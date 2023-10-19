ستساعدك المقالة التالية: Dailymotion: تسويق الفيديو على هذه النسخة العالمية من YouTube

يسعدني أن أعلن عن مشاركتي الأولى ضمن سلسلة منشوراتي حول تسويق الفيديو على مواقع مشاركة الفيديو. سأخرج من القائمة العالمية لمواقع الفيديو الأكثر تداولًا، حسب تصنيف Alexa.

من الواضح أن الأول سيكون YouTube ولكن منذ أن قمت ببعض المنشورات حول هذا الأمر بالفعل في Search Engine Journal، انتقلت إلى موقعنا التالي في اليكسا أعلى 40; ديلي موشن.

بالنسبة لكل موقع، سأقدم نظرة شاملة على المجتمع نفسه، ونظرة عامة على تاريخه وأدواته وحيله حول كيفية التسويق عليه.

تم إطلاق ديلي موشن لأول مرة كموقع لمشاركة الفيديو ومقره في فرنسا في نفس الوقت تقريبًا YouTube تم انشائه.

تنشط Dailymotion في 19 دولة، حيث تكون نقطة الوصول لكل دولة مخصصة ومُحسّنة ومحددة للغة بشكل كامل.

أكبر تجمع للأشخاص في Dailymotion هم 18-24 ولكن 25-34 و45-54 قريبون من المركزين الثاني والثالث. 42% من حركة مرور Dailymotion هم من المدمنين الأساسيين على الموقع و45% من الزوار المنتظمين مما يجعل موقع Dailymotion موقعًا يتكون من قاعدة معجبين مخلصين بدلاً من الكثير من المارة.

تشير تقارير Quantcast إلى وجود 42 مليون زائر فريد شهريًا على مستوى العالم مما يجعل Dailymotion أرض الأحلام لمسوقي الفيديو الدوليين.

للتواصل اجتماعيًا مع المستخدمين، أجرت Dailymotion بعض التغييرات مؤخرًا على وظيفة البريد الخاصة بهم. لقد طلبوا الآن الموافقة على طلبات الصداقة لجعل من الصعب على الأشخاص إرسال طلبات صداقة إليهم بشكل عشوائي وإغراق أصدقائهم برسائل البريد الإلكتروني بشكل غير مرغوب فيه.

يمكنك إضافة مقاطع فيديو Dailymotion إلى مزادات eBay الخاصة بك أيضًا. يحتوي Dailymotion أيضًا على ميزة رائعة حيث يمكنك تعيين مقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا للمكان الذي أنتجت فيه الإعلانات مستوى جيد من التفاعل لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

لدى Dailymotion بعض الأدوات المثيرة المضمنة في نظامها والتي تعد مصدرًا رائعًا لمسوقي الفيديو.

لديك القدرة على مباشرة نشر مقطع فيديو على مدونة مباشرة من الفيديو الذي تشاهده. وهذا يجعله مفيدًا جدًا إذا كان لديك مجموعة محددة مسبقًا من المدونات التي تستخدمها لدفع المزيد من المشاهدات لمقاطع الفيديو.

يمكنك إنشاء حائط الفيديو وهو عبارة عن نص يصل إلى 81 مقطع فيديو يمكن إنشاؤه في صناديق صغيرة وإلقائه في أداة لوضعها على موقع من اختيارك.

يتيح لك Dailymotion jukebox إنشاء نسخة من jukebox افتراضية تقوم بتشغيل مقاطع الفيديو المفضلة لديك والمختارة. يسمح لك بإنشاء برنامج نصي لإدراج مواقع الويب التي اخترتها.

الطريقة التي تجعل مقاطع الفيديو شائعة على Dailymotion هي حث المستخدمين الآخرين على إضافة الفيديو الخاص بك كمفضلة. تعرض قائمة “مقاطع الفيديو الأكثر شعبية” مقاطع الفيديو التي حصلت على أكبر عدد من “التصويتات” في آخر خمسة عشر يومًا.

Motion Maker هي حالة على Dailymotion تسمح لك بتحميل مقاطع الفيديو بدون متطلبات محددة للطول وتعني أنك وصلت إلى حالة معينة على Dailymotion.

تتيح لك ميزة نشر الفيديو إمكانية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى للمساعدة في نشر الفيديو الذي تم تحميله على حسابك. ابحث عن هذا في الصفحة التي يوجد بها الفيديو الخاص بك.

تتيح لك ميزة مشاركة الفيديو إمكانية إضافة جميع أصدقائك بدءًا من الحركة اليومية إلى رسائل البريد الإلكتروني أو يمكنك إدخال رسائل البريد الإلكتروني يدويًا مع ملاحظة للمساعدة في النقر فوق العناصر والدعوة إلى اتخاذ إجراء.

استفد من المجموعات على Dailymotion. لكل مجموعة جمهور مستهدف محدد ويمكنك جذب المستخدمين بسرعة وسهولة لمشاهدة الفيديو الخاص بك أثناء إرساله إلى المجموعات.

يستضيف Dailymotion العديد من البرامج التلفزيونية ولا يقتصر على المحتوى المقدم من المستخدم فقط مما يجعل الحركة اليومية مختلفة بعض الشيء.

يحتوي الموقع على محتوى أرسله المستخدم من جميع أنحاء العالم مما جعله نموذجًا متقاطعًا للعديد من أنواع النقاط.

بقدر ما أقترح الأدوات خارج الموقع التعرف على ميرو. لا يسمح لك Dailymotion بتنزيل مقاطع الفيديو كما يسمح لك Youtube، ولكن هذا النظام يسمح لك بتنزيل مقاطع الفيديو إذا لزم الأمر.

لقد لاحظت أن الكثير من المحتوى يحمل ترخيص Creative Commons على Dailymotion للأعمال الفريدة التي تم تحميلها وتوزيعها تقريبًا قسم الفيديوهات المميزة.

يميل مقطع الفيديو الذي يتم إرساله والذي يرتبط جزئيًا ببرنامج تلفزيوني موجود بالفعل أو بشخص مشهور إلى تحقيق أداء جيد على Dailymotion جنبًا إلى جنب مع المحتوى الموجه للبالغين.

لدى Dailymotion أكثر من 26 قطاعًا لتقديمها مما يجعلها تجذب جمهورًا واسعًا ومجموعة متنوعة من الأشخاص. يعتمد المجتمع على الترفيه ويحركه الأفراد، حتى أن لديهم قناة تسمى Flirt. سأدعكم جميعًا تتحققون من ذلك لتروا ما يدور حوله.

أن تصبح نجم فيديو وتكتسب متابعين ليس بالأمر الصعب. ما عليك سوى تخصيص بعض الوقت لبناء أصدقائك وإرسال محتوى جيد إلى جانب استخدام الأدوات التي اقترحتها، ومن المفترض أن تجد النجاح على Dailymotion.