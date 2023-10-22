ستساعدك المقالة التالية: comScore qSearch مقاييس البيع بالتجزئة سلوك البحث وإنفاق المستهلك

comScore qSearch مقاييس البيع بالتجزئة سلوك البحث وإنفاق المستهلك

شبكات كومسكور أطلقت شركة qSearch Retail التي تقيس تأثير سلوك البحث على إنفاق المستهلكين عبر الإنترنت وعبر قنوات البيع بالتجزئة، بما في ذلك عمليات الشراء داخل المتجر والكتالوجات والهاتف. من بيانهم الإخباري:

تتمتع الشركات عادة بإمكانية الوصول إلى معلومات غير كاملة عند محاولة فهم تأثير عمليات البحث على الويب التي يجريها المستهلكون، وغالبًا ما تركز فقط على التحويلات المباشرة عبر الإنترنت (والتي تحدث في وقت البحث، والمعروفة باسم مشتريات “الجلسة نفسها”) لحساب تأثير البحث على خلاصة القول. أظهرت دراسات comScore التي أجريت خلال العامين الماضيين عبر فئات متعددة للبيع بالتجزئة أن هذا النهج يقلل بشكل كبير من قيمة البحث وتأثيره. في الواقع، لا تمثل التحويلات المباشرة عبر الإنترنت أكثر من خمسة إلى 20 بالمائة من جميع عمليات الشراء المرتبطة بالبحث، اعتمادًا على فئة المنتج، على الرغم من أن بعض الفئات تظهر مستويات تحويل أعلى. بالنسبة لجميع الفئات، باستثناء عدد قليل منها، تحدث غالبية التحويلات دون الاتصال بالإنترنت – في أي مكان من 60 إلى 90 بالمائة – مع حدوث الباقي في المعاملات الكامنة عبر الإنترنت (عادةً ما بين 10 و 35 بالمائة). وكما تظهر هذه الأرقام، تختلف النتائج بشكل كبير وهي خاصة بفئة معينة، مما يؤكد الحاجة إلى بيانات بحث متعددة القنوات على مستوى الفئة.

وقال جون مينياتي، نائب رئيس شبكات comScore: “يسر شركة comScore أن تكون قادرة على مساعدة تجار التجزئة متعددي القنوات في فهم التأثير الكامل لبحث الويب على أرباحهم النهائية”. “من الواضح بشكل متزايد أن المستهلكين الذين يبحثون عن المنتجات عبر الإنترنت سيزورون في كثير من الأحيان المواقع الفعلية لإكمال عملية الشراء. وفي اقتصاد اليوم، يتمتع تجار التجزئة الذين يقدمون تواجدًا قويًا عبر الإنترنت وخارجه بميزة واضحة.

يعد qSearch Retail عبارة عن تحليل ربع سنوي يستخدم منهجية qSearch الخاصة بشركة comScore لمراقبة بحث الويب الخاص بالمستهلك في المحركات الرئيسية، بما في ذلك مرات ظهور إعلانات البحث ونشاط النقرات. يعتمد qSearch Retail على شبكة comScore العالمية، التي تلتقط بشكل مستمر وسري نشاط الإنترنت الكامل – بما في ذلك استعلامات محرك البحث والمشتريات – لقطاع عرضي تمثيلي لأكثر من 2 مليون مستخدم إنترنت عالمي. تستفيد شركة qSearch Retail(TM) أيضًا من تقنيات البحث في الاستطلاع عبر الإنترنت التي أثبتت جدواها لدى comScore وتطابق إجابات الاستطلاع مع البيانات السلوكية.