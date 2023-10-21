ستساعدك المقالة التالية: AskCity: عرض محلي جديد من IAC

سيطلق Barry Diller وIAC شيئًا يسمى “AskCity” الأسبوع المقبل، والذي سيكون عرضًا محليًا موحدًا تحت العلامة التجارية Ask:

ستتبع أدلة المدن الجديدة المستندة إلى الويب، والمقرر إصدارها في 4 ديسمبر/كانون الأول، إعادة تصميم لخدمة البحث Ask.com التابعة لشركة IAC، وهي خدمة صغيرة ولكنها سريعة النمو منافسة لشركة Google Inc. والتي قال ديلر إنها ستقدم نموذجًا جديدًا للبحث على شبكة الإنترنت.

وقال ديلر في قمة رويترز الإعلامية في نيويورك: “نحن نخرج مع AskCity، وهي خدمتنا المحلية”. “إنه أفضل بكثير من أي شيء آخر لأننا قادرون على جلب جميع أصولنا.”

ستوفر خدمة المعلومات المحلية طريقة أكثر ملاءمة لمستخدمي الويب للتمشيط عبر قوائم الترفيه والخدمات لمدة 10 سنوات المخزنة في خدمة CitySearch، بالإضافة إلى روابط للخرائط والأحداث وخدمات التذاكر.

سيحصل دليل المدينة الجديد هذا على كميات كبيرة من المحتوى من Citysearch (كما يفعل Ask Local اليوم) ولكنه يقترح بالنسبة لي عدم التركيز على Citysearch على المدى الطويل كعلامة تجارية محلية أساسية.

–

جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.