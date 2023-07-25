ستساعدك المقالة التالية: Blog vs Podcast (2023) – أيهما يجب أن تبدأ؟

لقد كنت أقوم بالتدوين على مدار السنوات الأربع الماضية ، وفي هذه الأيام ، يعد This Online World هو وظيفتي بدوام كامل.

لدي أيضًا أصدقاء يديرون ملفات صوتية مختلفة على مدار السنوات القليلة الماضية ، وقد تحدثوا في عدد قليل من البرامج.

توفر كلتا المنصتين فرصًا رائعة لكسب المال عبر الإنترنت ، وزيادة الجمهور ، وحتى الحصول على وظيفة جديدة.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بمناقشة المدونة مقابل البودكاست ، قد يكون من الصعب معرفة الخيار الأفضل لك.

هذا هو السبب في أن هذا المنشور يقسم الفرق بين المدونات والبودكاست ، وكيف تجني المال من كل منصة ، والعوامل التي تحدد المسار المناسب لك.

دعنا نذهب اليها!

التدوين مقابل البودكاست – ما الخيار الأفضل لك؟

كانت المدونات موجودة إلى حد كبير منذ بدء الإنترنت.

في المقابل ، يعد بدء تشغيل بودكاست اتجاهًا جديدًا تم تطويره في السنوات الأخيرة.

ومن المثير للاهتمام ، إذا نظرت إلى الاهتمام على مدار الوقت بالتدوين مقابل البث ، ترى أن كلا الوسيطين لهما مستوى اهتمام مماثل الآن.

باختصار ، التدوين أقل شهرة هذه الأيام منه في أوائل عام 2000. وبالمثل ، يريد المزيد من الأشخاص بدء تشغيل بودكاست أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك ، من المهم مراعاة عوامل مختلفة قبل الاختيار بين بدء مدونة أو بودكاست.

بعد كل شيء ، إذا كنت تريد أن يكون هذا الزحام الجانبي ناجحًا ، فأنت بحاجة إلى اللعب على نقاط قوتك واختيار النظام الأساسي المناسب لعلامتك التجارية وأهدافك.

المهارات التي تحتاجها

الاعتبار الأول في الاختيار بين البودكاست مقابل المدونات هو المهارات التي تحتاجها لبدء تشغيل أي منهما.

يمكنك دائمًا تعلم مهارات جديدة بالطبع ، لكن التدوين والبودكاست تتطلب بالتأكيد أنواعًا مختلفة من المهارات الإبداعية.

مهارات التدوين

أنا أدوّن في المدونات منذ 2018 ، واسمحوا لي أن أخبركم ، من المؤكد أن التدوين له منحنى تعليمي.

بالنسبة للمبتدئين ، فإن إطلاق مدونة على WordPress ، أفضل نظام لإدارة المحتوى للتدوين ، يتطلب القليل من المعرفة الفنية وبعض الصبر.

يمكنك دائمًا تعيين شخص ما لإعداد مدونتك من Fiverr ، ولكن في نهاية اليوم ، تعد WordPress مهارة تدوين ستتعلمها في وقت ما.

لكن حقا، المهارتان الرئيسيتان اللتان تحتاجهما للنجاح في المدونة هما مهارات الكتابة ومعرفة تحسين محرك البحث (SEO).

المحتوى المكتوب هو أساس المدونة ، لذلك إذا كان لديك موهبة في الكتابة ، فإن التدوين سيكون بالتأكيد أكثر منطقية من البث الصوتي.

بالنسبة إلى السياق ، عادةً ما أكتب 2000 كلمة من المحتوى يوميًا لـ This Online World ، بالإضافة إلى 1500 إلى 3000 أخرى لعملاء الكتابة المستقلين. ليست محطة عمل سيئة للكتابة من بعض الأيام!

إن مهارة الكتابة والكتابة في الحجم عضلتان تقومان بتطويرهما بمرور الوقت ، لكن يجب أن تستمتع بالتأكيد بالكتابة إذا كنت ترغب في بدء مدونة.

وفيما يتعلق بتعلم تحسين محركات البحث ، هناك ثروة من الموارد عبر الإنترنت تعلمك كيفية العثور على مجالات ومواضيع مختلفة للتدوين لتكتب عنها.

مهارات البودكاست

أحد أوجه التشابه بين المدونات والبودكاست هو أنك تخبر قصة بالمحتوى الخاص بك.

ومع ذلك ، نظرًا لأن البودكاست يتضمن صوتًا وغالبًا ما يتم تسجيله على الهواء مباشرة مع الضيوف ، فأنت بحاجة إلى مهارات اتصال رائعة لتشغيل بودكاست ناجح.

هذا يعني أيضًا معرفة كيفية إجراء مقابلات مع الضيوف ، وتحفيز النقاش الإضافي ، وكيفية الاستماع أيضًا.

وهذه بالتأكيد مهارة بسيطة يسهل قولها أكثر من فعلها.

أعني ، إذا نظرت إلى أكبر بودكاست في العالم ، بودكاست جو روغان ، سترى أنه قادر على مقابلة الضيوف من جميع مناحي الحياة والصناعات.

روغان ليس خبيرًا في العديد من مواضيع حلقته ، ولكن بصفته مضيفًا رائعًا للبودكاست ، يمكنه إنشاء تجربة استماع فريدة وغنية بالمعلومات.

بصرف النظر عن هذه المهارة ، يعرف مضيف البودكاست الناجح كيفية تسجيل صوت نقي.

مرة أخرى ، هذا شيء يمكنك تعلمه عبر الإنترنت ، ولكن إذا كنت من عشاق الموسيقى قليلاً وتحب التكنولوجيا ، فقد يكون بدء تشغيل بودكاست بدلاً من مدونة هو الخيار الصحيح.

الحكم: أنت بحاجة إلى مهارات مختلفة جدًا للتدوين مقابل البث ، لكن كلاهما يتطلب قدرات اتصال ممتازة وعملًا شاقًا.

مدونة مقابل دخل البودكاست

حسنًا ، حان الوقت للدخول في الجانب الأكثر إثارة للاهتمام لبدء مدونة مقابل البودكاست: الدخل المحتمل.

من الممكن جني ملايين الدولارات من خلال مدونة أو بودكاست ، ويمكنك تحويل أي من النظام الأساسي إلى وظيفة بدوام كامل أو صخب جانبي سلبي لائق.

ومع ذلك ، فإن كسب المال باستخدام مدونة أو بودكاست أمر مختلف تمامًا ، لذلك دعونا نقسم تدفقات الإيرادات المحتملة.

دخل المدونات

بدأت التدوين في 2018. بعد سنتي الأولى ، حققت أرباحًا تصل إلى 1700 دولار.

بسرعة إلى الأمام بضع سنوات ، و حقق عالم الإنترنت هذا 92000 دولار في عام 2021.

تتمتع المدونات بسقف مرتفع بشكل لا يصدق للدخل طالما يمكنك زيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وجذب عدد كافٍ من القراء (المزيد حول ذلك لاحقًا).

يرجع هذا إلى حد كبير إلى وجود العديد من الطرق المختلفة لاستثمار المدونة:

تشغيل الإعلانات مع شركات مثل Mediavine و Monumetric

التسويق بالتبعية

بيع المنشورات الدعائية

بيع الدورات عبر الإنترنت أو المنتجات المادية

تقديم التدريب عبر الإنترنت

بالنسبة إلى This Online World ، يشكل دخل إعلانات Mediavine وإيرادات الشركات التابعة الجزء الأكبر من إيراداتي.

في الواقع ، مع Mediavine وحدها ، يمكن لـ This Online World أن يربح 400 دولار في اليوم أو نحو ذلك ، وهذا دخل سلبي إلى حد كبير في هذه المرحلة!

منحت ، يستغرق الأمر بعض الوقت لتلبية متطلبات Mediavine ، لكنها تستحق المكافأة.

خلاصة القول هي أن التدوين لديه العديد من الطرق الإبداعية لكسب المال ، وهذه بالتأكيد ميزة واحدة على بدء البث الصوتي بينما نحن على وشك استكشافه.

دخل البودكاست

أحد الاختلافات الرئيسية بين المدونات والبودكاست هو أن البودكاست بها قيود أكثر عندما يتعلق الأمر بجني الأموال.

عادةً ما تجني البودكاست المال بطريقتين:

بيع خانات إعلانية خلال أجزاء من الحلقات

التسويق بالعمولة من خلال منح المستمعين رموز إحالة فريدة لمنتجات وخدمات مختلفة

التحدي الرئيسي هنا هو أنك بحاجة إلى مستمعين للحصول على عروض إعلانية أو صفقات تسويق تابعة.

في المقابل ، يمكنك كسب 100 دولار شهريًا باستخدام مدونة أو بسهولة أكبر بمجرد زيادة عدد الزيارات الأساسية وتمكين Google AdSense.

منحت ، عادةً ما تدفع البودكاست لكل مشاهد أكثر من المنصات مثل YouTube أو المدونات لأن المستمعين متفانون للغاية وذو قيمة عالية.

ومع ذلك ، عندما تبدأ ، لا تتوقع كسب المال بسرعة مع البودكاست.

ومع ذلك ، أصبح تحقيق الدخل من البودكاست أسهل قليلاً لأن مضيفي البودكاست يساعدون المضيفين في المزيد من أدوات تحقيق الدخل.

على سبيل المثال، بازسبروت، أحد أفضل مضيفي البودكاست ، لديه سوق تابع مجاني حيث يمكن للمضيفين العثور على عروض للتواصل مع برنامجهم.

الحكم: يعد تحقيق الدخل أحد الاختلافات الهائلة في نقاش المدونة مقابل البودكاست ، وتنتقل الميزة إلى التدوين هنا.

تكاليف بدء التشغيل

هناك عامل آخر يجب أن تفكر فيه عند اختيار بدء مدونة أو بودكاست وهو تكاليف بدء التشغيل لكل منصة.

لحسن الحظ ، يمكنك إطلاق بودكاست أو مدونة دون إنفاق ثروة.

ومع ذلك ، لا يزال من المهم أن يكون لديك بعض التوقعات الواقعية لنفقات الأعمال الأولية والمستمرة.

تكاليف التدوين

هناك اعتقاد خاطئ شائع أنك بحاجة إلى إنفاق آلاف الدولارات لبدء مدونة ناجحة.

في الواقع ، يمكنك إطلاق مدونة وتطويرها إلى شركة وإنفاق حوالي 150 إلى 250 دولارًا فقط.

فيما يلي تكاليف التدوين الرئيسية التي يجب أن تتوقعها عند البدء:

اسم النطاق : أنت بحاجة إلى اسم المجال الخاص بك لبدء مدونة ، ولكن يمكنك غالبًا العثور على مجالات تتراوح قيمتها بين 9 دولارات و 20 دولارًا سنويًا.

: أنت بحاجة إلى اسم المجال الخاص بك لبدء مدونة ، ولكن يمكنك غالبًا العثور على مجالات تتراوح قيمتها بين 9 دولارات و 20 دولارًا سنويًا. وورد موضوع : يمكنك شراء سمة WordPress الأنيقة من Theme Forest بحوالي 30 دولارًا إلى 75 دولارًا اعتمادًا على الشكل الذي تريد أن تبدو عليه مدونتك.

: يمكنك شراء سمة WordPress الأنيقة من Theme Forest بحوالي 30 دولارًا إلى 75 دولارًا اعتمادًا على الشكل الذي تريد أن تبدو عليه مدونتك. استضافة المدونة: تحتاج إلى استضافة مدونتك الخاصة باستخدام WordPress ، وأنا أوصي SiteGround للمدونين المبتدئين. يكلف هذا عادةً حوالي 5 دولارات إلى 8 دولارات شهريًا للسنة الأولى وهو أكثر من كافٍ لتنمية مدونتك إلى مصدر دخل.

كانت هذه في الأساس نفقات التدوين الخاصة بي للسنة الأولى أو الثانية ، وخلال هذه الفترة نما هذا العالم عبر الإنترنت إلى أكثر من 30 ألف قارئ شهريًا.

بعد فترة ، استثمرت في إعادة تصميم مدونة وقمت أيضًا بإعادة استثمار أرباح مدونتي في كتابة الاستعانة بمصادر خارجية.

ومع ذلك ، في جوهرها ، يمكنك على الأرجح إطلاق مدونة بحوالي 150 دولارًا إلى 250 دولارًا.

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تكاليف البودكاست

مثل التدوين ، فإن الأخبار الرائعة حول بدء البث الصوتي هي أنك لست بحاجة إلى إنفاق آلاف الدولارات.

التكلفة الرئيسية المستمرة للبودكاست هي اشتراك مضيف البودكاست الخاص بك.

يساعدك مضيف البودكاست في استضافة البودكاست الخاص بك على الإنترنت بشكل مشابه لاستضافة المدونة. كما يتيح لك سرد البودكاست الخاص بك على منصات البث الشهيرة مثل Spotify و Apple المدونة الصوتية.

أنت بالتأكيد بحاجة إلى مضيف بودكاست لبدء البث.

ومع ذلك ، لا يتعين عليك إنفاق الأموال أثناء النهوض والركض أو حتى هذا المبلغ شهريًا بمجرد زيادة عرضك.

على سبيل المثال، بازسبروت لديه خطة مجانية حتى تتمكن من تشغيل البودكاست الخاص بك كإصدار تجريبي.

بعد ذلك ، تبدأ خطط Buzzsprout المدفوعة بـ 12 دولارًا شهريًا وهو ما يشبه إلى حد كبير الكثير من خطط استضافة المدونات.

بالإضافة إلى ذلك ، يمنح Buzzsprout مضيفي البودكاست الجديد 20 دولارًا مجانيًا Amazon كرت هدية بعد تجربة خطة مدفوعة ، وهي مكافأة تسجيل جيدة.

بالنسبة لتكاليف البودكاست الأخرى ، فأنت تنظر في الغالب إلى تكاليف المعدات والتكنولوجيا لاستضافة برنامجك فعليًا.

فيما يلي بعض النفقات التي يجب أن تتوقعها:

تحتاج أيضًا إلى نوع من برامج التحرير لعرضك ، لكن العديد من الأشخاص يستخدمون برامج تحرير مجانية أو أي شيء ميسور التكلفة مثل Wondershare Filmora.

الحكم: البودكاست والمدونات لها تكاليف بدء تشغيل مماثلة.

زيادة جمهورك

أحد العوامل الأخيرة التي يجب مراعاتها في تفصيل البودكاست مقابل المدونة هو مدى صعوبة زيادة الجمهور.

حجم جمهورك هو إلى حد كبير ما يحدد مقدار الأموال التي تجنيها ، وكذلك مدى فاعلية تحقيق الدخل من جمهورك.

وعلى هذا الصعيد ، أعتقد أن التدوين له بعض المزايا الجادة للبودكاست الجديرة بالملاحظة.

تنمية مدونة

لقد طورت هذا العالم عبر الإنترنت من 0 إلى 400000 قارئ شهريًا في أربع سنوات.

لقد تطلب الأمر الكثير من التجربة والخطأ والنكسات والصبر. ومع ذلك ، فقد وجدت أن تزايد حركة مرور المدونات هو أمر معاد حقًا ويتعلق فقط بتعلم تحسين محركات البحث وإنشاء محتوى رائع.

هذا لأن كتابة محتوى رائع يستهدف الكلمات الرئيسية منخفضة المنافسة هي طريقة واقعية لبناء جمهور المدونات عبر الإنترنت بمرور الوقت.

من المؤكد أن هذه العملية تستغرق شهورًا أو سنوات ، لكنها إلى حد كبير نهج “بطيء وثابت يفوز بالسباق”.

وليس عليك أن تكون خبيرًا في تحسين محركات البحث لمعرفة هذه الأشياء.

أعني ، هناك الكثير من أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية لتحسين محركات البحث. يمكنك أيضًا تجربة الأدوات المتميزة أيضًا لنقل الأشياء إلى المستوى التالي.

إحدى أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي كانت بمثابة صانع فرق كبير بالنسبة لي هي SEMRush.

يساعدني SEMRush في العثور على الكلمات الرئيسية منخفضة المنافسة التي أعرف أنني أستطيع تصنيفها على Google.

لذلك ، أقوم بشكل أساسي بإعداد خريطة طريق للمحتوى تضم أكثر من 50 إلى 100 مشاركة مدونة ، وأكتبها على مدار بضعة أشهر ، ثم أروج لها على وسائل التواصل الاجتماعي وانتظر وصول حركة مرور Google.

بالطبع ، لا يزال الجزء الكتابي من هذا يتطلب الكثير من العمل والاتساق. علاوة على ذلك ، يستغرق الأمر وقتًا حتى تلاحظ مدونة جديدة على Google وتجذب روابط خلفية من مواقع أخرى.

ومع ذلك ، إذا كنت تحب نهجًا معادلاً لبناء نشاط تجاري عبر الإنترنت ، فإن التدوين هو بالتأكيد مناسب لك.

ومرة أخرى ، أدوات مثل SEMRush يمكن أن يسرع تقدمك بشكل كبير هنا ، وهي بالتأكيد أداة بحث واحدة أتمنى أن أستخدمها في وقت مبكر جدًا في حياتي المهنية في مجال التدوين.

إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام SEMRush وإذا كان الأمر يستحق ذلك ، فيمكنك أيضًا التحقق من فيديو المراجعة الخاص بي أعلاه!

زراعة بودكاست

لدي العديد من الأصدقاء الذين يديرون ملفات بودكاست. ولسوء الحظ ، فإن العديد من ملفات البودكاست الخاصة بهم لم تعد تعمل أو تم وضعها على نار هادئة في المستقبل المنظور.

في رأيي، يعد إنشاء متابع للبودكاست أكثر صعوبة من إنشاء مدونة.

هذا إلى حد كبير لأن أفضل البودكاست في كل مكانة يهيمن على معظم الجمهور ؛ أعني ، كم عدد البودكاست الذي يمكنك الحصول عليه عن التاريخ قبل أن تجذب أفضل 10 ملفات بودكاست انتباه الجميع؟

هناك أيضًا فرصة أقل لأشياء مثل تحسين محركات البحث أو البحث عن الكلمات الرئيسية مع زيادة البودكاست الخاص بك.

حقًا ، تنمو البودكاست الناجحة من خلال الكلام الشفهي ، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ومن خلال وجود ضيوف رائعين يشاركون قصصًا آسرة.

لذلك ، إذا كنت شغوفًا جدًا بمكانة معينة أو لديك شبكة مثيرة للاهتمام من الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا ضيوفًا ، فإن البث الصوتي يستحق بالتأكيد التفكير فيه.

ولكن إذا كنت تبحث عن مكاسب سريعة واتباع نهج أكثر تعقيدًا لتنمية برنامجك ، فاعلم أن البث الصوتي صعب للغاية.

الحكم: إن زيادة جمهور المدونات أسهل من زيادة جمهور البث الصوتي.

قراءة إضافية – بودكاست مقابل YouTube – أي خيار هو الأفضل؟

إيجابيات وسلبيات المدونات مقابل المدونات الصوتية

الآن بعد أن عرفت بعض الاختلافات الرئيسية بين بدء مدونة أو بودكاست ، إليك بعض الإيجابيات والسلبيات لكل وسيط يجب أن تفكر فيه.

إيجابيات وسلبيات التدوين

محترفو التدوين:

تكاليف بدء تشغيل منخفضة للغاية

المزيد من خيارات تحقيق الدخل من البودكاست

أسهل في النمو والجمهور من البودكاست

من الأسهل بيع مدونتك بدلاً من بيع بودكاست

سلبيات التدوين:

يحتوي WordPress على منحنى تعليمي حاد للغاية

تحتاج إلى التعامل مع التكنولوجيا الخاصة بك (مثل استضافة المدونات والأمان والنسخ الاحتياطية)

إيجابيات وسلبيات البودكاست

إيجابيات البودكاست:

مشتركو البودكاست هم من أعلى المشتركين قيمة

عادةً ما تدفع البودكاست أكثر مقابل الإعلانات الدعائية

يمكنك توسيع شبكتك المهنية من خلال الدردشة مع ضيوف مثيرين للاهتمام

سلبيات بودكاست:

تحتوي البودكاست على خيارات تسييل أقل من التدوين

من الصعب إنشاء متابع للبودكاست أكثر من إنشاء مدونة

يتطلب تعلم كيفية تسجيل صوت نقي بعض الممارسة والتكلفة

أي خيار هو الأفضل؟

قد يكون من الصعب الاختيار بين بدء بث أو مدونة لأن كلا النظامين يتمتعان بإمكانيات كبيرة ويمكن أن يكونا ممتعين بشكل لا يصدق.

ومع ذلك ، أعتقد أنه من المهم الاستفادة من نقاط قوتك وعدم التمدد بشكل كبير.

على سبيل المثال ، كنت أقوم بالتدوين لمدة عامين تقريبًا قبل أن أبدأ في جني الأموال YouTube، وهذا لأنه يستغرق وقتًا لبدء نشاط تجاري عبر الإنترنت وتشغيله.

لذلك ، إذا كان لديك نطاق ترددي محدود ، أقترح اختيار أحدهما أو الآخر وعدم تشغيل كليهما.

هكذا قال، إليك كيف يمكنك تحديد ما إذا كان التدوين أو البث الصوتي مناسبًا لك:

اختر المدونات إذا كنت:

استمتع بالكتابة

تريد معرفة كيفية تشغيل موقع WordPress

لا تخافوا من التحديات التقنية

اختر البث إذا كنت:

أحب الدردشة مع الناس وسماع قصصهم

لست مهتمًا بجني الأموال بسرعة

لديك شبكة مثيرة للاهتمام أو وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنك متابعتها حيث يمكنك العثور على ضيوف لعرضك

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أسئلة مكررة

ما الفرق بين المدونة والمدونة؟

البودكاست هو عرض صوتي حيث يناقش المضيف موضوعًا بنفسه أو مع الضيوف من أجل مستمعيه. في المقابل ، يستخدم التدوين محتوى مكتوبًا ومرئيًا لشرح المفاهيم أو مشاركة القصص مع القراء.

ما الفرق بين مدونة الصوت والبودكاست؟

تتضمن المدونة الصوتية تحويل منشور مدونة مكتوب إلى ملف صوتي. يقوم العديد من المدونين بذلك ويقومون بتحويل المنشورات المكتوبة إلى ملفات MP3. يؤدي هذا بشكل أساسي إلى تحويل منشور مدونة إلى حلقة بودكاست ويتيح للقراء الاستمتاع بمحتوى المدونة بتنسيق صوتي.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك تفصيل مدونتنا مقابل البودكاست في تحديد النظام الأساسي عبر الإنترنت المناسب لأهداف دخلك وأعمالك.

مرة أخرى ، يتمتع كل من المدونات والبودكاست بإمكانية دخل عالية بشكل لا يصدق ، ويمكنك تحويل أي من النظامين الأساسيين إلى مصدر دخل جاد.

نصيحتي الأخيرة هي اللعب وفقًا لنقاط قوتك واختيار أكثر ما يثير اهتمامك حتى تظل متحمسًا وتتجنب الإرهاق.

حظا سعيدا!

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