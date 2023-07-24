ستساعدك المقالة التالية: Bluehost مقابل WordPress (مقارنة): كيفية تحديد الاستضافة الأفضل (شرح WordPress المستضاف ذاتيًا و WordPress.com)

هل تحاول أن تقرر بين Bluehost مقابل WordPress؟ يمكن أن يمثل اكتشاف شركة الاستضافة التي يجب استخدامها لموقع الويب الخاص بك تحديًا عندما يكون هناك العديد من الخيارات وأنت تحاول اختيار الأفضل لاحتياجاتك الفريدة.

يصبح الأمر أكثر تعقيدًا مع WordPress في هذا المزيج. ربما سمعت أن هناك “نوعين” مختلفين من WordPress ، على سبيل المثال ، وأنت تتساءل عما يدور حوله هذا الأمر.

حسنًا ، سنقوم بتوضيح الأمور.

في دليل المقارنة هذا بين Bluehost و WordPress ، نلقي نظرة على خيارين شائعين جدًا: (1) WordPress “مستضاف ذاتيًا” مع Bluehost يدعم مدونتك و (2) WordPress “المستضاف” مع صانعي منصة النشر هذه ، WordPress.com. على طول الطريق ، سأشرح كل ما تحتاج إلى معرفته – ناقص كل المصطلحات المربكة.

على استعداد للبدء؟ يمكنك استخدام هذه الروابط السريعة للانتقال مباشرة إلى ما تريد معرفته.

Bluehost مقابل WordPress: كيفية تحديد المضيف المراد استخدامه (مقارنة)

تمييز مهم 12 مفتاح الاختلافات بين Bluehost و WordPress الخصائص الرئيسية نوع الاستضافة اسم النطاق عدد المواقع مساحة التخزين عرض النطاق لوحة التحكم شهادة SSL (HTTPS) CDN (شبكة توصيل المحتوى) أداء تجربة المستخدم دعم العملاء التسعير Bluehost vs WordPress: تحديد أيهما أفضل بالنسبة لك؟

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تمييز مهم

مقارنة Bluehost و WordPress تشبه إلى حد ما مقارنة التفاح والبرتقال. ماهو الفرق؟

Bluehost هي شركة استضافة.

هذا يعني أنه يمكنك تشغيل جميع أنواع مواقع الويب المختلفة باستخدام Bluehost. بالتأكيد ، يمكنك تشغيل موقع ويب WordPress (ومعظم عملاء Bluehost ، بمن فيهم أنا ، يفعلون) … ولكن يمكنك أيضًا تشغيل موقع ويب يستخدم برامج مختلفة ، مثل Joomla أو موقع مصمم بالكامل.

WordPress من ناحية أخرى ، هو CMS – نظام إدارة المحتوى. هذا يعني أن WordPress هي أداة يمكنك استخدامها لإنشاء موقع ويب وإدارته بسهولة.

هذا هو المكان الذي تبدأ فيه الأمور في التشويش قليلاً ، لأن هناك نوعان مختلفان من WordPress. هم:

WordPress.com – نوع WordPress الذي نناقشه في هذه المقالة ، حيث سنقارن Bluehost به. يُطلق على WordPress.com أيضًا اسم WordPress “المستضاف”. تحصل على نسخة من WordPress بالإضافة إلى استضافة لموقع الويب الخاص بك ، كل ذلك في حزمة واحدة.

WordPress.org – هذا WordPress مفتوح المصدر ، مما يعني أنه مجاني لأي شخص استخدامه. يطلق عليه أيضًا WordPress “المستضافة ذاتيًا”. هذا لأنك ستحتاج إلى الدفع مقابل استضافة الويب الخاصة بك ، باستخدام Bluehost أو شركة استضافة ويب أخرى.

هل أحدهما أفضل من الآخر؟ يتفق معظم خبراء WordPress معي على أن WordPress.org هو الخيار الأفضل. يمنحك المزيد من القوة والمرونة – وعادة ما يكون أرخص على المدى الطويل.

علاوة على ذلك ، إذا كنت تخطط لبدء مدونة بأهداف مثل إنشاء خطة عمل مدونة حقيقية حولها وتحقيق دخل من موقعك ، فستكون مدونة WordPress ذاتية الاستضافة أفضل خيار لك.

ومع ذلك ، لا يزال بإمكان WordPress.com أن يكون خيارًا قابلاً للتطبيق وفقًا لاحتياجاتك. إنه المكان الذي يبدأ فيه الكثير من المدونين و يمكنك حتى استخدامه مجانًا. (سأشرح المزيد عن ذلك لاحقًا.)

إذا كنت تريد توصيتي رقم 1: اذهب مع Bluehost. فريق دعم العملاء الخاص بهم رائع وسيمنحك كل ما تحتاجه لإطلاق موقعك وبنائه.

بينما قد تحتاج إلى القيام ببعض أعمال الإعداد في البداية ، ستكون مدونتك جاهزة للنمو والتطور في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا غيرت رأيك بشأن Bluehost ، فيمكنك ببساطة نقل موقع الويب الخاص بك إلى شركة استضافة مختلفة.

إذا اخترت بدلاً من ذلك WordPress.com ، فأنت مقفل في نظامهم الأساسي. ستكون ميزاتها محدودة – إلا إذا كنت تريد الدفع مقابل ترقيات متعددة.

الدعم محدود أيضًا – يجب أن تدفع مقابل خطة “Premium” على الأقل للحصول على دعم الدردشة الحية ، ولا يوجد دعم عبر الهاتف على الإطلاق. يوفر Bluehost لجميع العملاء الدردشة الحية والدعم عبر الهاتف.

12 مفتاح الاختلافات (والتشابهات) بين Bluehost و WordPress

دعنا نتعمق في الاختلافات الرئيسية بين Bluehost و WordPress ، حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما هو الأفضل لك على الأرجح.

الخصائص الرئيسية

يقدم كل من Bluehost و WordPress الكثير من الميزات المفيدة لأصحاب مواقع الويب والمدونين – حتى على أرخص خططهم.

إليك كيفية مقارنة الميزات الرئيسية لخططهم الأساسية:

نوع الاستضافة

يقدم كل من Bluehost و WordPress خطط استضافة مشتركة.

هذا يعني أن موقع الويب الخاص بك مخزن على خادم كبير (كمبيوتر) إلى جانب الكثير من مواقع الويب الأخرى. إنه خيار رخيص ومثالي عندما تبدأ للتو في مدونة أو موقع ويب.

بمجرد أن ينمو موقعك ويكتسب المزيد من الحركة ، قد ترغب في الترقية إلى استضافة مخصصة.

يساعد ذلك موقعك على الاستمرار في العمل بسلاسة وسرعة ، حتى عندما يحصل على الكثير من الزيارات. يجعل Bluehost من السهل الترقية إلى استضافة مخصصة ، لكن هذا ليس خيارًا مع WordPress.com.

الفائز: Bluehost

اسم النطاق

اسم المجال الخاص بك هو عنوان الويب لموقع الويب الخاص بك ، مثل ryrob.com. يتضمن كل من Bluehost و WordPress اسم مجال مجاني للسنة الأولى.

(ينطبق هذا فقط على خطط WordPress المدفوعة ، وليس الخطط المجانية ، وستحتاج إلى الدفع سنويًا وليس شهريًا.)

الفائز: رَابِطَة

عدد المواقع

يحدك Bluehost من موقع ويب واحد على أرخص خطة ، على الرغم من أنه يمكنك دفع المزيد قليلاً للحصول على مواقع ويب غير محدودة. (ضع في اعتبارك أنك ستحصل على اسم مجال مجاني واحد فقط: ستحتاج إلى الدفع مقابل الآخرين.)

يتم تسعير WordPress.com لكل موقع ويب ، لذلك إذا كنت تريد عشرة مواقع ويب ، فسيتكلفك ذلك عشرة أضعاف تكلفة امتلاك موقع. يمكنك الحصول على جميع مواقع الويب الخاصة بك على حساب WordPress.com واحد ، ولكن عليك دفع السعر الكامل لكل منها.

الفائز: Bluehost

مساحة التخزين

تشغل صفحات الويب مساحة بنفس الطريقة التي تشغل بها الملفات الموجودة على الكمبيوتر والهاتف مساحة.

هذا يعني أن مواقع الويب التي تحتوي على مئات الصفحات والكثير من الصور الكبيرة تحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة جدًا. لكن المواقع الصغيرة التي تحتوي على بضع صفحات وصور لا تحتاج إلى الكثير.

قد تجد أنك تحتاج فقط إلى مساحة صغيرة عندما تبدأ ، ولكنك تستهلك مساحة أكبر بسرعة مع نمو موقع الويب الخاص بك – خاصةً إذا كنت تدير مدونة وتنشر محتوى جديدًا بانتظام.

يمنحك Bluehost 50 غيغابايت من مساحة التخزين على خطة أرخص (وهو أكثر مما تحتاجه معظم مواقع الويب). يمنحك WordPress.com مساحة تخزين تبلغ 6 غيغابايت على أرخص خطة لهم.

الفائز: Bluehost

عرض النطاق

النطاق الترددي يقيس مقدار البيانات التي يتم نقلها من خادم موقع الويب الخاص بك إلى أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الخاصة بالأشخاص.

هذا يعني أنه إذا حصلت على عدد كبير من الزيارات (الزوار) ، فستستخدم الكثير من النطاق الترددي. يقدم كل من Bluehost و WordPress نطاقًا تردديًا غير محدود ، لذلك لا داعي للقلق بشأن تجاوز أي حدود.

الفائز: رَابِطَة

لوحة التحكم

تمتلك شركات استضافة الويب لوحة تحكم ، حيث يمكنك إجراء تغييرات على إعدادات الاستضافة الخاصة بك. يمكنك القيام بأشياء مثل إنشاء موقع ويب جديد أو إنشاء عنوان بريد إلكتروني جديد على موقع الويب الخاص بك.

يستخدم Bluehost cPanel لبرنامج لوحة التحكم الخاصة بهم. هذا هو المعيار في الصناعة ، وستجد الكثير من البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت لمساعدتك في cPanel.

يحتوي WordPress.com على نظامه الخاص ، بدون العديد من الخيارات نظرًا لأن استضافة الويب الخاصة بهم محدودة للغاية. هذا يعني أنك قد تجده أكثر ملاءمة للمبتدئين ، على الرغم من أنك لن تتمتع بقدر كبير من التحكم والمرونة في موقع الويب الخاص بك.

الفائز: Bluehost

شهادة SSL (HTTPS)

استخدام شهادة SSL يعني أن موقع الويب الخاص بك أكثر أمانًا. سيبدأ عنوان موقع الويب الخاص بك بـ HTTPS بدلاً من HTTP وسيرى الزوار رمز قفل آمن في متصفح الويب الخاص بهم.

تستخدم جميع مواقع الويب الكبيرة وذات السمعة الطيبة تقريبًا HTTPS ، ويتوقع الزوار ذلك بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك ، تفضل Google المواقع الآمنة ، مما يعني أنه من المحتمل أن يحتل موقعك مرتبة أعلى في نتائج البحث.

يقدم Bluehost شهادة SSL مجانية ، مقدمة من Let’s Encrypt (خدمة تابعة لجهة خارجية). يمكنك تثبيت هذا عن طريق النقر فوق زر. على WordPress.com ، تم تثبيت شهادة SSL بالفعل لك عند إنشاء موقعك. لحسن الحظ ، تعد مقارنة WordPress و Bluehost أمرًا سهلاً على هذه الميزة الرئيسية.

الفائز: رَابِطَة

CDN (شبكة توصيل المحتوى)

تعمل شبكة توصيل المحتوى (CDN) على تسريع موقع الويب الخاص بك. يقوم بذلك من خلال شبكة من الخوادم حول العالم.

يمكن للأشخاص الذين يزورون موقعك الوصول إليه من أقرب خادم جغرافيًا. (يحدث هذا تلقائيًا عند وصولهم إلى موقعك.)

إن امتلاك موقع ويب سريع سيشجع الناس على الاستمرار. كما أنه يساعد في تحسين محرك البحث (SEO) الخاص بك ، حيث تفضل Google مواقع الويب السريعة.

يمنحك Bluehost CDN مدمجًا مجانًا. على WordPress.com ، يتم تقديم صورك تلقائيًا بواسطة CDN مجانًا أيضًا.

الفائز: رَابِطَة

أداء

يأخذ أداء موقع الويب الخاص بك في الاعتبار:

الجهوزية (سواء كان موقع الويب الخاص بك متاحًا أو غير متصل)

السرعة (مدى سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك)

من المهم أن يتمتع مضيف الويب بسمعة طيبة فيما يتعلق بوقت التشغيل. إذا تعطل موقع الويب الخاص بك ، فستفقد القراء – وهذا يمكن أن يعني انخفاضًا خطيرًا في دخلك عبر الإنترنت.

تتمتع جميع شركات استضافة الويب ذات السمعة الطيبة بوقت تشغيل سنوي مرتفع للغاية (عادةً 99.9٪ أو أعلى). يقع كل من Bluehost و WordPress.com في هذا النطاق أيضًا.

تبلغ مدة تشغيل Bluehost حوالي 99.98٪ (مما يعني أن موقع الويب الخاص بك لن يكون متاحًا لمدة ساعة و 45 دقيقة كل عام). حقق WordPress وقت تشغيل بنسبة 100 ٪ العام الماضي في عام 2021 ، على الرغم من قياس ذلك خلال فترة زمنية أقصر.

كل من Bluehost و WordPress.com سريعان حقًا ، لذلك من المحتمل أن تكون أي انخفاضات في سرعة الموقع أشياء يمكنك تغييرها من جانبك. على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي الكثير من الصور الكبيرة جدًا إلى إبطاء وقت التحميل.

الفائز: رَابِطَة

تجربة المستخدم

لدى Bluehost عملية تسجيل بسيطة ومباشرة ، مع الكثير من الدعم حتى تعرف دائمًا ما يجب القيام به.

تدفعك عملية إنشاء الحساب إلى شراء عدد غير قليل من الإضافات ، والتي قد لا تحتاجها عندما تبدأ. إذا كانت ميزانيتك محدودة ، فما عليك سوى الالتزام باستضافة الويب.

من الأسهل قليلاً إنشاء موقع ويب باستخدام WordPress.com ، نظرًا لعدم وجود العديد من الخيارات. يتم إرشادك كثيرًا خلال العملية خطوة بخطوة ، عند إنشاء حسابك وعند إعداد موقع الويب الخاص بك.

لا يجعل WordPress.com خطتهم المجانية (“المحدودة”) مرئية للغاية. عندما تقوم بالتسجيل ، عليك البحث عن الزر فوق جدول خيارات التسعير ، مثل هذا:

يعمل كل من Bluehost و WordPress.com على تسهيل ترقية خطتك ، إذا قررت أنك تريد المزيد من الميزات أو الموارد.

باستخدام WordPress.com ، يتم التعامل مع أشياء مثل النسخ الاحتياطية والتحديثات والأمان نيابة عنك ، لذلك لا داعي للقلق بشأن التحديث إلى إصدار جديد من WordPress أو الاحتفاظ بنسخ احتياطية من ملفاتك.

يمكن أن يساعدك Bluehost في هذه الأشياء ، لكنها في النهاية مسؤوليتك.

ومع ذلك ، في WordPress.com ، هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنك القيام بها إلا إذا دفعت مقابل خطة أغلى بكثير.

على سبيل المثال ، لا يمكنك تشغيل متجر عبر الإنترنت إلا إذا كنت مشتركًا في خطة التجارة الإلكترونية. باستخدام Bluehost ، يمكنك تشغيل متجر على الإنترنت مجانًا عن طريق تثبيت WooCommerce (مكون إضافي مجاني من WordPress) على موقع الويب الخاص بك.

الفائز: رَابِطَة

دعم العملاء

أحد أفضل الأشياء في Bluehost هو فريق الدعم المخصص والمتوفر للغاية.

يمكن لموظفي دعم العملاء المساعدة إذا لم تكن متأكدًا من كيفية استخدام Bluehost مع WordPress ، ويمكنهم تقديم النصح لك حول كيفية القيام بالكثير من الأشياء المختلفة داخل WordPress.

إذا واجهتك مشكلة أو احتجت إلى بعض النصائح ، يمكنك ببساطة فتح نافذة دردشة مباشرة للتحدث مع فريق خدمة العملاء. الدردشة المباشرة لـ Bluehost متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، حتى على أرخص خطة.

على النقيض من ذلك ، لا يقدم WordPress.com سوى دعم الدردشة المباشرة على خطة Premium والإصدارات الأحدث.

إذا كنت تريد الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدلاً من دعم الدردشة المباشرة الأساسي ، فيجب أن تكون على خطة عمل. هذا أغلى بكثير من خطط Personal و Premium.

الفائز: Bluehost

التسعير

عندما تكون جديدًا في إنشاء مواقع الويب ، فإن أحد أكثر الأجزاء المحيرة في اختيار مضيف الويب هو معرفة ما يعنيه السعر بالفعل.

سيخبرك جميع مضيفي الويب تقريبًا بالسعر الشهري … حتى عندما تدفع مقدمًا لمدة عام. مع Bluehost ، عليك أن تدفع لمدة عام على الأقل (وللحصول على أقل سعر معلن ، تحتاج إلى التسجيل لمدة 3 سنوات).

يقدم موقع WordPress.com خطة استضافة حقيقية من شهر إلى شهر ، ولكن هذا سيكون أكثر تكلفة إلى حد ما على مدار العام.

يقدم Bluehost أيضًا صفقة أفضل بكثير للعام الأول مقارنة بالسنوات اللاحقة.

هذا مفيد لمعظم مالكي مواقع الويب ، لأنه يعني أنك ستدفع أقل عندما تبدأ – ويمكنك تحمل المزيد بمجرد أن يجلب موقعك المال.

لكن من المهم أن تدرك أن تكاليف التجديد ستكون أعلى قليلاً من تكاليفك الأولية.

يقدم WordPress.com أيضًا خطة مجانية ، وهو شيء لن تحصل عليه مع مضيفي الويب الآخرين.

هذا يجعله مثاليًا إذا لم يكن لديك حقًا أي أموال على الإطلاق لاستضافة الويب – أو إذا كنت ترغب في تجربة عملية إنشاء موقع ويب قبل الالتزام بأي شيء من الناحية المالية.

ومع ذلك ، تحتوي هذه الخطة على عدد من القيود – على سبيل المثال ، لن تحصل على أي دعم ولا يمكنك إزالة إعلانات WordPress.com من موقعك.

فيما يلي أسعار البداية لأرخص الخطط المدفوعة:

وإليك كيف يبدو السعر بعد المدة الأولية بين Bluehost و WordPress:

Bluehost vs WordPress: تحديد الاستضافة الأفضل لك

هل يجب أن تختار Bluehost أو WordPress لمدونتك؟

استخدم Bluehost إذا كنت تريد كسب المال من مدونتك. ستتمتع بكل المرونة التي تحتاجها مع نمو موقعك ، وستكون قادرًا على إضافة ميزات مثل متجر عبر الإنترنت دون إنفاق الكثير من الأموال الإضافية.

يجب عليك أيضًا اختيار Bluehost إذا كنت ترغب في تشغيل مواقع ويب متعددة ، لأن هذا أرخص كثيرًا باستخدام Bluehost من WordPress.

إذا كنت تشعر بالإرهاق الشديد من الجانب التقني للأشياء ، فقد يكون WordPress.com هو الخيار الأفضل لك.

(على الرغم من أنك ضع في اعتبارك أن Bluehost يقدم دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكنك حتى الاتصال بهم للحصول على المساعدة إذا كنت عالقًا.) مع WordPress.com ، لديك ميزات وتحكم محدودان ، ولكن يتم التعامل مع الكثير من الأشياء من أجلك.

في النهاية ، أوصي باستخدام Bluehost لمعظم مالكي مواقع الويب ، ولكن إذا كنت ترغب فقط في محاولة إنشاء موقع ويب ، فيمكنك إنشاء موقع مجاني على WordPress.com ومعرفة ما تفعله.

توجه إلى موقع Bluehost على الويب للتسجيل في استضافة الويب الخاصة بهم – أو جرب WordPress هنا.

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