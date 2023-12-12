ستساعدك المقالة التالية: Facebookمجموعة جديدة من ميزات الواقع المعزز

بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لا يمكن إنكار أن أي شيء يغير الطريقة التي نرى بها العالم ونختبره آخذ في الارتفاع. فكر في نجاح Snapchat مع 158 مليون شخص يستخدمون التطبيق كل يوم. لهذا السبب لم يتفاجأ أحد حقًا عندما Facebook أطلقت مجموعة جديدة من ميزات الواقع المعزز التي تعمل بكاميرا الهاتف المحمول فقط.

ولكن ماذا تعني هذه الميزات الجديدة من حيث التسويق؟ كيف سيؤثر ذلك على الطرق التي يستخدم بها الأشخاص هواتفهم المحمولة للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض؟ ما هي المشكلة الكبيرة مع الواقع المعزز، على أية حال؟

من وجهة نظر التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، تعد هذه الميزات مجرد خطوة أولى عندما يتعلق الأمر بالواقع المعزز وتجربة المستخدم.

ما هى Facebook عمل؟

إذا كنت تتساءل ماذا Facebookلقد انتهى الأمر، كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والضغط على أيقونة “إضافة قصة” لمعرفة ما هو جديد. سيتم فتح كاميرا هاتفك وسيكون لديك القدرة على تطبيق عدد من ميزات الواقع المعزز، مثل أقنعة الوجه وتراكبات الصور والإطارات التي تتفاعل مع حركاتك وملامح وجهك. كما هو الحال مع Snapchat، يمكنك إرسال أو نشر قصص خاصة بك باستخدام هذه الخيارات المختلفة.

بينما يجادل النقاد بذلك Facebook يقول مارك زوكربيرج: لقد نسخ دون قصد الغرض والوظيفة الكاملة لتطبيق Snapchat إنه ليس قلقًا بشأن ذلك. وهو يعتقد أن هذه الميزات هي مجرد خطوة أولى في منصة AR بأكملها Facebook.

Facebookخذ على AR

قبل أن تقفز إلى الاستنتاجات، Facebook لديها فكرة أكبر في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالقصص والمرشحات وميزات الواقع المعزز. بشكل أساسي، سيعمل موقع التواصل الاجتماعي مع جيش من المطورين الخارجيين للمساهمة بمرشحات صور الواقع المعزز والتجارب التفاعلية في موقعه الجديد منصة تأثيرات الكاميرا. لكن ماذا يعني هذا؟

اعتبارًا من الآن، تحتفظ معظم التطبيقات الأخرى (إن لم يكن كلها) حاليًا بأدوات إنشاء تجربة الواقع المعزز الخاصة بها لنفسها. لكن Facebook لديه نهج مختلف في الاعتبار: فهو يقدم منصة مفتوحة تسمح لأي مطور بإنشاء مرشحات، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى آلاف التأثيرات بدلاً من 10 أو 20 فقط. إنه نهج مجتمعي للواقع المعزز الذي سيفتح خيارات التصفية إلى ما لا نهاية الاحتمالات.

في الوقت الحالي، إذا كنت تريد إرسال صورة GIF لشخص ما، فاكتب كلمة رئيسية وسيتم عرض عدد من الخيارات المختلفة، ولكن ذات الصلة، لتختار من بينها. ولكن إذا كنت تريد إرسال صورة مع مرشح لشخص ما، فإنك تقتصر على ما يقدمه التطبيق. الآن تخيل أن مئات الآلاف من المطورين قد عملوا على إنشاء مرشحات مختلفة لك – لا حدود للسماء.

لماذا يجب على المسوقين الاهتمام

اعتبارًا من اليوم، Facebook لن يسمح بأي إعلان أو علامة تجارية على مرشحات أو إطارات الواقع المعزز. ومع ذلك، بمجرد أن يتم إتقان المنتج Facebook المستخدمين، سيتم تحقيق الدخل من النظام الأساسي في النهاية. الآن يستمع المسوقون – كيف يمكننا استخدام ميزات الواقع المعزز هذه؟ مارك زوكربيرج لديه أفكار حول ذلك أيضًا …

يتصور زوكربيرج أن تجارب الواقع المعزز هذه يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات:

زيادة الأشياء في العالم المادي بمزيد من المعلومات وضع كائنات افتراضية جديدة في العالم الحقيقي تحسين الكائنات الموجودة بالفعل بميزات إضافية

وهذا يخلق أرضًا عجيبة من الإمكانيات فيما يتعلق بالتسويق: تخيل أن المراجعات في الوقت الفعلي تتم تصفيتها فوق واجهات المتاجر، أو أن يتمكن الأصدقاء من وضع ملصقات لأطباقهم المفضلة في المطاعم، أو ارتداء أقنعة ذات علامات تجارية في الألعاب الرياضية، أو تصميم إطارات الشركة لأحداث محددة في مكان محدد. الآن، يمكن أن يخضع كل شيء وأي شيء لميزات الواقع المعزز التي تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجعل علامتك التجارية أكثر جاذبية.

في حين أن الإمكانيات التي تأتي مع الواقع المعزز لا تزال غير مستكشفة نسبيًا، إلا أنه شيء يجب تفعيله رادار كل مسوق. Facebook اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام في إثبات أن هذه التكنولوجيا ليست ذات أهمية كبيرة فحسب، بل لديها أيضًا القدرة على التحسين لتجربة المستخدم، طالما أننا نعمل جميعًا معًا.