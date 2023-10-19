ستساعدك المقالة التالية: FuzzFind: معايرة البحث الاجتماعي والخوارزمي

إذا كان عنوان المنشور يبدو تقنيًا للغاية، فأنا أعتذر. وأردت أن أنقل ذلك باختصار FuzzFind، يجمع مزيج البحث الاجتماعي الوصفي النتائج من محركات البحث ومواقع الإشارات المرجعية الاجتماعية على قدم المساواة (يجب أن أقول إنه إنجاز للإشارات المرجعية الاجتماعية). يجب أن يجلب هذا النهج النتائج ذات الصلة نظرًا لأن الإشارات المرجعية الاجتماعية تتعلق بالبشر في العمل ومحركات البحث تتعلق بالخوارزميات.

يتيح الموقع للمستخدمين معايرة مدى تفضيلهم لنتائجهم من محركات البحث المختلفة .

على حد تعبير فريق FuzzFind نفسه:

تعمل أجهزة قياس المعايرة (منزلقات) كمقياس كمي بحت. فهو يمنحك القدرة على تحديد أهمية مصادر البحث المختلفة بناءً على احتياجاتك الشخصية، مما يساعد على تحسين مدى ملاءمة تصنيفات نتائج البحث. كما أنه يتذكر إعداداتك السابقة لعمليات البحث اللاحقة.

يوفر حجم صورة محرك البحث بجوار رابط النتيجة فكرة عن مدى صلة النتيجة بالمحرك المعين. وأنا شخصياً أحب التمايل الصغير الذي يحدثه مربع البحث عند تحريك الماوس فوق الرمز الأحمر الغامض.

كما أنه لا يوجد خلط بين الروابط المدفوعة أو الدعائية ضمن نتائج البحث.

أصبح استخدام محركات البحث التعريفية عنصرًا أساسيًا للباحثين على الويب. ومن الضروري الحصول على معلومات شاملة حول أي موضوع. على الرغم من أن Google يقوم بعمل رائع في مجال البحث، إلا أن هناك اختلافات في النهج الذي تتبعه المحركات المختلفة (أو على الأقل اختلاف في درجة التقنيات المختلفة). ومن ثم، يجب أن توفر محركات البحث الوصفية تجربة شاملة، وأنا على يقين من أن المستخدمين سيصادفون مع مرور الوقت شذرات من المعلومات التي كانوا سيفتقدونها لو ظلوا عالقين في محرك واحد أو اثنين فقط.

كما أن المزيد من المشاريع مثل هذه تسهل على المستخدمين مقارنة النتائج من محركات مختلفة (وربما على المدى الطويل ضبط المحركات مفتوحة المصدر مثل Wikia).

سوف يقوم FuzzFind بدمج المزيد من محركات البحث والإشارات المرجعية في المستقبل. هنا نتمنى لهم الأفضل في هذا المشروع.