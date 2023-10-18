ستساعدك المقالة التالية: Digg للبيع بسعر 225 مليون دولار: جوجل ومايكروسوفت تدخلان حرب المزايدة

يحب مايكل أرينجتون الحصول على المجارف، حتى عندما تكون تلك المجارف (إيه، شائعات) لا يتحول في الواقع إلى حقيقة، ولكن مع وجود ValleyWag في ظهرك، لا يمكنني إلقاء اللوم عليه حقًا.

أدخل الأحدث Digg شائعة الاستحواذ. للوصول إلى الصفحة الأولى من TechCrunch (مما يعني الآن أن كل مدونة في العالم ستقدم تقريرًا عنها)، فإن Digg تتسوق بجدية إلى Google وMicrosoft.

هل يمكن أن يكون هذا هو تأثير Yahoo Buzz؟ ربما.

يقول مايكل إن مصدرًا حسن السمعة أبلغه أن قيمة Digg قد تم تقييمها بما يتراوح بين 200 و225 مليون دولار (أقل مما كانت تستحقه في العام الماضي).

يبدو أن شركتي جوجل ومايكروسوفت تتخذان خطوات لشراء مجتمع التكنولوجيا الاجتماعية والأخبار، ويعتقد أرينغتون أن النتيجة النهائية قد تكون حرب مزايدة بين الشركتين.

تحديث: شائعات Digg كاذبة

من مدونة Digg :

عادةً ما تكون سياستنا هي عدم التعليق على أشياء مثل هذه، ولكن الشائعات التي انتشرت هذا الصباح حول حرب المزايدة التي تشمل Google وMicrosoft قد خلقت ضجة كبيرة لدرجة أننا نشعر بأننا مضطرون لإخباركم جميعًا بشكل مباشر بأنها غير دقيقة تمامًا.

آسف لتفجير أي نظريات درامية، لكنها ليست صحيحة. نحن نواصل التركيز على تحسين Digg وطرح الميزات الرائعة.