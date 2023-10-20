ستساعدك المقالة التالية: Google Analytics غير جاهز للمؤسسات: مراقبة نظام إدارة المحتوى (CMS)

وفقًا لشركة CMS Watch، وهي شركة متخصصة في إدارة المحتوى وتحليلات الويب، فإن Google Analytics ليس جاهزًا لمستخدمي المؤسسات؛ على الرغم من ترقيته الأخيرة.

قال فيل كيميلور، المحلل الرئيسي لتقرير تحليلات الويب الخاص بـ CMS Watch: “يمكن لشركة Google أن تتباهى بحق بأن خدمة Google Analytics الخاصة بها يمكنها معالجة أحمال مقاييس الويب على مستوى المؤسسة”. وأضاف كيميلور: “لكن التحليلات تتضمن ما هو أكثر من المعالجة: فالتكامل والدعم والتوثيق يمكن أن يكون حاسمًا لنجاح التسويق الإلكتروني”.

فيما يلي النقاط التي نشرتها CMS Watch لدعم مطالبتهم: