ستساعدك المقالة التالية: Facebook تحقيق الدخل من الفيديو – 14 فكرة لكسب المال Facebook

ب. تحقيق الدخل الخاص بك Facebook مقاطع فيديو ذات محتوى يحمل علامة تجارية

طريقة أخرى ممتازة لتحقيق الدخل من حسابك Facebook أشرطة الفيديو من خلال محتوى ذات العلامات التجارية. هذا النوع من Facebook تحقيق الدخل مثالي لـ Facebook المؤثرون والناشرون وشركاء الأعمال.

يمكنك الاستفادة من الخاص بك Facebook الجمهور للترويج للعلامات التجارية والشركات التابعة والخدمات الأخرى مقابل المال.

سيدفع لك شركاء علامتك التجارية مقابل إنشاء منشورات وصور ومقاطع فيديو للترويج لأعمالهم Facebook.

أفضل شيء حول Facebook المحتوى المرتبط بعلامة تجارية هو أداة لإدارة تعاون العلامة التجارية لمساعدتك في إدارة صفقات الشراكة الخاصة بك وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.

ليكون مؤهلا لهذا Facebook لتحقيق الدخل، يجب عليك الالتزام بالسياسات المتعلقة بالعلامات التجارية والإعلانات Facebook.

يعتمد مقدار الأموال التي يمكنك جنيها من المحتوى ذي العلامة التجارية على اتفاقيتك وشريك علامتك التجارية.

إذا كنت “شخصًا كبيرًا” في مجال تخصصك، فيمكنك الحصول على علامات تجارية تتواصل معك من أجل شراكات المحتوى ذي العلامة التجارية. ولكن إذا كنت تبدأ، فقد تحتاج إلى التواصل مع العلامات التجارية للحصول على شراكات مدفوعة الأجر.

ج. تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام Facebook النجوم

هل أنت من محبي الألعاب الذين يحبون الاستمرار في البث المباشر؟ Facebook أثناء اللعب؟ أو ربما منشئ المحتوى الذي يتم نشره بشكل متكرر؟ Facebook تعد النجوم أيضًا طريقة ممتازة لتحقيق الدخل من موقعك Facebook أشرطة فيديو.

سيتعين على مشاهديك الشراء Facebook نجوم من Facebook وأرسلها لكم خلال حياتكم.

مقابل كل نجمة تحصل عليها، Facebook سوف يدفع لك 0.01 دولار. للحصول على المزيد من المال من Facebook النجوم، يجب عليك دائمًا تشجيع المشاهدين على إرسال النجوم إليك إذا أعجبهم المحتوى الخاص بك.

لتحقيق الدخل مع Facebook النجوم، تحتاج إلى ما لا يقل عن 100 متابع ولديك 14 ساعة من بث فيديو الألعاب في آخر 14 يومًا.

أيضا لديك Facebook يجب أن تكون الصفحة ضمن فئة الألعاب، ويجب أن تستوفي الحد الأدنى من سياسات المجتمع والشراكة.

د. تحقيق الدخل الخاص بك Facebook مقاطع فيديو ذات اشتراكات مدفوعة

هل لديك Facebook مجموعة مع المشجعين الهذيان؟ يمكنك توليد الإيرادات على Facebook مع الاشتراك المدفوع.

اشتراك المعجبين هي استراتيجية لتحقيق الدخل حيث تقوم بشحن أموالك Facebook أعضاء المجموعة للوصول إلى المحتوى الحصري الخاص بك.

يجب أن يكون لديك 10000 Facebook متابعين، 50000 مشاركة منشورة أو 1800000 دقيقة مشاهدة لتكون مؤهلاً للاشتراكات المدفوعة.

من خلال الاشتراك المدفوع، يمكنك كسب ما تريد، اعتمادًا على عدد أعضاء مجموعتك ورسوم الاشتراك.

كم يمكنك الربح من خلال اشتراكات المعجبين على Facebook؟

وفقًا لـ Elegant Themes، تتراوح رسوم الاشتراك الشهري من 4.99 دولارًا إلى 29.99 دولارًا.

يمكنك صرف أرباحك على Facebook بمجرد أن يكون لديك عتبة 100 دولار.

ه. تحقيق الدخل الخاص بك Facebook مقاطع فيديو مع أحداث مدفوعة عبر الإنترنت

هل سمعت من قبل Facebook الأحداث؟ نعم، تلك الأحداث التي يتم تسجيلك لحضورها لمرة واحدة.

يمكنك تحقيق إيرادات عن طريق الإنشاء والاستضافة الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت على Facebook. تكون هذه الأحداث لمرة واحدة، ويمكن للمشاهدين إعادة مشاهدة مقاطع الفيديو بعد البث المباشر.

تعتمد الإيرادات التي يمكنك تحقيقها على الرسوم التي تفرضها وعدد الأشخاص الذين يحضرون هذا الحدث.

إذا كنت مدربًا، فقد تكون هذه طريقة ممتازة لتقديم جلسة تفاعلية لعملائك مع كسب المال دون قضاء الكثير من الوقت في تحرير مقاطع الفيديو.

يمكنك تقديم خدمات التدريس أو العروض الأصلية أو المناقشات أو البرامج التعليمية خلال حدث مدفوع عبر الإنترنت.

كيف يمكنني كسب المال من مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بي Facebook؟

كسب المال من الخاص بك Facebook يمكن أن تستغرق مقاطع الفيديو بعض الوقت، ولكنها قابلة للتنفيذ. إذا كان لديك بالفعل العديد من المتابعين، فيمكنك البدء في تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك وكسب المال أثناء تنمية قناتك Facebook مجتمع.

يمكنك تعزيز المحتوى الخاص بك للحصول على المزيد من المتابعين والمشاهدات والإعجابات. يمكنك أيضًا تشجيع متابعيك على مشاركة المحتوى الخاص بك مع أصدقائهم حتى يتمكن من الوصول إلى جمهور أوسع.

تذكر أنك تكسب المزيد من الإيرادات مع المزيد من المتابعين والمشاهدين.

إذا كان ما سبق Facebook ميزات تحقيق الدخل لا تناسبك في الوقت الحالي، فهناك طرق أخرى لكسب المال أثناء التمرير Facebook.

طرق أخرى لكسب المال Facebook

1. بيع على Facebook المتجر

هل لديك منتجاتك وتريد بيعها عبر الإنترنت؟ أحد أفضل الأماكن لبيع بضائعك عبر الإنترنت هو من خلال Facebook المتجر.

ال Facebook السوق ممتاز ميزة مما يجعل من السهل على أي شخص الشراء والبيع Facebook.

يمكنك البيع لعملائك المحليين أو في مواقع أخرى يمكنك الشحن إليها دون عناء.

بعض العناصر التي يمكنك بيعها Facebook تشمل الملابس والإلكترونيات ولعب الأطفال والأثاث والحرف اليدوية والأحذية ومنتجات الحيوانات الأليفة والمواد الغذائية والكتب واللوازم المكتبية ومنتجات التجميل وأي شيء تريد بيعه عبر الإنترنت.

الشيء المثير هو أنه يمكنك زيادة مبيعاتك من خلال التسويق الرقمي، كما يمكن للعملاء التواصل معك من خلاله Facebook رسول.

تذكر أنه يمكنك أيضًا بيع العناصر المستعملة على Facebook السوق حتى تتمكن من كسب المال أثناء ترتيب منزلك.

حدد سعرك المناسب وقم بتسويق منتجاتك لمزيد من المبيعات.

مرة أخرى، الإيرادات التي يمكنك تحقيقها على Facebook يعتمد السوق على قوائمك والتسويق والتسعير والمبيعات.

2. إنشاء واستثمار أ Facebook مجموعة

طريقة أخرى ممتازة لكسب المال Facebook هو إنشاء واستثمار أ Facebook مجموعة.

يمكنك استخدام ال Facebook مجموعة لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني لتسويق خدماتك وفتح تدفق الإيرادات.

يمكنك أيضًا بيع منتجاتك مباشرة لأعضاء مجموعتك وكسب الدخل.

طريقة أخرى لكسب المال من أ Facebook المجموعة هي الترويج للروابط التابعة لك. إذا استخدم أعضاء مجموعتك تلك الروابط التابعة لإجراء عملية شراء، فسوف تحصل على عمولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام مجموعة FB لتوليد عملاء محتملين لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك أو الخدمات المستقلة.

شيء آخر هو أنه يمكنك استضافة التمويل الجماعي في مجموعتك والحصول على التبرعات.

أخيرًا وليس آخرًا، يمكنك استخدام مجموعات فيسبوك الخاصة بك لنشر محتوى يحمل علامة تجارية من الجهات الراعية الخاصة بك.

3. يستخدم Facebook لإرسال حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك

هل لديك مدونة أو لديك موقع على شبكة الإنترنت لعملك؟ يمكنك استخدام الخاص بك Facebook الصفحة والمجموعات لإرسال حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك. والتي يمكن أن تتحول في النهاية إلى حركة مرور ممتازة للمدونة والعملاء.

كلما زاد عدد زيارات المدونة التي تحصل عليها، زادت الأموال التي يمكنك جنيها من خلال الإعلانات والتسويق التابع ومبيعات المنتجات.

إذا كان لديك موقع ويب لنشاطك التجاري الفعلي، فيمكنك تحويل حركة مرور موقع الويب هذا إلى العملاء.

4. كن أ Facebook المؤثر

إذا كنت ستنشر الميمات بدلاً من إنشاء مقاطع فيديو عليها Facebookيمكنك أن تكون مؤثرًا وشريكًا مع العلامات التجارية للرعاية.

سواء كنت مايكرو أو ماكرو Facebook المؤثر، يمكنك التواصل مع العلامات التجارية التي تعجبك للحصول على صفقات الرعاية. أو الأفضل من ذلك، يمكن للعلامات التجارية أن تبحث عنك لتشغيل عروض ترويجية مدفوعة الأجر.

Facebook يعد التسويق المؤثر طريقة ممتازة لكسب المال من منشوراتك على فيسبوك.

وفقًا لـ WebFX، متوسط ​​رسوم المؤثر 25 دولارًا مقابل مشاركة واحدة لكل 1000 متابع.

5. الترويج لمنتجاتك وخدماتك التابعة

هل أنت مسوق متعطشا؟ حسنًا، Facebook يوفر لك سهولة الوصول إلى المستهلكين، ويمكنك الاستفادة منه لكسب المزيد من المال.

يمكنك عمل Facebook مجموعة لنشر ومشاركة المنتجات التابعة لك. يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك التابعة على Facebook مع الإعلانات المدفوعة. وهذا يعني أنه يمكنك استهداف الجمهور المناسب.

أفضل شيء في كونك أحد المسوقين بالعمولة Facebook هو أنك لا تحتاج إلى موقع على شبكة الإنترنت.

ما عليك سوى الرابط التابع الخاص بك ونسخة جيدة.

6. اعرض خدمات إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك على Facebook

إذا كانت حياتك تدور حولك Facebook، يمكنك تقديم خدمات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للآخرين Facebook المستخدمين.

بعض الشركات على استعداد للدفع جيدًا مقابل أن يقوم مدير وسائل التواصل الاجتماعي بإدارة أعمالها Facebook صفحة.

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