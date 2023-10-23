ستساعدك المقالة التالية: DomainPark – Google AdSense للنطاقات يثير الجدل

DomainPark – Google AdSense للنطاقات يثير الجدل

ناقشنا الضجيج الكبير في أواخر ديسمبر AdSense للنطاقات وحركة المرور الضعيفة حيث دعا داني إلى إصلاح هذه الأنواع من المنتجات.

في وقت لاحق من مساء أمس، تم بدء تسمية موضوع في WebmasterWorld دومينرز يكسبون الملايين. مع عنوان كهذا، من المؤكد أنه جلب قدرًا كبيرًا من الاستجابة، وفي وقت كتابة هذا، كان يحتوي على 68 مشاركة ضمن صفحاته الخمس الضخمة. يدور الموضوع حول مقدار الأموال التي يجنيها “أصحاب النطاقات” هؤلاء من النطاقات المتوقفة مع منتج AdSense عليهم.

تناقش المناقشة باختصار الغضب الذي يشعر به بعض الأشخاص تجاه هذا المنتج، والكثير مما تم تناوله في هذا المنتج دخول ديسمبر. ولكن كمبتدئ يشير الى وهذا ليس جديدًا، فقد كانت هناك دائمًا هذه الأنواع من نطاقات المتنزهات التي يتم تحقيق الدخل منها، حتى قبل AdSense. “ظهرت إعلانات AdWords على الصفحات المتوقفة حتى قبل بدء AdSense.” وأنت تراها طوال الوقت مع إعلانات الافتتاحية.

مشرف WebmasterWorld، WebWork لديه اقتراح مفصل لمنتج DomainPark. مفصلة بعض الشيء بالنسبة لي لتلخيصها هنا، لذلك تحقق من ذلك. لا يوجد حاليا أي كلمة من جوجل حول هذا الموضوع في الموضوع. ومع شعبيتها الحالية، وعدم ظهورها على صفحة WebmasterWorld الرئيسية حتى الآن، فأنا متأكد من أننا يمكن أن نتوقع نوعًا من الاستجابة من Google، كما آمل.

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باري شوارتز، محرك بحث المائدة المستديرة تغطية منتدى البحث – باري شوارتز هو محرر المائدة المستديرة لمحرك البحث ورئيس شركة روستي بريك، شركة خدمات ويب متخصصة في التكنولوجيا المخصصة عبر الإنترنت التي تساعد الشركات على خفض التكاليف وزيادة المبيعات.