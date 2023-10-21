ستساعدك المقالة التالية: Business.com باستخدام NoFollow في القوائم

Business.com باستخدام NoFollow في القوائم

لأولئك منكم في عالم تحسين محركات البحث الذين يشترون قوائم على Business.com على أمل أن يضمن السعر البالغ 199 دولارًا سنويًا تصنيفات أفضل لموقعك في Google وYahoo وMSN وAsk.com، كن حذرًا؛ يبدو أن موقع Business.com يستخدم أمر “nofollow”، لذا فإن بعض محركات البحث، وتحديدًا Google، لا تقدر مثل هذه الروابط الخلفية.

لقد لاحظت هذا التقرير لأول مرة في سلسلة رسائل منتديات DigitalPoint مدبلجة الليلة الماضية إنهم يستخدمون روابط “nofollow” على موقع Business.com حيث كان الأعضاء يتحدثون عن كيفية سرقة الناشرين عبر هذه الأشياء لا اتباع العلامات.

يشير بيتر دا فانزو من V7N إلى أن هذا يبدو بمثابة إساءة استخدام للعلامة، والتي كان المقصود منها في الأصل أن تكون بمثابة إجراء وقائي ضد البريد العشوائي للمدونات. نقلا عن مدونة جوجليقتبس بيتر:

“س: ما هي أنواع الروابط التي يجب أن تحصل على هذه السمة؟ ج: نحن نشجعك على استخدام السمة rel=”nofollow” في أي مكان حيث يمكن للمستخدمين إضافة الروابط بأنفسهم، بما في ذلك داخل التعليقات وعمليات التتبع وقوائم المُحيلين. تحظى مناطق التعليق بأكبر قدر من الاهتمام، ولكن تأمين كل موقع يمكن لأي شخص أن يضيف فيه رابطًا هو الطريقة لإبعاد مرسلي البريد العشوائي.

هناك أيضًا بعض الأحاديث التي تفيد بأن موقع Business.com يقوم بانتقاء واختيار المواقع التي تتلقى علامة “nofollow”، مما قد يمنح المواقع التي تدفع رسومًا إضافية زيادة في شعبيتها من خلال عدم تضمين علامة nofollow في مثل هذه المواقع.

منتدى Jill Whalen’s High Rankings يطرح هذا الأمر في موضوعهم، Business.com يستخدم Nofollow، حيث تشير جيل إلى إساءة الاستخدام الواضحة لعلامة NoFollow:

هل تعرف ما هو المضحك للغاية في ذلك؟

إنه عكس ما يريده ولدنا مات سي تمامًا!

من المفترض أن يتابعوا الروابط المدفوعة وليس الروابط المقدمة مجانًا.

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إذا نظرنا إلى الوراء في مات كاتس وله تعليقات على لا متابعة، يبدو أن هذه العبارات تلخص وجهة نظره وربما وجهة نظر Google بشأن استخدام العلامة:

“في عالم مثالي، سيكون nofollow مخصصًا فقط للروابط غير الموثوقة.”

“في أي وقت يكون لديك مستخدم تثق فيه، ليست هناك حاجة لاستخدام الروابط nofollow.”

“يوصى باستخدام Nofollow في أي مكان لا يمكن ضمان وجود روابط فيه. “

يبدو أن جيل لديه نقطة. وفي محاولة لتعزيز قيمة الروابط المدفوعة في Business.com، فإنهم، وفقًا لفلسفة مات، يحاولون إخبار Google بأن الروابط ذات “nofollow”، والتي وافقوا عليها وأدرجوها في الدليل الخاص بهم، غير موثوقة و مشكوك فيه.

ربما تكون الممارسة التجارية المتمثلة في وضع علامات “nofollow” على المواقع التي تريد المزيد من الأموال منها غير موثوقة ومشكوك فيها إلى حد ما، ألا تعتقد ذلك؟

نأمل أن يكون لدينا المزيد حول سياسة nofollow الخاصة بـ Business.com خلال اليوم.