بشكل مباشر ومن خلال شبكة شراكاتنا، ونحن نتطلع إلى نسج قيمتنا الفريدة في خصائص AOL المتنوعة”.

يبدو أن AOL تعمل ببطء على بناء البنية التحتية للويب الخاصة بها وتستعد لشيء كبير في المستقبل. مع عمليتي استحواذ متتاليتين، جعلني أبدأ في الاعتقاد بأن Google ربما ينبغي عليها أن تولي اهتمامًا وثيقًا بما تنوي AOL فعله حقًا.