ستساعدك المقالة التالية: Google Mobile AdWords ينتشر على نطاق واسع: نقرات مجانية لمدة شهر واحد

يقوم Google AdWords باختبار الإعلانات المدعومة على شبكة البحث على الهاتف المحمول منذ فترة طويلة، ولكن الشركة بدأت في بذل جهد كبير لجذب المزيد من المعلنين المهتمين ببرنامج Google AdWords للجوال، مع نقرات مجانية حتى 18 تشرين الثاني (نوفمبر).

أنشأت Google صفحة دعم Adwords للمعلنين الذين لديهم أسئلة حول البرنامج، بما في ذلك مكان وكيفية عرض الإعلانات على الأجهزة المحمولة، إلى جانب سؤال حول كيفية عرض الصفحة المقصودة. يبدو أنه بالنسبة للمعلنين الذين ليس لديهم صفحات مقصودة متوافقة مع الجوّال، لن تقدم Google خدمة AdWords للجوال:

قد لا تظهر إعلاناتك النصية للجوال على صفحات بحث Google للجوال لأسباب تتعلق بالصفحة المقصودة، أو عدد زيارات الجوال إلى منتجك، أو ترتيب الإعلان.

سيتم فقط عرض الإعلانات النصية التي تحتوي على صفحات مقصودة يمكن تكييفها بشكل مناسب للهواتف المحمولة. ستحتوي صفحاتك المقصودة المعدلة على نفس العنوان وعنوان URL المعروض مثل الصفحات المقصودة على سطح المكتب، ولكنها ستكون مختلفة من حيث أنها لن تعرض الوصف. بهذه الطريقة، سيحصل المستخدمون على نظرة سريعة على موقعك أثناء تنقلهم وبعيدًا عن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

لرؤية الشكل الذي تبدو عليه صفحتك المقصودة على الهواتف المحمولة، تفضل بزيارة http://google.com/gwt/n واكتب عنوان URL الخاص بك في الحقل الفارغ. انقر فوق “اذهب” للانتهاء ورؤية النتيجة.

نرحب أيضًا بمعلني Adwords لإلغاء الاشتراك في برنامج Google Mobile Adwords.

يمكنك إلغاء الاشتراك في إعلاناتك المؤهلة على شبكة البحث من العرض على صفحات بحث Google للجوال في أي وقت. في صفحة ملخص الحملة، حدد الارتباط الذي يحمل عنوان “عرض بيانات الأداء لهذه الإعلانات” من داخل رسالة التنبيه أو أسفل الجدول الذي يحتوي على حملاتك. في أسفل الصفحة التي تقول “بيانات الأداء: إعلانات البحث على بحث Google للجوال”، انقر فوق الرابط الذي يقول “نعم، قم بإلغاء الاشتراك” لإيقاف عرض إعلاناتك على شبكة البحث.

أرسلت Google أيضًا هذه الرسالة الإلكترونية إلى معلني AdWords (شكرًا جريج):

يسعدنا أن نعلن عن ميزة جديدة ستتيح لك ذلك

الوصول بسهولة إلى العملاء المؤهلين الإضافيين الذين يبحثون

جوجل من هواتفهم المحمولة.

وفي الأيام القليلة المقبلة، ستكون إعلاناتك على شبكة البحث مؤهلة للعرض

صفحات بحث Google للجوال (كما هو الحال حاليًا على Google.com).

نحن نقدم هذه الميزة – وأي نقرات ناتجة عنها – من أجل

مجانًا حتى 18 نوفمبر، حتى تتمكن من تجربة الإصدار السريع

منصة متنقلة متنامية مع الاستمرار في الوصول إلى العملاء المؤهلين.

سيتم تحديد أهلية كل إعلان من خلال صفحته المقصودة و

فقط الإعلانات التي تحتوي على صفحات مقصودة يمكن تكييفها للعرض عليها

سيتم عرض متصفحات الجوال. يمكنك مراقبة كل إعلان

الأداء عبر صفحة خاصة لتتبع الأداء داخل حسابك

حساب يسمى “بيانات الأداء: الإعلانات على شبكة البحث على Google Mobile”.

يبحث.”

مرة أخرى، لن يتم تحصيل رسوم منك مقابل النقرات على هذه الإعلانات حتى

19 نوفمبر، حيث سنبدأ في تحصيل تكلفة النقرة المعتادة

الأسعار. وكما هو الحال دائمًا، يمكنك إلغاء الاشتراك في هذه الميزة في أي وقت

وقت.

نأمل أن تجد هذه الميزة الجديدة مفيدة ومربحة، ونحن كذلك

نحثك على معرفة المزيد حول هذا الأمر في مركز مساعدة AdWords:

http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=72226

نشكرك على الإعلان باستخدام Google AdWords.

بإخلاص،

فريق عمل Google AdWords