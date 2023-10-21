ستساعدك المقالة التالية: Google وeBay شريكان في خدمة “انقر للاتصال”

Google وeBay شريكان في خدمة “انقر للاتصال”

ال وول ستريت جورنال (طلب فرعي) و نيويورك تايمز (reg.req’d) يقدمان تقريرًا هذا الصباح عن صفقة ستقوم Google بموجبها بتوزيع الإعلانات على صفحات eBay خارج الولايات المتحدة. موقع eBay لديه صفقة مماثلة مع Yahoo! محليا. يعد هذا أمرًا مفاجئًا نظرًا لأن موقع eBay كان يتودد بقوة إلى منافسي Google في الولايات المتحدة كخطوة واضحة لمواجهة قوة Google المتزايدة في السوق.

من المجلة:

وبموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين، ستبدأ شركتا eBay وGoogle في اختبار الترتيبات الإعلانية في أوائل عام 2007. كما يدعو الاتفاق الشركتين إلى التعاون في تطوير مبادرات “انقر للاتصال”، والتي تسمح للمستهلكين بالاتصال بالتجار والمعلنين مباشرة باستخدام الاتصالات المعروضة في الإعلانات.

وقالت الشركتان إنهما توصلتا إلى اتفاق متعدد السنوات وستتقاسمان عائدات الإعلانات على مكونات معينة من الصفقة. ولم يتم الكشف عن الشروط الأخرى. وقالت شركة إيباي إن الصفقة لن تؤثر على نتائجها المالية لعام 2006 أو 2007.

ولكن يبدو أن قوة “السوق” قد انتصرت على رغبة شركة eBay في عدم التنازل عن الكثير من قوتها لشركة Google. تعد حصة Google في سوق البحث أكثر قوة خارج الولايات المتحدة، ويبدو أن موقع eBay قد خضع لذلك في سعيه لتحقيق المزيد من عائدات الإعلانات.

من نيويورك تايمز:

وقال ميج ويتمان، الرئيس التنفيذي لشركة eBay، في مقابلة أجريت معه ليلة الأحد: “إن Google قوية جدًا في كل بلد خارج الولايات المتحدة”. “لقد شعرنا أن ترتيب الأصول هذا منطقي.”

خارج الولايات المتحدة – على الرغم من وجود Miva (ESpotting القديم) – يبدو أن Google ربما كانت الخيار الوحيد الذي يتمتع بالحجم الكافي وحجم المعلنين. على المرء أن يرى هذا بمثابة ضربة لياهو! نظرا للشراكة الداخلية.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في الصفقة هو جانب “انقر للاتصال”. مرة أخرى من التايمز:

وكجزء من صفقتهما، ستقوم شركتا eBay وGoogle بإنشاء نظام إعلاني “انقر للاتصال” يستخدم كليهما Skype وGoogle Talk الأصغر حجمًا. ستحتوي الإعلانات على Google والمنتجات المدرجة على موقع eBay على رابط انقر للاتصال الذي سيسمح للمستخدمين بإجراء محادثة مع المعلن أو بائع المنتج.

تتوقع الشركات أن يدفع التجار رسومًا – والتي ستقسمها جوجل وإيباي – مقابل كل مكالمة يتلقونها؛ ويشمل هذا الجانب من الصفقة الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

سأقوم بإجراء مزيد من التحقيق ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي حول هذا الأمر هو حقيقة أنه يمثل تراجعًا كبيرًا لشركة Google في مكالمات الدفع لكل هاتف (PPCall). دون الخوض في الفروق بين “انقر للاتصال” وPPCall، فهذه مبادرة إعلانية. ومن المثير للاهتمام أيضًا أن هذا يتم طرحه على نطاق واسع خارج الولايات المتحدة أولاً لصالح Google.

اختبر الإصدار التجريبي من Google نظام “انقر للاتصال” (كمقدمة لنظام PPCall) مع معلنين معينين في العام الماضي ثم اختفى الاختبار. في الولايات المتحدة، Windows لقد قام Live Local بدمج “اتصل مجانا“انقر للاتصال القدرة. هذا ليس PPCall حاليًا ولكن من المحتمل أن يصبح كذلك في النهاية.

Skype يعد Google Talk وGoogle Talk جزءًا من “البنية الأساسية للاتصال”، ولكن الفكرة تكمن في ربط المشترين والبائعين عبر الهاتف واستخدام ذلك كوسيلة إعلانية، مع فرض رسوم على كل مكالمة متصلة. من الواضح أن Google ستقوم بتزويد المعلنين هنا وسيأخذ موقع eBay جزءًا من أي إيرادات مكالمات يتم تحقيقها.

سؤال واحد هو: هل ستعود هذه العلاقة على المكالمات إلى الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى (يُزعم أن المكالمات كانت جزءًا من شراكة Yahoo!-eBay)؟ وهل يعني هذا أيضًا أن Google ستقدم خدمة PPCall في السوق الأمريكية في أي وقت قريب؟

كما قلت من قبل، سيتم فتح سوق PPCall إذا كان Google أو Yahoo! دخلت عليه بطريقة حقيقية.

–

جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.