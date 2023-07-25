ستساعدك المقالة التالية: Depop مقابل Poshmark للبائعين – الدليل النهائي

إذا كنت ترغب في جني أموال بسرعة ، فإن بيع الملابس والإكسسوارات التي لم تعد ترتديها يعد خيارًا رائعًا يجب مراعاته.

والخبر السار هو أنه في هذه الأيام ، هناك العديد من المنصات عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها للعثور على المشترين. يساعدك هذا في عرض ملابسك وعناصر أخرى للمشترين المهتمين ، مما يساعدك على تحقيق المبيعات بسرعة مع تبسيط عملية البيع.

تعد Poshmark و Depop من أكبر منصات بيع وشراء الملابس المستعملة.

يحتوي كل سوق على مئات الآلاف من المشترين والبائعين. وكلاهما وسيلة ممتازة لبيع ملابسك الفريدة والعتيقة مقابل أموال إضافية.

لكن هل Depop أو Poshmark أفضل للبائعين؟ وكيف يمكنك اختيار المنصة المناسبة لضمان كسب أكبر قدر ممكن؟

في هذا الانهيار Depop vs Poshmark ، أقوم بتغطية كل ما تحتاج لمعرفته حول كل سوق لاختيار السوق المناسب لك.

دعنا نذهب اليها.

حول ديبوب

بدأ Depop كشبكة اجتماعية حيث يمكن لقراء مجلة PIG شراء العناصر المعروضة في منشوراتهم.

منذ ذلك الحين ، نمت المنصة لتصبح سوقًا عالميًا مع عنصر اجتماعي حيث يمكنك معرفة ما يشتريه أصدقاؤك والأشخاص الذين تستلهمهم من عمليات الشراء والبيع والإعجاب.

اعتبارًا من عام 2021 ، أصبحت Depop شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Etsy. ويوجد حاليًا أكثر من 26 مليون شخص في مجتمع Depop في أكثر من 150 دولة ، لذا فهو سوق ضخم جدًا عبر الإنترنت.

على عكس Poshmark ، يلبي Depop عمومًا جمهورًا أصغر سناً حيث أن 90٪ من المستخدمين النشطين تقل أعمارهم عن 26 عامًا. واكتسبت الشركة الكثير من الشعبية من خلال TikTok في عام 2019 وأصبحت مفضلة لدى Gen Z.

تعتبر اكتشافات الملابس القديمة والشوارع من الأشياء الشائعة للبيع في Depop. ولكن يمكنك أيضًا بيع المجوهرات والإكسسوارات والأحذية والنظارات الشمسية وحقائب اليد ومجموعة متنوعة من الملابس الرجالية والنسائية الأخرى.

حول Poshmark

Poshmark هو سوق اجتماعي مخصص للأنماط الجديدة والمستعملة للنساء والرجال والأطفال والحيوانات الأليفة ومنزلك والمزيد.

بدأت الشركة في عام 2011. ومنذ ذلك الحين ، نمت Poshmark إلى أكثر من 80 مليون عضو في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ، مما يجعلها تقريبًا أربعة أضعاف حجم Depop.

في Poshmark ، المجتمع عبارة عن حشد متنوع يحب التسوق في الخزائن والمحلات وكذلك بيع مجموعاتهم الخاصة. وعلى عكس Depop ، يقال إن الجمهور على Poshmark هم أكثر من جيل الألفية مع الاهتمام بالمنتجات المتوسطة إلى الراقية.

لا تزال ملابس النساء هي الفئة الرئيسية في Poshmark ، وهي مكان ممتاز لبيع الفساتين والجينز والأحذية الرياضية وحقائب اليد والساعات والقلائد وغيرها من الملابس والإكسسوارات.

ومع ذلك ، فإن Poshmark أكثر تنوعًا من Depop ، وملابس الرجال والأطفال وألعاب الحيوانات الأليفة والسلع المنزلية مؤهلة للبيع.

بالإضافة إلى ذلك ، يميل الأشخاص إلى تصفح Poshmark بحثًا عن أسماء العلامات التجارية بسعر جيد ، بينما يركز Depop غالبًا على الاكتشافات القديمة الأكثر تميزًا.

Depop مقابل Poshmark

يمكن أن يؤدي اختيار النظام الأساسي المناسب للبيع إلى إحداث فرق كبير في النتيجة النهائية ومدى سرعة العثور على المشترين. بعد كل شيء ، تريد البيع للجمهور المناسب وتجنب رسوم البائع المؤلمة.

لهذا السبب ستقوم مقالة Poshmark vs Depop بمقارنة هاتين المنصتين من حيث:

رسوم البائع

الاتجاهات وما يبيع بشكل جيد

مصاريف الشحن

العضوية الاجتماعية

سهولة الاستعمال

حماية البائع

الحصول على المال

رسوم البائع

من أهم العوامل التي يجب مراعاتها في مناقشة Depop vs Poshmark رسوم البائع.

رسوم البائع لا مفر منها عندما يتعلق الأمر باستخدام المنصات عبر الإنترنت لبيع العناصر الخاصة بك. إنه السعر الذي تدفعه للوصول إلى جمهور واسع النطاق من المشترين الذين يجلبونهم.

على الرغم من عدم وجود رسوم تهرب من البائع ، إلا أنه لديك بعض السيطرة على الأمر. الأنظمة الأساسية المختلفة لها سياسات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالرسوم وتسعير العنصر الخاص بك مع وضعهم في الاعتبار هو المفتاح.

رسوم الإيداع

تبدو رسوم البائع في Depop منخفضة جدًا بنسبة 10 ٪ فقط مما يجذب البائعين إلى التطبيق. ومع ذلك ، من المهم أن تعرف أن هذا يختلف باختلاف المكان الذي تبيع منه.

على سبيل المثال ، يدفع البائعون في الولايات المتحدة رسومًا إضافية بنسبة 2.9٪ + 0.30 دولار تضاف إلى 10٪. بالنسبة للبائعين في المملكة المتحدة ، يرتفع هذا إلى 3.4٪ + 0.30 جنيه إسترليني.

رسوم Poshmark

تتقاضى Poshmark رسومًا تبلغ 2.95 دولارًا أمريكيًا للعناصر التي تقل عن 15 دولارًا أو 20 ٪ رسومًا للعناصر التي تزيد عن 15 دولارًا. لا تكسب أي أموال على ملصق الشحن أو ضريبة المبيعات أو رسوم معالجة المعاملات.

هذا يعني أنه بالنسبة للعناصر التي تزيد عن 15 دولارًا ، يكون البيع على Depop أرخص بكثير من البيع على Poshmark ، حتى عندما تضع في الاعتبار رسوم معالجة الدفع.

يحتوي Poshmark على آلة حاسبة صغيرة مدمجة ستخبرك عند تسعير العنصر الخاص بك بالمبلغ الذي ستجنيه بعد الخصومات. لكنها دائمًا ما تكون أغلى بكثير من البيع على Depop.

الفائز: رسوم البائع أقل من Depop من Poshmark.

الاتجاهات وما يبيع

غالبًا ما يرجع اختيار فائز بين Poshmark أو Depop إلى ما تبيعه. هذا لأن جمهور كل منصة يفضل أنماطًا واتجاهات معينة ، مما يتيح لك العثور على المشترين بسرعة أكبر.

إليك تحليل عام لما يتم بيعه جيدًا على تطبيقات مثل Depop و Poshmark:

ديبوب : لدى Depop جمهور أكثر تحديدًا حيث يكون معظمهم من المشترين في سن المراهقة والعشرينيات والثلاثينيات. يرتدي الجمهور في Depop الملابس القديمة والمبسطة والعناصر المعاد تدويرها وسلع المصممين الأصيلة.

: لدى Depop جمهور أكثر تحديدًا حيث يكون معظمهم من المشترين في سن المراهقة والعشرينيات والثلاثينيات. يرتدي الجمهور في Depop الملابس القديمة والمبسطة والعناصر المعاد تدويرها وسلع المصممين الأصيلة. بوشمارك: يميل الجمهور الذي تجلبه Poshmark إلى الاستمتاع بالأسماء التجارية أكثر من Depop. وهذا يشمل علامات تجارية مثل Chanel و Gucci و Louis Vuitton و Coach و Nike و Adidas. يمكن أيضًا بيع المصمم والقطع الراقية جدًا بشكل جيد. العناصر التي لديك من متاجر أكثر تميزًا وأقل شهرة قد تعمل بشكل أفضل على Depop.

تكاليف الشحن

جانب آخر من جوانب البيع على Depop أو Poshmark هي تكاليف الشحن المحتملة وكيفية عمل العملية.

لحسن الحظ ، يجعل كل من Poshmark و Depop عملية البيع والشحن بسيطة للغاية وليس لها رسوم كثيرة.

شحن Poshmark

عندما تبيع عنصرًا على Poshmark ، تتلقى ملصق شحن لاستخدامه في تنفيذ طلبك. ما عليك سوى طباعتها وإلصاقها بالطرد الخاص بك وإسقاطها في صندوق البريد المحلي أو مكتب البريد.

يمكنك تحديد ما إذا كان المشتري يدفع مقابل الشحن عند إنشاء قائمتك. إن تقديم شحن مجاني أو مخفض من شأنه أن يزيل رسوم الشحن من أرباحك ولكنه يخلق حافزًا جيدًا للمشترين.

Depop الشحن

تشترك Depop مع USPS ويمكن للتجار الأمريكيين استخدام ملصقات الشحن الخاصة بهم لمبيعاتهم. مثل Poshmark ، الأمر متروك لك إذا كنت تغطي سعر ملصق الشحن أم لا.

إذا كنت ترغب لسبب ما في التعامل مع الشحن بنفسك ، خارج USPS ، فيمكنك اختيار طريقتك الخاصة. لديك أيضًا خيار إدراج العناصر الخاصة بك على أنها متاحة للشحن المحلي أو الدولي أو كليهما.

الفائز: إنها ربطة عنق: إن Poshmark و Depop متشابهان جدًا من حيث تكاليف الشحن والعملية.

الجوانب الاجتماعية

يسمح كل من Poshmark و Depop للمستخدمين “بمشاركة” قوائمهم لتعزيزها في أعلى ملفات أخبار الأشخاص لجذب الانتباه إلى القوائم.

يحتوي Poshmark على بعض الميزات والأدوات الإضافية لمساعدة البائعين. على سبيل المثال ، “Posh Party” هي أحداث تسوق في الوقت الفعلي حيث يمكن للبائعين الالتقاء فعليًا على التطبيق للتسوق ومشاركتها وبيعها. هناك 4 حفلات في اليوم ، لكل منها مواضيع محددة.

في Poshmark ، يمكن للأشخاص أيضًا الإعجاب والتعليق على القوائم الخاصة بك والتي يمكن أن تساعد في ملاحظة مشترٍ محتمل قوائمك.

تم تصميم منصة Depop بشكل أشبه بتطبيق وسائط اجتماعية حيث يرى الأشخاص قوائمك فقط إذا أعجبهم أو إذا كانوا يتابعونك.

يمكن أن يكون هذا ممتازًا إذا كان لديك وسائط اجتماعية جيدة تتبع TikTok أو Instagram وترغب في إرسال بعض جمهورك لمتابعتك على Depop. وهذا هو السبب في أن Depop يتمتع بشعبية أكبر قليلاً من Poshmark للجماهير الأصغر سنًا.

بالإضافة إلى ذلك ، في Depop ، يمكنك إرسال رسالة خاصة إلى البائع للتفاوض بشأن المبيعات أو كأسئلة بينما يسمح Poshmark فقط بالتواصل في نموذج تعليق ضمن قائمة.

سهولة الاستعمال

تم تصميم كلا النظامين ليكونا سهلين للغاية لأي مستخدم لديه أي مستوى مهارة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا. إدراج عنصر بسيط ويمكن إجراؤه في غضون ثوانٍ.

تتشابه Poshmark و Depop إلى حد كبير لأن قواعد المستخدم لديها نفس الفكرة: بيع الملابس والعناصر بقيمة إعادة بيع جيدة.

لاستخدام هذه التطبيقات كبائع ، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق وإنشاء حساب وإنشاء قائمة. يمكنك بعد ذلك إضافة صور لما تبيعه وإضافة وصف وسعر.

ومع ذلك ، بينما تشترك الأنظمة الأساسية في عملية مماثلة لإدراج العناصر ، فإن تجارب التسوق الخاصة بها تختلف قليلاً.

من حيث طريقة استخدامك والتصفح عبر التطبيقات ، يشبه Poshmark Facebook، بينما يشبه Depop Instagram. ولكن بشكل عام ، كلا التطبيقين مناسبان للجوال وسهل التنقل فيهما.

حماية البائع

في حين أن الاحتيال والنزاعات بين المشترين والبائعين نادرة الحدوث في كل من Depop و Poshmark ، إلا أنه يمكن أن يحدث. وهذا عندما يصبح وجود سياسة حماية قوية للبائع أمرًا بالغ الأهمية.

حماية البائع Poshmark

تقدم Poshmark الحماية الكاملة لبائعيها. إذا فقدت طردك أو تلف في البريد ، فسيكون محميًا تمامًا طالما أنك تستخدم ملصق الشحن الذي قدمته لك Poshmark وتم مسحه ضوئيًا.

بالنسبة للعناصر الأكثر تكلفة (400 دولار وما فوق) تتطلب Poshmark توقيعًا من المشتري عند تسليم العنصر.

حماية البائع من Depop

حماية Depop هي في الحقيقة مجرد حماية PayPal. لذلك إذا كنت تستخدم أموال Paypal كطريقة دفع عند إجراء عملية بيع ، فستكون التغطية تحتها. إذا اخترت نوعًا مختلفًا من طريقة الدفع ، فإن Depop لا يغطيك في أي شيء.

الفائز: تتمتع Poshmark بحماية البائع أفضل من Depop.

يتقاضون رواتبهم

عند إجراء عملية بيع على Poshmark ، يتم الدفع لك بعد تسليم العنصر الخاص بك إلى العميل ويقبله. لدى Poshmark ما يصل إلى ثلاثة أيام بعد التسليم للإفراج عن الأموال لك.

قد يكون هذا محبطًا بعض الشيء إذا كنت بحاجة إلى المال غدًا أو في فترة زمنية قصيرة لدفع الفواتير. ولكن بمجرد استعدادك لسحب الأموال ، يتم إرسال الأموال مباشرة إلى حسابك المصرفي دون أي رسوم إضافية.

مع Depop ، لا تحتاج إلى الانتظار حتى يتم شحن العنصر الخاص بك – يتم الدفع لك بمجرد بيع العنصر الخاص بك. عندما تكون مستعدًا لسحب أموالك ، يمكنك اختيار إرسالها إلى حساب PayPal أو Stripe. ثم يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 أيام للإرسال إلى حسابك ، أو ما يصل إلى يومي عمل من وصول العنصر الخاص بك إلى المشتري.

كلا النظامين الأساسيين لهما رسوم تجارية ، لذا ضعها في اعتبارك عند تسعير العنصر الخاص بك حيث سيكون لديك هذا الخصم الإضافي.

هل البيع عند Depop أو Poshmark أفضل؟

يعتبر Depop أفضل من Poshmark للبائعين إذا كنت تبيع أي شيء قديم أو عصري يروق لجمهور أصغر سنا. إنها أيضًا أفضل من Poshmark إذا كنت تحب جانب البيع الاجتماعي أو لديك جمهور حالي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك الترويج لملابسك إليه.

تعد رسوم البيع المنخفضة على Depop عاملاً آخر يجعلها شائعة (10 ٪ على جميع القوائم مقابل 20 ٪ أو 2.95 دولار رسوم ثابتة على Poshmark). وإذا كنت تعيش خارج الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ، فاستخدم Depop لأن Poshmark متاح فقط في تلك البلدان الثلاثة.

على النقيض من ذلك ، فإن Poshmark أفضل من Depop إذا كنت تبيع في الغالب ملابس مصممة أو تحمل علامات تجارية يحبها الناس. رسوم البائع أعلى ، ولكن بالنسبة للقطع الراقية ، قد تجد مشترين أكثر من البيع على Depop.

شخصيًا ، إذا مررت بعملية التقاط الصور وكتابة الأوصاف ، فأنا أرغب في إلقاء القائمة على كلا النظامين الأساسيين لاكتساب المزيد من الجذب. في هذه المرحلة ، لا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ إضافية للإدراج في النظام الأساسي الآخر ويضاعف بشكل أساسي فرصي في الحصول على بيع.

منصات بيع أخرى للنظر فيها

الآن بعد أن عرفت بعض الاختلافات الرئيسية بين Poshmark و Depop ، إليك بعض مواقع البيع المحلية الشائعة الأخرى التي يمكنك التفكير فيها أيضًا:

Facebook المتجر : موقع بيع مجاني رائع لبيع الملابس والأثاث والألعاب والإلكترونيات والكتب والسيارات والمزيد!

: موقع بيع مجاني رائع لبيع الملابس والأثاث والألعاب والإلكترونيات والكتب والسيارات والمزيد! ميركاري : تطبيق بيع رائد آخر حيث يمكنك إدراج أي شيء معروض للبيع.

: تطبيق بيع رائد آخر حيث يمكنك إدراج أي شيء معروض للبيع. أريني عرضك : تطبيق مشهور مثل Facebook سوق مجاني أيضًا للمبيعات المحلية.

: تطبيق مشهور مثل Facebook سوق مجاني أيضًا للمبيعات المحلية. محلات البيدق : طريقة رائعة للحصول على نقود سريعة مقابل أشياء مثل الذهب والفضة والتحف والأدوات وغيرها من العناصر باهظة الثمن.

: طريقة رائعة للحصول على نقود سريعة مقابل أشياء مثل الذهب والفضة والتحف والأدوات وغيرها من العناصر باهظة الثمن. ذو قيمة: طريقة حسنة السمعة لبيع المجوهرات والماس وخواتم الخطبة والساعات عبر الإنترنت.

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو على بعض أفضل التطبيقات ومواقع الويب مبيعًا التي يمكنك استخدامها للبدء!

قراءة اضافية – Poshmark مقابل Mercari للبائعين.

نصائح للبيع عند Depop أو Poshmark

إذا كنت ترغب في البيع على Depop أو Poshmark ، أو حتى كلا النظامين الأساسيين ، فإليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار للمساعدة في تسهيل عملية البيع:

التقط العديد من الصور: قم بتحميل العديد من الصور لمساعدة المشترين المحتملين في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات. اكتب أوصافًا تفصيلية: اذكر تفاصيل مثل الحالة والحجم والعلامة التجارية والمواد وما إذا كنت من منزل خالٍ من الحيوانات الأليفة أو خالٍ من التدخين. الرد على المشترين بسرعة: البيع على Poshmark و Depop تنافسي ، لذا قم بالرد على أسئلة المشترين المحتملين بأسرع ما يمكن حتى لا ينتقلوا إلى بائع آخر. البحث في المسابقة: خذ بعض الوقت للبحث عن العناصر المماثلة التي تبيعها إلى قائمتك حتى تتمكن من تسعير نفسك بشكل تنافسي.

قراءة إضافية – أفضل المواقع والتطبيقات مثل Poshmark.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك انهيار Poshmark و Depop في تحديد تطبيق البيع المناسب لك.

بصراحة ، يتمتع كلا التطبيقين بإمكانيات هائلة للبائعين نظرًا لسهولة الاستخدام والجماهير الكبيرة. إذا كنت ترغب في كسب المال عبر الإنترنت عن طريق بيع الأشياء ، فلا يمكنك أن تخطئ حقًا.

إذا كان هناك أي شيء ، فحاول الإدراج في كل من Depop و Poshmark لمعرفة التطبيق الأفضل بالنسبة لك. فقط ضع في اعتبارك الرسوم حتى تكسب أكبر قدر ممكن من هذه الفكرة الجانبية.

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