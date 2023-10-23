ستساعدك المقالة التالية: Google Sandbox vs TrustRank: التأثير على تحسين محركات البحث

Google Sandbox vs TrustRank: التأثير على تحسين محركات البحث

لقد تم طرح الكثير من المصطلحات مؤخرًا فيما يتعلق بكيفية تصنيف Google للمواقع حاليًا. لقد كانت مصطلحات مثل “TrustRank” و”Sandbox” موجودة منذ فترة طويلة مما أدى إلى إثارة المناقشات الساخنة في جميع منتديات تحسين محركات البحث الرئيسية.

لذلك اعتقدت أنني سأحاول إلقاء بعض الضوء على هذين المصطلحين. ما هو بالضبط TrustRank وSandbox وكيف يؤثران على تحديد موضع محرك البحث؟

منذ تحديث فلوريدا سيئ السمعة، كان كبار المسئولين الاقتصاديين يراقبون Google ويحاولون معرفة ما يفعلونه.

قبل فلوريدا، كان كل شيء تقريبًا يذهب إلى Google. طالما كان لديك الكثير من الروابط، فقد حصلت على مرتبة عالية. كانت مزارع الارتباط متفشية وسيطر موقع البريد العشوائي على الفهرس.

ولكن منذ فلوريدا، تحسنت جودة المواقع ذات التصنيف العالي بشكل مطرد. لن تقوم بعد الآن بالبحث وترى مواقع البريد العشوائي غير ذات الصلة في الأعلى. الآن ترى المواقع التي تتوقعها بالفعل.

وفي الآونة الأخيرة، قامت جوجل بتغيير الفهرس مرة أخرى. استمر هذا التحديث، المسمى Jagger، من حيث توقفت فلوريدا، مستهدفًا المزيد من المواقع التي وجدت ثغرات في الخوارزميات الحديثة. ما فعله جاغر هو تقليص تلك الثغرات أكثر قليلاً من خلال إجبار مشرفي المواقع على التوقف عن تبديل الروابط، وتشجيعهم على الترويج لمواقعهم باستخدام روابط أحادية الاتجاه من مواقع موثوقة أخرى.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وهنا يأتي دور TrustRank.

TrustRank

TrustRank هو جزء من نظام PageRank – وهو خوارزمية Google شائعة أخرى.

يتم تعيين نظام ترتيب الصفحات لموقعك بناءً على عدد الروابط الواردة التي تشير إلى موقعك. إذا كان شريط أدوات PageRank مثبتًا على متصفح الويب الخاص بك، فيمكنك رؤية القيمة المخصصة لجميع المواقع التي قام Google بفهرستها.

يتراوح الشريط الأخضر من 1 إلى 10 ويقوم بشكل أساسي بتعيين قيمة لشعبية الرابط الخاص بك. 0 أو 1 منخفض، 8 و9 و10 مرتفع. لذا فإن مواقع مثل Google لديها 10 وMSN وYahoo! لديك 9 وهكذا. يشير شريط الأدوات الرمادي إلى أنه من المحتمل أن الموقع لم تتم فهرسته في Google بعد، أو أنه لم يتم ربط نظام تصنيف الصفحات به بينما يشير شريط الأدوات الأبيض عادةً إلى أنه تمت فهرسته، ولكن لا يوجد نظام تصنيف صفحات مرتبط به أو تمت معاقبة الموقع لسبب ما. .

يأخذ TrustRank نظام تصنيف الصفحات خطوة أخرى إلى الأمام حيث يتم استخدام المواقع التي تعتبر موثوقة و/أو ذات صلة بموقعك فقط في تعيين نظام تصنيف الصفحات.

بمعنى آخر، إذا كان موقعك يتعلق بإصلاح السيارات، فإن الروابط من مواقع السيارات الأخرى ستكون ذات قيمة أعلى بالنسبة لك مقارنة بالروابط من متاجر الإلكترونيات على سبيل المثال.

لكن تحديث Jagger يذهب أيضًا إلى أبعد من ذلك، حيث يقلل من قيمة بعض المواقع التي يوجد بها ارتباط متبادل واضح. لقد رأوا أنهم قادرون على اكتشاف بعض الحالات التي يحدث فيها ارتباط ثلاثي الاتجاهات (يرتبط الموقع “أ” بالموقع “ب”، ويرتبط الموقع “ب” بالموقع “ج”، ويرتبط الموقع “ج” بالموقع “أ”). ومع ذلك، لا يبدو أن هناك الكثير من الأدلة حول المدى الذي ستحاول فيه Google اكتشاف مخططات الارتباط هذه التي تتضمن مواقع متعددة.

تأثير “صندوق الرمل”.

تمت صياغة Sandbox كوسيلة لشرح سبب فشل معظم المواقع الجديدة، بعد أن تم الزحف إليها في البداية بواسطة Google، في الظهور في نتائج البحث. ومع ذلك، عند تنفيذ “site:domain.com”، يمكنك العثور على صفحات الموقع مفهرسة.

تم إثبات تأثير وضع الحماية إلى حد ما من خلال براءة اختراع جوجل هذه والتي تنص على أن Google ستقوم بتعيين تأخير الشيخوخة للمحتوى والروابط الجديدة.

وهذا يعني أن الموقع يجب أن يخرج من “وضع الحماية” إما عبر الزمن أو عبر زيادة الروابط القديمة بشكل مناسب.

بشكل أساسي، يصبح الفهرس بأكمله عبارة عن صندوق رمل واحد كبير. تأتي المواقع وتذهب حسب عمرها وكذلك عمر الروابط الخاصة بها.

مواصلة القراءة الجزء 2 من Google Sandbox vs TrustRank: التأثير على تحسين محركات البحث

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روب سوليفان وسطاء الارتباط النصي هو متخصص في تحسين محركات البحث ومستشار التسويق عبر الإنترنت.