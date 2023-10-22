ستساعدك المقالة التالية: Google يحب BOTW – يجب عليك أيضًا ذلك

Google يحب BOTW – يجب عليك أيضًا ذلك

لقد بدا الأسبوع الماضي وكأنه رحلة في آلة الزمن السحرية لتحسين محركات البحث الخاصة ببوب ماسا كقوائم الدليل، الدلائل وأهميتها SEO واحتلت روابط بناء الثقة مركز الصدارة في العديد من مناقشات محركات البحث. تجري إحدى أحدث مغامرات تحسين محركات البحث الممتازة على مدونة شيمون ساندلر من خلال مقابلة مع جريج هارتنت.

يبدو أنه في عالم من الدلائل التي تعمل بـ PHP Link والتي تظهر هنا وهناك، مع قبول أي عمليات إرسال وروابط يمكنهم الحصول عليها مقابل 2 دولار أو 5 دولارات للبوب، أدلة مثل Best of the Web، وRubber Stamped، وGimpsy، وJoe Ant، ​​وحتى Seven لقد بدأت خدمة Seek & WowDirectory (التي تقدم مراجعات سريعة بقيمة 5 دولارات هذا الأسبوع) في التألق مرة أخرى.

بالحديث عن أفضل ما في الويبالجزء المفضل لدي من المقابلة هو مناقشة مدى أهمية الخضوع للأدلة الموثوقة الكبيرة التي تم تحريرها بواسطة الإنسان والتي كانت موجودة منذ فترة. تعمل BOTW في مجال الأعمال التجارية منذ عام 1994 (ولم أدرك ذلك حتى المقابلة) وقد استشهد بها لاري بايج وسيرجي برين لجودة البحث:

س: ما هي مشاركة BOTW في أطروحة “Backrub” التي كتبها سيرجي برين ولاري بيج؟

ج: في المقالة “تشريح محرك بحث ويب للنص التشعبي واسع النطاق”، يستشهد بيج وبرين بـ BOTW فيما يتعلق بجودة البحث. لذا، لم يكن لدينا أي مشاركة تقريبًا، باستثناء دور المتلقي الممتن للاقتباس؟

لذا، حان الوقت للبحث في أوراق لاري وسيرجي القديمة في جامعة ستانفورد…

تشريح محرك بحث الويب التشعبي واسع النطاق

1.3.1 تحسين جودة البحث

هدفنا الرئيسي هو تحسين جودة محركات البحث على شبكة الإنترنت. في عام 1994، اعتقد بعض الناس أن فهرس البحث الكامل سيجعل من الممكن العثور على أي شيء بسهولة. وفقًا لـ Best of the Web 1994 – Navigators، “يجب أن تسهل خدمة التنقل الأفضل العثور على أي شيء تقريبًا على الويب (بمجرد إدخال جميع البيانات).” ومع ذلك، فإن شبكة الإنترنت عام 1997 مختلفة تمامًا. يمكن لأي شخص استخدم محرك بحث مؤخرًا أن يشهد بسهولة أن اكتمال الفهرس ليس هو العامل الوحيد في جودة نتائج البحث. غالباً ما تغسل “النتائج غير المرغوب فيها” أية نتائج تثير اهتمام المستخدم. وفي الواقع، اعتباراً من نوفمبر 1997، لم يجد سوى محرك واحد فقط من أفضل أربعة محركات بحث تجارية نفسه (يعيد صفحة البحث الخاصة به استجابةً لاسمه في المراكز العشرة الأولى). نتائج). أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هو أن عدد المستندات في الفهارس يتزايد بمرات عديدة، ولكن قدرة المستخدم على النظر إلى المستندات لم ترتفع. لا يزال الناس على استعداد فقط للنظر إلى العشرات الأولى من النتائج. ولهذا السبب، مع نمو حجم المجموعة، نحتاج إلى أدوات ذات دقة عالية جدًا (عدد المستندات ذات الصلة التي تم إرجاعها، على سبيل المثال في العشرة الأوائل من النتائج). في الواقع، نريد أن يتضمن مفهومنا لـ “ذات الصلة” أفضل المستندات فقط نظرًا لأنه قد يكون هناك عشرات الآلاف من المستندات ذات الصلة قليلاً. تعتبر هذه الدقة العالية جدًا مهمة حتى على حساب الاستدعاء (إجمالي عدد المستندات ذات الصلة التي يستطيع النظام إرجاعها). هناك قدر كبير من التفاؤل مؤخرًا بأن استخدام المزيد من المعلومات النصية الفائقة يمكن أن يساعد في تحسين البحث والتطبيقات الأخرى [Marchiori 97] [Spertus 97] [Weiss 96] [Kleinberg 98]. على وجه الخصوص، بنية الارتباط [Page 98] ويوفر نص الارتباط الكثير من المعلومات لإصدار أحكام ذات صلة وتصفية الجودة. يستخدم Google كلاً من بنية الارتباط ونص الرابط (انظر القسمين 2.1 و2.2).

لذا، إليكم الأمر.

حان الوقت الآن لدفع 150 دولارًا إلى بوتو لمراجعة موقعك، نأمل أن يتم إدراجه في الدليل الذي اعتبرته Google ذو جودة بحث عالية لمدة 10 سنوات تقريبًا.