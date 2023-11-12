ستساعدك المقالة التالية: Canva vs Stencil: أيهما أفضل لصنع الدبابيس؟

المشاركة تعنى الاهتمام!

إذا كنت ترغب في الترويج لمدونتك أو موقع الويب الخاص بك على Pinterest، فسوف ترغب في إنشاء دبابيس رائعة المظهر – والكثير منها.

إضافة دبابيس إلى عملك Pinterest يعد الحساب طريقة رائعة للترويج لإدخالات المدونة الفردية بالإضافة إلى الصفحات الموجودة على موقعك أو المنتجات الموجودة في متجرك عبر الإنترنت. (إذا لم تكن على دراية بمنصة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Pinterest، ثم تحقق من دليلنا ل Pinterest التسويق للأعمال أولاً.)

إذًا، ما هي أفضل طريقة لصنع دبوس؟

على الرغم من وجود عدد من الطرق للقيام بذلك، فلنقارن بين طريقتين شائعتين للغاية – كانفا و مرسام.

تعتبر كلتا الطريقتين رائعتين للمبتدئين ولا تتطلب معرفة مسبقة بالتصميم الجرافيكي. كما أن لديها منحنى تعليمي أصغر بكثير – كما أنها أسهل في الاستخدام بشكل عام – من بعض الأدوات الأخرى المتوفرة مثل Photoshop.

ولكن كيف يمكن مقارنتها ببعضها البعض؟ لنلقي نظرة!

سعر

لدى كل من Canva وStencil إصدارات مجانية. الإصدار المجاني من Canva قوي إلى حد ما، ويمكنك إنشاء/حفظ أي عدد تريده من الدبابيس. (لديك مساحة تخزينية تصل إلى 1 غيغابايت للصور والأصول.) سعة Stencil محدودة للغاية، حيث يمكنك حفظ 10 صور فقط في الشهر.

عندما يتعلق الأمر بالإصدارات “المحترفة”، كانفا برو (المعروف سابقًا باسم Canva for Work) بسعر 12.95 دولارًا شهريًا. فهو يتضمن كل ما تفعله النسخة المجانية، بالإضافة إلى مساحة تخزين غير محدودة، وتحميل ما يصل إلى 10 خطوط خاصة بك، وتغيير حجم تصميماتك، والمزيد.

مرسام لديه إصدار Pro بقيمة 15.00 دولارًا شهريًا وإصدارًا غير محدود بقيمة 20.00 دولارًا شهريًا. يسمح الإصدار الاحترافي فقط بحفظ 50 صورة شهريًا، وهو عدد قليل جدًا بالنسبة لي. (لن تتمكن حتى من حفظ صورتين في اليوم!) إذا قررت الاختيار بين الاثنين، فإنني أوصي بالتأكيد بالإصدار غير المحدود.

يقدم Canva بالتأكيد المزيد عندما يتعلق الأمر بالإصدار المجاني، وهو أرخص من أي من الإصدارات المدفوعة من Stencil.

: هناك في بعض الأحيان صفقة مذهلة لStencil – 49.00 دولارًا مدى الحياة. لا توجد رسوم متكررة. بمجرد دفع هذه الرسوم لمرة واحدة، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى الخطة غير المحدودة مدى الحياة. إذا كنت تخطط لاستخدام Stencil Unlimited لمدة ثلاثة أشهر، فستوفر المال مع هذه الصفقة مدى الحياة. إنه متاح فقط لفترة محدودة، لذلك سأقوم بإستخدامه إذا سنحت لك الفرصة.

الفائز: كانفا

اختيار الصور

يتضمن كل من Canva وStencil صورًا يمكنك استخدامها في دبابيسك. ليس من المستغرب أنه كلما دفعت أكثر، كلما زاد اختيار الصور. بشكل عام، على الرغم من ذلك، يتمتع Canva باختيار أفضل للصور.

الفائز: كانفا

تحرير النص

ضبط خصائص النص في الاستنسل

في Stencil، يظهر مربع يحتوي على خياراتك لتحرير النص. يمكنك اختيار الخط الخاص بك هنا. يؤدي التمرير من اليسار إلى اليمين (أو من اليمين إلى اليسار) إلى ضبط حجم النص أو ارتفاع الخط أو الظل المسقط. اعتمادًا على الخط، يمكنك جعل النص غامقًا أو مائلًا أو تحته خط. يمكن أن يكون اتجاه النص إلى اليسار أو الوسط أو اليمين.

استخدام منتقي الألوان في الاستنسل

عندما يتعلق الأمر بلون النص، يمكنك تغيير لون النص ولون المخطط التفصيلي ولون الخلفية. بالمخطط التفصيلي، هذا يعني المخطط التفصيلي للخط نفسه، ولون الخلفية هو لون خلفية الخط (وليس خلفية الدبوس). يمكنك استخدام الأداة المنزلقة لاختيار لون، ويمكنك إدخال كود HTML (في الصورة، هو ba23ba)، أو يمكنك استخدام منتقي الألوان المدمج للحصول على النص الذي يطابق لونًا آخر في الدبوس الخاص بك.

ضبط خصائص النص في Canva

في Canva، يمكنك استخدام القائمة العلوية لضبط خصائص النص الخاص بك. يمكنك اختيار الخط عن طريق اختيار رقم حجم الخط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير حجم الخط عن طريق توسيع المربع المحيط بالنص أو تقليصه. يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على إحدى النقاط الموجودة في الزاوية ثم سحب النقطة.

تسمح لك قائمة النص هذه في Canva أيضًا بتغيير الخط، والاتجاه، والتباعد، وما إذا كنت تستخدم الخط العريض/المائل/التسطير، وما إلى ذلك. ويتيح لك النقر على A تغيير لون النص – دعنا نناقش ذلك بعد ذلك.

اختيار اللون في Canva

عندما يتعلق الأمر بلون النص، يختلف Canva عن Stencil بعدة طرق.

الطريقة الأولى تمنحك في الواقع ميزة Canva، ولكن فقط إذا كنت تستخدم Canva Pro. يمكنك حفظ الألوان في لوحة الألوان لاستخدامها في المستقبل. على سبيل المثال، إذا كان لديك بعض الألوان المرتبطة بعلامتك التجارية، فيمكنك وضعها في لوحة ألوان واحدة. إذا كنت تصنع الكثير من دبابيس الهالوين، على سبيل المثال، وكان لديك بعض الألوان المحددة التي تحبها حقًا أو تفضل استخدامها (مثل هذا الظل المثالي لبرتقال اليقطين!)، فيمكنك حفظ ذلك في لوحة الألوان الخاصة به. في لقطة الشاشة، يمكنك رؤية بعض اللوحات المأخوذة منها أو المستوحاة منها هذا المورد من لوحات الألوان، مقدمة من Canva، بالإضافة إلى اثنين من اللوحات الأخرى.

سواء كنت تريد الاتساق في دبابيسك أو سهولة العثور على الألوان المفضلة لديك (أو كليهما)، يمكن أن تكون ميزة لوحة الألوان مفيدة للغاية. وإذا كنت لا تريد استخدام لوحة الألوان، فيمكنك دائمًا النقر فوق علامة الجمع (+) لاختيار لون جديد، مثل هذا:

اختيار اللون في Canva

الآن، قد تلاحظ أنه لا يوجد منتقي الألوان. لحسن الحظ، لدينا حل بديل – يمكنك أن ترى كيف يمكننا استخدام منتقي الألوان في Canva هنا.

والفرق الثاني هو في الواقع الطريقة التي ينقصها Canva قليلاً. في Stencil، يمكنك إضافة مخطط تفصيلي إلى النص الخاص بك (وفي الواقع، إسقاط الظل أيضًا). وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

مثال لنص بدون ظل منسدل

مثال على النص مع الظل المسقط

مثال على النص مع المخطط التفصيلي

مثال على النص مع لون الخلفية

كما ترون، فإن استخدام الظل المسقط أو لون المخطط التفصيلي أو لون الخلفية يمكن أن يساعد في إبراز النص في الدبوس الخاص بك.

الآن، في Canva، يمكنك إضافة مربع أو شكل آخر خلف النص الخاص بك، والذي يمكن أن يعطي نفس تأثير لون الخلفية. لديك أيضًا خيار التأثيرات، والذي يتيح لك إضافة بعض التأثيرات مثل Shadow وLift وNeon وEcho. ومع ذلك، لا توجد طريقة بسيطة لتكرار تأثير لون المخطط التفصيلي.

لهذا السبب أعتقد أن Stencil يتفوق في النهاية عندما يتعلق الأمر بتنسيق النص على الدبوس الخاص بك.

الفائز: الاستنسل

قوالب

يقدم كل من Canva وStencil مجموعة واسعة من القوالب. تم تصميم بعض هذه القوالب خصيصًا لـ Pinterest. البعض الآخر المخصص لمنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى (مثل Facebook أو Twitter) يمكن تغيير حجمها إلى Pinterest الأبعاد إذا كنت تستخدم أي إصدار من Stencil أو إذا كنت تستخدم Canva Pro. ومع ذلك، يقدم Canva عددًا أكبر بكثير من القوالب. على سبيل المثال، يتيح لك الإصدار المجاني من Canva إمكانية الوصول إلى أكثر من 8000 قالب. بالمقارنة، يتيح لك Stencil Pro إمكانية الوصول إلى أكثر من 850 قالبًا.

الفائز: كانفا

خطوط عادية

إذا كنت تستخدم خطة مدفوعة، فيمكنك تحميل خطوط مخصصة. يبلغ الحد الأقصى لعدد الخطوط في Canva 100 خطًا، بينما يبلغ الحد الأقصى في Stencil 50 خطًا.

الآن، ليس كل Pinterest سيحتاج منشئ الدبوس أو حتى يرغب في استخدام خطوط مخصصة. ومع ذلك، بالنسبة للبعض، فهي طريقة لجعل دبابيسك بارزة، وملائمة لعلامتك التجارية، وما إلى ذلك. (بالإضافة إلى ذلك، قد يكون اكتشاف الخطوط الجديدة والتلاعب بها أمرًا ممتعًا!)

الفائز: كانفا

دبابيس الفيديو

هل تريد إنشاء دبوس فيديو؟ يمنحك Canva خيارات لحفظ الدبابيس بهذا التنسيق. يمكنك تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك لإضافتها إلى الدبابيس، أو إضافة عناصر متحركة (مثل الأسهم أو الرسومات) أو حتى إنشاء مقطع فيديو بشكل أساسي من عرض شرائح لدبابيس الصور.

لا يحتوي Stencil حاليًا على أي خيارات لإنشاء دبابيس الفيديو أو حفظها.

الفائز: كانفا

خاتمة

حقًا، لا يمكنك أن تخطئ في استخدام Canva أو مرسام (على الرغم من أنني لا أوصي باستخدام الإصدار المجاني من Stencil فقط، حيث إن 10 صور في الشهر ليست كافية).

ومع ذلك، استنادا إلى مقارناتنا، كانفا هو الفائز!

بغض النظر عما تختاره، ستحتاج إلى طريقة بسيطة وسهلة لإضافة دبابيسك إليه Pinterest. هذا هو المكان الريح الخلفية ادخل! Tailwind هي أداة جدولة تساعدك على تباعد دبابيسك، وتتيح لك جدولتها مسبقًا والمزيد.

على الرغم من أنه يمكنك إضافة جميع دبابيسك يدويًا، إلا أن هذا قد يستغرق وقتًا طويلاً حقًا – وستظل بحاجة إلى إعداد نظام للتأكد من أنك لا تقوم بتثبيت نفس الدبوس بشكل متكرر أو على نفس اللوحة عدة مرات عن طريق الخطأ. (يمكن اعتبار هذا بمثابة بريد عشوائي، كما أنه لا يمثل استخدامًا جيدًا لملفك Pinterest حساب!)

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