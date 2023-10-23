ستساعدك المقالة التالية: Google AdSense للنطاقات وحركة المرور ضعيفة

Google AdSense للنطاقات وحركة المرور ضعيفة

كنت أقرأ هذا الموضوع المزعج في منتديات مراقبة محرك البحث المسمى AdSense For Domains Garbage Traffic. يوضح الموضوع كيف أنفق أحد معلني AdWords “ما يزيد عن 20 ألف دولار من الزيارات غير المرغوب فيها التي جاءت نتيجة للنطاقات المتوقفة وأنواع المواقع المماثلة.” حتى أنه لاحظ أن “بعض المواقع ذات صلة بالإباحية”. الآن الآن… تذكرت أن داني كتب عن هذا في الماضي، الماضي كان قبل يومين فقط، ضمن إدخال مدونة أطلق عليه اسم برنامج Google AdSense For Domains Overdue For Reform.

داني يصف برنامج AdSense للنطاقات البرنامج ويوضح عدد المرات، فهو يؤدي إلى نتائج سيئة للمعلن والمستخدم النهائي، ولكنه رائع بالنسبة لـ Google والناشر. داني يطلب الحد الأدنى؛

على أقل تقدير، يجب على Google أن تجعل AdSense For Domains برنامجًا مستقلاً بالفعل عن AdSense For Search ويسمح للأشخاص بإلغاء الاشتراك. من المؤكد أنه ينبغي التفكير في الرسالة المختلطة المتمثلة في إخبار الأشخاص في AdSense For Content بأنهم لا يستطيعون وضع إعلانات على النطاقات المتوقفة من ناحية مع تشغيل برنامج ضخم يفعل ذلك بالضبط من ناحية أخرى.

مناقشة المنتدى في منتديات مشاهدة محرك البحث، حيث تدور حول موضوع إلغاء اشتراك المعلنين في برنامج parkdomain (Google AdSense للنطاقات).

–

باري شوارتز، محرك بحث المائدة المستديرة تغطية منتدى البحث – باري شوارتز هو محرر المائدة المستديرة لمحرك البحث ورئيس شركة روستي بريك، شركة خدمات ويب متخصصة في التكنولوجيا المخصصة عبر الإنترنت التي تساعد الشركات على خفض التكاليف وزيادة المبيعات.