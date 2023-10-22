ستساعدك المقالة التالية: Edgeio يأخذ Craigslist إلى المستوى التالي

Edgeio يأخذ Craigslist إلى المستوى التالي

كما كتب مايك بولاند في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إطلاق Edgeio.

يعد هذا موقعًا مثيرًا للاهتمام للغاية لأنه يمكن للمرء نشر قوائم مبوبة أو خدمات محلية مباشرة هناك أو على مدونة وسيقوم Edgeio “باستلامها”. بمعنى آخر، يمكنني إعداد مدونتي المجانية (Blogger وWordPress وما إلى ذلك)، وإدراج مجموعة من العناصر المعروضة للبيع وستظهر على Edgeio – بدون رسوم، لا شيء!

وإليك كيفية قيام Edgeio بذلك:

يقوم Edgeio باستمرار بمراقبة مواقع الويب التي تدعم خدمة RSS – واليوم نراقب أكثر من 25 مليون موقع! سيتم نشر أي عنصر يحمل علامة “قائمة” ويتم تضمينه في موجز RSS على موقع edgeio الإلكتروني ومن خلال شبكة edgeio.

بالطبع سيعتمد كل شيء على عدد المستهلكين الذين يظهرون ويستخدمون Edgeio. لكن نموذج النشر الموزع/اللامركزي الخاص به يعتبر جذريًا جدًا من حيث المفهوم. ومن ناحية، فهي ببساطة نسخة أخرى مما تفعله محركات البحث من خلال فهرسة المواقع. ولكن ماذا لو حقق Edgeio نجاحًا كبيرًا وظهر ملايين الأشخاص لاستخدامه؟ ربما باعتباري شركة تجارية أو خدمية (محاسب، صانع خزانة، محامٍ) أنشر قائمة ووصفًا لخدماتي وما إلى ذلك على مدونتي ويلتقطها Edgeio وأحصل على الكثير من العملاء المحتملين. كل شيء مجاني بالنسبة لي. من المحتمل أن أتمكن من تقليل إنفاقي في مكان آخر.

وحتى لو نجحت بشكل كبير مع المستهلكين، فلا أعتقد أن Edgeio سيكون “مدمرًا” على المدى القريب. ولكن على المدى المتوسط ​​يمكن أن تكون القصة مختلفة. أنا منبهر بإمكانية توزيع RSS على جانب المعلن وعلى جانب المستهلك. هناك الكثير لأقوله هناك أكثر مما لدي من الوقت الآن.

سيتحدث كيث تير، الرئيس التنفيذي لشركة Edgeio، عما ينبغي أن يكون بمثابة لجنة مثيرة للاهتمام في Drilling Down تسمى “المزيج النهائي: الإعلانات المبوبة والقوائم المحلية و”البحث الاجتماعي”. “