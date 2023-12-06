ستساعدك المقالة التالية: Facebook قالب وصف المجموعة 101

على عكس أ Facebook صفحة الأعمال، حيث يشعر الأشخاص نفسيًا بالرغبة في التفاعل مع اسم شركتك وشعارها، والمحتوى عليها Facebook تحصل المجموعات على قدر كبير من التفاعل لأنه مسجل في عقلها الباطن أنهم يتعاملون مع إنسان في النهاية الخلفية.

Facebook تصبح المجموعات مكانًا رائعًا تمامًا عندما تستخدم ميزة النشر المثبت لوضع المحتوى بشكل دائم مع عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA) في الجزء العلوي من خلاصة المجموعة. وهذا يلفت الانتباه إلى عرضك ويزيد من الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني أو النشرة الإخبارية الخاصة بك.

وفق ساعة العلامة التجارية، إضافة زر CTA إلى Facebook يمكن للمجموعة رفع نسبة النقر إلى الظهور بمقدار 2.85 مرة. يمكن أن يكون ثنائي المنشور المثبت ورابط العرض بمثابة المنقذ لأعمالك المحتضرة. ومع ذلك، يجب أن تحصل على الخاص بك Facebook حق إنشاء المجموعة والذي يبدأ بالتوصل إلى الوصف الصحيح للمجموعة؛ وإلا فلن تتمكن من الاستفادة من هذا المكسب الرائع.

في هذه التدوينة ستجد 7 Facebook أفكار وأمثلة لوصف المجموعة للمساعدة في زيادة Facebook أعضاء المجموعة مع الأشخاص الذين يتناسبون مع غرض مجموعتك.

مستعد؟

ما هو Facebook وصف المجموعة؟

وبعد أن أوضح ذلك، أ Facebook وصف المجموعة يشرح بالتفصيل الغرض من إنشاء المجموعة – السبب وراء ذلك، أو يشرح مستوى الأشخاص في المجموعة. وهذا يكشف عن الاهتمام والآلام والآمال والتطلعات التي توحد هؤلاء الناس.

على سبيل المثال، سي إم إكس Hub Facebook مجموعة بواسطة CMX يوصف بأنه مركز يزدهر فيه محترفو المجتمع. من خلال دعم بعضهم البعض، وتبادل الدروس المستفادة، والتقدم في صناعة المجتمع.

من هذا Facebook وصف المجموعة، يمكنك بسهولة تحديد ما إذا كانت المجموعة مناسبة لك أم لا.

Facebook قالب وصف المجموعة

وهنا مثال آخر من قبل اختراق اعلانات الفيسبوك، وهي مجموعة تصف نفسها بأنها مجتمع حر لـ Facebook المسوقين والمستقلين وأصحاب الوكالات.

كيف أكتب وصف المجموعة على Facebook؟

الآن بعد أن حصلت على ما Facebook وصف المجموعة هو كيف تكتب Facebook وصف المجموعة؟

ال Facebook لقد قام الفريق بالفعل بتجميع أ سلسلة فيديو مفصلة خطوة بخطوة حول كيفية البدء Facebook مجموعات. حتى أنهم ينصحونك بذلك Facebook يجب ألا يفوت وصف المجموعة نقطتين؛

قم بوصف عملك أو الدورة التدريبية في جملتين على الأقل، و حدد تفردك كمجموعة حتى يتعرف الأشخاص على مدى اختلافك عن الآخرين.

لكنهم لم يكشفوا عن قالب وصف لكتابة فعالة Facebook صفحة وصف المجموعة.

وإليك كيفية كتابة واحدة.

جيد Facebook يحتوي قالب وصف المجموعة على 5 نقاط رئيسية يجب معالجتها.

الكلمات الرئيسية للاهتمامات الجماعية بيان مهمتك ما يجب أن يتوقعه أعضائك دعوة موجزة للعمل قواعد المشرف وإخلاء المسؤولية

الكلمات الرئيسية لاهتمامات المجموعة

من هذا القسم، ما تفعله مجموعتك يتحدث مباشرة إلى الزوار؛ لا يحتاجون إلى الانخراط في الأمر ولكنهم ينضمون إليك أو يقرأون المزيد عنك وينظرون بعيدًا. من لقطة الشاشة أدناه الحركة الحرة | مجتمع العمل الحر، سترى أن هذا الاهتمام قد تم توضيحه بأن المجموعة مخصصة لأولئك الذين يريدون النمو والمشاركة وتحقيق الدخل Facebook مجموعات.

سيساعد هذا القسم أيضًا مجموعتك على الترتيب عندما يبحث الأشخاص Facebook المجموعات لمصالحهم.

بيان مهمتك

وهذا يمتص زوار موقعك بشكل أعمق مما ذكرته كلمتك الرئيسية. إنه يعبر عن أسبابك وما أنت مستعد لتحقيقه من خلال إنشاء المجموعة. عندما تفعل ذلك بشكل جيد، فإنك تجذب الأشخاص المناسبين إلى مجموعتك، ويكون لديك جمهورك المستهدف لعملك ومجتمعك، وستحصل في النهاية على مشاركة ذات جودة أفضل.

ما الذي يجب أن يتوقعه أعضائك؟

لا يمكن أن يكون لديك أشخاص في مجتمعك ولا تجعلهم يعرفون ما تقدمه لهم. اشرح في فقرة أخرى ما الذي ينبغي لعضو مجموعتك أن يتطلع إلى الحصول عليه منك.

في الصورة أعلاه، ريان بولز – أ Facebook وأشار خبير المجموعة أيضًا إلى موقعه الإلكتروني ليقوم الأعضاء بزيارته للحصول على مزيد من المعلومات.

على سبيل المثال، الإشارة بوضوح إلى أن “هذه المجموعة هي المكان الذي يتواصل فيه الأعضاء بحرية ويناقشون أي شيء يتعلق بلعبة الجولف وأدواتها” يعد إشارة إلى أن الأعضاء يمكنهم نشر أي شيء متعلق بالجولف.

دعوة موجزة للعمل

يمكنك الحصول على عبارة موجزة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، مثل “انضم للبدء” أو “انقر فوق الانضمام للوصول“.

قواعد المشرف

هذا هو المكان الذي تحدد فيه ما يجب فعله وما لا يجب فعله في مجموعتك.

بمجرد الانتهاء من ذلك. كن مطمئنًا، لقد قدمت الانطباع الأول النهائي الذي سيبقى في أذهان زوار موقعك.

Facebook قوالب وصف المجموعة والأفكار

كما أنني اخترت مثالين Facebook المجموعات تعمل بشكل جيد إلى حد ما في الفضاء. الأولى هي مجموعة BTOP Ultimate Blogging التي تضم أكثر من 4000 عضو، والثانية هي Entrepreneur Hustle التي تضم أكثر من 59000 عضو.

وصفت BTOP Ultimate Blogging مجموعتها في 4 أقسام مقصودة؛

القسم الأول عبارة عن مقدمة سريعة للمجموعة وما لن يفعلوه أبدًا، أي لا يوجد BS يوضح القسم الثاني ما يجب أن يتوقعه الجمهور المستهدف ويناقش القسم الثالث مصداقيتهم ولماذا يجب أن تكون متأكدًا من أنك ستحصل على القيمة. بينما يوجهك القسم الرابع إلى قراءات أخرى عنها.

قام Entrepreneur Hustle بإنصاف صفحته في قسمين،

وأوضحوا أن المجموعة تهدف إلى مشاركة قصص رواد الأعمال وآلامهم وكفاحهم وإخفاقاتهم ونجاحهم. أما القسم الثاني فيتضمن قواعد النشر على المنصة.

افكار اخيرة

مع ال Facebook قوالب وصف المجموعة والأمثلة التي تمت مشاركتها هنا، أنت تعرف الآن الأجزاء المحددة التي تحتاج إلى تضمينها لتتمكن من إنشاء وصف مقنع من شأنه أن يساعدك على زيادة عضوية مجموعتك، وكذلك تحسين مشاركتك. علاوة على ذلك، مع وجود عدد أكبر من أعضاء المجموعة، هناك المزيد من الفرص لتقديم عرضك وبيعه.