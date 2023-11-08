ستساعدك المقالة التالية: Google Analytics 4 مقابل Universal Analytics: مقارنة شاملة

إذا كنت مثل معظم المحترفين في قطاع التسويق الرقمي، فمن المحتمل أنك تدرك بالفعل أنه في غضون بضعة أشهر فقط، لن تكون أداة Universal Analytics الشهيرة من Google موجودة رسميًا. وبدلاً من ذلك، يتم استبداله بالكامل بالإصدار الأحدث من Google Analytics 4، ولكن ماذا يعني ذلك حقًا بالنسبة لك كمسوق؟

سنتناول هنا جميع التفاصيل المتعلقة بما تحتاج إلى معرفته حول Google Analytics 4 مقابل Universal Analytics.

على سبيل المثال، كيف يمكن للاثنين أن يقفا ضد بعضهما البعض؟

وسنغطي أيضًا كل ما تحتاج إلى معرفته لتحديد ما إذا كان يجب عليك التبديل إلى “إحصاءات Google”‏ 4 أو استكشاف بدائل أخرى.

ما الفرق بين Google Analytics 4 (GA4) والتحليلات العامة؟

على الرغم من أن GA4 وUniversal Analytics أدوات متشابهة مصممة لمساعدة المسوقين الرقميين ومالكي مواقع الويب على القيام بنفس الشيء تقريبًا، يعمل البرنامجان بشكل مختلف تمامًا.

فيما يلي نظرة فاحصة على بعض أهم الاختلافات بين Google Analytics 4 وUniversal Analytics.

مخاوف الخصوصية

لقد كانت خصوصية المستخدم مصدر قلق متزايد الأهمية عبر الإنترنت لفترة من الوقت، لذلك ربما ليس من المستغرب أن يتخذ Google Analytics 4 نهجًا مختلفًا تمامًا تجاه المخاوف مثل خصوصية الزائر، وجمع البيانات، وما إلى ذلك.

لا يجمع GA4 عناوين IP أو يخزنها، وهو ما يمثل بالفعل أكبر تغيير في الخصوصية.

من الأسهل حذف البيانات بناءً على طلب المستخدم أو حسب رغبة المشرف ضمن نموذج GA4 الجديد.

لديك أيضًا خيارات بشأن مدة احتفاظ “إحصاءات Google”‏ 4 بالبيانات.

جمع البيانات

وستجد أيضًا أن الطريقة التي يجمع بها Google Analytics 4 البيانات، بشكل عام، تتوافق إلى حد كبير مع المشهد الرقمي متعدد القنوات اليوم.

في عام 2012، عندما ظهرت Universal Analytics لأول مرة على الساحة، لم يكن هناك سوى حوالي 45% من مستخدمي الويب ملك smartphones، وكان عدد التطبيقات الجماعية المتوفرة بمئات الآلاف فقط.

وبالمقارنة، في بداية عام 2021، كان 85% من الأشخاص يمتلكون هاتفًا ذكيًا، وكان هناك ما يقرب من 5 ملايين تطبيق متاح. وبطبيعة الحال، استمرت هذه الأرقام في الارتفاع خلال العامين التاليين.

تأخذ “إحصاءات Google”‏ 4 في الاعتبار هذه التغييرات والاتجاهات المستمرة، بالإضافة إلى الطريقة التي تغيرت بها رحلة المشتري المتوسطة نتيجة لذلك. ستتمكن الآن من عرض البيانات وتقييمها ومقارنتها من جميع التدفقات الخاصة بك (بما في ذلك التطبيقات) في مكان واحد مناسب.

الإبلاغ عن البيانات

ستجد أن الكثير من اللغة التي تركز على البيانات قد تغيرت أيضًا في Google Analytics 4 مقابل Universal Analytics. إليك لقطة شاشة توضح بالتفصيل ما هو مختلف وما هو متماثل.

كما ترى، يحتوي “إحصاءات Google”‏ 4 على الكثير من المعلومات التي تم تنظيمها ضمن علامة تبويب “دورة الحياة” للمساعدة في عكس أهمية ليس فقط في جذب العملاء وإرضائهم ولكن أيضًا تحويلهم إلى مؤيدين للعلامة التجارية. ويشار الآن إلى السلوك أيضًا باسم المشاركة، وأصبحت التحويلات بمثابة تحقيق الدخل.

ضع في اعتبارك أن كلا من التفاعل وتحقيق الدخل مصطلحان يمكن أن يغطيا الكثير من الأمور هنا في عام 2023 وما بعده، وقد تم إعداد Google Analytics 4 بطريقة تلبي ذلك.

الأحداث مقابل الجلسات

كما تعلم على الأرجح، قامت Universal Analytics بجمع البيانات وتنظيمها استنادًا إلى جلسات الزائرين. وتألفت كل جلسة من تلك الجلسات أيضًا من أنواع مختلفة من “الزيارات” المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وزيارات الصفحات، وما إلى ذلك.

وفي “إحصاءات Google” 4، تُعتبر جميع هذه الأحداث (والمزيد) بمثابة “أحداث” بدلاً من ذلك. يتضمن ذلك الزيارات الأولى إلى موقع الويب الخاص بك، وعرض صفحة جديدة، وما إلى ذلك. وقد تم تصميم هذا التغيير لمنح المسوقين ومسؤولي الويب المزيد من المعلومات حول كيفية تفاعل المستهلكين فعليًا مع أصولهم، وهو يفعل ذلك.

ومع ذلك، من الضروري إدراك أن هذا التغيير يعني عدم ترحيل البيانات السابقة عند التبديل من Universal إلى GA4. تتم معالجة الأحداث بشكل مختلف تمامًا عن البيانات المستندة إلى النتائج من قبل، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على التغيير وإنشاء ذاكرة تخزين مؤقت للبيانات يمكنك العمل عليها للمضي قدمًا.

وظائف أكبر

أحد الاختلافات الأكبر (والأفضل) المرتبطة بـ Google Analytics 4 مقابل Universal Analytics هو الوظيفة الهائلة للنظام الأساسي الجديد (كما ستشاهد أثناء الإعداد). ومن بين أمور أخرى، يتضمن “إحصاءات Google”‏ 4 ما يلي:

القدرة على تخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتك الفعلية ليس فقط من خلال إنشاء تقارير مخصصة ولكن إضافتها مباشرة إلى واجهة التنقل الخاصة بك ضمن “التقارير”

إمكانات التعلم الآلي التي تستمر في البناء على الخيارات الأساسية المقدمة في Universal Analytics بدءًا من عام 2018 مع وظيفة “الرؤى”

التحليلات التنبؤية المضمنة مباشرة في النظام الأساسي، لذلك لم تعد هناك حاجة للحصول على أدوات مدفوعة إضافية لهذا الغرض

قدرات مريحة للكشف عن الشذوذ

أدوات محسنة لتتبع وقياس مسارات التحويل ونقاط الاتصال بالتحويل والمزيد

وبالطبع، يستمر Google Analytics 4 في التغيير والتطور بشكل شبه يومي، لذلك هناك الكثير لنتعلمه. لكن أولئك الذين هم على دراية بـ Universal Analytics يجب أن يتمتعوا بوقت سهل نسبيًا بشكل عام.

هل يمكنني استخدام كل من Universal Analytics وGoogle Analytics 4؟

سيصبح دعم Universal Analytics شيئًا من الماضي رسميًا في يوليو 2023، لذا سيأتي اليوم الذي ستحتاج فيه إلى التبديل بالكامل من نظام أساسي إلى آخر. ولكن في هذه الأثناء، من الممكن البدء في تنفيذ تنفيذ GA4 المستقبلي مع الاستمرار في استخدام Universal Analytics.

على سبيل المثال، يمكنك إرسال الأحداث إلى كلا النظامين الأساسيين باستخدام Google وضع العلامات المزدوجة يقترب. سيسمح لك هذا بالبدء في إنشاء سجل بيانات في GA4 والذي سيكون جاهزًا وينتظرك عندما تكون مستعدًا للتبديل بشكل دائم.

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هل يستحق الترقية إلى Google Analytics 4؟

بقدر ما يتعلق الأمر بـ Google Analytics 4 مقابل Universal Analytics، فإن Universal Analytics هي (وكانت) أداة رائعة. لكن “إحصاءات Google”‏ 4 تعد بأن تكون أفضل، لا سيما المضي قدمًا مع استمرار تطور وتغير تحسين محركات البحث والويب بشكل عام.

بمعنى آخر، يعد Google Analytics 4 نظامًا أساسيًا مبتكرًا وعالي الكفاءة يستحق التدقيق فيه. ومن المحتمل أيضًا أن يكون المعيار الذهبي المستقبلي لمنصات تحليلات الويب، لذا فإن الأمر يستحق وقتك للترقية عاجلاً وليس آجلاً.

لماذا يجب أن أنتقل إلى “إحصاءات Google”‏ 4؟

إن الوظيفة المطلقة لـ Google Analytics 4 مقابل Universal Analytics هي حقًا أفضل سبب للتبديل. نعم، يأتي هذا المستوى من الوظائف وقابلية التخصيص مع منحنى تعليمي وسيستغرق بعض الوقت للتعود عليه. ولكن يوليو 2023 سيكون هنا في وقت أقرب مما تعتقد بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على Universal Analytics.

أيضًا، يجلب جانب التعلم الآلي في GA4 الكثير إلى الطاولة عندما يتعلق الأمر باستهداف جهود التسويق الرقمي بشكل أفضل والتنبؤ بالسلوك المستقبلي لعملائك (كما هو الحال مع معدل التراجع، وإمكانية التحويل، وما إلى ذلك). وسوف تصبح المنصة أكثر ذكاءً مع مرور الوقت.

هل Google Analytics 4 أفضل من Universal Analytics؟

تتميز كلتا المنصتين بالكفاءة والمفيدة بشكل لا يصدق لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق نجاحات حقيقية لمواقعهم الإلكترونية وأعمالهم التجارية عبر الإنترنت. لكن، يمثل Universal Analytics ماضي عالم تحليلات الويب، بينما يمثل Google Analytics 4 المستقبل.

ومع ذلك، يعد “إحصاءات Google”‏ 4 بالتأكيد نظامًا أساسيًا وظيفيًا أكثر قابلية للتخصيص من Universal Analytics. من المؤكد أنه يمنح المسوقين الرقميين المزيد من الأدوات للعمل بها، بالإضافة إلى طرق لاستخدام هذه الأدوات لصالحهم، خاصة ونحن نمضي قدمًا نحو مستقبل خالٍ من ملفات تعريف الارتباط ويختار المزيد والمزيد من المستخدمين عدم مشاركة بياناتهم.

متى يجب أن Switch إلى Google Analytics 4؟

بعد تموز (يوليو) 2023، لن تتلقى Universal Analytics دعمًا مستمرًا بعد ذلك. كما سيستغرق الأمر بعض الوقت لإنشاء ذاكرة تخزين مؤقت لسجل البيانات للعمل من المضي قدمًا في Google Analytics 4.

ومع ذلك، كلما اعتدت على GA4 مبكرًا وبدأت في استخدامه لصالحك، كلما كان ذلك أفضل. تذكر، في الوقت الحالي، لا يزال بإمكانك استخدام كلا النظامين الأساسيين، مما يتيح إنشاء سجل بيانات قوي في “إحصاءات Google”‏ 4 مع الاستمرار في استخدام Universal Analytics.

كيف يمكنني ترقية Universal Analytics إلى GA4؟

أنت تستطيع أنشئ موقعًا جديدًا على “إحصاءات Google”‏ 4 لبدء العمل عبر مساعد إعداد GA4 من Google. سيقوم المساعد تلقائيًا بنسخ بياناتك من Universal Analytics، وتنشيط موقعك الجديد على GA4، وإنشاء اتصال بين GA4 وتواجدك الحالي على Universal Analytics.

الشيء الوحيد الذي سيحدث هو أن بياناتك التاريخية لن يتم ترحيلها. ونظرًا للاختلافات بين كيفية جمع المنصتين للبيانات وتنظيمها، لن يتمكن “إحصاءات Google” 4 من نقل البيانات إلا من تاريخ تفعيلها.

كيف أفعل Switch بين GA4 وUA؟

يمكنك التبديل بسهولة بين أي حسابات لديك إذن حاليًا بها من خلال القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من لوحة تحكم المستخدم الخاصة بك. استخدم هذه القائمة للتنقل حسب رغبتك بين موقع Universal Analytics الذي كنت تستخدمه وتثق به لفترة من الوقت الآن وموقع GA4 الجديد الذي ستستخدمه في المستقبل.

ما تكلفة “إحصاءات Google”‏ 4؟

كما هو الحال مع العديد من خصائص وميزات Google – بما في ذلك Universal Analytics – فإن Google Analytics 4 مجاني للاستخدام، ولن يكلفك أي شيء للتبديل من واجهة UA القديمة إلى واجهة GA4 الجديدة.

إذا كنت تحتاج أو تريد مساحة تخزين أو وظائف أكبر بكثير مما هو متاح في الإصدار الأساسي من “إحصاءات Google” 4، يمكنك التفكير في الترقية إلى تحليلات جوجل 360 حساب. ومع ذلك، قد يكون هذا مكلفًا، لذا فمن المحتمل أن يكون هذا هو الخيار الذي ستحتاج إليه فقط إذا كنت تدير شركة أو علامة تجارية كبرى.

ما المدة التي يحتفظ فيها “إحصاءات Google”‏ 4 بالبيانات؟

في Universal Analytics، الإعداد الافتراضي للاحتفاظ بالبيانات كان 26 شهرًا، ولكن يمكن للمستخدمين إعادة تعيينه يدويًا إلى إطار زمني أقصر إذا رغبوا في ذلك. ومع ذلك، في “إحصاءات Google” 4، يمكن للمستخدمين الاختيار بين إطارين زمنيين محددين للاحتفاظ بالبيانات – شهرين أو 14 شهرًا.

قد تقتصر بعض أصول البيانات على فترة احتفاظ مدتها شهرين بغض النظر، كما هو الحال مع البيانات المتعلقة بالجنس والاهتمامات والعمر. الاحتفاظ ب خصائص أكبر يخضع أيضًا لحد شهرين.

ما المقاييس التي ستختفي في “إحصاءات Google”‏ 4؟

نظرًا لأن نموذج البيانات مختلف تمامًا في Google Analytics 4 عن Universal Analytics، فمن المنطقي أنك ستفقد الكثير من المقاييس المألوفة جدًا التي ربما كنت تعتمد عليها بشكل كبير في الماضي.

على سبيل المثال، لم يعد نموذج بيانات “إحصاءات Google‏ 4” يحتوي على بيانات ذات صلة بمتوسط ​​مدة الجلسة. يعد فقدان مقياس مدة الجلسة أمرًا مسلمًا به حقًا، حيث لم يعد Google Analytics 4 يصنف البيانات وينظمها وفقًا للجلسات على الإطلاق.

ولفترة من الوقت، لم يتضمن “إحصاءات Google‏ 4” مقياس معدل الارتداد أيضًا. تمت إضافة هذا منذ ذلك الحين مرة أخرى إلى المزيج. ومع ذلك، فمن المفهوم أنه يختلف تمامًا عن المقياس الذي اعتاد عليه مستخدمو Universal Analytics منذ فترة طويلة.

ومن الجدير بالذكر ذلك أيضًا قدم GA4 الكثير مقاييس مصممة لاستبدال أي شيء تم فقده عند التبديل والإضافة إليه وتحسينه. في نهاية المطاف، جميع المقاييس اللازمة موجودة ويتم أخذها في الاعتبار بشكل أو بآخر. سوف يستغرق الأمر وقتًا واستخدامًا مستمرًا للتعرف عليهم.

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يعد الانتقال المعلق إلى Google Analytics4 مقابل Universal Analytics مجرد إحدى الطرق التي نتحرك بها بشكل جماعي نحو مستقبل جديد ومثير عندما يتعلق الأمر بالتسويق الرقمي. لكن سيظل المحتوى هو الملك مهما حدث، لذا فإن وجود فريق إنتاج محتوى ماهر يمكنك الاعتماد عليه أمر لا بد منه.

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