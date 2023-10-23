ستساعدك المقالة التالية: Google Analytics يرسل دعوات جديدة

Google Analytics يرسل دعوات جديدة

هل تتذكر تحليلات جوجل؟ إصدار Google المجاني الجديد من Urchin والذي يتيح لمشرفي المواقع تتبع سلوك المستخدم والتحويلات على مواقعهم، كما يتمتع أيضًا بتكامل سلس بين AdWords وتتبع عائد الاستثمار للتحويل؟

لم يتمكن Google Analytics من تلبية الطلب الأولي واضطر إلى إغلاق أبوابه أمام عمليات الاشتراك الجديدة، ولكنه عاد الآن ويبحث عن ناشرين جدد لتجربة نظام Analytics الخاص به. إلى جانب دعوة مستخدمين جدد، يتيح برنامج Google Analytics الآن أيضًا لمستخدميه الحاليين إضافة صفحات ويب جديدة إلى حساباتهم. منشورات جوجل على صفحة التقدم في Google Analytics:

الدعوات : لقد أضفنا سعة كافية لإعادة فتح الاشتراكات على أساس الدعوة. سيتلقى العديد من مستخدمينا الذين أرسلوا عنوان بريدهم الإلكتروني إلينا سابقًا دعوة قريبًا.

التفسيرات : وكما تعلمون، فقد شهدنا طلبًا قويًا بشكل غير عادي بعد وقت قصير من إطلاقنا في نوفمبر الماضي. لضمان تجربة مستخدم عالية الجودة للعملاء الحاليين، كان علينا تعطيل الاشتراكات الجديدة مؤقتًا. لقد عملنا بجد لإضافة المزيد من القدرات التي يمكننا من خلالها تحسين الأداء للمستخدمين الحاليين وإعادة فتح الاشتراكات لعدد محدود من المستخدمين الجدد.