ستساعدك المقالة التالية: Ask.com تطلق شبكة الإعلانات السياقية

تطلق Ask.com وIAC منتجًا إعلانيًا منافسًا لشبكة Google AdSense وYahoo Publisher Network والذي سيصبح خيارًا آخر لتوليد الإيرادات للناشرين.

أحد الاختلافات الرئيسية بين إعلانات Ask.com السياقية وإعلانات Google وYahoo هو أن Ask.com سيسمح للناشرين بتخصيص الخط والتخطيط والرسومات التي يتم عرضها داخل الإعلان. حاليًا، لا تسمح Google للناشرين بتغيير الخط بأنفسهم، كما أن خطوط YPN ثابتة. في الأساس، يجب أن يرى الناشرون عائدًا أعلى في إجراء القارئ على هذه الإعلانات بسبب ميزات التخصيص.

سيكون لدى الناشرين أيضًا خيار تشغيل إعلانات ذات دفعات أعلى والتي قد تؤدي إلى معدل نقرات أقل، أو إعلانات أكثر صلة والتي من المفترض أن تجتذب المزيد من النقرات، ولكن تكلفة أقل لكل إيرادات للنقرة (فكر في YPN مقابل Google AdSense).

تم دمج المنتج السياقي في منصة Ask Sponsored Listings (ASL) ويسمح لمعلني ASL بتوسيع حملاتهم الإعلانية المدفوعة مقابل كل نقرة إلى صفحات المحتوى بسلاسة. يقول موقع Ask.com أن منتج ASL السياقي يوفر أداءً فائقًا لناشري محتوى التكنولوجيا والاتصالات والسفر والسيارات والعقارات والتمويل.

أولاً، سيتم إطلاق شبكة الإعلانات السياقية ASL مع مواقع من مجموعة العلامات التجارية لشركة IAC، بما في ذلك Match.com وTicketmaster وEvite وCitysearch (تصل إلى أكثر من 34 مليون مستخدم فريد كل شهر) – ثم سيتم توسيع إعلانات Ask.com السياقية لتشمل مواقع الناشرين. .

“تدير IAC Advertising Solutions بالفعل ثالث أكبر شبكة إعلانية على شبكة البحث. لقد حققنا هذا النطاق من خلال توفير حلول تحقيق الدخل المبتكرة والمرنة لأكثر من 90 ناشرًا. نحن متحمسون لهذا العرض الجديد والمجموعة الموسعة من الناشرين الذين سنكون قادرين على خدمتهم من خلال شبكة إعلانية للمحتوى.” قال جيمس سبير، المدير العام لتسويق البحث في IAC Advertising Solutions.

ميزات وفوائد الإعلان السياقي

زيادة عائد الصفحة

* ارتفاع الإيرادات بسبب قاعدة المعلنين الراسخة والمتنامية

* تحسين الملاءمة والعوائد الأعلى من إعلانات ROS /RON CPM

* عتبات العائد القابلة للتخصيص لدعم إدارة إنتاجية الصفحة

* بوابة تقارير الإيرادات ذاتية الخدمة

* تقارير الإيرادات عبر قنوات ومنتجات متعددة

تعزيز الرقابة التحريرية

* تخصيص شكل الإعلان ومظهره (لون الخلفية والخط والتخطيط والرسومات)

* إعدادات ملاءمة قابلة للتخصيص لتلبية أهداف تجربة المستخدم

* التحكم التحريري للمعلنين (حظر المعلنين التنافسيين)

* يتم دعم التصنيف التحريري لصفحات الموقع

تحسين قدرات التكامل

* يمكن عرض علامات الإعلانات السياقية عبر خوادم إعلانات الناشرين الحالية (مثل DFP وAdManager)

* تعمل العلامات الإعلانية الموحدة على تعزيز عمليات التنفيذ السريعة والسهلة مع القليل من الصيانة أو بدون صيانة