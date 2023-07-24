Bluehost vs Wix: مقارنة ومراجعة ما هو أفضل خيار لاستضافة الويب في عام 2023؟

ستساعدك المقالة التالية: Bluehost vs Wix: مقارنة ومراجعة ما هو أفضل خيار لاستضافة الويب في عام 2022؟

عند إنشاء موقع الويب الأول الخاص بك ، قد يكون من الصعب حقًا تحديد مضيف موقع الويب أو حتى منشئ مواقع الويب الذي تريد استخدامه. قد تتساءل أيهما أفضل بين Bluehost و Wix.

هناك العشرات من الخيارات – وقد تسمع الكثير من النصائح المختلفة من أشخاص مختلفين.

في هذه المقالة ، سنلقي نظرة مفصلة على خيارين قد تفكر فيهما: Bluehost vs Wix. سأشرح لك كلا العرضين ، وأبحث في جميع الميزات الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها ، وسأخبرك بأي منها أوصي به.

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Bluehost vs Wix: أي خيار استضافة ويب هو الأفضل (المقارنة والمراجعة) في عام 2022

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تمييز مهم

قبل أن نذهب بعيدًا ، أحتاج إلى شرح تمييز مهم حقًا بين Bluehost و Wix. هذا شيء غالبًا ما يربك مالكي مواقع الويب الجدد ، لذلك سأقوم بتفصيله بأكبر قدر ممكن من الوضوح.

Bluehost هي خدمة استضافة على شبكة الإنترنت. هذا يعني أنه يمكنك استخدامه لبناء جميع أنواع المواقع المختلفة.

سنركز على استخدام Bluehost لإنشاء موقع WordPress على الويب (لأنه الخيار الأكثر شيوعًا) – ولكن الشيء الأساسي الذي يجب معرفته هو أن Bluehost لا تملي كيف تقوم ببناء موقع الويب الخاص بك. أنها توفر الاستضافة – مساحة الويب – يحتاج موقع الويب الخاص بك من أجل الوجود.

هناك منشئ مواقع Bluehost خاص لـ WordPress ، لكن لا يتعين عليك استخدامه إلا إذا كنت ترغب في ذلك. منشئ موقع Bluehost موجود فقط لراحتك.

Wix مختلف تمامًا. إنه يوفر منشئ مواقع ويب حزمة الكل في واحد (برنامج Wix). هل Wix مضيف ويب؟

بينما يقدمون استضافة مواقع الويب ، يتم دمج هذه الميزة مع حزمة المنتج بالكامل. قد يبدو هذا جذابًا حقًا عندما تبدأ للتو ، لأن المزيد من العمل يتم من أجلك.

لكنه يأتي أيضًا مع بعض القيود الخطيرة – ويمكن أن ينتهي به الأمر إلى أن يكون باهظ الثمن على المدى الطويل.

لماذا أوصي Bluehost

هناك احتمالات ، سيكون الخيار الأفضل بالنسبة لك هو Bluehost … وليس Wix.

باستخدام Bluehost ، يمكنك إعداد موقعك باستخدام WordPress ذاتية الاستضافة: المعيار الذهبي لبرامج إنشاء مواقع الويب.

يستخدم WordPress نسبة مذهلة تبلغ 42٪ من الويب (ويستمر هذا الرقم في الارتفاع عامًا بعد عام).

إنها مناسبة لمواقع الويب الصغيرة والكبيرة ، ولديها مجتمع هائل من المعجبين والمبرمجين الذين ينشئون “مكونات إضافية” (ميزات برامج إضافية) يمكنك إضافتها بسهولة إلى موقع WordPress الخاص بك.

هذا يجعل من السهل كسب المال من موقع الويب الخاص بك مع مرور الوقت.

مع Wix ، أنت مقيد في أداة إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم – وهي محدودة أكثر بكثير من WordPress. الآن ، Wix يستطيع كن خيارًا جيدًا.

إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا غير متصل بالإنترنت (مثل مطعم أو متجر فعلي) أو إذا كنت تريد ببساطة منزلًا عبر الإنترنت لعرض عملك (ربما كنت مصممًا) ، فقد يكون موقع Wix مفيدًا لك. يمكن أن يكون الإعداد أسرع قليلاً وأسهل من موقع WordPress على Bluehost.

هناك مشكلة كبيرة أخرى يجب مراعاتها وهي تكاليف التدوين. للحصول على ميزات قابلة للمقارنة على Wix كما هو الحال في WordPress القياسي ، ستحتاج إلى خطة مدفوعة من 14 دولارًا شهريًا إلى الأعلى.

هذا أغلى بكثير من Bluehost ، الذي يقدم خططًا تعمل بأقل من 3 دولارات شهريًا.

لذلك بالنسبة لمعظم الناس ، فإن Bluehost هو الخيار الأفضل. ولكن في حال كنت استثناءً للقاعدة ، أو إذا كنت ترغب فقط في معرفة المزيد ، فقد قسمت كل ما تحتاج إلى معرفته.

سمات

دعنا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية التي يقدمها Wix و Bluehost.

نوع الاستضافة

مع كل من Bluehost و Wix ، تحصل على استضافة ويب مشتركة. هذا يعني أن موقع الويب الخاص بك يتم تخزينه جنبًا إلى جنب مع مواقع الأشخاص الآخرين على خادم ويب كبير.

الخادم متصل بالإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بحيث يمكن الوصول إلى موقع الويب الخاص بك في أي وقت من أي مكان في العالم.

يتيح لك Bluehost الترقية إلى استضافة مخصصة إذا كنت ترغب في ذلك. يعد هذا خيارًا جيدًا إذا بدأ موقع الويب الخاص بك في النمو بشكل كبير جدًا. استضافة موقع Wix دائمًا ما تكون مشتركة.

الفائز: Bluehost

اسم النطاق

يُطلق على عنوان موقع الويب اسم المجال الخاص به ، مثل ryrob.com. يمنحك Bluehost اسم مجال مجاني إلى جانب استضافة الويب الخاصة بك.

إذا كنت قد اشتريت بالفعل اسم مجال في مكان آخر ، فيمكنك استخدامه مع خطة Bluehost الخاصة بك دون أي تكلفة إضافية.

مع Wix ، يجب عليك الترقية إلى خطة مدفوعة (من 14 دولارًا في الشهر) فقط لتوصيل مجال مخصص. ومع ذلك ، فإنك تحصل على مجال مجاني مع هذه الخطة.

الفائز: Bluehost

عدد المواقع

يحدك Bluehost من موقع ويب واحد على أرخص خطة. يمكنك أن تدفع أكثر قليلاً للحصول على مواقع ويب غير محدودة – لكنك مقيد باسم مجال مجاني واحد.

يتيح لك Wix إنشاء أي عدد تريده من مواقع الويب ضمن حساب واحد. ومع ذلك ، ستحتاج إلى الدفع مقابل خطة متميزة لكل موقع ويب تريد ميزات مميزة له.

الفائز: Bluehost

مساحة التخزين

تشغل كل صفحة على موقع الويب الخاص بك مساحة تخزين صغيرة ، تمامًا مثل الصور والملفات الموجودة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر.

إذا نما موقع الويب الخاص بك ليضم مئات الصفحات والكثير من الصور الكبيرة ، فسيحتاج إلى مساحة تخزين أكبر. إذا كان لديك عدد قليل من الصفحات والصور ، فلن تحتاج إلى الكثير.

توفر أرخص خطة على Bluehost مساحة تخزين تبلغ 50 جيجابايت. من المحتمل أن يكون هذا أكثر مما سيحتاجه موقع الويب الخاص بك لأشهر أو سنوات قادمة.

يمنحك Wix 3 غيغابايت فقط على أرخص خطة ، وهذا ليس كثيرًا – يمكنك مواجهة هذا الحد بسرعة كبيرة.

تحتوي مواقع Wix المجانية على 500 ميجابايت فقط من مساحة التخزين. (هذا يعادل 0.5 جيجا بايت.)

الفائز: Bluehost

عرض النطاق

يقيس النطاق الترددي مقدار البيانات التي يتم نقلها من خادم موقع الويب الخاص بك إلى أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بالأشخاص.

هذا يعني أنه إذا كان لديك الكثير من زوار موقع الويب (أو أنهم جميعًا ينظرون إلى الكثير من الصفحات على موقعك) ، فستستخدم الكثير من النطاق الترددي.

يقدم Bluehost نطاقًا تردديًا غير محدود ، على الرغم من وجود خطة استخدام عادلة. (من غير المحتمل أن تواجه أي مشاكل مع هذا إلا إذا كان موقع الويب الخاص بك يستخدم قدرًا أكبر بكثير من النطاق الترددي من معظم مواقع الويب.)

أرخص خطة مدفوعة على Wix تقدم 2 غيغابايت فقط من النطاق الترددي. إذا كان موقعك يشهد ارتفاعًا مفاجئًا في حركة المرور ، فقد ينتهي بك الأمر إلى تجاوز هذا بسرعة كبيرة. إذا كان لديك خطة Wix مجانية ، فإن النطاق الترددي يقتصر على 500 ميجابايت.

الفائز: Bluehost

لوحة التحكم

لدى جميع مضيفي الويب لوحة تحكم: لوحة تحكم عبر الإنترنت حيث يمكنك إجراء تغييرات على إعدادات استضافة الويب الخاصة بك.

يستخدم Bluehost cPanel ، وهو معيار في صناعة استضافة الويب. يمكنك العثور على الكثير من البرامج التعليمية عبر الإنترنت لمساعدتك في تعلم كيفية استخدامها.

لدى Wix إعدادات حساب مخصصة تسمح لك بإجراء تغييرات ، مثل ترقية خطتك المدفوعة. لا يقدم جميع الخيارات التي تحصل عليها مع استضافة الويب الكاملة ، مثل Bluehost.

الفائز: Bluehost

شهادة SSL

يجب أن تحتوي جميع مواقع الويب الحديثة على شهادة SSL. يتيح ذلك لموقع الويب الخاص بك إنشاء اتصال آمن عبر HTTPS بدلاً من HTTP.

على الرغم من أن هذا كان يُنظر إليه في السابق على أنه مهم فقط للمتاجر والبنوك عبر الإنترنت ، إلا أن الحالة الآن هي أن المستخدمين يتوقعون أن تستخدم جميع مواقع الويب تقريبًا HTTPS – وتعطي Google الأولوية للمواقع الآمنة في نتائج البحث الخاصة بهم.

تتضمن جميع مواقع Wix الإلكترونية تلقائيًا شهادة SSL نشطة ، حتى في الخطة المجانية. يمنحك Bluehost أيضًا شهادة SSL مجانية من أرخص خططها وما فوق: تثبيت هذا بسيط مثل نقرة زر واحدة.

الفائز: رَابِطَة

CDN (شبكة توصيل المحتوى)

شبكة توصيل المحتوى تجعل موقع الويب الخاص بك أسرع. لديها العديد من الخوادم المختلفة الموجودة في جميع أنحاء العالم. عندما يزور شخص ما موقع الويب الخاص بك ، فإنه يصل إليه تلقائيًا من الخادم الأقرب إليه.

مع كل من Bluehost و Wix ، ستحصل على CDN مضمّن مجانًا.

الفائز: رَابِطَة

إليك كيفية المقارنة بين هؤلاء ، باستخدام أرخص خطة Bluehost وأرخص خطة Wix:

أداء

يقيس أداء موقع الويب الخاص بك مدى السرعة (سرعة موقع الويب) وما إذا كان يمكن للمستخدمين الوصول إليه على الإطلاق (وقت تشغيل موقع الويب).

تريد أن يتمتع مضيف الويب الخاص بك بوقت تشغيل مرتفع للغاية – إذا كان موقع الويب الخاص بك غير متاح ، فستفقد الاحتمالات والعملاء والزائرين المنتظمين.

Bluehost لديه وقت تشغيل حوالي 99.98٪ (هذا يعني أن موقع الويب الخاص بك لن يكون متاحًا لمدة ساعة و 45 دقيقة كل عام).

يعد وقت تشغيل Wix جيدًا أيضًا ، مع وقت تشغيل بنسبة 99.99٪ خلال العام الماضي (هذا يعني أن موقع الويب الخاص بك لن يكون متاحًا لمدة 50 دقيقة تقريبًا كل عام).

عندما يتعلق الأمر بالسرعة ، فإن سرعة تحميل Bluehost هي 0.72 ثانية – سريع حقًا! يمكن أن تصل سرعة تحميل Wix إلى 1.03 ثانية. سيقدم لك Wix أيضًا توصيات حول تسريع موقع الويب الخاص بك.

الفائز: رَابِطَة

تجربة المستخدم

من السهل جدًا الاشتراك في استضافة الويب باستخدام Bluehost. ستحتاج إلى تثبيت WordPress ، ولكن هذه مجرد حالة من النقر فوق خيار للقيام بذلك: يقوم Bluehost بكل العمل الشاق نيابة عنك.

لدى Bluehost الكثير من الوظائف الإضافية لتختار من بينها. إنهم يميلون إلى بيعك على عدد غير قليل من الإضافات.

لا بأس بالالتزام بالحد الأدنى الضروري ، خاصة إذا كانت ميزانيتك محدودة. يمكنك دائمًا إضافة المزيد من الخيارات أو حتى الترقية إلى خطة استضافة أكثر قوة في مرحلة لاحقة.

نظرًا لأن Wix يقدم حلاً متعدد الإمكانات يجمع بين استضافة الويب ومنشئ مواقع الويب ، فمن السهل جدًا البدء به.

يشعر بعض الناس أنه أبسط من WordPress لأنه لا يقدم الكثير من الخيارات ، ولكن هذا قد يكون أيضًا مقيدًا للغاية.

يمكنك تشغيل متجر عبر الإنترنت باستخدام WordPress مجانًا (باستخدام البرنامج المساعد WooCommerce المجاني). مع Wix ، تحتاج إلى الدفع من 23 دولارًا شهريًا لإنشاء متجر على الإنترنت.

يمكنك أيضًا الدفع مقابل إضافات أخرى ، مثل سمات WordPress المتميزة لاستخدامها على موقع WordPress الخاص بك أو قوالب Wix المتميزة لاستخدامها على موقع Wix الخاص بك. هذه متوفرة من البائعين الخارجيين.

في النهاية ، يقدم كل من Bluehost و Wix تجربة مستخدم رائعة. أيهما “أفضل” يعتمد فقط على ما تريده من موقع الويب الخاص بك.

مع Bluehost ، تحصل على قدر أكبر من المرونة (بسعر أرخص بكثير). باستخدام Wix ، يمكنك إنشاء موقع الويب الخاص بك بسرعة وسهولة ، ولكن ليس لديك نفس القدر من التحكم.

الفائز: رَابِطَة

دعم العملاء

فريق دعم عملاء Bluehost رائع. يسعدهم دائمًا مساعدتك في المشكلات المتعلقة بـ WordPress ، بالإضافة إلى أي صعوبات تواجهها مع Bluehost نفسه.

لذلك ، إذا واجهت أي تحديات أو كنت بحاجة إلى القليل من المساعدة في إعداد موقعك ، فيمكنك الاتصال بهم.

بشكل غير عادي بالنسبة لمضيف الويب ، يقدم Bluehost دعمًا عبر الهاتف بالإضافة إلى الدردشة الحية ، لذلك إذا كنت تفضل التحدث بدلاً من الكتابة ، يمكنك ذلك.

الفريق متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، لذلك من السهل الحصول على المساعدة حتى إذا كنت تعمل على جانب موقع الويب الخاص بك في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر.

تتيح لك “رعاية العملاء” من Wix إرسال تذكرة أو طلب معاودة الاتصال (متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية). لا يمكنك الاتصال بهم على الهاتف بنفسك ، رغم ذلك. يقدمون الدردشة الحية في بعض المواقع ، ولكن ليس كلها.

الفائز: Bluehost

التسعير

قد يكون من الصعب حقًا تفريغ تكاليف استضافة الويب ، لذلك سأطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته هنا عند مقارنة Wix و Bluehost.

أول شيء يجب أن تكون على علم به هو يقتبس مضيفو الويب الأسعار بشكل عام شهريًا … حتى عندما تدفع مقدمًا سنويًا (أو أكثر).

لا يقدم معظم مضيفي الويب خطة شهرية حقيقية ، على الرغم من أن Wix يقدمها. ستدفع أكثر مقابل هذا (18 دولارًا شهريًا مقابل 14 دولارًا شهريًا مدفوعة مقدمًا لمدة عام) ولن تحصل على اسم مجال مجاني.

Note: تقدم Wix أيضًا خطة مجانية ، لكنها في الحقيقة محدودة للغاية. هنا ، نقارن سعر أرخص خطة (“Combo”) مع سعر أرخص خطة Bluehost.

من المهم أيضًا معرفة أن Bluehost يقدم سعرًا أقل “لفترتك” الأولى (سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات ، حسب ما تشترك فيه). بعد ذلك ، ستدفع أسعارها القياسية.

يمكن أن تكون هذه مكافأة حقيقية عندما تبدأ للتو ، حيث من المحتمل أن تكون بميزانية محدودة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الأمر صادمًا بعض الشيء بعد عامك الأول (أو عامين أو ثلاثة) ، إذا لم تكن مستعدًا لذلك.

مع Wix ، تدفع نفس الاشتراك السنوي عامًا بعد عام. لا ترتفع بعد عامك الأول. ومع ذلك ، تحصل على اسم المجال الخاص بك مجانًا لمدة عام واحد فقط. بعد ذلك ، ستحتاج إلى الدفع مقابل تسجيل المجال.

إليك كيفية مقارنة التكاليف:

هذا يعني ذاك:

Wix هو الخيار الأفضل إذا كنت تريد خطة شهرية حقيقية (ولكن إذا كنت تفضل تشغيل WordPress ولديك خطة شهرية أرخص بكثير ، فاختر Dreamhost بدلاً من ذلك)

يعمل Bluehost أرخص بكثير من Wix. أرخص ما يمكنك الحصول عليه من Wix premium هو 14 دولارًا شهريًا ، ولكن مع WordPress ، يمكنك دفع 2.95 دولار شهريًا فقط إذا كنت تدفع لمدة 3 سنوات مقدمًا.

تجدر الإشارة هنا مرة أخرى إلى أن Wix لديها خطة مجانية أساسية. إذا كنت تريد ببساطة تجربة إنشاء موقع ويب دون دفع أي شيء ، فقد تكون هذه طريقة جيدة للبدء.

يقدم Bluehost ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 30 يومًا ، في حالة تغيير رأيك. مع Wix ، تحصل فقط على فترة استرداد مدتها 14 يومًا (يمكنك طلب استرداد الأموال بعد هذه النقطة ، على الرغم من عدم وجود ضمان أنك ستحصل عليها).

الفائز: Bluehost

Bluehost vs Wix: أيهما مناسب لك

بالنسبة لمعظم مالكي مواقع الويب ، سيكون Bluehost (مع WordPress المستضاف ذاتيًا) هو الخيار الأفضل. إنه رخيص وسريع للغاية وموثوق به للغاية ويمنحك الكثير من المرونة مع نمو موقعك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن فريق خدمة العملاء لديهم رائع.

في حالات قليلة ، قد يكون Wix هو الخيار المناسب لك. إذا لم تكن واثقًا جدًا من التكنولوجيا ، فقد تجد أنه من المطمئن إنشاء موقع ويب مجاني باستخدام Wix ، فقط لمعرفة كيفية عمل العملية.

إذا كنت قد جربت WordPress في الماضي ولم تهتم به ، فقد تفضل أيضًا منشئ موقع Wix.

ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تشغيل متجر على الإنترنت أو حتى بيع التنزيلات الرقمية من موقعك ، فعليك حقًا استخدام Bluehost. من الأسهل (والأرخص) بالنسبة لك تحقيق الدخل من موقع الويب الخاص بك إذا كنت تستخدم Bluehost vs Wix.