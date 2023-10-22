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AOL تقلص المواقع إلى حجم متصفح الهاتف المحمول

أعلنت شركة AOL عن إطلاق خدمة جديدة لتصفح الويب عبر الهاتف المحمول والتي تعمل تلقائيًا على تكييف مواقع الويب مع شاشات الأجهزة المحمولة الأصغر حجمًا. تعد الخدمة الجديدة جزءًا من مجموعة عروض AOL للهواتف المحمولة والتي تشمل البحث عبر الهاتف المحمول والبحث في التسوق والخرائط المدعومة بـ MapQuest.

من أمريكا أون لاين :

تم دمج خدمة التصفح المحمولة الجديدة من AOL بسلاسة في المجموعة الحالية من خدمات بحث AOL المحمولة – بما في ذلك بحث الويب والبحث في التسوق والبحث المحلي – لتسهيل على المستهلكين التنقل عبر الويب والعثور على أي شيء يحتاجون إليه من أجهزتهم المحمولة.

تمثل خدمة التصفح الجديدة أيضًا التوسع الناجح لتحالف AOL مع شركة InfoGin Ltd.، الشركة الرائدة في مجال حلول تكييف محتوى الويب إلى الهاتف المحمول. تستخدم AOL تقنيات تحويل الترميز وتحليل المحتوى الخاصة بـ InfoGin لتوسيع نطاق سهولة البحث والتنقل على سطح المكتب ليشمل الأجهزة اللاسلكية، مما يوفر ثروة من موارد الويب لأطراف أصابع مستخدمي الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت AOL أيضًا عن نتائج استطلاع رأي مستخدمي الهاتف المحمول الذي أجري مع وكالة Associated Press ومركز بيو للأبحاث.

تظهر النتائج أن الهواتف المحمولة أصبحت شائعة جدًا لدرجة أن الخطوط الأرضية العادية أصبحت قديمة. في حالتي، لم يكن لدي سوى خط أرضي في ولاية ماريلاند لأن مزود خدمة DSL الوحيد في منطقتي كان Verizon، وكنت بحاجة إلى خط محلي لأتمكن من الوصول إلى Verizon DSL. وهذا بالطبع يتغير:

* 52% من البالغين يحتفظون بهواتفهم المحمولة قيد التشغيل طوال اليوم، كل يوم

* 40% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا من المرجح أن يسقطوا خطهم الأرضي مرة واحدة وإلى الأبد.

* 30 بالمائة من البالغين يريدون البحث وتصفح الويب من هواتفهم المحمولة

* يقول 47 بالمائة أن خرائط الهاتف المحمول واتجاهات القيادة “ضرورية” على الهاتف التالي الذي يشترونه.