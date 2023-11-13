ستساعدك المقالة التالية: Boss 2.0 2023 – لا تشوبها شائبة Facebook-نمط وورد الموضوع

لا يصدق، أليس كذلك. الأمر واضح: عندما يتعلق الأمر بالشبكات، فإن الناس يحبون Facebook-أسلوب.

فقط تخيل كم سيكون الأمر رائعًا إذا كان بإمكانك أيضًا منح مستخدمي موقع BuddyPress الخاص بك Facebookتجربة على غرار حصرية لموقعك؟

يبدو واعدا؟ يمين؟

حسنًا، هذا هو أهم موضوع BuddyPress، بوس 2.0 يفعل لك. يساعدك على إنشاء Facebookموقع على غرار مع وورد. ومثلما يحدث في Facebookمع Boss، يمكن لأعضاء موقع BuddyPress الخاص بك إرسال طلبات الصداقة وقبولها، ومشاركة التحديثات، مثل منشورات أصدقائهم، وغير ذلك الكثير. لذلك دعونا نلقي نظرة فاحصة على Boss 2.0 ونرى كيف يمكن أن يأخذك موقع BuddyPress مستوى المشاركة من خلال السقف.

بوس 2.0 – أ Facebook-نمط BuddyPress الموضوع

Boss 2.0 مليء بالميزات موضوع BuddyPress التي تتيح لك إنشاء شبكة اجتماعية ذات مستوى عالمي.

أشعر أنه عند إنشاء ملف Facebookموقع مصمم على الطراز، يعرف جميع المستخدمين بالفعل كيفية استخدامه. وعندما يجدون شيئًا مألوفًا وسهلاً، فمن المرجح أن يفعلوا المزيد منه. هذه هي النقطة التي يسجل فيها Boss درجات عالية جدًا – فهي تساعدك على بناء شبكة يعرف جمهورك بالفعل كيفية استخدامها. دعونا الآن نلقي نظرة على بعض الميزات الرئيسية.

يستطيع Boss 2.0 التحدث بلغتك – ويأتي مع دعم متعدد اللغات وRTL

من المؤكد أنك ستجد حلاً بديلاً، لكن ألن تكون تجربتك سيئة حقًا؟

أنا متأكد من أنه سيكون. لكن السيناريو الذي ذكرته للتو لا يقتصر فقط على جلسات Hangout المحلية. وهي تحدث في جلسات Hangout عبر الإنترنت أيضًا. مثلًا، إذا كان موقع BuddyPress الخاص بك يضم الحد الأقصى من الجمهور الناطق باللغة العربية، فهل ستجعل التواصل ممكنًا باللغة الإنجليزية فقط؟

لا، أنت لا تريد ذلك. يفضل الناس التفاعل بلغتهم الأم. ويحصل فريق BuddyBoss على ذلك. وبالتالي، مع الإصدار 2.0، بوس 2.0 كان مدعومًا بدعم متعدد اللغات. لذا يمكنك استخدامه لإنشاء مواقع مجتمعية بلغات متعددة.

يدعم Boss 2.0 تسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي (لا داعي للقلق بشأن نسيان كلمات المرور)

هذا يحدث لي طوال الوقت أقوم دائمًا بإنشاء حسابات لمواقع وخدمات مختلفة، ثم أستمر في نسيان كلمات المرور الخاصة بها. وفي كل مرة أرغب في الوصول إلى موقع أو خدمة، أجد نفسي أعاني بشدة من أجل الحصول على كلمة المرور. ولهذا السبب أحب المواقع التي تمكنني من تسجيل الدخول باستخدام Gmail الخاص بي. ربما يمكن أن يكون حساب تسجيل الدخول المفضل لديك Facebook أو Twitter.

خلاصة القول هي: تسجيل الدخول الاجتماعي يحسن تجربة المستخدم. وإذا كنت تريد أن تجعل تسجيل الدخول إلى موقع BuddyPress الخاص بك أسهل من أي وقت مضى، فإن ميزة تسجيل الدخول الاجتماعي الخاصة بـ Boss ستساعدك كثيرًا.

يتكامل Boss 2.0 بشكل مثالي مع مكون WordPress الإضافي الشهير لتسجيل الدخول الاجتماعي، للسماح للمستخدمين بالتسجيل وتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بهم باستخدام أكثر من 26 موقعًا اجتماعيًا بما في ذلك Facebook, Twitterولينكد إن وجوجل.

يمكن أن يساعدك Boss 2.0 في إضافة متجر إلى موقعك من خلال دعمه لـ WooCommerce

لنفترض أن لديك موقع مجتمعي لعشاق اللياقة البدنية. ويحصل موقعك على حركة مرور جيدة. تخيل مدى قدرتك على تحقيق الدخل من موقعك عن طريق إضافة متجر مليء بمنتجات اللياقة البدنية. يتكامل Boss 2.0 مع WooCommerce بسلاسة ويساعدك على إضافة متجر إلى موقع BuddyPres الخاص بك.

يمكن استخدام Boss 2.0 لإنشاء موقع عضوية كامل مع دعمه للعضويات المدفوعة Pro

مواقع العضوية تتجه. من يدري أن خطوتك التالية ستكون توسيع موقع BuddyPress الخاص بك إلى موقع عضوية كامل. البرنامج الإضافي الرائد في السوق لإنشاء موقع العضويات هو Paid Memberships Pro. تعمل العضوية المدفوعة Pro بسلاسة مع Boss 2.0 – حيث يعمل تكاملها مباشرة خارج الصندوق.

دعم لعدد كبير من ملحقات BuddyPress الشائعة

في كثير من الأحيان، يضطر مالكو مواقع الويب إلى إنفاق الكثير من المال للحصول على مكونين إضافيين للعمل معًا أو للحصول على مكون إضافي للعب بشكل جيد مع السمة.

ولكن إذا كنت تستخدم Boss 2.0، فلن تواجه هذه المشكلات نظرًا لأن Boss 2.0 مدمج مع معظم أفضل مكونات BuddyPress الإضافية. لقد قام فريق BuddyBoss باختبار كل تكامل بدقة للتأكد من أنه مثالي.

بعض ملحقات BuddyPress الشائعة التي يدعمها Boss:

التسلسل الهرمي لمجموعة BP

نشر التسلسل الهرمي لمجموعة BP

إضافات مجموعات BuddyPress

مستندات BuddyPress

دعوة أي شخص

GD bbPress المرفقات

بحث بي بي العالمي

نشاط تحرير BP

تسجيل الدخول الاجتماعي ووردبريس

BuddyForms

سينسي

تعلم داش

ووكومرس

أشكال الجاذبية

جميع ملحقات BuddyBoss

ستجد كل هذه المكونات الإضافية مدرجة بدقة في إعدادات الواجهة الخلفية للموضوع.

بعض الميزات الأخرى:

بحث متقدم مع نتائج حية:

عندما يبدأ أعضاء مجتمعك في كتابة عبارة بحث في مربع البحث، يعرض لهم Boss نتائج البحث في الوقت الفعلي باستخدام القائمة المنسدلة المباشرة. تتضمن نتائج البحث جميع المكونات المطابقة بما في ذلك أصدقاء الباحث والمشاركات وجميع المكونات الأخرى لموقع BuddyPress الخاص بك.

يقوم Boss بتنبيه المستخدم عندما يتلقى رسالة أو طلبات صداقة أو يتم وضع علامة عليه في المنشورات.

2 تخطيطات مذهلة (والتبديل بنقرة واحدة)

يأتي Boss بتصميمين رائعين المظهر: سائل ومحاصر.

رئيس. يأتي مزودًا بصانع شريط تمرير مفيد يدعم السحب والإفلات لإضافة الشرائح. يعد شريط التمرير اختياريًا ويمكنك إيقاف تشغيله إذا أردت.

يمكنك قراءة القائمة الكاملة للميزات هنا.

قراءة سريعة:

خطط تسعير Boss 2.0

تبدأ خطط Boss 2.0 عند 129 دولارًا واصعد من هناك.

كما ذكرت في البداية، فإن المعرفة هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بجعل الأشخاص يلتزمون بموقعك. وأنا متأكد من أنك ستوافق على أنه من الصعب العثور على شخص ليس على دراية بكيفية القيام بذلك Facebook يعمل. ربما يفضل معظم مستخدمي موقع BuddyPress الخاص بك أيضًا Facebook عبر المنصات الاجتماعية الأخرى. لذا انتقل بموقع BuddyPress الخاص بك إلى المستوى التالي وامنح أعضائك شبكتهم الحصرية بالأسلوب الذي يفضلونه.