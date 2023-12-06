ستساعدك المقالة التالية: Facebook تم الكشف عن ميزة الموافقة التلقائية الجماعية (جديدة)

إدارة أ Facebook يمكن أن تستغرق المجموعة وقتًا طويلاً نظرًا لأن هناك الكثير من الأشياء المتضمنة في المقام الأول.

ولهذا السبب، بدأت في البحث عن حل يسمح لك بالموافقة تلقائيًا على الأعضاء الجدد في موقعك Facebook المجموعة حتى تتمكن من التركيز على الجزء الأكثر أهمية في عملك.

في هذه المقالة سوف تتعلم كيف Facebook تعمل ميزة الموافقة التلقائية الجماعية والبرامج الأخرى التي يمكن أن تساعدك في أتمتة عملية الموافقة.

يحرر: لقد أطلقنا سراحنا Facebook ميزة الموافقة التلقائية للمجموعة يتيح لك الحصول تلقائيًا على بيانات أعضائك الجدد في ورقة Google بالإضافة إلى عنوان بريدهم الإلكتروني في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بنسبة 100%.

كيفية إعداد الموافقة التلقائية على العضوية لموقعك Facebook مجموعة

Facebook أصدرت ميزة الموافقة التلقائية على الأعضاء قبل بضع سنوات.

للتحقق من تمكين الميزة لمجموعتك، اتبع الإرشادات التالية:

اذهب إلى مجموعتك ثم اضغط على أكثر ومن ثم انقر على تحرير المجموعة إعدادات

جديد Facebook ميزة المجموعة

قم بالتمرير للأسفل، وسوف ترى متطلبات الموافقة التلقائية الزر الموجود أسفل القسم الذي قمت بإعداده مباشرة Facebook أسئلة جماعية.

الزر الموجود أسفل القسم الذي قمت بإعداده مباشرة Facebook أسئلة جماعية. انقر فوق متطلبات الإعداد.

Facebook الموافقة التلقائية للمجموعة

في هذه المرحلة، تحتاج إلى النقر فوق تحرير المتطلبات.

تعديل متطلبات الموافقة التلقائية لمجموعة الفيسبوك

سترى الآن مجموعة متنوعة من خيارات الموافقة. على وجه الدقة، هم أربعة في المجموع. اسمحوا لي أن أشرح وظيفة كل منهم.

متطلبات موافقة الأعضاء التلقائية

1. أكملت جميع أسئلة العضوية:

أنت تعرف، Facebook يسمح لك أن تسأل ثلاثة نرحب بالأسئلة من أعضائك الجدد عندما ينضمون إلى مجموعتك.

يمكنك الاستفادة من ملحق جوجل كروم الخاص بنا والذي يسمى قادة المجموعة لنقل بيانات أعضائك الجدد (بما في ذلك الأسئلة والإجابات التي قدموها أثناء الانضمام إلى مجموعتك) إلى ورقة جوجل (التي تحددها ضمن الامتداد) ثم إضافة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأعضائك الجدد تلقائيًا إلى برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

لذا، إذا كنت تريد الموافقة تلقائيًا على شخص ما عند إكمال جميع الأسئلة، فما عليك فعله هو تحديد المربع المجاور لهذا الخيار

2. تقع المدينة الحالية في الملف الشخصي العام على بعد 40 كيلومترًا من:

لنفترض أن لديك مجموعة مخصصة للأعضاء في نطاق كيلومترات داخل المدينة.

على سبيل المثال، يمكنك الموافقة تلقائيًا على الأعضاء الجدد بناءً على موقعهم الحالي. إذا قمت بإدخال نيويورك باعتبارها المدينة الحالية وأريد الانضمام إلى مجموعتك ولكني لست مقيمًا في نيويورك، فلن تتم الموافقة علي تلقائيًا.

لماذا؟

لأن مدينتي الحالية ليست ضمن بضعة كيلومترات من معاييرك.

3. الأصدقاء الذين لديهم عضو واحد على الأقل

ما يعنيه هذا هو أنه قبل أن يتمكن أي شخص من الانضمام إلى مجموعتك، يجب أن يكون هذا الشخص صديقًا لأحد الأعضاء الحاليين في مجموعتك.

4. انضم Facebook قبل الوقت المحدد

سيؤدي تحديد هذا إلى تمكينك من تحديد المعايير التي يجب أن يمتلكها شخص ما قبل أن يتمكن من الانضمام إلى مجموعتك.

بعد إجراء كافة الاختيارات الخاصة بك، يمكنك النقر فوق يحفظ وثم نعم.

الموافقة تلقائيًا على الأعضاء المستقبليين

إذا قمت بفتح نافذة متصفح أخرى وانضممت إلى المجموعة مع شخص آخر Facebook الحساب والتأكد من استيفاء العضو الجديد لجميع المتطلبات التي حددتها مسبقًا.

Facebook أسئلة المجموعة

املأ الأسئلة الترحيبية إذا قمت بإعدادها في مجموعتك.

الذهاب إلى قسم طلب العضوية الجديدة الخاص بك Facebook المجموعة، لن ترى موافقة واحدة معلقة.

ذلك لأنه تمت الموافقة على الطلب الجديد تلقائيًا بناءً على طلبك Facebook إعدادات الموافقة التلقائية للمجموعة.

انتقل إلى قائمة الموافقة التلقائية على العضو على اليسار وسترى العضو الجديد هناك، وإذا قررت عدم السماح للشخص، يمكنك إزالته من مجموعتك.

افكار اخيرة

هذه هي كيفية الإعداد Facebook مجموعة نظام الموافقة التلقائية الأصلي لمجموعتك.

الجانب السلبي لهذا هو حقيقة أنه إذا كنت تستخدم Facebook الموافقة التلقائية، فور قبول الأعضاء الجدد في المجموعة، سيتم فقدان جميع بياناتهم.

ولهذا السبب، أنشأنا طريقة أفضل للأتمتة Facebook موافقة المجموعة على امتداد Group Leads مع ميزات أكثر من تلك الخاصة بـ Facebook وفي الوقت نفسه، ستتمكن من نقل بياناتك إلى جداول بيانات Google وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني.

هل ترغب أيضًا في أتمتة عملية إنشاء العملاء المحتملين من موقعك Facebook مجموعة؟

هل تريد استخراج بيانات جهازك الجديد Facebook تجميع الأعضاء في ورقة جوجل ثم إضافة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي حددته؟

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