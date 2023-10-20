ستساعدك المقالة التالية: Google Analytics غير جاهز للمؤسسات: مراقبة نظام إدارة المحتوى (CMS)
وفقًا لشركة CMS Watch، وهي شركة متخصصة في إدارة المحتوى وتحليلات الويب، فإن Google Analytics ليس جاهزًا لمستخدمي المؤسسات؛ على الرغم من ترقيته الأخيرة.
قال فيل كيميلور، المحلل الرئيسي لتقرير تحليلات الويب الخاص بـ CMS Watch: “يمكن لشركة Google أن تتباهى بحق بأن خدمة Google Analytics الخاصة بها يمكنها معالجة أحمال مقاييس الويب على مستوى المؤسسة”. وأضاف كيميلور: “لكن التحليلات تتضمن ما هو أكثر من المعالجة: فالتكامل والدعم والتوثيق يمكن أن يكون حاسمًا لنجاح التسويق الإلكتروني”.
فيما يلي النقاط التي نشرتها CMS Watch لدعم مطالبتهم:
- لا يحتوي Google Analytics على واجهة برمجة تطبيقات لدعم تصدير أو استيراد البيانات إلى أو خارج حزم التسويق الإلكتروني التابعة لجهات خارجية ومستودعات بيانات المؤسسة. وهذا يحد من تكامل بيانات موقع الويب مع المصادر الأخرى للبيانات المالية وبيانات العملاء.
- على عكس أدوات التحليل الأكثر تطورًا، لا يسمح Google Analytics للعملاء بالاستعلام عن البيانات الأولية. وهذا يحد من إجراء تحليل أعمق لزائر الموقع وسلوك التجزئة.
- يأتي الدعم فقط من الشركاء الاستشاريين، الذين ليس لديهم القدرة على تعديل نظام Google نفسه. مع التوثيق الضئيل نسبيًا، يميل المرخصون إلى الاعتماد على المدونين للحصول على نصائح التخصيص.
- على الجانب الإيجابي، وجدت العديد من المؤسسات قيمة في استخدام Google Analytics كنسخة احتياطية أو مكملة لحزم التحليلات الأخرى، خاصة عند البحث عن مقاييس أداء AdWords.
- جلبت أحدث ترقية لبرنامج Analytics من Google تحسينات كبيرة في قابلية الاستخدام من شأنها أن تتحدى البائعين المتنافسين للتركيز على واجهاتهم، بدلاً من الميزات الإضافية.