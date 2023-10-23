ستساعدك المقالة التالية: Google BigDaddy وعناوين URL الأساسية

Google BigDaddy وعناوين URL الأساسية

وفق مات كاتس، يقوم BigDaddy من Google بحل بعض المشكلات طويلة الأمد مع Google. المشكلات التي أحبطت مشرفي المواقع وأصحاب المواقع لسنوات.

يبدو أن التغيير الأكبر هو أن “مركز البيانات يضع الأساس لتحسين تحديد المعايير الأساسية”. لقد كانت مشكلات تحديد المعايير الأساسية كبيرة مع Google وجميع المحركات حقًا. المشكلات الأساسية هي تلك التي لا تستطيع المحركات معرفة ما يلي:

www.yourdomain.com

yourdomain.com

yourdomain.com/index.html

www.yourdomain.com/index.html

هي في الواقع كل نفس الموقع.

كما ترى، تنظر محركات البحث إلى كل عنوان URL على أنه فريد من نوعه. وهذا يعني أنه على الرغم من أن الصفحات الأربع المذكورة أعلاه هي نفسها بالنسبة للبشر، إلا أن المحركات تراها مختلفة.

لذا فإن ما شرعت Google في فعله مع BigDaddy هو العمل على حل المشكلة، بحيث أنه حتى لو صادفت عناوين URL الأربعة هذه، فسوف تعرف أنها متماثلة وستنسب جميع العوامل إلى عنوان URL واحد.

عادةً، يتعين على مالكي المواقع ومشرفي المواقع التغلب على هذا العيب من خلال تكوين خوادم الويب لإجبار Google والمحركات الأخرى على التعرف على عناوين URL على أنها نفسها. وهذا يعني تنفيذ عمليات إعادة التوجيه 301 على النطاقات والتأكد من أن جميع روابط الموقع (وحتى الروابط الواردة) يتم توجيهها باستمرار إلى نطاق واحد. في معظم الحالات، يُطلب من خادم الويب إخبار جميع الطلبات الواردة إلى yourdomain.com بإعادة توجيهها تلقائيًا (وبشكل دائم) إلى www.yourdomain.com

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روب سوليفان هو مستشار وكاتب في مجال تحسين محركات البحث (SEO). Textlinkbrokers.com