ستساعدك المقالة التالية: FindWhat.com يحصل على أدوات التجارة الإلكترونية

FindWhat.com يحصل على أدوات التجارة الإلكترونية

أعلن مزود البحث FindWhat.com (اقتباس، معلومات الشركة) يوم الأربعاء عن خطط للاستحواذ على Mirva، مزود واجهات المتاجر عبر الإنترنت ووظائف التجارة الإلكترونية الأخرى، في محاولة لتحسين عروضها للشركات الصغيرة.

وافقت FindWhat على دفع 2.7 مليون دولار نقدًا لمساهمي شركة Mirva المملوكة للقطاع الخاص و2.7 مليون دولار على شكل أسهم، بافتراض أيضًا حوالي 2.5 مليون دولار على شكل سندات والتزامات. تقدم شركة Mirva للشركات الصغيرة الفرص لتحسين قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية من خلال منتج واجهة متجر Mirva Merchant.

وتخضع الصفقة لموافقة مجلسي إدارة الشركتين. ستعمل شركة Mirva كقسم من FindWhat، مع الحفاظ على مكاتبها في سان دييغو والإدارة العليا. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية العام.

تمثل عملية الشراء التزامًا من FindWhat بتعزيز مكانتها بين الشركات الصغيرة التي كانت من أوائل الشركات التي تبنّت البحث المدفوع. باعتبارها مزود بحث مدفوع من الدرجة الثانية خلف Google وOverture Services، قامت FindWhat ببناء نشاط تجاري مزدهر في جذب المعلنين الأكثر وعيًا بالتكلفة من خلال إبرام صفقات توزيع مع شركاء بحث أصغر، مثل Dogpile وExcite.