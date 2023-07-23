ستساعدك المقالة التالية: Drop مقابل Rakuten 2023: أي تطبيق استرداد نقدي أفضل؟

Drop و Rakuten هما تطبيقان لاسترداد الأموال يدفعان لك مقابل التسوق.

إنهم ليسوا الوحيدين ، ويمكنك أيضًا استخدام Ampli و Checkout51 و TopCashback لكسب مكافآت عند التسوق عبر الإنترنت وفي المتجر.

تغطي مراجعة Drop vs.

ما هو دروب؟

Drop هو تطبيق لمكافآت التسوق تأسس في تورنتو ، كندا ، في عام 2016. وهو متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة ولديه أكثر من 3 ملايين مستخدم.

هذا التطبيق مجاني. يمكنك تنزيله من App Store و Google Play Store.

كيف يعمل تطبيق Drop؟

عندما تنضم إلى Drop وربط بطاقة بنكية (بطاقة سحب أو بطاقة ائتمان) ، فإنك تكسب تلقائيًا نقاط Drop كلما قمت بالتسوق في العروض لدى بائعي التجزئة المشاركين.

ليست هناك حاجة لتحميل الإيصال الخاص بك حيث يتم تتبع المعاملات تلقائيًا.

يمكنك استبدال هذه النقاط ببطاقات هدايا مجانية مثل Amazon بطاقات الهدايا و UberEats و Starbucks و Indigo و Visa Gift Cards وغيرها الكثير.

ما هو راكوتين؟

Rakuten هي واحدة من أكبر منصات المكافآت النقدية في العالم. تأسست عام 1999 في الولايات المتحدة وتوسعت منذ ذلك الحين إلى دول أخرى ، بما في ذلك كندا.

Rakuten مجاني للانضمام ولديه شراكات مع أكثر من 750 متجرًا. لقد كسب أعضاؤها الكنديون البالغ عددهم 6 ملايين + أكثر من 70 مليون دولار منذ عام 2021.

كيف يعمل Rakuten؟

بعد إنشاء حساب ، يمكنك التسوق كالمعتاد باستخدام موقع أو تطبيق Rakuten وكسب النقود تلقائيًا بناءً على العروض المتاحة.

يتم دفع الاسترداد النقدي بالدولار ، ويمكنك صرف النقود عبر PayPal أو الشيك.

للاستفادة من الخصومات ، قم بزيارة Rakuten وانقر للوصول إلى متجرك المفضل عند التسوق عبر الإنترنت أو استخدم امتداد المتصفح واحصل على تنبيهات حيثما تتوفر الخصومات.

Drop vs Rakuten: مكافآت الاسترداد النقدي

في Drop ، تكسب نقاطًا بناءً على عروض من مختلف العلامات التجارية.

في Rakuten ، تكسب استردادًا نقديًا بناءً على الخصم الموضح لكل بائع تجزئة أو منتج. يمكن أن تصل عروض الاسترداد النقدي على Rakuten إلى خصم يصل إلى 50٪.

حكم: يدفع Rakuten نقودًا حقيقية ولديه المزيد من الخصومات المتاحة في أي وقت.

Drop مقابل Rakuten: خيارات الاسترداد

يمكنك استبدال نقاط Drop لبطاقات الهدايا التي تبدأ من 25 دولارًا أو 25000 نقطة.

يقوم Rakuten بسداد أموالك أربع مرات سنويًا في فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر.

الحد الأدنى للدفع هو 5.01 دولار ، وطرق الدفع هي PayPal أو شيك مادي. يمكنك أيضًا طلب Amazon كرت هدية.

الحكم: راكوتين أفضل من Drop في هذا الصدد ، مع خيارات استرداد متعددة.

Drop vs Rakuten: طرق أخرى للكسب

يمكن لمستخدمي Drop أيضًا كسب نقاط من خلال الإجابة على الاستطلاعات وممارسة الألعاب. بالنسبة إلى Rakuten ، لا يتم الدفع لك إلا عند التسوق.

حكم: يوفر Drop طرقًا بديلة لكسب المكافآت.

إسقاط مقابل Rakuten: تقييمات التطبيق

قام كل من Rakuten و Drop بتقييم إيجابي لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

يسقط : Google Play (4.3 / 5) و App Store (4.6 / 5).

: Google Play (4.3 / 5) و App Store (4.6 / 5). راكوتين: Google Play (4.1 / 5) و App Store (3.9 / 5).

يمكنك أيضًا الوصول إلى Rakuten عبر واجهة ويب تجعل من السهل كسب النقود أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الحكم: إسقاط = راكوتين

Drop vs.Rakuten: برنامج الإحالة

عندما تنضم إلى Drop ، تحصل على 5000 نقطة إضافية (5 دولارات) بعد ربط بطاقتك الأولى. يمكنك أيضًا دعوة الأصدقاء وكسب النقاط.

عندما تنضم إلى Rakuten هنا وإجراء أول عملية شراء بقيمة 30 دولارًا أمريكيًا أو أكثر ، ستحصل على مكافأة قدرها 30 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك دعوة عدد غير محدود من الأصدقاء باستخدام رابط الإحالة الخاص بك ، وسيحصل كلاكما على 30 دولارًا بعد إكمال أول عملية شراء بقيمة 30 دولارًا أو أكثر عبر Rakuten (في غضون 90 يومًا من الانضمام).

حكم: لدى Rakuten برنامج إحالة أقوى من Drop.

Drop vs.Rakuten: الأمان

يستخدم Drop طبقة النقل الآمنة (TLS) لحماية بياناتك ، ولا يتم تخزين بيانات اعتماد تسجيل الدخول المصرفي على خوادمه.

يستخدم Rakuten اتصال إنترنت Secure Socket Layer (SSL) لحماية معلوماتك. أيضًا ، لا يتلقى معلومات بطاقتك الائتمانية.

هل هم شرعيون؟

Drop و Rakuten شركتان شرعيتان.

حصل Drop على تصنيف 3.9 / 5 على Trustpilot ولكنه حصل على تصنيف F على Better Business Bureau (BBB).

حصل Rakuten على تصنيف 4.1 / 5 على Trustpilot من أكثر من 200000 مراجعة وتصنيف B على BBB.

إيجابيات وسلبيات Drop

الايجابيات:

اربح نقاطًا مجانية (مكافآت) عند التسوق

يتم تتبع الاسترداد النقدي تلقائيًا – لا حاجة لتحميل الإيصالات

خيارات متعددة لبطاقات الهدايا للاختيار من بينها

أكثر من طريقة للربح

مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات

سلبيات

يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لكسب الحد الأدنى من 25 دولارًا المطلوب للدفع

مجموعة محدودة من العروض

لا يوجد خيار نقدي عند استبدال النقاط

إيجابيات وسلبيات Rakuten

الايجابيات

30 $ مكافأة تسجيل

لديه شراكات مع مئات العلامات التجارية الشهيرة

تكسب استرداد نقدي “حقيقي”

عتبة دفع منخفضة عند 5.01 دولار

متاح عبر واجهة الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة

ينبهك ملحق المستعرض عند توفر عروض عبر الإنترنت

سلبيات

Drop vs Rakuten: أيهما أفضل؟

Rakuten هي أفضل منصة لمكافآت استرداد النقود ، مع المزيد من العروض والعلامات التجارية والمنتجات والنقد الحقيقي المدفوع إلى حسابك.

يمكنك دائمًا استخدام كل من Rakuten و Drop. قارن الخصومات قبل الشراء ، واذهب مع الخصم الذي يدفع لك أكثر.

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