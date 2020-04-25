Call of Duty: Warzone لديها نسخة تجريبية مجانية لـ Modern Warfare متعددة اللاعبين حتى 27 أبريل

فرصة للتحقق من خرائط الموسم الثالث

إذا ذهبت إلى عناء إفساح المجال ل نداء الواجب: Warzone، ثم قد تكون أسفل للتحقق من بعض نداء الواجب: الحروب الحديثة متعددة اللاعبين في عطلة نهاية الأسبوع هذه مجانًا.

إنفينيتي وارد تدير الحرب الحديثة تجربة متعددة اللاعبين تتضمن خرائط الموسم الثالث مثل Hovec Sawmill و Aniyah Incursion و Talsik Backlot وأنماط مثل Team Deathmatch و Kill Confired و Domination. يمكن الوصول إلى الإصدار التجريبي مجانًا منطقة الحرب لوبي العميل – ابحث عن قائمة التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يستمر العرض حتى 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 27 أبريل 2020. أحب أن تستمر هذه الأحداث حتى صباح يوم الاثنين بدلاً من اختتامها بعد ظهر الأحد. هذا يشعر دائما الطريق مستعجلة للغاية.

إذا تم حجز جدولك الزمني بالكامل ، فهناك شيء ما يخبرني أن هذا سيكون خيار Activision الذي تنتقل إليه منطقة الحرب.

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