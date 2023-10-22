ستساعدك المقالة التالية: GData من Google: البوابة قريبة، وواجهات برمجة التطبيقات كمورد للتسويق

GData من Google: البوابة قريبة، وواجهات برمجة التطبيقات كمورد للتسويق

لقد رأيت القليل بشكل مدهش حول Gdata خلال الأيام القليلة الماضية، سواء في قراءاتي المنتظمة للمدونة أو في الوسائط الرئيسية (التي أعرفها من المدونات :).

لذلك كان من الرائع رؤية “لماذا تقوم جوجل بتوسيع خدمة RSS” هذا الصباح في المدونات لأنه دفعني إلى البحث مرة أخرى في GData واكتشاف مجموعة كبيرة من منشورات GData في … من جميع الأماكن … بحث مدونة Google.

في “لماذا تقوم Google بتوسيع خدمة RSS”، يلخص ريتشارد مكمانوس GData كمسار نحو تسجيل الدخول الفردي الذي من شأنه “دمج العدد المتزايد من تطبيقات الويب بشكل أفضل”.

أشار ماكمانوس إلى تطبيقات جوجل التي لا تعد ولا تحصى على أنها حدائق مسورة، واستشهد بـ GData كوسيلة للمستخدمين لعبور هذه الجدران. ومع ذلك، يتساءل في نهاية تدوينته، ​​”إذا كان هذا يشير إلى حديقة مسورة أقل، أو إلى حد كبير أكثر من ذلك، لأن Google هي التي تحدد البروتوكول الآن.”

في قراءتي الأولية لـ GData، والتي تم تلخيصها بشكل أساسي في عنوان منشوري الوحيد لـ GData: “يمهد GData من Google الطريق لتطوير واجهة برمجة تطبيقات الوسائط المتعددة والأجهزة المتعددة“لم أتعمق كثيرًا في البروتوكول الجديد بخلاف اقتباس بيان مهمة GData والتكهن بإمكانيات تطوير واجهة برمجة التطبيقات.

هذا في الغالب لأنني أعرف كل شيء عن البروتوكولات.

لقد أمضيت معظم وقتي متحمسًا بشأن ما سيفعله مطورو واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام GData (فيما يتعلق بالتطبيقات الجديدة للخرائط والتقويمات والمدونات وما إلى ذلك …) بقدر ما صرحت Google بأن “GData توفر طريقة للتوسع أنواع المحتوى الذي يمكن أن توفره Google من خلال المشاركة؛ على وجه الخصوص، فهو يتيح لك استخدام آلية المشاركة لإرسال الاستفسارات وتلقي نتائج الاستعلام.

ولكن… ماذا يعني بالنسبة لـ RSS/Atom – ولمستخدمي الويب – أن تقوم Google بإنشاء بروتوكول المشاركة الخاص بها؟

في تحليلي المبكر، يشير GData إلى بوابة Google المسورة الجديدة وعدد هائل من التطبيقات التي تتفاعل مع هذه البوابة المسورة.

فيما يلي أفكاري (المبكرة) حول ما تعنيه GData للمسوقين:

الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب عليك فهم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) كموارد تجارية/تسويقية لشركتك. نايك لديه. وكذلك فعلت شبكة HBO السوبرانو.

GData يدور حول أكثر من الخرائط الإبداعية بالرغم من ذلك – هناك إمكانية لتكامل التقويم (بعضها يحدث بالفعل) أيضاً. و ربما مدون أسفل الطريق.

أنت بحاجة إلى أشخاص من موظفيك يمكنهم التطوير من أجل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومعها. وبشكل أكثر تحديدا GData.

من الناحية المثالية، سيكون هؤلاء الأشخاص متحمسين ومبدعين للغاية في تصور التطبيقات التي تشجع العملاء المحتملين على التفاعل معك ومع بعضهم البعض بطرق تحقق القيمة.

روابط جي داتا:

تقرير إخباري عن ارتباط GData

GData: نهاية حديقة جوجل المسورة

GData يدور حول أكثر من مجرد تكامل تقويم Google

GData: واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتوسيع من Google