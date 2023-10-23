ستساعدك المقالة التالية: BeanPool البحث المحلي الاجتماعي ومراجعات المستخدم

BeanPool البحث المحلي الاجتماعي ومراجعات المستخدم

تم إطلاق BeanPool.com، وهو محرك بحث جديد للأعمال التجارية المحلية ووسائط التواصل الاجتماعي يقوده المجتمع، اليوم ويدخل سوقًا محصورًا بواسطة Yahoo ويتضمن أيضًا Yelp، Amazonو BackFence و InsiderPages. في الإصدار التجريبي، BeanPool ويركز على منطقة أتلانتا الحضرية.

لقد استخدمت BeanPool، الذي أعتقد أنا وجريج ستيرلنج من مجموعة Kelsey Group أنه يشبه إلى حد كبير Blogger، للبحث عن الحانة المفضلة لدي في أتلانتا، فطيرة امريكية (سمي بذلك بالفعل قبل أن يصبح Stiffler اسمًا مألوفًا). لا توجد تعليقات حتى الآن، ولكن أتوقع مثل ذلك سياج خلفي في ضواحي واشنطن العاصمة، ستقوم BeanPool بإجراء بعض عمليات التسويق المكثفة في Hotlanta. بالمناسبة، يعتقد جريج أن BeanPool ربما تم إنشاؤه باستخدام Blogger، لست متأكدًا من ذلك ولكن بعد إجراء بعض عمليات البحث أرى أن BeanPool يستخدم Google Analytics لإحصائيات الموقع والإحالات وتتبع مسار المستخدم.

وقال مات جريل، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة BeanPool: “نعتقد أن هناك حاجة حقيقية للمستهلكين للحصول على أفضل المعلومات في متناول أيديهم عند اختيار مزود الخدمة المحلي”. “في الوقت الحالي، عندما يتطلع المستهلكون إلى شراء خدمات من شركة محلية، فإنهم عادةً ما يشيرون إلى كتاب الصفحات الصفراء أو رسائل القسائم البريدية أو إعلانات البريد المباشر. لا توفر هذه الأنواع من الوسائط للمستهلك أي معلومات حول جودة أو مدى رضا هذه الشركات. كمستهلك، أريد هذه المعلومات قبل اتخاذ قرار الشراء.

يوفر BeanPool للأعضاء القدرة على العثور على الشركات المحلية الموصى بها أو غير الموصى بها من قبل الأشخاص الذين يثقون بهم – الأصدقاء والجيران وأعضاء المجتمع.

عندما يقوم الأعضاء بدعوة أصدقائهم للانضمام إلى BeanPool، سيكون بمقدورهم عرض جميع تقييمات الأعمال التي أجراها أصدقاؤهم.

يقول BeanPool أن “الميزة الرئيسية لـ BeanPool هي أن المستهلكين لديهم القدرة على عرض توصيات الأعمال بناءً على المعلومات السكانية مثل منطقة المترو أو المدينة أو الرمز البريدي أو أصدقاء الأصدقاء أو الأصدقاء فقط.”

في محاولة لتعزيز العضوية، تقدم BeanPool حاليًا لأعضائها شهادة هدية بقيمة 5.00 دولارات من Amazon.com. سيحتاج المشاركون إلى كتابة 5 مراجعات أعمال منفصلة وأن يصبحوا أعضاء في BeanPool للحصول على شهادة الهدية.