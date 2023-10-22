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FeedBurner Snags مدير منتجات شبكة Yahoo لتطوير الأعمال

أعلنت شركة FeedBurner عن توسيع مكاتبها لتشمل سان فرانسيسكو، كما انتقلت إلى منصب نائب رئيس شركة FeedBurner لتطوير الأعمال والشراكات الإستراتيجية.

انضم دون لوب، المدير السابق لتطوير الأعمال في منتجات شبكة Yahoo!، إلى FeedBurner في منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال، في منصب الشراكات الإستراتيجية وسيقود جهود تطوير الشراكة من مكتب سان فرانسيسكو.

قال ستيف أوليتشوفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات: “تقضي فرق تطوير الأعمال والإدارة التنفيذية لدينا وقتًا طويلاً على الساحلين وستواصل القيام بذلك”. “مع نمونا والكتلة الحرجة من خلاصات الناشرين، سيتم وضع المكتب الجديد والموظفين الإضافيين لتقديم خدمة أفضل لشركائنا والناشرين في وادي السيليكون وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسياتل.”

يلاحظ دون لوب في منشور مدونته المضي قدمًا:

كانت التجارب التي مررت بها خلال السنوات الثلاث التي قضيتها في شركة ياهو من أفضل التجارب التي مررت بها في مسيرتي المهنية. لقد ركزت بشكل أساسي على خدمة RSS والمجتمع/التدوين وجهود/استراتيجيات ياهو الشاملة ووسائل التواصل الاجتماعي. لقد عملت على بعض المنتجات الرائعة بما في ذلك yahoo ومجموعات yahoo وyahoo 360 وما إلى ذلك، وساعدت في الحصول على blo.gs وsearchfox، وشاركت في مبادرات وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشركة. والأهم من ذلك، أنني عملت مع أشخاص موهوبين بشكل لا يصدق، والعديد منهم أصبحوا الآن أصدقاء مدى الحياة. سأفتقد الجميع (هناك الكثير مما لا يمكن إدراجه)، لكنني متأكد من أننا سنواصل العمل معًا في بعض القدرات.

يشير Barry Schwartz من Search Engine Watch إلى أن “هذا يضيف إلى قائمة المديرين التنفيذيين لشركة Yahoo الذين تركوا Yahoo خلال العام الماضي أو نحو ذلك. لقد شاهدنا جيف رالستون، وروب سولومون، وتوني شنايدر، وديفيد ماندلبروت، وجون جليك، يغادرون شركة ياهو ويتجهون إلى شركات أخرى.