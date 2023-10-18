ستساعدك المقالة التالية: Feedburner تطرح Adsense للخلاصات، ما الذي استغرق كل هذا الوقت؟

تعلن شركة Feedburner أن برنامج Adsense للخلاصات سيتم طرحه أخيرًا في الأسبوع المقبل لعدد قليل من الناشرين المختارين، قبل الإطلاق الكامل قريبًا. بالنسبة للناشرين الذين لديهم حساب شبكة إعلانات Feedburner الحالي، ستظهر الآن إعلانات التكلفة لكل ألف ظهور المميزة جنبًا إلى جنب مع الإعلانات التي تستهدف المحتوى لملء بقية مخزون الإعلانات الخاص بهم.

وهذا يعني أنك تحصل على أفضل ما في كلا العالمين: فريق مبيعات Google مخصص يعرف كيف ولماذا تبيع المحتوى الخاص بك، مع الإيرادات الإضافية التي توفرها التغطية الكاملة لإعادة الملء. ومع AdSense، ستعرف أن إعلاناتك المملوءة تستخدم أقوى محرك إعلانات سياقية، مما يضمن تسليم الإعلانات الأكثر صلة وربحية إلى المشتركين لديك. ونعم، يتم بيع الإعلانات أيضًا عبر برنامج Google AdWords.

للدخول إلى Adsense for Feedburner، يجب أن يكون لدى الناشرين حساب Adsense بالفعل. سيتم دمجه في إعداد إدارة حساب الناشر الفردي في Adsense. يجب على أعضاء Adsense الذين يرغبون في عرض الإعلانات على خلاصات Feedburner الخاصة بهم إعداد قنوات Adsense الخاصة بهم من أجل “استهداف المواضع” لضمان قدرة المعلنين على استهداف المحتوى المشترك الخاص بهم.

سنقوم بتحديث المزيد من هذا بمجرد إصداره للاستهلاك العام. إذا كنت أحد الأشخاص الذين تم اختيارهم لاختبار Feedburner لـ Adsense، فنحن نرغب في الحصول على تعليقاتك.