ستساعدك المقالة التالية: Become.com Shopping Search يدخل السوق اليابانية

Become.com Shopping Search يدخل السوق اليابانية

شكلت Become.com مشروعًا مشتركًا مع شركة Transcosmos اليابانية لإطلاقه تصبح اليابان، وهو أول توسع دولي لـ Become.com كجزء من خطة التوسع في آسيا والتي تتضمن إطلاق Become Korea قبل شهر يوليو.

سوف تركز شركة Become Japan في البداية على أبحاث المنتجات ومراجعاتها باستخدام تقنية البحث الخاصة بالشركة والتي تنتظر الحصول على براءة اختراع AIR(TM) (تصنيف مؤشر التقارب).

وقال يوجيرل يون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Become.com: “تعد اليابان واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، وقد تبنت التسوق عبر الإنترنت بشكل نشط والذي يمثل الآن حوالي 30 بالمائة من إجمالي مبيعات التسويق المباشر اليابانية”. “من خلال العمل مع شريكنا Transcosmos، نعتقد أن برنامج Become Japan سيعمل على تسريع ثقة المستهلك من خلال منح المتسوقين عبر الإنترنت معلومات المنتج الأكثر فائدة وذات الصلة المتاحة بنقرة واحدة سهلة على موقعنا.”

في حين أن Become Japan ستقدم في البداية أبحاث المنتجات فقط، أضاف يون أن الشركة تخطط للمتابعة من خلال إضافة ميزة التسوق المقارنة الخاصة بها.

تدخل مبادرة “Become Japan” في الفناء الخلفي لشركة Yahoo، حيث تقوم Yahoo Japan بتسليم بوابة التسوق والمزادات اليابانية الأكثر استخدامًا في سوق التسوق النابض بالحياة هذا، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة حيث بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية التي يقودها المستهلكون 2.9 مليار دولار في عام 2004. Yahoo هي في الأساس الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية. الإنترنت في اليابان.

إن Google، الذي لا يتمتع بنفس القوة كلاعب بحث في السوق اليابانية، يعد لاعبًا قويًا في مجال الدفع لكل نقرة (PPC)، مع شركاء AdWords بارعين في Goo، وBig Globe، وExcite Japan، وشركة Livedoor المثيرة للجدل.

لا توجد حاليًا أي إعلانات مدعومة يتم عرضها على Become Japan.

ستحضر مجلة محرك البحث معرض استراتيجيات محرك البحث الياباني في طوكيو في 20 أو 21 أبريل وستحصل على مزيد من المعلومات حول Become Japan وسوق البحث الياباني.