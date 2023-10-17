ستساعدك المقالة التالية: FireFox لتحسين محركات البحث: العمل مع العديد من ملفات تعريف FireFox

أنا أفضّل FireFox على المتصفحات الأخرى. يمكن أن يكون هذا أمرًا معتادًا ولكني لا أعرف أي متصفح آخر يمكن تخصيصه بعدة طرق.

أ حساب تعريفي في FireFox عبارة عن مجموعة من الإضافات والإشارات المرجعية والإعدادات وكلمات المرور وتفضيلات المستخدم المحفوظة لك في مجموعة منفصلة من الملفات. يؤدي إنشاء العديد من هذه المجموعات من التفضيلات إلى فتح مجموعة كاملة من الفرص لتحسين محركات البحث:

قم بفرز الملحقات الخاصة بك إلى ملفين شخصيين (أو أكثر) في FireFox اعتمادًا على الأغراض (على سبيل المثال، لا تقم بتحميل ملف شخصي واحد بالكثير من الملحقات التي قد تحتاجها من وقت لآخر: قم بتأمين ملف تعريف واحد فقط لأغراض تحسين محركات البحث والآخر للتصفح “العادي واليومي” والقراءة مثلاً)؛

أن يتم تسجيل الدخول إلى حسابين مختلفين (Gmail) في نفس الوقت؛

قارن بين البحث المخصص والبحث “العامة” (جوجل)؛

إدارة مجموعتين (أو أكثر) مختلفتين من الإشارات المرجعية.

كيفية إنشاء ملف تعريف آخر على FireFox؟

اخرج من فايرفوكس؛ (Windows) اذهب: زر “ابدأ” => “تشغيل” => اكتب “” => زر “موافق”؛ انقر فوق “إنشاء” في مدير الملفات الشخصية واختر اسم ملف التعريف الجديد الخاص بك، ثم انقر فوق “بدء تشغيل FireFox”؛ كرر الخطوات من 1 إلى 3 لإنشاء العدد الذي تريده من الملفات الشخصية؛ منتهي! الآن في كل مرة تريد فيها التبديل إلى ملف تعريف آخر أو تغيير ملف التعريف الافتراضي، كرر الخطوات من 1 إلى 2 واختر الملف الذي تريده.

لمزيد من التعليمات التفصيلية، راجع هذا رائع دليل حول إنشاء ملف تعريف FireFox الثاني وإنشاء رمز بديل له لتسهيل البداية.

اجعل التبديل إلى ملف تعريف آخر أسهل وقم أيضًا بتشغيل عدة ملفات تعريف في وقت واحد مع هذا مفيد امتداد فايرفوكس (أنت تراهن! هناك امتداد لكل شيء!). فهو يضيف سطرين إلى قائمة “ملف” الخاصة بـ FieFox والتي تتيح لك (1) الوصول فورًا إلى مدير ملفات تعريف FireFox و(2) تبديل ملف تعريف بديل أو تشغيله بسرعة بنقرة واحدة على الفأرة:

كيف يمكن استخدام هذه النصائح لتحسين محركات البحث؟

إليك كيفية استخدام ميزة الملفات الشخصية المتعددة. انا اجري ملف تعريف واحد لتحسين محركات البحث والمكونات الإضافية ذات الصلة بالبحث, ملف تعريف آخر للإشارات المرجعية الاجتماعية وأيضا واحد ملف تعريف “اختبار” لاختبار جميع ملحقات FireFox الجديدة ألاحظ يوميا.